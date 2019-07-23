Священномученик Пётр родился в 1879 году в семье священ­ника Павла Ивановича Зефирова, служившего в селе Ваулове Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Село было имением Мордвиновых, и вауловские храмы, в честь Успения Пресвятой Богородицы и преподобного Александра Свирского, были бесприходными и содержались владельцами имения. Па­вел Иванович родился в 1843 году в семье диакона. В 1872 году он окончил Ярославскую духовную семинарию и был определён на священническое место в село Ваулово. В 1881 году, когда Петру было два года, отец Павел овдовел и сам воспитывал троих мало­летних детей. У Петра были братья: Николай (1872−1968), впоследствии протоиерей и Василий — впоследствии старшина на корабле, скончался в 1942 г.

По окончании в 1902 году Ярославской духовной семинарии Пётр поступил учителем в церковно-приходскую школу в селе Полтеве Ярославского уезда. В 1903 году Владимир Павлович Мордвинов подарил вауловское имение протоиерею Иоанну Кронштадтскому, который благословил устроить там Успенский скит основан­ного им в Санкт-Петербурге Иоанновского монастыря. Среди зе­лёной рощи были расположены две белые старинные церкви, белая колокольня и большой барский дом. Местный ямщик, в первый раз вёзший отца Иоанна Кронштадтского в Ваулово, заметил: «Хо­рошее имение; хорошо будет здесь монахиням, <…> и колокольня эта замечательная, так в ней колокола подобраны, что „Коль славен“ играть можно. И звонарь такой есть, что играет <…>. Священ­ник редкостный. Не священник, а отец родной! Тридцать шесть лет уже здесь служит. Да как служит-то! И певчих здесь нет, а из других приходов народ к нему идёт, потому служит с душой… Постник он и праведной жизни человек», — сказал ямщик об отце Павле.

Впоследствии отец Иоанн часто бывал в Ваулове. Он писал от­сюда супруге 22 мая 1905 года:

«В летнее время здесь дивная красота природы. Но в духовном отношении храмы Божии здесь — первая красота. Они и выстрое­ны в доброе старое время весьма архитектурно <…>. Внутреннее изящество храмов — великолепное; порядок во всем образцовый. Я служу ежедневно, причащаюсь и монахинь и мирян причащаю часто. Луга, леса — загляденье, рай земной. Благодарю Господа, даровавшего нам этот земной рай. <…> Монахини все за послушанием; поют стройно и умилительно».

С 1903 года вауловские храмы стали относиться к Санкт-Петербургской епархии, и отец Павел перешел служить в соседний, ближайший храм — Богоявленскую церковь в селе Никольском-на-Эдоме Романово-Борисоглебского уезда (ныне Тутаевского района). Тогда же, в 1903 году, Пётр Павлович перешёл преподавать в Николо-Эдомскую цер­ковно-приходскую школу.

19 октября 1903 года Пётр обвенчался с девицей Лидией, дочерью священника Сергея Стефановича Филагриевского, служившего в Благовещенской церкви села Абакумцева. В семье Зефировых родилось шестеро детей: Наталия (род. 28.02.1907 г.); Пётр (1919-октябрь 1941), во время ВОВ был ополченцем в Ленинграде, пропал без вести; Павел (род. 11.06.1912); Сергей (1913г.р.) предположительно умер в полтора года; Анастасия (1914г.р), предположительно умерла во младенчестве; Ольга (род. 11.08.1915 г.).

В 1905 году Пётр Павлович был рукоположен во священника к Богоявленской церкви на место отца, который вышел за штат. Отец Пётр преподавал Закон Божий в местной церковно-приходской школе и в земской Вауловской школе, находившейся в деревне Тарасово. Его попечением в 1906 году было построено здание школы в селе Никольском-на-Эдоме.

В 1907 году на Ярославскую кафедру был назначен архиепи­скоп Тихон (Белавин), который при объезде приходов епархии приехал и в Ваулово в гости к отцу Иоанну Кронштадтскому. На сороковой день после смерти отца Иоанна Кронштадтского архи­епископ Тихон снова приехал в Ваулово. Здесь он совершил за­упокойную литургию. В дачном доме, где летом проживал покой­ный протоиерей, архиепископ совершил заупокойную литию — в келейной мантии святителя Тихона, Задонского чудотворца, и в епитрахили отца Иоанна, хранящихся здесь. Среди сослужащих был и священник Пётр Зефиров. В 1909 году отец Пётр был из­бран членом Благочиннического совета.

В 1914 году началась Первая мировая война, было много жертв в семьях прихожан отца Петра, и священнику не раз приходилось разделять с ними скорбь по убитым на фронте. 24 февраля 1915 года он писал одному из своих прихожан, Василию Федоро­вичу Федорову, у которого погиб сын: «…К крайнему моему прискорбию, слухи о смерти на поле брани дорогого Федора Ва­сильевича оказались справедливыми. Не хотелось верить в пре­ждевременную гибель его, но, видно, Господу Богу было угодно призвать его к Себе в самом расцвете жизненных сил, и не нам, людям, вмешиваться в неисповедимые пути Промысла Божия; пусть будет Его святая воля! Перед пожертвованным вашей се­мьей образом Божией Матери «Скоропослушницы» мною 1 октя­бря в предстоянии полного храма молящихся был отслужен моле­бен с акафистом, причем в проповеди, говоря о небесном покровительстве Божией Матери, я счёл необходимым разъяс­нить молящимся смысл и цель пожертвования в наш храм образа Божией Матери «Скоропослушницы"…»

Первая мировая война для России закончилась государствен­ным переворотом и приходом к власти большевиков. В июле 1918 года отец Пётр Зефиров был арестован свирепыми безбожниками во время подавления Ярославского антибольшевистского восстания и приговорён к расстрелу революционным Романово-Борисоглебским судом. Приговор был приведён в исполнение 23 июля 1918 года во дворе Романо-Борисоглебской тюрьмы.

1 августа брат убитого священника обратился в Наркомат юстиции с просьбой разрешить взять его тело для христианского погребе­ния. «10 июля с[его] г[ода] по постановлению Революционного Романово-Борисоглебского суда Ярославской губернии, — писал он, — был расстрелян мой родной брат Пётр Павлович Зефи­ров, священник церкви села Никольского-на-Эдоме. Семья покойного, отец его и крестьяне прихода обращались к властям города с просьбой выдать им тело покойного для совершения над ним чина погребения, но обращения оказались безрезуль­татными <…>, поэтому, как брат покойного, <…> вижу вынуж­денным обратиться к Вам <…> с просьбой сделать соответству­ющее распоряжение о выдаче тела брата моего для совершения чина погребения.

Со своей стороны должен добавить, что хотя Р[оманово]-Борисоглебским Революционным судом не указаны причины [не]выдачи тела, но тем не менее можно с уверенностью сказать, что это не является в достаточной мере основательным, ибо даже согласно практике царского самодержавия за последние годы признавалось, что власть государства распространяется лишь только на живых граждан, мёртвые же считались изъятыми из круга компетенции власти. <…>

Я надеюсь, что Уголовное отделение при Народном комисса­риате юстиции придёт на помощь осиротелой семье с малолетни­ми детьми и сделает соответствующее распоряжение подлежащим властям о выдаче тела моего брата для погребения…"

6 августа военный комиссар, комендант города Романово-Борисоглебска, на просьбу родственников ответил отказом, что­бы не создавать, как он выразился, «легенды какого-то мученичества». Тело мученика так и не отдали, и его отец, священник Павел Зефиров, совершил отпевание заочно.

Священномученик Петр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 267−272

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших