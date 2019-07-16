Паттерн для сидений московского общественного транспорта, выбранный заказчиком — Мосгортрансом. Источник: сайт студии Артемия Лебедева. URL: https://www.artlebedev.ru/mosgortrans/pattern/process/

В комментариях читателей к опубликованным ранее статьям авторов о проблемах современного иконопочитания (поругании и профанации святых икон) встречаются возражения такого типа, что защита от поругания святых икон Христа, Богородицы, ангелов и святых угодников Божиих и изображения Креста Господня не может быть распространена на изображения христианских храмов (хотя, заметим, на их куполах обычно изображается и крест).

Современная наша жизнь, к сожалению, предоставляет вполне конкретный материал для анализа и определения нашей реакции как христиан. Так, в Москве в автобусах и других видах наземного транспорта можно увидеть драпировку сидений с оригинальным дизайном: наряду с Шуховской и Останкинской телебашнями, «сталинскими» высотками, Спасской башней Кремля и прочими архитектурными достопримечательностями изображены и знакомые всем силуэты храмов с куполами и крестами на них. Такой вот креативненький, чисто московский дизайн, дабы не спутали пассажиры, где едут, а всем своим существом — спиной и седалищем — ощутили себя в столице нашей Родины.

Как к этому относиться православным христианам? Дизайнер не изобразил на сиденьях католический костел, лютеранскую кирху или англиканский собор, и тем более — мечеть и синагогу. Дизайнер выбрал не то, что редко, экзотично, а то, что хорошо узнаваемо: Покровский собор на Красной площади (храм Василия Блаженного), церковь Вознесения Господня в Коломенском и храм Троицы Живоначальной в Останкине, в чём честно и признался[1].

Однако названные храмы — это не только шедевры архитектуры, но и сакральные объекты, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в первую очередь для православных христиан.

Заготовка к паттерну для сидений московского общественного транспорт. В верхней части по центру фотографии трех известных московских храмов. Источник: сайт Студии Артемия Лебедва. URL: https://www.artlebedev.ru/mosgortrans/pattern/process/

Разработчик этого паттерна для сидений московского общественного транспорта — студия дизайна Артемия Лебедева. Как сообщает Интернет-сайт студии, заказчиком выступил Мосгортранс. Дизайнер проекта — Лизавета Романцова, а арт-директор, принимавший принципиальные решения, — сам Артемий Лебедев.

Не нам судить, незнание это или чья-то намеренная провокация — сделать сиденья в транспорте с рисунками храмов. Настораживает, что у этой студии уже был едва не реализованный в Москве проект канализационных люков с изображением вмч. Георгия Победоносца[2], так что, может быть, это и не случайный недогляд очередного чиновника.

О Доме Божием

Обивка сидений вблизи. Фотографии 2019 г.

Но сейчас важнее определить, какой должна быть наша реакция на это?

Когда Господь выгнал из Иерусалимского храма всех торговцев и меновщиков (Ин. 2, 13−17), Его ученики «вспомнили, что написано: „ревность по доме Твоем снедает Меня“ (Пс. 68, 10)». Должен ли ревностный христианин сегодня выгнать из автобуса всех пассажиров или самому не садиться на изображение православного храма и призвать к тому же других, дабы «злословия злословящих» Бога пали и на его голову (ср. Пс. 68, 10)?

Нам справедливо возразят, что Господь ревновал о настоящем храме из камня и золота, а не о его рисунке. Дом Отца Небесного делать «домом торговли» нельзя (Ин. 2, 16), а его изображение превращать в подставку под ягодицы можно? Стоит ли нам биться против кощунственного дизайна?

Давайте разбираться.

Любой православный храм есть особое место присутствия Божия или, говоря иначе, Дом Божий. Всякий христианин с благоговением относится к храму, как к месту, освящённому соборной молитвой приходской общины и архиереем во время чина освящения церкви, где почивают честные мощи угодников Божиих (в мощевиках и раках); как к месту, в святая святых которого — алтаре — совершается Божественная литургия, Преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа; как к месту, где на престоле хранятся запасные Дары, где в сам престол вложены честные мощи христианских мучеников за веру, где лежит антиминс с частицами святых мощей, где совершаются таинства (Евхаристия, Крещение, Миропомазание, Елеосвящение, Венчание новобрачных и др.), где отпевают дорогих нашему сердцу умерших, молятся о здравии живых.

Трудно перечислить всё то, что дорого сердцу каждого верующего, что связано у него с храмом. Недаром псалмопевец восклицал: «Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея» (Пс. 25, 8); «Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем» (Пс. 25, 8; 121, 1).

И новозаветный храм также есть дом Божий и «место жилища Славы» Его. Как отдельное, посвящённое Богу здание, храм есть священное место, а всё священное строго отделяется и оберегается от всего обыденного, профанного, оскверняющего его чистоту и святость. Всё священное подлежит особой защите и охране от поругания и небрежения. Поэтому каноны и правила Церкви издревле предписывают беречь христианские храмы.

«Аще кто учит невозбранно пренебрегати дом Божий, и бывающия в нем собрания: да будет под клятвою», — гласит 5-е правило Гангрского Собора[3]. А 21-е правило того же Собора провозглашает почитание «домов Божиих» и всякого места, созданного во имя Божие[4].

97-е правило Трулльского (Шестого Вселенского) Собора строго осуждает тех, кто небрежно относится к любым священным местам, кто «священные места обращают в обыкновенные, и небрежно окрест их обращаются, и с таким расположением в них пребывают». В храмах такие люди не должны допускаться даже на места, отведённые для оглашенных: не соблюдающие это миряне отлучаются от Церкви, а клирики извергаются из сана[5].

При таком, утвержденном обычаем и канонами Церкви, отношении к храму Божию как к христианской святыне — должен ли христианин благоговейно относиться и к его изображению? Мы думаем, что так. Изображение храма (рисунок, фотография и т. п.) есть образ, т. е. икона реального храма. И даже если храм на рисунке — плод фантазии художника, а не точная копия какой-то конкретной церкви, он возводит ум зрителя от образа к первообразу — к обобщенному образу «Дома Божия», а через него и к Самому Творцу всяческих.

О почитании Креста

Присутствие на изображении куполов с крестами усугубляет кощунство. 73-е правило Трулльского (Шестого Вселенского) Собора гласит:

«Поелику Животворящий Крест явил нам спасение: то подобает нам всякое тщание употребляти, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от древняго грехопадения. Посему и мыслью, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем: изображения Креста, начертываемыя некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашея не было оскорбляемо попиранием ходящих. И так отныне начертывающих на земли изображение Креста повелеваем отлучати»[6].

Сегодня Церковь не будет публичным каноническим актом отлучать от себя пассажиров, сидящих на сиденьях с куполами и крестами на них, но каждый из них должен знать, что он совершает кощунство, т. е. поругание святыни, а значит, согрешает против Бога. Согрешил против Христа и дизайнер, и те, кто приняли его проект, запустили в производство.

В ответ на возможные возражения скажем: конечно, сиденье в автобусе чище, чем пол и тем более земля за окнами автобуса, а ягодицы пассажиров гораздо мягче, чем подошвы их ботинок или туфель, однако попирание Креста людьми, сидящими на куполах храмов, изображенных на драпировке этих сидений, от этого не становится менее кощунственным или более извинительным. Простите за резкость, но наши предки «срамным местом» называли отнюдь не ноги, а то, чем теперь по милости Мосгортранса пассажир попирает купола и кресты на сиденьях.

Кто-то возразит: «Крест — не икона, не образ, не святой Лик, да и на сиденье он едва виден. Подумаешь, маленький крестик где-то на куполе! Не во все же сиденье!..»

Да, но разве значение, смысл, символика Креста зависят от размера его изображения? Крест Господень — главная святыня христианства и христиан! Преподобный Иоанн Дамаскин пишет:

«..Всякое деяние и чудотворение Христово есть величайшее, и божественное, и дивное; но удивительнее всего честный Его крест. Ибо ничем иным ниспровегнута смерть, уничтожен прародительский грех, повержен ад, даровано воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже самую смерть, достигнуто возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, наша природа воссела одесную Бога, мы сделалисьчадами Божиими и наследниками, — если не крестом Господа нашего Иисуса Христа. Ибо все это достигнуто через крест: ведь „все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, говорит апостол, в смерть Его крестились“ (Рим. 6, 3). „Елицы же во Христа крестистеся, во Христа облекостеся“ (Гал. 3, 27). „Христос же есть Божия сила и Божия премудрость“ (1 Кор. 1, 24). Вот смерть Христа, или крест, облачила нас воипостасною Божией Мудростью и Силой»[7].

Седьмой Вселенский Собор, восстановивший иконопочитание, повелевает христианам почитать иконы «наравне со Крестом и Евангелием». А значит, верно и обратное равенство: Крест должно почитать наравне с образом Самого Господа нашего Иисуса Христа и Его Словом — Евангелием!

И бесчестие, нанесённое знаку креста, восходит к его первообразу — Животворящему Кресту Христову и Самому Спасителю, а потому есть богохульство и кощунство.

О тех, кто умирал за святыни

Во все времена и во всех странах для ревностных христиан попрание святых икон или креста было смертным грехом, равносильным отречению от Христа. Поэтому они предпочитали мученичество за веру и смерть.

Фуми-э с изображением Распятия

В конце XVI — начале XVII вв. в Японии начались жестокие гонения на христиан, сопровождавшиеся пытками и казнями (в том числе распятием на кресте). Проверка на лояльность местному синтоистскому и буддийскому культу и доказательство непричастности к тайным христианам проходили в виде церемонии э-фуми — попирания ногами христианских символов и икон. Изображения Иисуса Христа и Богородицы, предназначенные для этой проверки, назывались фуми-э (яп. фуми «наступать» + э «изображение») и дали название церемонии. Церемония производилась ежегодно, поэтому ради износостойкости и долговечности иконы отливались из латуни или бронзы. Выявленных христиан вначале уговаривали отречься от веры, потом пытали, а самых стойких — не отрекшихся — казнили.

Фуми-э с изображением Девы Марии

Подобна этой и история подвига тбилисских мучеников. В 1226-м году последний хорезмшах Джалал-Эд-Дин (1199−1231) захватил Тбилиси, разрушил все церкви, приказал снять купол Сионского храма Успения Божьей Матери и поставить на его место собственный трон. Затем по его приказанию из храма вынесли иконы Христа и Богородицы, уложили их на середину Метехского моста через реку Мтквари (Кура) и приказали горожанам в знак покорности завоевателю, отречению от Христа и согласия принять ислам пройти по мосту, попирая иконы ногами и плюнув на них. Отказавшихся казнили на месте: отрубали головы и сбрасывали тела в реку. За верность Христу отдали жизнь 100 тысяч православных грузин. Память их Грузинская Православная Церковь совершает 13 ноября.

100 тысяч мучеников Тбилисских

По словам грузинского летописца, через Куру можно было перейти по трупам людей, как по суше, а алая вода текла в Куре ещё много недель. «Почему никто не отрекся от веры и не предал Господа? Мы не знаем. Это тайна Божия, и открыта она будет на том, последнем Суде, где всё тайное станет явным и не останется ничего сокровенного», — написала Тамара Манелашвили[8].

Немного о культуре и её памятниках

Для нехристиан и людей неверующих, которым трудно понять религиозные чувства, попробуем объяснить иначе.

Думаем, что никто из людей в здравом уме и твердой памяти не будет у себя дома или в общественном месте наклеивать на сиденья стульев, лавок или диванов портреты своих близких или людей, которых он очень уважает и любит. Вряд ли члены какой-либо политической партии позволят себе сидеть на портрете своего лидера (ныне здравствующего или давно почившего «классика»; соответственно, коммунисты не сядут на фотографию или рисунок Мавзолея Ленина, не говоря уже о его портрете), а любому чиновнику и в страшном сне не привидится, что он у себя в служебном кабинете сидит не под портретом Президента или своего прямого начальника, а прямо на его фотографии, наклеенной на рабочее кресло.

Трудно представить, что чиновники Мосгортранса сидят на фотографиях мэра Москвы или его заместителей. А тогда почему, спрашивается, они решили, что всем людям будет абсолютно всё равно, на чем они сидят в общественном транспорте?

Даже если отвлечься от «ликов» и взглянуть на ситуацию с позиций общей культуры, то что хорошего в том, что пассажиры наземного транспорта Москвы воспринимают шедевры архитектуры не очами и умом, а спинным мозгом и седалищным нервом? Разве этично и культурно сидеть на изображении Большого театра, Третьяковской галереи, Спасской башни Кремля (на которой к тому же с 2010 г. открыт надвратный образ Спаса Смоленского, киот которого присутствует и на паттерне)?

Ведь украсило же руководство московского Метрополитена вагоны-картинные галереи, где репродукции шедевров живописи, как и положено, висят на стенах, должным образом оформленные в рамы. Не стали же в метро печатать картины прямо на сиденья — места тоже в избытке.

Вместо послесловия

В отличие от прошлой истории с кощунственными канализационными люками, ситуацию с изображениями храмов на сиденьях в общественном транспорте мы — православные христиане — прозевали и спохватились поздно. Однако всё же это дело требует исправления.

Мы можем и должны продемонстрировать властям и обществу в целом своё возмущение подобным положением вещей. Видимо, следует написать открытое письмо в Правительство Москвы с подписями авторитетных лиц, обратиться с личными и коллективными письмами в Мосгортранс с требованием заменить кощунственную драпировку сидений.

Как люди Церкви, мы — миряне и духовенство — можем обратиться с рапортом к священноначалию — своим епархиальным архиереям, к правящему архиерею Москвы — Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси — с просьбой воздействовать на городские власти, чтобы те заменили кощунственные рисунки на сиденьях.

Наши обращения к священноначалию послужат для него основанием от имени всего церковного народа, а не только от себя лично, начать переговоры об исправлении случившегося.

Заметим, что похожие случаи уже бывали в других странах, и священноначалие оперативно реагировало на кощунства. Так, Священный Синод Элладской Церкви в 2015-м г. в резких выражениях выразил протест в связи с появлением в Греции в продаже обуви с крестом на подошве[9]. А в 2016-м г. иерархи Халдейской католической церкви заверили христиан Ирака в скорейшем разрешении аналогичной ситуации. Причём архиепископ Эрбиля Халдейской Католической церкви Башшар Матта Варда заверил всех в том, что торговый центр будет закрыт, провокационный товар — изъят и сожжён, а хозяин магазина принесёт публичные извинения за содеянное"[10].

Турецкая обувь с крестами на подошве в Ираке

А уж совсем в крайнем случае можно вспомнить о небезызвестной статье 148 Уголовного кодекса РФ, говорящей о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

И пусть сотрудники студии Лебедева говорят: «Мы существуем так, как нам нравится и как считаем правильным»[11]. Мы же, христиане, должны существовать так, как заповедал нам Господь, осудивший духовное равнодушие — теплохладность: «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (изблевати тя от уст Моих имам)» (Откр. 3, 16). «Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу..» (Откр. 3, 19−20).

Имеющий уши да услышит.

http://www.pravoslavie.ru/122 306.html

Примечания:

[1] Именно эти храмы названы в описании работы над проектом его исполнителями из студии Артемия Лебедева. Дизайнеры изначально отказались даже от намека на мечеть: «Задуманный планетарий придает Москве оттенок Стамбула. Убираем его», — описывает разработчик паттерна процесс отбора объектов. Кстати Мавзолей Ленина тоже не попал в число избранных объектов. URL: https://www.artlebedev.ru/mosgortrans/pattern/process/.

[2] URL: https://pravoslavie.ru/74 721.html; https://pravoslavie.ru/74 593.html

[3] Правила Святаго Поместнаго Собора Гангрского. 5 // Книга правил. М., 1893. С. 148−149.

[4] Гангр. 21. Там же. С. 151.

[5] Правила Святаго Вселенскаго Шестаго Собора, Константинопольского, иже в Трулле // Книга правил. М., 1893. С. 115.

[6] Там же. С. 106−107. Курсив наш — Авт.

[7] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Кн. IV, гл. XI (84) // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 156−408. С. 297. Курсив оригинала — Авт.

[8] Манелашвили Т. Немного о Тбилиси и его старинных жителях. 100 тысяч мучеников Тбилисских // Православие.ру. 13 ноября 2014. URL: https://pravoslavie.ru/75 085.html

[9] URL: https://pravoslavie.ru/78 495.html

[10] URL: http://www.pravoslavie.ru/91 843.html

[11] URL: https://www.artlebedev.ru/studio/