Священномученик Сильвестр, архиепископ Омский и Павлодарский

Анна Константиновна Шараева:

В 2002 г. у меня обнаружили гемангиому, переросшую в злокачественную опухоль. В 2009 г. поставили диагноз: рак IV стадии. К тому времени похудела на 10 кг, буквально «кожа да кости», была сильная слабость, в основном, лежала. Стала усиленно молить священномученика Сильвестра о выздоровлении, читала акафист иконе Божьей Матери «Всецарица». В апреле 2010 г. перед проведением операции сделали повторное обследование — РАК НЕ ОБНАРУЖИЛИ! Диагноз: доброкачественная гемангиома, которую затем благополучно удалили. Знаю твёрдо, на 100 процентов — мне помог наш святой Сильвестр!





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Валентина Пятакова:

В июле 2005 г. я была на месте раскопок Свято-Успенского собора, когда обнаружили мощи священномученика Сильвестра. Тогда же из могилы святого вычерпывали воду и разливали в ёмкости. Мне тоже налили в пластиковую бутылку этой воды. Я взяла её с собой на дачу. Там вода отстоялась, осадок осел на дно, и вода стала прозрачной. Ну, я её и стала пить понемножку. Вдруг, вскоре замечаю, что ПЕРЕСТАЁТ БОЛЕТЬ ЖЕЛУДОК, а у меня была язва! Оставшийся осадок я высыпала в дачный колодец, после чего заметила, что воды там остаётся всегда, на редкость, много: на полив хватает и мне и соседям.





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Марина:

Ноябрь 2010 г. Воспалилась десна под зубным мостом. Пришлось принимать антибиотики. После того, как лечение не помогло, врач сказал о необходимости снятия моста. Принимаю решение зайти в Успенский собор приложиться к мощам священномученика Сильвестра. Зашла. Поставила свечу. Прочитала молитву святителю. Приложилась. В тот же день болезнь прошла.





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Наталья Валерьевна Бичевая:

Работала в УВД. Из-за реформ попала под сокращение, когда до пенсии оставалось всего полтора года. В течение полугода — без работы. Мужа нет. Алиментов нет. Денег нет. Сыну 12 лет. Была в отчаянии.

В марте 2011 г., по совету верующей знакомой, пришла в Успенский собор к священномученику Сильвестру «с просьбой об устройстве на работу». Через три дня совершенно неожиданно меня взяли на престижную хорошо оплачиваемую работу — секретарём суда.





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Татьяна (весна, 2011):

Три года искала работу. В храм хожу редко, но пришла за последней помощью к священномученику Сильвестру. Помолилась у святых мощей святителя. На следующий день после молитв позвонили утром и пригласили на работу по специальности, о которой я мечтала.





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Ирина (осень, 2011):

Из-за кризиса, две моих сестры потеряли работу и никак не могли целый год никуда устроиться. На предыдущей работе начальство позволяло себе по отношению к подчиненным матерщину и обман. Весь год ходили молиться к мощам священномученика Сильвестра — просили о помощи в трудоустройстве, — не оставляли молитву и дома. Молитва была услышана: сейчас работают у православных работодателей, где нет прежнего хамства и обмана.

Потом было ещё и такое. Сестра с мужем живут в Москве. Собрали все свои деньги, взяли кредит и открыли магазинчик по продаже штор и портьер. Звонит через месяц. В отчаянии: нет покупателя. Убытки. Налоги и аренду нечем оплачивать. Я пошла за помощью к святителю Сильвестру. Помолилась, как могла, за сестру. Не поверите, звонит на следующий день и сообщает, что пошла торговля, а покупателей — целый магазин!





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Сергей Солодов:

Несколько лет назад я приходил с работы домой, еле волочил ноги и весь вечер, свесив голову, сидел на диване. Человек я худосочный, а работа была у меня тяжелая, физическая. Постоянно болела поясница. Когда умывался, не мог руки вытянуть над ванной, больше нескольких секунд не выдерживал. Разогнуться потом не мог. А когда приступы случались, такая боль скручивала! И такое состояние было ни один год.

В 2005 году начали строить кафедральный собор. Я сначала приходил к Закладном кресту, где собирались горожане вечером вместе с владыкой Феодосием, но сам в крестном ходе не участвовал. Приходил и смотрел со стороны, волочился в самом конце за крестным ходом. Потом через год принёс пожертвование на строительство собора в епархиальное управление. Меня встретила дежурная Татьяна Дмитриевна Тетерина. Она предложила прочесть акафист священномученику Сильвестру перед его святыми мощами (пока собор строился, мощи находились в епархиальном управлении). Я никогда в жизни не читал акафистов, даже слог этот для меня незнакомый. Позвали ещё одного дежурного, молодого человека, и мы все вместе почитали акафист. А потом Татьяна Дмитриевна говорит: «Надо попросить святителя коленопреклоненно». Я никогда не вставал на колени и тут встал в первый раз в жизни…

После акафиста Татьяна Дмитриевна пошла на крестный ход и предложила мне пойти. На крестном ходе мне впервые в жизни дали нести икону. Это была Божия Матерь Иерусалимская. И в тот же вечер я впервые получил благословение священника, до этого момента никогда не подходил за благословением. Я стоял вместе со всеми, когда дьякон обходил народ и кадил, а потом встал вместе с крестоходцами, у которых были иконы, чтобы прихожане могли приложиться к ним перед помазанием, которое совершал владыка Феодосий.

Никогда в жизни я не плакал, но в эту ночь проснулся весь в слезах, исполненный благодарности Богу за то, что случилось. А наутро, когда стал умываться, обнаружил, что разгибаюсь и никакой боли не чувствую! И тут я настолько разошёлся. Я был вдовец, у меня кухня, плита газовая — все было очень запущено. Начал скоблить, мыть всё. Полдня проскоблил, обычно меня после этого так схватит, что на следующий день хоть кричи от боли, а тут не болит ничего! На следующей неделе перестирал всё — опять не болит.

Я настолько был поражён, что каждый Божий день после тяжёлой физической работы, с нефтезавода через весь город ехал на крестный ход. Ведь до этого еле ноги волочил, а как начал ходить на крестный ход, всегда приходил домой бодрый и здоровый, никакой усталости.





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Татьяна Дмитриевна Тетерина:

Я ещё в епархиальном управлении дежурила, когда только-только были явлены мощи. Гроб, который извлекли из крипты, перенесли в управление, а сами мощи поместили в большую емкость с водой, тут же на раскопках, где их омывали. Несколько наших прихожанок пришли вместе со мной в управление, где у этого дубового гроба мы три раза прочитали акафист священномученику Сильвестру, молитву, а потом пошли на раскопки. Когда стали подходить к тому месту, где омывали мощи, мне подумалось: вот бы этой водой омыться. Подходим, а Светлана Колычева, которая омывала мощи, неожиданно подает нам 5-литровое ведро с водой. А был день солнечный — жарко. Мы даже не просили, только подходим, а она нам воду подает.

«Увидела, какие вы сияющие идёте, — говорила она потом, — захотелось неожиданно набрать для вас воды..» Мы омылись — каждая друг друга омывала с ног до головы — и почти сразу же всё высыхало. У меня сильно болела левая рука, порой сил не было терпеть — всё прошло, как омылась этой водой, освященной цельбоносными мощами…

И ещё такой чудесный момент. Пока строился собор, мощи святителя Сильвестра находились в управлении епархии, и там постоянно владыка Феодосий с духовенством и прихожанами читали акафист святому. В один из дней после чтения акафиста владыка как обычно всех благословил приложиться к мощам. Когда я стала прикладываться, то вдруг почувствовала, что прикладываюсь к тёплому живому телу, почувствовала это настолько явно. А ведь под покровцом мощи были. У меня и сейчас в соборе иногда бывает такое ощущение. Не часто, но бывает — мощи в раке закрыты, а прикладываюсь как к тёплому живому телу…





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Ника Балякно:

У меня сильно болели ноги. Помолилась как-то перед мощами священномученика Сильвестра в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. И в ту же ночь вижу сон: подхожу я будто к раке святителя, рака открывается, а там сапожки стоят. Надеваю я эти сапожки и иду в них. Проснулась как обычно, а через несколько дней обнаружила, что ноги-то болеть перестали.





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Валентина Носкова:

Молилась я как-то у раки со святыми мощами. Смотрю, люди постоянно приносят цветы угоднику Божию. И мне хочется принести ему цветы, а купить не на что. И взмолилась: «Сильвеструшка, прости, хотела тебе принести цветы, а денег нет». И вот такое чудо: прихожу домой и вижу — расцвёл цветок, который раньше никогда не цвел…





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Татьяна Борисовна Королёва:

Я живу на Алтае. В апреле 2010 года были в Омске проездом. Случайно узнала, что в городе есть мощи святого Сильвестра, и решила попросить святителя о помощи в учёбе моему сыну Николаю, первокласснику. Учёба шла у него неважно, и его решили оставить на второй год. Я слезно молилась у мощей угодника Божия, чтобы сына не оставили на второй год. Молилась и верила, что святой услышит меня, грешную, и поможет. Через две недели я вернулась домой, и учительница мне говорит: «Ваш сын будет переведён во второй класс…»





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Омичка, пенсионерка:

Всю жизнь я проработала на шинном заводе, на вредном производстве. И у меня стали сильно болеть суставы ног. Боли такие сильные были, что не могла у плиты на кухне простоять даже несколько минут. Тяжело было очень. Перед Пасхой, на Страстной седмице 2010 года, пришла в Успенский собор, мне посоветовали помолиться у мощей святого Сильвестра. И когда начала молиться, почувствовала, что боль куда-то уходит… И потом спокойно встала, доехала домой. Боль прошла.

(лето 2012)

Считайте сами: чудо — не чудо, но было так. Я работаю в соседнем с Успенским собором Иоанно-Предтеченском храме (продаю книги и свечи). Как-то раз, днём заходит хорошо одетая женщина в храм, становится на колени перед иконой священномученика Сильвестра, что в иконостасе и давай молиться, да, ещё, с причитаниями и слезами — аж, охрипла. Думаю: да, что же у неё такое случилось? Говорю: «Раз, уж, Вы Сильвестру молитесь, то сходили бы в Успенский собор — к его святым мощам бы приложились». Она немного успокоилась, расспросила меня — что и как. Ушла. Примерно через недели три приходит с большущим букетом роз: «Как я Вам благодарна! Как благодарна за то, что Вы подсказали мне мощам Сильвестра поклониться. Всё, о чём я его молила — исполнилось!».

Я ей: «Что же Вы мне-то букет дарите? Вот, перед Вами икона священномученика — его благодарите».

Поставили мы на солею перед иконой святого тот букет. А что, уж, там у этой женщины сбылось — я спрашивать постеснялась.





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Светлана Г.:

Со священномучеником Сильвестром у нас произошло такое чудо. Долгое время мы с мужем молили, чтобы Господь нам даровал второго ребёнка. Когда начали строить Успенский собор, мы старались ходить на Крестные ходы, которые тогда ежедневно проводил митрополит Феодосий. Но к самому Сильвестру я тогда ещё не обращалась. И, вот, по совету подруги, я решила ехать в Дивеево: просить преподобного Серафима, что бы он умолил Господа даровать нам чадо. Купили с подругой билеты, собирались ехать, но это было, как раз перед открытием собора в июле 2007-го — было жалко, что мы, в случае отъезда, такое большое событие пропускаем. Перед отъездом пошли брать благословение на поездку у митрополита Феодосия. Он благословение не даёт. Пришлось сдавать билеты.

Дальше всё развивалось каким-то непостижимым образом. Я оказалась в группе экскурсоводов, которые рассказывали приходящим в недавно открытый собор людям о самом соборе и о священномученике Сильвестре. Через эти рассказы я как-то прониклась к святому. Он стал для меня ближе. Каждый раз, когда я вместе с экскурсией прикладывалась к мощам, я просила его о ребёнке. В Дивеево я всё же позже поехала, но уже знала о своей беременности…

Я абсолютно уверена, что наш сын Николай появился на свет по молитвам святителя Сильвестра!





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Александр Яцюк:

Летом 2011 г. на джипе «Ленд Ровер» поехал с сыном путешествовать по Алтаю. Выбрали дикий маршрут вдали от населённых пунктов — плато Укок — на стыке границ России, Китая и Казахстана. Места дикие и сумрачные. До Китая было ближе, чем до пограничной заставы. После посещения ледника пришлось пересекать вброд небольшую, метров 20 шириной, речушку. Большой глубины не предвиделось: посредине камешки. Поехали смело, но у самого противоположного берега нос машины резко уходит под воду, мотор глохнет, а салон заливает водой!

Вылезать пришлось через заднюю дверь. Стали выносить вещи. Надо было как-то самим доставать машину — надеяться не на кого. Первая попытка вытягивания внедорожника с помощью верёвки и домкрата не удалась. Заночевали на берегу в палатке. Ночью разыгралась непогода. Палатку рвало ветром, под коврик затекала вода. Накатило отчаяние! Стали молиться. Перечитал все молитвы, которые помнил: Святой Троице, Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице. Потом как-то само-собой начал молиться священномученику Сильвестру. Молился, как умел, своими простыми словами. Под утро дал обет: если благополучно выберусь, то на обратном пути заеду вместе с сыном в Омск и поклонюсь святым мощам святителя Сильвестра. С тем и заснул.

На следующий день, несмотря на продолжающийся дождь, удалось к вечеру вытащить машину из ямы и подтянуть чуть ближе к берегу. Прямо в речке начал разбираться с мотором. Снял фильтр, снял патрубки с турбины и интеркуллера, выкрутил свечи. Вода была везде — даже в цилиндрах — мутная, с песком и грязью! Подсоединил аккумулятор, прокрутил двигатель чтобы выгнать из цилиндров всю воду. Поставил свечи обратно. С опаской крутанул стартер — МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ! На задней скорости сам выбрался на берег.

Весь следующий день сушились: благо — погода разгулялась. Как смогли вычистили впускной тракт, выгребли песок набившийся в ногах и под сиденьем. Несмотря на то, что в двигателе и мостах была сплошная эмульсия из воды и масла, пришлось поехать. И, ведь, поехали, как ни в чём не бывало! Лишь в Каш-Агаче поменяли масло, после чего продолжили путешествие: спасибо тебе, священномучениче Сильвестре!

Данный мною обет исполнили… Когда прикладывались к мощам, в моем теплохладном сердце что-то шевельнулось. Уверен, что и у сына тоже (это было видно).

Хочу добавить, что с молитвой к священномученику Сильвестру я обратился не случайно. Когда-то я начал интересоваться историей своих предков и выяснил, что моим прадедом по материнской линии был однофамилец святителя — Николай Иванович Ольшевский, родом из Сквирского уезда Киевской губернии. Перед Великой войной 1914 г. он работал в украинском национальном театре антрепренёра Саганского-Садовского, там же в театре прадед познакомился с моей прабабушкой Александрой Матвеевной Чусовой. Кроме того, как говорила бабушка, отец прадеда был священник, а тётка — игуменья какого-то монастыря на западе Украины. Возможно, что существовало дальнее родство со Святителем.

Вот так, через поиск предков посчастливилось узнать о священномученике Сильвестре, что стало «зацепкой», позволившей в трудную минуту обратиться к нему с молитвой, которая, верю, была услышана.





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Инок Разумник (весна, 2013 г.):

Было мне такое искушение: начал представлять райскую вечность, которую могут наследовать души праведников и подумалось, что эта вечность будет идти миллионы и миллиарды лет — а что же может произойти за это время? А, может, ещё что-нибудь связанное с грехопадением? И что тогда: всё по-новому? Новое Распятие с новым Воскресением? И какой в такой вечности смысл?

С такими мыслями оказался в Омске в Успенском соборе и, разумеется, пошёл приложиться к мощам святителя. И, вдруг, в тот самый момент, когда прикладывался к мощам, явственно почувствовал, как будто пелена с меня спала. Грызущие сомнения исчезли, и осталась спокойная уверенность в Жизнь Вечную. Это трудно описать. Но так было. Сами решайте: чудо или нет.





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Иерей Родион Дорошенко (март, 2013 г.):

Мой сын Вячеслав не мог разговаривать до четырёх с половиной лет. Не было никакой связанной речи. 7 апреля 2012 года мой брат Кирилл исповедовавшись и причастившись в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы после службы усердно помолился у мощей священномученика Сильвестра о своём племяннике. На следующий день, 8 апреля, на праздник Входа Господня в Иерусалим, мой маленький сын заговорил! Он говорил почти без остановки! Это поразило всех в доме. С того дня у моего сына происходит уверенное речевое развитие.

Нет никакого сомнения, что это Милость Божия по молитвам сщмч. Сильвестра.





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р.Б. Михаил Н. (март, 2013 г.):

Примерно 10 сентября 2012 года был в Свято-Успенском соборе г. Омска у о. Вячеслава на исповеди, после которой спустился в нижний храм. У иконы Христа поставил свечу и подходя к раке святого вполголоса произнёс:

— Мне хотя бы мизер той веры, что у тебя Батюшка. Помоги, прошу, подкрепи мою веру — не могу бросить курить.

Вышел из храма и по дороге на остановку увидел урну, в голове мысль: «Выброси пачку». От неожиданности даже засмеялся вслух. Я из неё выкурил всего 2−3 сигареты: взять и выбросить так сразу было неожиданно для меня. Да и внезапно пришедшая мысль — как снег на голову — показалось не моей. Прошёл несколько шагов, мысль повторилась, но уже утвердительной форме:

— Выброси пачку!

Сутки после случившегося чувствовал тепло в грудной клетке, курить не хотелось. На утро следующего дня небольшая тяга словно ставила перед выбором:

— Будешь ещё?

После чтения «Отче наш» тяга исчезла. С тех пор не курю. Стаж курильщика 31 год. Дорожу тем, что обратил на меня внимание святитель Сильвестр. Стараюсь не пропустить акафист в свободные от работы дни.





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Галина (сентябрь, 2013):

Я старый человек, мне 76 лет. Долгие годы меня мучили боли в коленях. С большим трудом я передвигалась, и каждый шаг доставлял мне невыносимые мучения.

Когда я узнала, что гроб священномученика Сильвестра, архиепископа Омского, находится в здании Епархиального управления, пошла туда. В то время его святые мощи находились на экспертизе, и гроб был пустой. С большим трудом я опустилась на колени перед гробом и своими словами стала просить святого великомученика помочь мне. Я прикасалась рукой к стенке гроба, а затем к коленям. И вдруг меня поразила мысль: а гроб-то тёплый, хотя это было в конце октября. Ещё два раза я имела счастье прикоснуться ко гробу священномученика — просила его о помощи. И чудо произошло… Мои друзья, буквально, заставили меня заняться своим здоровьем. Пришлось сделать рентген и необходимые анализы. Затем мне посчастливилось попасть на консультацию к известному доктору в Областную травматологию, что было сложно в связи с огромной очередью. У него я получила направление на оформление инвалидности и на получение ссуды на операцию. Это было 15 февраля, а 20 мая я уже получила свидетельство об инвалидности. Это было тоже чудо: пройти все инстанции и сдать все анализы за такой короткий срок было просто нереально. Шесть месяцев я ждала субсидию, а уже 16 февраля 2007 года была сделана первая операция и через 10 месяцев вторая. Это было тоже чудом, потому что по всем показателям мне нельзя было делать такие сложные операции. Дело в том, что я облучённая, работала на атомной станции много лет. У меня плохая кровь, поражены щитовидка и печень, гипертония. К тому же, в 1999 году я перенесла на ногах перикард миокарда. Остались шрамы на сердце. Но как будто чья-то сила закрыла глаза врачам на все эти мои неприятности.

Операция прошла удачно, я хожу без костылей и палочки. После всего этого меня пронзила мысль: «Да ведь это же святой Сильвестр своею милостью осенил меня. Без его помощи все эти сложные операции просто не взялись бы делать..»

Я счастлива, что в своей жизни прикоснулась к чуду обретения мощей сщмч. Сильвестра. Счастлива, что живу с верой в душе в Силу и Великое Милосердие Божье!





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Евгения (апрель, 2014 г.):

Работаю на вредном производстве. Очень хотелось иметь второго ребёнка, но врачи говорили, что это уже невозможно, а если ребёнок будет, то родится больным… Ходила к мощам Сильвестра, молилась, верила, что он поможет… И вот, родила совершенно здорового малыша. Не сомневаюсь, что такое оказалось возможным по молитвам святого!





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Борис (осень, 2014 г.):

Я, раб Божий Сергей Палаутин, прихожанин Храма Святых Новомученников Омских в п. Горячий Ключ, хочу рассказать о том, что в конце 1988 года я часто проходил по площади, где сейчас находится храм Успения Пресвятой Богородицы. В то время мне приснился удивительный сон: я читаю написанное большими буквами слово — СИЛЬВЕСТР. Сейчас такое ощущение, что ещё тогда наш святой о себе напоминал!





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Рассказ прихожан храма (весна, 2015 г.):

После Пасхи, в конце апреля, в храм к мощам Сильвеструшки приехала семейная пара из Петропавловска Казахстанского. По виду: он — казах, она — русская. Привезли с собой сыночка лет шести. Зовут Аслан, в крещении — Роман. С сыночком беда: во время родов был повреждён в нескольких местах позвоночник, и ребёнок не мог двигаться: ручки и ножки висели, как плети. Стали молиться Сильвестру. Ребёночка положили прямо на раку с мощами. Вдруг, он задвигал ручками и повернул головку..Отец, увидев это, закрыл лицо руками, разрыдался и сел, поражённый, на скамейку, стоявшую рядом…





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Собственный рассказ многогрешного собирателя сих свидетельств (весна, 2015 г.):

Ближе к концу воскресной литургии в собор на экскурсию привезли группу солдат-срочников. Их сопровождала женщина-военнослужащая. После моего краткого рассказа об истории храма и о житие Свщм. Сильвестра, солдаты, тепло поблагодарив, стали выходить из нижнего храма Собора. Женщина задержалась:

-Вы меня не помните: мы, как-то давно уже с солдатиками к вам приезжали на экскурсию?

— Припоминаю.

-Я Вам так благодарна!

-???

— Я Вам тогда пожаловалась на то, что мы с мужем очень хотим иметь детей, но не можем. А Вы меня направили помолиться перед мощами Сильвестра: рассказывали о том, как Сильвестр помогает семейным парам, которые не могут завести детей. После той моей молитвы я смогла родить! У меня родилась двойня! Но, случилась трагедия: одного ребёнка не уберегли. Сейчас растим оставшегося сыночка: слава Богу, что он у меня есть!





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Лариса Полоцкая (лето, 2015 г.):

Летом 2012 года мне, после прочтения книги «Несвятые святые», очень захотелось посетить святые места, но денег на поездку не было. Вспомнила о нашей местной святыне — мощах свщм. Сильвестра. На коленях, со слезами я просила у него помощи в разрешении своих проблем. Через три дня (!) позвонил двоюродный брат из подмосковного Пушкино, с которым мы встречались однажды 25 лет назад, а после даже и не переписывались. Он предложил приехать погостить у него, посетить Москву и навестить нашу тётю в Ульяновской области. Брат оплатил нам с дочерью перелёт до Ульяновска через Москву, а затем и возвращение самолётом домой. Он предоставил в Наше распоряжение свою квартиру в Пушкино, спонсировал посещение Москвы. Мы побывали у Матронушки Московской, в Троице-Сергиевой Лавре. В общем, брат потратил на нас изрядную сумму денег, хотя и не смог объяснить: почему он «вдруг» это сделал. Я очень благодарна ему за эту чудесную поездку, молюсь за него. Слава Богу за всё.

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Татьяна (зима 2016 г.):

В 2013 году 15 февраля моему сыну Андрею Большакову выделили бесплатную путёвку в санаторий «Пионер», который находится в Сочи в Лазаревском районе. Приехала я с сыном в Омск, два дня подряд заказывали молебны свщм. Сильвестру. На второй день после окончания молебна я кладу поклон перед святыми мощами Сильвестра и слышу где-то в душе: «Там где будешь — найди Храм!"…

26 февраля поезд увез нас в Сочи. Всё устроилось хорошо: меня взяли в этот санаторий временно работать воспитателем, сын был в другом отряде. Весна! Тепло! Природа! Воздух! Море! Но я помнила слова: «Там где будешь — найди Храм!». На десятый день спрашиваю: «Как мне здесь можно доехать до церкви?». Мне говорят: «Ехать никуда не надо — два квартала пройдешь и увидишь».

Воскресным утром в 6 часов я вышла из дома, в котором остановилась. Прошла два квартала и, повернув голову налево, увидела женщину — всю в красном: сапоги, пальто, берет — она мне помахала рукой: «Иди сюда!». Я перешла дорогу, она довела меня до церкви и… исчезла.

Церковь — в честь священномученика Иосифа Астраханского. Я заказала молебен о здравии за Андрея. После молебна ко мне подошёл батюшка о. Александр со своей женой м. Натальей. Мы разговорились, и вдруг в разговоре выяснилось, что они оба учились в Москве с моим настоятелем о. Сергием Черкасовым и его матушкой Ольгой, которые служат в храме Серафима Саровского у нас в селе Седельниково!

На следующий день, в понедельник, я снова пришла в этот храм, и о. Александр совершил молебен о здравии моего Андрея. После молебна он спросил, как мы оказались в санатории. Когда я ему всё рассказала — он предложил мне забрать сына, уволиться и перейти жить к нему в гостевой дом, сына же устроить в местную школу рядом с церковью. После общей молитвы Божией матери Казанской мы так и сделали.

Целых два с половиной месяца мы с сыном провели там в своё удовольствие! Конечно, я помогала, как могла, в церковном хозяйстве, молилась на церковных службах. Андрей учился в школе (которую закончил на «пятерки»), прислуживал батюшке в алтаре, играл с его трехлетним сыном, посещал Воскресную школу. И всё это — молитвами нашего свщм. Сильвестра со свщм. Иосифом Астраханским!

Слава Богу за всё!

Сайт Омской епархии РПЦ