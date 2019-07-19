Крестный ход в день памяти Царственных Страстотерпцев на Майдане Незалежности. Фото — Сергей Фрич

Православный Киев, как и другие города и веси Украины, 17 июля молитвенно почтил память святых Царственных Страстотерпцев в день 101-й годовщины их мученической кончины. В ночь на 17 июля Божественные литургии совершались в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре и Троицком Ионинском монастыре; в день памяти Царской Семьи молитвенные торжества прошли в большинстве храмов украинской столицы. Также состоялся традиционный крестный ход через старинную часть Киева. Он прошёл от стен Киево-Печерской Лавры до Свято-Покровского монастыря, основанного великой княгиней Александрой Петровной Романовой, принявшей монашество и игуменство с именем Анастасия, ныне прославленной в лике преподобных.

Корреспондент нашего портала побывал в этот день в киевском храме Царственных Страстотерпцев, действующем на территории городской детской больницы № 1. И вот что он там увидел и услышал.

Немного истории

Чтобы попасть в этот небольшой уютный храм при детской городской клинической больнице № 1, находящейся при выезде из Киева в сторону Вышгорода, нужно пересечь весь город, называемый когда-то «Русским Иерусалимом», столь любимый августейшей семьей Императора Николая ІІ.

Царская семья не раз посещала Киев и его древние святыни по дороге в Крым, сам Император многократно бывал здесь по различным поводам.

Так, в 1911 году он провёл в древнем граде значительное время — сперва по случаю торжеств, посвящённых 50-летию «Великой реформы освобождения крестьян», а затем прощаясь с погибшим от рук террориста Петром Аркадьевичем Столыпиным, похороненным у входа в храм преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры. Молился царь-мученик у гробницы святого князя Ярослава Мудрого и у мощей святителя Киевского Макария в Святой Софии в годы Первой мировой войны, также посещал могилу великой княгини Александры Петровны в Покровском монастыре. Кстати говоря, храмы и многочисленные корпуса этой знаменитой обители, как и большинство старинных церквей Киева, построены и за счёт значительных средств царской казны.

Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великие княжны, священнослужители в Киево-Печерской Лавре у могилы Искры и Кочубея 12 сентября 1911 г.

Николай ІІ также любил посещать пещеры Киевской Лавры. Сопровождавший его в те последние годы жизни генерал Владимир Фёдорович Джунковский так писал в своих воспоминаниях: «Удивительно красиво: под чудный звон всех лаврских колоколов шёл Государь к залитой огнями свечей церкви, среди выстроенных по пути иноков в своих длинных черных мантиях, низко, почти до земли кланявшихся своему царю..»

В храме святых Страстотерпцев в этот день

Молебен у храма святых Царственных Страстотерпцев

Нас встретил настоятель храма протоиерей Андрей Павлов. Вот что он рассказал о создании храма:

— Наша община Украинской Православной Церкви во имя святых Царственных Страстотерпцев создана в конце 2006 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира († 2014). Инициатором и духовным вдохновителем создания храма во имя святых Царственных Страстотерпцев стал один из самых уважаемых и опытных священников Киева — ныне покойный протоиерей Роман Косовский († 2013). Наш любимый батюшка, почивший на 91-м году жизни. Именно он дал название будущему храму.

А было так. Когда мы спросили его: «В честь какого святого будет назван наш храм?», батюшка, ненадолго задумавшись, ответил: «В честь святых Царственных Мучеников». Тогда мы спросили: «А почему в их честь?» Батюшка, с умилением глядя куда-то вдаль, ответил: «Так ведь Царская Семья помогала ухаживать за больными! А здесь — больные детки..»

И правда, Царская Семья прославилась тем, что помогала бедным, убогим, страждущим, больным. Помогала и материально, и физически, и духовно. Старшие царские дочери вместе с царицею Александрою были сестрами милосердия. Мы верим, что небесные покровители нашего храма неустанно и сегодня помогают «лечащим и лечащимся в больнице сей».

Место под строительство будущего храма выбрал также батюшка. Первое богослужение состоялось в день памяти святых Царственных Мучеников 17 июля 2007 года. Богослужение возглавил духовный отец нашего прихода протоиерей Роман Косовский.

Протоиерей Роман Косовский († 2013)

Вскоре верующие встретили Феодосия (Снигирёва), архиепископа Боярского, управляющего Северным викариатством Киева. На одном дыхании служился акафист святой Царской Семье и Божественная литургия. Практически весь храм причащался Святых Христовых Таин. О мученическом подвиге Царственных Страстотерпцев и значении в истории государства царя Николая ІІ говорил в своей проповеди в переполненном храме в конце Литургии архиепископ Феодосий:

— Почти 20 лет прошло со дня всецерковного прославления Царственных Страстотерпцев. Многие из вас помнят, как готовилось это прославление. Звучали голоса даже в церковной среде: «А где же чудеса, свидетельствующие о святости царской семьи?» В ответ на это православный народ принёс свидетельства о тысячах чудес, которые произошли по молитвам святого Царя-страстотерпца Николая ІІ и его благочестивой Семьи. Чудеса продолжаются и до сих пор. Есть мнение, что среди святых последнего времени Царская Семья — это те святые, которые явили наибольшее количество чудес современным людям — нашим соотечественникам. Мироточат иконы, люди получают исцеления, укрепление в духовной жизни и помощь в жизни земной.

Проповедь архиепископа Феодосия (Снигирёва)

Почему же так, не только из-за обилия чудес, свята для нас память о Царственных Страстотерпцах?

Тогда, более 100 лет назад, когда святого Императора обманом заставляли отречься от престола, высылали с семьей по этапу, издевались, это было время, когда правитель народа представлял собой нечто иное, чем сейчас, когда государства возглавляют президенты и премьеры… Ведь в те времена ещё практически не было национальных государств, как сегодня. Были либо империи, либо страны — остатки многонациональных империй. Тогда Император Николай был Государем единого многомиллионного народа, не разделённого на этнические группы и национальные республики. В последних месяцах жизни Царской Семьи и особенно в их мученической смерти, как в малой капле, отразилась вся последующая история нашего Отечества, пока оно было единым. А потом — в какой-то степени и краткие истории независимых государств-республик, которые образовались на руинах Российской империи и в Советском Союзе.

Мы знаем, что, когда Семья была заключена в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, комиссары вынуждены были часто менять стражу, потому что, видя благочестие, любовь и кротость этих людей, охранники проникались симпатией к ним и не могли уже к ним относиться как к заключённым. Большевики это знали и регулярно меняли охрану. Незадолго до развязки комендантом был назначен некий Авдеев, бывший преступник, четырежды судимый за убийства и кровавый разбой, который ненавидел лютой ненавистью всё правое, всё православное, всё, что было связано с Царской Семьей. В корпус охраны были присланы представители интернациональных революционных сил, также люто ненавидевшие царскую Россию и Помазанника Божия. А затем последовало это страшное убийство. Как же эти дни страданий напоминают последующие годы и десятилетия презрительно-издевательского отношения атеистического государства к Православной Церкви и образу самого Императора Николая ІІ!..

Даже по сей день мы зачастую испытываем эту неприязнь на себе и своей Церкви, видим это на многострадальной Украине. Ведь и сейчас духовные потомки тех мучителей продолжают дело своих отцов и дедов, хотя и с другими лозунгами. Так же не любят они и наших ходатаев пред Богом — святых Царственных Страстотерпцев, так же пытаются привлечь «демократический» интернационал и зарубежных хозяев для борьбы с Церковью и со всем, что осталось с того благочестивого времени, когда Православие определяло мировоззрение нашего народа.

Но мы не теряем надежды на милость Божию к нашему народу, надеемся на возвращение его к православным корням. Верим, что молитвы Царственных Страстотерпцев и всех мучеников и исповедников нашей земли, которые пролили свою кровь в ХХ веке за Христа, приклонят милость Господа к нашей земле. И воцарится у нас мир и благоденствие, спокойствие и вера.

Исполнятся пророчества подвижников благочестия ХХ века, и православные храмы, построенные за последние десятилетия, будут полны молящимися. И откроется новый век угождения Богу, когда Русь Святая воспрянет и будет той свечой и лампадой, которая засветит всему миру. Которая в конце времен станет светочем для всего человечества. Будем же просить этого у Бога от всего сердца, чтобы миновала нас чаша скорбей, которую испили Страстотерпцы, и мы вступили во время, когда Православие воссияет на нашей земле славой и честью и никто не посмеет сказать ничего плохого ни о святых Царственных Страстотерпцах, ни о нашей вере.

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В заключение праздника было исполнено небольшое представление, в котором детские уста прославили Царственных Мучеников.

http://www.pravoslavie.ru/122 492.html