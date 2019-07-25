Главная жемчужина старинного собора

Икона Божией Матери «Троеручица»

В день празднования иконы Божией Матери «Троеручица», 11 июля, мы посетили Успенскую Феклину женскую пустынь, что находится в селе Сенино, в 20 километрах от Оптиной.

Год назад мы уже были здесь и видели, как сестры обители прилагают все усилия, чтобы восстановить старинный Успенский собор, возведенный в XIX веке на месте ещё более древней деревянной церкви 1686 года.

Огромный трехпридельный каменный собор с бутовым фундаментом и 60-метровой колокольней строили на яичном растворе — на века, для внуков и правнуков, но в 1928 году он был закрыт, затем обезображен и частично разрушен.

Ныне Господь обильно изливает Свою благодать на молодую женскую обитель, по молитвам её духовника архимандрита Антония (Гаврилова) и сестер: в этом году праздничная служба проходила уже в практически восстановленном соборе.

Здесь имеется более 200 частиц мощей святых угодников Божиих, а главной жемчужиной храма является старинная икона «Троеручица», которая дивным образом обновилась.

О чудотворной иконе рассказывает игумения Успенской Феклиной пустыни матушка Виталия (Кочетова).

Как мы привезли в монастырь наше сокровище

Духовник обители архимандрит Антоний с первыми сестрами

Десять лет назад, в 2009 году, мы восстанавливали в Успенском соборе придел святителя Николая и ездили с просьбами о пожертвовании. Оптинские отцы подарили нам старинный иконостас, который в начале возрождения Оптиной пустыни стоял в Введенском храме, также в Никольском приделе.

Как-то нам случилось заехать на Болгарское подворье в честь Успения Пресвятой Богородицы в Москве, и настоятель подворья благословил нашей обители церковную утварь: подсвечники, престол, жертвенник. Затем завел в ризницу, и в углу я увидела совершенно темную икону в обшарпанном черном киоте. Настоятель, проследив за моим взглядом, сказал осторожно:

— Это старинная икона. Если хотите — мы её вам подарим. Это точно икона, а не просто черная доска, только от времени она сильно потемнела. Я чувствую, что она — непростая.

Так выглядел Успенский храм до своего восстановления

И мне стало очень жалко потемневший с годами образ, стоящий где-то в углу и никому не нужный. Я ответила:

— Конечно, мы возьм`м эту икону!

— Вы её очистите, отреставрируете, а потом расскажете нам, кто на ней изображен.

— Да, конечно, благодарим вас!

Так мы привезли в монастырь наше сокровище.

Мы обрадовались до сл`з

Икону положили в другом приделе на столе. Прошло какое-то время, мы закончили реставрацию Никольского придела и решили занести туда своё приобретение. Взяли икону — и были поражены: на темной доске явственно проступил силуэт Пресвятой Богородицы с Младенцем. Мы обрадовались до слез.

Когда икону повесили в приделе святителя Николая, она стала чудесным образом проявляться, причём не просто светлела, а появлялись все новые и новые мазки, словно её писали невидимой рукой. Это были совершенно четкие и яркие мазки.

Мы зажгли перед образом неугасимую лампаду, стали читать акафист. Как-то одна из сестер, уставшая после дневных трудов, во время чтения акафиста задремала, свечка у неё упала и подпалила киот иконы. И мы поняли, что Матерь Божия ждет, когда мы оденем её в новый киот. Заказали новый резной киот.

Икона проявлялась постепенно

С игуменией монастыря матушкой Виталией

Икона проявлялась постепенно. Сначала появилась Пресвятая Богородица — лик, одежда, затем Младенец, и мы долго гадали, какой же это образ из многочисленных икон Божией Матери. Приходим как-то утром, а на иконе — третья рука. Мы ахнули: Троеручица! Сестры боялись поверить в такое чудо.

Одна из монахинь даже подозревала другую — сестру-иконописца: не она ли тайно ходит по ночам и пишет икону?! Но сестра-иконописец уехала из обители, а образ продолжал проявляться. И потом, словно для того, чтобы недоверчивая монахиня больше не сомневалась в чуде, случилось следующее. Как-то она читала у иконы акафист — и прямо на её глазах появились новые, красивые мазки на одеянии Пресвятой Богородицы.

Успенская Феклина Пустынь

«Под особым Покровом»

Когда икона проявилась, я поехала к печорскому старцу архимандриту Адриану (Кирсанову). Я и раньше, по благословению духовника, бывала у этого замечательного старца. В подарок привезла с собой фотографию нашей «Троеручицы» в рамочке.

Отец Адриан взял подарок в руки, прижал к груди и сказал:

— Если бы вы только знали, какая необыкновенная икона пришла к вам! Вы даже не понимаете, что это за икона, а ведь она — чудотворная! Матерь Божия явила особое благоволение к этому месту — ваш монастырь под её особым Покровом.

И старец повесил нашу фотографию в рамке над своей кроватью.

Икона продолжает меняться

Праздник иконы «Троеручица» 11 июля 2018 г. Духовник обители архимандрит Антоний (Гаврилов)

Десять лет «Троеручица» у нас — и она продолжает меняться. Лик Божией Матери меняет выражение, изменяется орнамент на её одеянии (мы заметили это, когда сфотографировали образ). Иногда Она улыбается, иногда глаза её наполняются слезами.

В день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, а это ещё и день ангела духовника обители архимандрита Антония (Гаврилова), во время полиелея икона замироточила.

Игумения монастыря матушка Виталия с духовником обители оптинским архимандритом Антонием (Гавриловым)

Помощь Пресвятой Богородицы

Вот уже десять лет к чудесному образу за помощью обращаются сестры и множество паломников. Те, кто молятся перед иконой, часто потом снова приезжают к нам и благодарят Пресвятую Богородицу за помощь.

У чудотворной иконы

Меня саму Матерь Божия исцелила: у меня порок сердца, и уже была назначена операция, но она не потребовалась. Врачи сказали: «Если бы не старые результаты УЗИ, мы никогда бы не поверили, что у вас был порок сердца».

Случалось, что паломники приезжали к нам помолиться перед чудесным образом об успешном исходе операции — в итоге дело обходилось вообще без всякой операции, а больного благополучно выписывали.

«Троеручица» помогает в различных жизненных проблемах. Одна девушка долго не могла найти работу и молилась перед иконой, просила Матерь Божию уже даже не о работе, а о том, чтобы справиться с трудностями без ропота.

После горячей молитвы паломницы не прошло и десяти минут, как девушке позвонили и предложили работу, причём высокооплачиваемую. На следующий день пришло ещё одно предложение о работе. Девушка была несказанно рада и поражена тем, как быстро ответила Пресвятая Богородица на её молитву.

Когда люди просят отслужить перед нашей иконой акафист с прошением, то обычно пишут записочки с просьбами, и сестры читают их прошения Божией Матери.

Сестры монастыря с духовником обители архимандритом Антонием (Гавриловым)

Дух почивает там, где хочет

Иногда мы думаем: почему Пресвятой Богородице было угодно явить Свою милость в нашем, тогда ещё полуразрушенном Успенском храме, в сельском монастыре?

Наша обитель небогата, и мы не выбираем дорогих икон, не имеем денег на новый иконостас, с радостью принимаем старую церковную утварь, но ведь Дух почивает там, где хочет, — и чаще всего там, где простота. Господь призирает на нищих, убогих, отверженных, непринятых миром — таких, как наша старая икона, которая лежала где-то в углу — темная и забытая.

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1: 27−28).

Записала Ольга Рожнёва

http://www.pravoslavie.ru/122 603.html