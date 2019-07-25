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Православие.RuИгумения Виталия (Кочетова)25.07.2019 

Чудеса «Троеручицы»

Главная жемчужина старинного собора

Икона Божией Матери «Троеручица»

Икона Божией Матери «Троеручица»

В день празднования иконы Божией Матери «Троеручица», 11 июля, мы посетили Успенскую Феклину женскую пустынь, что находится в селе Сенино, в 20 километрах от Оптиной.

Год назад мы уже были здесь и видели, как сестры обители прилагают все усилия, чтобы восстановить старинный Успенский собор, возведенный в XIX веке на месте ещё более древней деревянной церкви 1686 года.

Огромный трехпридельный каменный собор с бутовым фундаментом и 60-метровой колокольней строили на яичном растворе — на века, для внуков и правнуков, но в 1928 году он был закрыт, затем обезображен и частично разрушен.

Ныне Господь обильно изливает Свою благодать на молодую женскую обитель, по молитвам её духовника архимандрита Антония (Гаврилова) и сестер: в этом году праздничная служба проходила уже в практически восстановленном соборе.

Здесь имеется более 200 частиц мощей святых угодников Божиих, а главной жемчужиной храма является старинная икона «Троеручица», которая дивным образом обновилась.

О чудотворной иконе рассказывает игумения Успенской Феклиной пустыни матушка Виталия (Кочетова).

Как мы привезли в монастырь наше сокровище

Духовник обители архимандрит Антоний с первыми сестрами

Духовник обители архимандрит Антоний с первыми сестрами

Десять лет назад, в 2009 году, мы восстанавливали в Успенском соборе придел святителя Николая и ездили с просьбами о пожертвовании. Оптинские отцы подарили нам старинный иконостас, который в начале возрождения Оптиной пустыни стоял в Введенском храме, также в Никольском приделе.

Как-то нам случилось заехать на Болгарское подворье в честь Успения Пресвятой Богородицы в Москве, и настоятель подворья благословил нашей обители церковную утварь: подсвечники, престол, жертвенник. Затем завел в ризницу, и в углу я увидела совершенно темную икону в обшарпанном черном киоте. Настоятель, проследив за моим взглядом, сказал осторожно:

— Это старинная икона. Если хотите — мы её вам подарим. Это точно икона, а не просто черная доска, только от времени она сильно потемнела. Я чувствую, что она — непростая.

Так выглядел Успенский храм до своего восстановления

Так выглядел Успенский храм до своего восстановления

И мне стало очень жалко потемневший с годами образ, стоящий где-то в углу и никому не нужный. Я ответила:

— Конечно, мы возьм`м эту икону!

— Вы её очистите, отреставрируете, а потом расскажете нам, кто на ней изображен.

— Да, конечно, благодарим вас!

Так мы привезли в монастырь наше сокровище.

Мы обрадовались до сл`з

Икону положили в другом приделе на столе. Прошло какое-то время, мы закончили реставрацию Никольского придела и решили занести туда своё приобретение. Взяли икону — и были поражены: на темной доске явственно проступил силуэт Пресвятой Богородицы с Младенцем. Мы обрадовались до слез.

Когда икону повесили в приделе святителя Николая, она стала чудесным образом проявляться, причём не просто светлела, а появлялись все новые и новые мазки, словно её писали невидимой рукой. Это были совершенно четкие и яркие мазки.

Мы зажгли перед образом неугасимую лампаду, стали читать акафист. Как-то одна из сестер, уставшая после дневных трудов, во время чтения акафиста задремала, свечка у неё упала и подпалила киот иконы. И мы поняли, что Матерь Божия ждет, когда мы оденем её в новый киот. Заказали новый резной киот.

Икона проявлялась постепенно

С игуменией монастыря матушкой Виталией

С игуменией монастыря матушкой Виталией

Икона проявлялась постепенно. Сначала появилась Пресвятая Богородица — лик, одежда, затем Младенец, и мы долго гадали, какой же это образ из многочисленных икон Божией Матери. Приходим как-то утром, а на иконе — третья рука. Мы ахнули: Троеручица! Сестры боялись поверить в такое чудо.

Одна из монахинь даже подозревала другую — сестру-иконописца: не она ли тайно ходит по ночам и пишет икону?! Но сестра-иконописец уехала из обители, а образ продолжал проявляться. И потом, словно для того, чтобы недоверчивая монахиня больше не сомневалась в чуде, случилось следующее. Как-то она читала у иконы акафист — и прямо на её глазах появились новые, красивые мазки на одеянии Пресвятой Богородицы.

Успенская Феклина Пустынь

Успенская Феклина Пустынь

«Под особым Покровом»

Когда икона проявилась, я поехала к печорскому старцу архимандриту Адриану (Кирсанову). Я и раньше, по благословению духовника, бывала у этого замечательного старца. В подарок привезла с собой фотографию нашей «Троеручицы» в рамочке.

Отец Адриан взял подарок в руки, прижал к груди и сказал:

— Если бы вы только знали, какая необыкновенная икона пришла к вам! Вы даже не понимаете, что это за икона, а ведь она — чудотворная! Матерь Божия явила особое благоволение к этому месту — ваш монастырь под её особым Покровом.

И старец повесил нашу фотографию в рамке над своей кроватью.

Икона продолжает меняться

Праздник иконы «Троеручица» 11 июля 2018 г. Духовник обители архимандрит Антоний (Гаврилов)

Праздник иконы «Троеручица» 11 июля 2018 г. Духовник обители архимандрит Антоний (Гаврилов)

Десять лет «Троеручица» у нас — и она продолжает меняться. Лик Божией Матери меняет выражение, изменяется орнамент на её одеянии (мы заметили это, когда сфотографировали образ). Иногда Она улыбается, иногда глаза её наполняются слезами.

В день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, а это ещё и день ангела духовника обители архимандрита Антония (Гаврилова), во время полиелея икона замироточила.

Игумения монастыря матушка Виталия с духовником обители оптинским архимандритом Антонием (Гавриловым)

Игумения монастыря матушка Виталия с духовником обители оптинским архимандритом Антонием (Гавриловым)

Помощь Пресвятой Богородицы

Вот уже десять лет к чудесному образу за помощью обращаются сестры и множество паломников. Те, кто молятся перед иконой, часто потом снова приезжают к нам и благодарят Пресвятую Богородицу за помощь.

У чудотворной иконы

У чудотворной иконы

Меня саму Матерь Божия исцелила: у меня порок сердца, и уже была назначена операция, но она не потребовалась. Врачи сказали: «Если бы не старые результаты УЗИ, мы никогда бы не поверили, что у вас был порок сердца».

Случалось, что паломники приезжали к нам помолиться перед чудесным образом об успешном исходе операции — в итоге дело обходилось вообще без всякой операции, а больного благополучно выписывали.

«Троеручица» помогает в различных жизненных проблемах. Одна девушка долго не могла найти работу и молилась перед иконой, просила Матерь Божию уже даже не о работе, а о том, чтобы справиться с трудностями без ропота.

После горячей молитвы паломницы не прошло и десяти минут, как девушке позвонили и предложили работу, причём высокооплачиваемую. На следующий день пришло ещё одно предложение о работе. Девушка была несказанно рада и поражена тем, как быстро ответила Пресвятая Богородица на её молитву.

Когда люди просят отслужить перед нашей иконой акафист с прошением, то обычно пишут записочки с просьбами, и сестры читают их прошения Божией Матери.

Сестры монастыря с духовником обители архимандритом Антонием (Гавриловым)

Сестры монастыря с духовником обители архимандритом Антонием (Гавриловым)

Дух почивает там, где хочет

Иногда мы думаем: почему Пресвятой Богородице было угодно явить Свою милость в нашем, тогда ещё полуразрушенном Успенском храме, в сельском монастыре?

Наша обитель небогата, и мы не выбираем дорогих икон, не имеем денег на новый иконостас, с радостью принимаем старую церковную утварь, но ведь Дух почивает там, где хочет, — и чаще всего там, где простота. Господь призирает на нищих, убогих, отверженных, непринятых миром — таких, как наша старая икона, которая лежала где-то в углу — темная и забытая.

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1: 27−28).

Записала Ольга Рожнёва

http://www.pravoslavie.ru/122 603.html
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