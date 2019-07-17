Сегодня, в день памяти Царственных страстотерпцев, о подвиге быть верными Христу и о «соцарствовании с Господом» (Рим. 8, 17) говорим с митрофорным протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы и храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Акулово.

Господь всем желает спастись

— Отец Валериан, что определяет наступление революционных катаклизмов?

— Революцию в начале XX века предварял некоторый процесс брожения в умах. У святителя Николая (Велемировича) есть труд «Война и Библия». История человечества имеет духовный смысл, определяется изнутри, и этот потаенный процесс — куда склоняются души человеческие — ведом только Богу. То, что внешне происходит, лишь отражает это глубинное содержание жизни, выбор людей. Кто-то внутренне самоопределяется пострадать за Христа, кто-то судит других. Апостолы готовились на мученичество, Иуда — на предательство.

Мне недавно задали вопрос: почему сейчас даже некоторые священники начинают снова возмущаться против Царя — дескать, почему он не воспользовался полицией? Он же чувствовал, что заговор готовится и т. д. Да он не только чувствовал — он знал это!

— Около 40 пророчеств, говорят, было Царю Николаю о том, что произойдёт.

— Совершенно верно. Поэтому, когда начинают обвинять Царя в безволии, я говорю: знаете что? Если так рассуждать, тогда и Евангелие переписать нужно. Господь тоже так поступил. А Он, как Бог, знал всё.

— 12 легионов ангелов разве Отец не послал бы Ему?..

— То, что о Царе вновь стали так поговаривать, свидетельствует о том, что и сейчас идёт какой-то внутренний процесс.

Промысл Божий всем управляет: Господь кого забирает, кого сохраняет. Причём даже в самых безвыходных ситуациях оставляет в живых и к Себе приводит, вопреки всем внешним обстоятельствам. Мой сын, иерей Федор, причащал одного раба Божиего, он его причастил, а через несколько часов человек умер. Всю жизнь не ходил в Церковь! Но оказывается, когда он был молодым, то отказался идти участвовать в разрушении Храма Христа Спасителя. Господь за это удостоил его Причастия перед самой смертью. Очень поучительно!

Люди как люди, они изнемогают. Мне тёща, Елена Владимировна Апушкина, рассказывала: был такой отец Илия Четверухин († 18.12.1932), он сидел, срок освобождения уже приближался, а он очень детей любил, и решил, что когда выйдет на свободу, служить уже не будет — только бы с детишками побыть… Пошёл фильм какой-то на зоне смотреть, как раз про детишек. Случился пожар, и священник погиб. Промысл Божий так устроил, чтобы он не сошёл с креста. Забрал его Бог. Такие есть примеры, Господь всем желает спастись.

— Отец Илия Четверухин ныне прославлен, он — священномученик.

— Кто-то и хотел сам уклониться, а получалось иначе, а иной и мечтал пострадать, а Господь не давал. Всё во власти Божией. Это очень непростой внутренний духовный процесс: кто чего сподобится.

Всегда, у всех были трения

— Царь же отдавал себе отчёт, что он сам идёт крестным путем, и весь верный народ за ним идёт на голгофу. Ради Христа Царь Николай и не пожалел ни семьи, ни царства, ни народа.

— Конечно. Господь Сам пошёл на Крест и всем ученикам сказал: «Если кто хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мк. 8, 34). «Будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мф. 10, 22). «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19). «Поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками» (Мф. 10, 18). Господь действительно предупредил последователей: имейте в виду, что всё будет именно так, и пусть это вас не удивляет.

Да, конечно, были те, кто прославлялись, но это, скорее, исключение из правила. И почитаемых старцев, таких, как преподобный Серафим Саровский, избивали. Преподобного Сергия братия выживала из основанного им же монастыря, были трения. Не всё так гладко. Враг каждому христианину в разной степени мешает.

— Говорят, чем ближе к престолу, где приносится Бескровная Жертва, тем сильнее брань. Значит ли это, что чем выше в иерархии церковной, тем более высокий и чин падшей, демонической иерархии искушает?

— Да, но всем христианам сказано: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). «Не бойся, малое стадо» (Лк. 12, 32). Если Господь постоянно об этом говорит, то чему тут удивляться-то? «Посылаю вас как овец среди волков» (Мф. 10, 16). Господь по любви Своей ещё от многого нас оберегает. Мы только чуть-чуть соприкасаемся с тем, что могло бы с нами произойти. Что уж тут негодовать? Ничего непредсказуемого в наших скорбях нет.

Пророк Исайя возвещал ветхозаветным евреям: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою» (Ис. 5, 20). Это как раз то, что происходит в наши дни. Интересная последовательность: зло начнут называть добром, а потом неизбежно: добро — злом, тьму светом, а следом: свет — тьмою.

Мне как-то довелось полистать книгу под названием «Зажигайте сердца». Автор, Николай Рерих, явно предлагал пользоваться гееннским огнём.

— Ну, так же и коммунисты: вечного огня своим же сотоварищам откровенно и желали…

— Да. Там вот Рерих как раз приводил обращение к советскому правительству Махатмы, лидера одной из богопротивных восточных религий: «Мы Вас приветствуем. Вы упразднили Церковь, рассадницу лжи и суеверия». Но это же клевета и богохульство! Церковь есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). Всё святое опоганивают.

Далее там: «Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы разрушили семью лицемерия». В тебе кипят греховные наклонности, а ты с ними борешься, смиряешься, не даёшь выхода страстям — это в их представлении и есть «лицемерие»! То, что семья помогает человеку бороться со своими страстями, ограничивать свой эгоизм — это они именуют «тюрьмой воспитания». Что за бред?

Поэтому вся эта гадость и обрушивается сейчас в безбожных странах и семьях на бедных детей. «Вы открыли детям всю мощь космоса», — было написано в том послании. А «мощь космоса» — это «духи злобы поднебесной» (Еф. 6, 12)! Семью они, значит, называют «тюрьмой воспитания», которую надо разрушить, а детям подсунуть вседозволенность, чтобы чуть что — на родителей в суд подать можно было.

— Очень напоминает то, что навязывается сейчас. Да вообще процесс глобализации, когда всё уникально-родственное стирается в угоду непонятно чему.

— И ты просто не имеешь, по их планам, права воспитывать! Там что-то и дальше ещё предлагалось. Но для бесов всегда первые враги и объекты воздействия — Церковь, семья и дети.

Все мы не такие

— Отец Димитрий Смирнов рассказывал, как один НКВД-шник, поняв, что в системе творится, просто пошёл и положил партбилет на стол. И ему ничего не было. Так, может быть, если бы все так всегда поступали, никому бы ничего и не было? Может быть, как раз и нужна такая: в обществе — гражданская, в Церкви — соборная — позиция?

— Может быть. Отец Ефросин (Данилов), проведший 10 лет в колымских лагерях, совершил побег, ушёл в тайгу. Бесполезно: мороз, есть нечего, укрыться негде. Его поймали и три недели держали в карцере, на морозе. Отца Арсения два-три дня держали, а отца Ефросина 22 дня — и уже бросили, чтобы он умирал. А он остался жив! Начальник лагеря говорит: «Да не может быть, чтобы жив остался!» Ему его показали, а потом перенесли из карцера и бросили в камеру: пусть там помирает. Есть ему не давали, он же ничего не зарабатывал, потому что не мог работать. Уголовники брали его с собой, выполняли его норму, и так выкормили его. Они ему говорили: «Василий Андрианович (его так в миру звали), если бы все были такие, как ты, мы бы здесь не сидели!»

— В воспоминаниях о преподобном Серафиме Вырицком есть эпизод, когда к нему приходит революционер в ярости — а батюшка уже лежал на кровати, не поднимался — и он очень кротко, с любовью ответил на гневную тираду, всё принял, с сокрушением ответил, не противореча, — так что тот сразу же как-то обмяк и тихо так, склонившись, вдруг произнёс: «Если бы все попы были такие, как ты, то и революцию делать не надо было бы». Революционеры тоже были попущены как бич Божий?

— Да. Я сейчас перед беседой открыл книгу (Василий Гондикакис, архимандрит, игумен Иверской обители на Афоне. Элементы литургического опыта таинства единства в Православной Церкви. — Богородице-Сергиева Пустынь, 2007), и сразу попалось: «Почему фарисеи распяли Господа? Потому что у них идеал был — господство». Господь говорил: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20, 25−26). Если бы никому не нужно было никакого господства, ни мирового, ни менее масштабного, тогда и жили бы спокойно на земле. Зачем это нужно: одному другим управлять? Отвечать ещё потом за подчиненного придётся.

Протоиерей Валериан Кречетов

— В Царстве Небесном, говорят, люди уже не будут друг другом управлять?

— Одной рабе Божией в 1960-е годы явился её умерший отец, который ещё застал дореволюционное время и очень почитал Царя. Она и спрашивает: «Папа, как там?!» — «Ну, хорошо», — отвечает, он был такой учтивый. — «Что у вас там?» — «У нас все равны». — «Но кто-то самый главный есть?» — «А Царь Николай, ему все повинуются». Вот так сказано! Ему там все повинуются!

— Здесь не признали, так там Господь вернул ему царское достоинство.

— Там ему все повинуются. Насколько же его жертвенный подвиг высок перед Богом, крестный прямо подвиг — взойти всей семьей на голгофу. Настолько его Бог прославил там.

А здесь. Что здесь? Если бы люди избавились от греха, то и не надо было бы уже никаких властей, судей, полиции. Не было бы никаких разводов, никаких тяжб. А сейчас административно-судебно-исполнительный аппарат вовсю работает. А для чего? Чтобы все человечество не пошло вразнос из-за греха. Ещё Николай Васильевич Гоголь грустно говорил: «Человека человеком не ограничишь. Если поставишь надзирать над жуликом, будет два жулика».

— Но может же быть и братство?! Почему обязательно сразу жулики? Ведь сама по себе атмосфера подозрительности, жесткого администрирования, подмечено, и плодит тех, кто пытается её постоянно обойти. Все уже не на страхе Божием, не на любви тогда держится, а на этой описанной Антоном Павловичем Чеховым тирании — «как бы чего не вышло"…

— Помните, как два монаха жили? «Давай поссоримся!» — «Давай». — «Вот эту вещь я возьму, она теперь моя!» — «Ну и бери!» Вот и все! Нет никакого повода для склоки. Это же проще простого!

А все системы, как бы их ни выстраивали, не могут удержать человечество от проявлений падшей природы. Всё, что в этом мире происходит печального, — совершается из-за греха. Если бы не завидовали, не гордились и т. д. — проблем бы просто никаких не было!

Просто в нашем мире независимым быть невозможно

— Но соблазны господства — как при Господе, так и сейчас — возникают у лиц иерархических, а у паствы возникают революционные настроения. Что делать?

— Не господствовать над паствой! Властвование предполагает ответственность. А вот с ответственностью у тех, кто хочет повелевать, всегда сложнее. Эти господа сразу же начинают уходить от ответственности. С маленького человека какой спрос? Сделал — так сделал, не сделал — так не сделал. А с первого лица спросится всё в полной мере. Тут каждый промах чреват огромными последствиями. Это же всё ещё может быть оценено и в денежном, например, эквиваленте: тысячи, миллионы. Ответственность — она и есть ответственность. Юристы шутят: «Незнание законов не освобождает от ответственности, от ответственности освобождает знание закона».

— Закон — что дышло…

— Да, куда повернул — туда и вышло. У нас все хотят так: командовать — командуют, но отвечать — не отвечают.

— Но есть же ещё и духовные законы?

— Так оно и есть! За всё придется отвечать. В любом случае каждый даст ответ. Однозначно! Даже здесь всё взыщется, не говоря уже о посмертной участи. У Александра Сергеевича Пушкина в «Борисе Годунове» есть слова: «И не уйдешь ты от суда людского, // Как не уйдешь от Божьего суда!» Всё равно отвечать будешь! Даже если ты стараешься не думать об этом. Думай — не думай, а отвечать придётся.

— А пастве как реагировать?

— Пастве реагировать очень просто. Господь сказал: «Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте» (Мф. 23, 3). Часто священники говорят: делайте то-то, то-то, — а попробуй-ка сделай сам. Нужно размышлять всё-таки над своей жизнью и действовать с рассуждением, в свете которого и устраивать все свои дела.

Я недавно китайское изречение услышал: «Учиться и не размышлять — напрасно терять время, а размышлять и не учиться — губительно». Нужно обо всем думать, жить сознательно. Вера ваша разумна да будет. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5, 15), — сказано у апостола. Нужно с рассуждением ко всему подходить. Другое дело, когда начинают рассуждать о таких сложных вопросах, как истины веры, ничему не учась, — это погибель, кощунство.

Хотя, известно, любой может сказать полезное слово: пророк Валаам, мудрец, получил наставление от собственной ослицы, которая увидела ангела (ср. Числ. 22, 3−35; 23, 7−20). Моисей обучался как сын фараона, постиг всю премудрость египетскую, да ещё впитал мудрость собственного народа, но его поучал управлять государством его тесть Иофор, пастух. Когда тот увидел, что Моисей с утра до ночи занимается рассмотрением мелких дел, сказал: ты так замучаешь и себя, и народ — необходимо делегировать полномочия.

— А кто всё-таки несет ответственность в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви? Будь ты простой требной сестрой, вот заходишь ты в очередную больничную палату, а там все со смартфонами. И на тебя просто обваливается информация о том, что кто в Церкви сделал, сказал, заявил.

— Все несут ответственность. Святитель Николай Сербский говорит, что когда грехи или всего народа, или его вождей превышают, условно говоря, возможно допустимое значение, начинается война. Всё очень просто. Ко мне, помню, подошёл в аэропорту один человек: «Объясните мне, пожалуйста..», — обращается. «Если смогу, то объясню, конечно, — отвечаю, — я же не знаю, о чём вы будете спрашивать?» — «Что сейчас вообще происходит?» — начал было он. — «Происходит то, что всегда происходило. Просто в нашем мире независимым быть невозможно. Главное — от кого зависеть. Понятно?» Он кивнул и пошёл.

Кому что труднее, то и посылается

— Сейчас в церковной среде чуть ли не в аскетический принцип, бывает, начинают возводить необходимость «распинать друг друга». Такое возможно среди христиан?

— Упаси Бог. Это все одного порядка явления с тем, что и на Царя опять напраслину возводить стали. Не понимают, какое же это преданное Богу сердце надо иметь, чтобы знать всё, что случится, и твёрдо идти на мученическую смерть, и вести за собою верных.

— Но он же сам шёл на голгофу.

— Конечно. Мы читаем иногда про Авраама: «возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака» и принеси в жертву (ср. Быт. 22, 2), — читаем и читаем. А задумываемся ли, что там, в душе, творилось-то? Вот он идёт своего единственного сына заколоть… Да, он был уверен, что Бог его единственного сына воскресит. Но сначала ему самому его надо было умертвить! Единственного, долгожданного, любимого. Это, конечно, ещё надо понять.

— Владыка Алексий (Фролов; † 3.12.2013) говорил, что в каждой посылаемой нам ситуации мы должны оправдать Бога, а значит, и тех людей, которые причиняют нам боль, — вплоть до смерти, даже крестной, как в случае Царя с семьёй, сонма новомучеников. Осудить себя и оправдать других — причём, получается, всех: от изверга-революционера до Бога?

— Что значит «оправдать»? Слово «оправдание» надо разобрать по буквам, вникнуть. «Научи мя оправданием Твоим». Правде Божией. Как её уразуметь в отношении к себе? То, что совершается с каждым человеком, имеет отношение именно к его личности. Тем, кто страдает, почему-то разные всем страдания посылаются. Одному такое, другому — другое. Это всё не просто так. Сказано, помните: древо крестное произрастает на почве сердца. «Древо при исходищах вод» — тех страстей, что бурлят в нашем сердце. Как ни тяжёл наш крест, но древо, из которого он сделан, мы взрастили сами. Кому что труднее, то и посылается.

— Так это же и есть распятие!

— Да, есть такое неписаное монашеское правило: когда человек приходит в монастырь, его расспрашивают, что он любит, чего не любит; что не любит, то его и заставляют делать, а что любит, того не поручают.

Так же и в страданиях: каждому Господь определяет, что понести и в какую меру. Апостолу Павлу — усекновение; он преследовал христиан. Апостолу Петру — распятие; именно потому, что он отрекся перед Распятием, Господь ему и сказал: «иди за Мною» (Ин. 21, 22). Я думаю, тут тоже особый смысл сокрыт: почему каждому апостолу своя мученическая кончина дана? Всем по-разному уготовано прославить смертью Христа. Это уже выше нашего разумения.

Заповеди есть заповеди

— «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12)?

— Это закон. Кто из великих святителей не был гоним? Вспомните, перечитайте жития Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста — все они были гонимы. Какие-то прещения были в своё время и на митрополита Филарета (Дроздова), и на отца Иоанна Кронштадтского, и на других. Вызывали, расспрашивали, запрещали.

— Причём именно «свои», изнутри Церкви, устраивают гонения?

— Да. Это тоже некая закономерность. Другое дело, что бывают несогласия у кого-то с кем-то в чём-то, и они доходят до степени противостояния. Например, история с митрополитом Сергием (Страгородским) вызвала в своё время у нас, внутри Церкви, разделение, а в Зарубежной Русской Православной Церкви так и до сих пор неприятие сохраняется: «а, эти сергианцы!»

— Сейчас всех со всеми лбами пытаются столкнуть, причём православных же.

— А как же прощение преподобного Серафима, сказавшего: если осудите избивших меня, то я уйду из Саровской пустыни? Нет, это просто какие-то соблазны. Неужели кто-то больше Господа, молившегося на Кресте: «Отче, отпусти им, не ведают, что творят» (Лк. 23, 34). Это же Господь молился за распинателей. Другое дело, что мера этого прощения нам просто непосильна.

Помните, как к Антонию Великому пришли некие «христиане» и говорят: «Дай нам заповедь!» Он отвечает: «Ударили по правой щеке, подставь левую». — «Не можем». — «Тогда, когда бьют по правой, терпи». — «Не можем». — «Хотя бы сдачи не давайте!» — «Не можем». Тогда Антоний Великий подозвал послушника и говорит: «Свари им каши».

Все эти споры о высоте заповедей и о строгости Устава — от лукавого. Давайте правила, говорят, упростим. Нет! Пусть они будут! А кто и как их может соблюдать — это уже другое дело. Сам же Устав пусть остаётся таким, каков он есть, чтобы те, кто имеют желание совершенствоваться, знали, на что ориентироваться.

Сказано: «любите врагов ваших» (Мф. 5, 44). Но также сказано: «враги человеку — домашние его» (Мф. 10, 36). Семьи сейчас рушатся, потому что даже в семьях друг друга не могут любить.

От нас, конечно, кое-что зависит.

— Отец Валериан, говорят, если бы не было раскола XVII века, то не было бы и революции 1917 года.

— Не знаю. Старообрядческий раскол остался без епископата. Это же неслучайно так получилось: ни одного епископа не оказалось в расколе. И после раскола — ни одного святого.

В 2008-м году мы праздновали восстановление канонического общения с Русской Православной Церковью Заграницей. Мы тогда впервые вместе с владыкой Агапитом (Горачеком), епископом Штутгартским, служили литургию в монастыре Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Рукополагали священника из старообрядцев, отца Сергия Комарова. Я его водил вокруг престола. Это, конечно, символ единства Церкви. Мы все вместе тогда у Чаши Христовой собрались.

— Так, возможно, опыт новомучеников и может всех нас примирить?

— Это должно произойти. Все должны объединиться перед лицом Антихриста. Как же ещё тем, кто себя отделяет от единства с Православной Церковью, устоять-то? У старообрядцев-беспоповцев нет, допустим, таинства священства. Это потом появились поповцы, но они пишут, что епископа присоединили через Миропомазание — как это возможно? Это же канонический абсурд.

— Известно, что люди в раскол уходили, даже сжигали себя — именно потому, что полагали: пришёл конец света? А тут получается, что в последние времена как раз и объединимся?

— Я как-то сказал отцу Сергию Орлову: «Конец уже скоро?» — «Может быть, ещё 100 лет», — ответил он. Больше 40 лет уже прошло с того момента, как батюшка сказал. Почти половина времени истекла.

— А от нас что-то зависит? Может быть, нам надо делать что-то активнее, или, наоборот, смиряться?

— Надо активнее смиряться! Мы очень неактивно смиряемся. Жизнь каждого человека влияет на то, что в целом в стране, в мире происходит. Это то, о чём мы говорили: какая-то внутренняя жизнь, что ведома только Богу, постоянно совершается и определяет происходящее. В Ветхом Завете пророк говорит: это ты так молишься, народ? Вот ты чем занимаешься! Он увидел весь Израиль, каждого, стоящим перед своим жертвенником и кадящего собственному идолу: кто чему служит. Так и в наше время. А преподобному Серафиму Саровскому было видение, что молитвы, как ручейки фимиама, восходят к Небу по всей Руси. От нас, конечно, кое-что зависит. Сверяясь с сердцем человеческим, миром управляет Бог.

Подготовила Ольга Орлова

http://www.pravoslavie.ru/122 455.html