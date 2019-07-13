Преподобномученик Никандр родился в 1865 году в Каменец-Подольской губернии в семье крестьянина Дмитрия Прусака и в крещении был наречён Никифором. Образование Никифор получил дома. Избрав монашеский путь, он подвизался в Александро-Афонской Зеленчукской пустыни (ныне станица Зеленчукская Карачаево-Черкесской республики).

7 марта 1896 года Никифор Дмитриевич был пострижен в монашество и наречен Никандром. 8 июня 1896 года монах Никандр был рукоположен во иеродиакона, а 30 ноября 1897 года — во иеромонаха. Монастырское начальство характеризовало его как монаха весьма способного и трудолюбивого. В 1901 году он был направлен в Кавказский Николаевский миссионерский монастырь, а в 1908 году возвратился в Зеленчукскую пустынь. В 1913 году иеромонах Никандр был переведён в Болховский Троицкий Оптин монастырь Орловской епархии и назначен исполняющим должность казначея. В 1916 году — переведён в Толгский монастырь Ярославской епархии.

Иеромонах Никандр (Прусак) был расстрелян 13 июля 1918 года захватившими в стране власть безбожниками-большевиками и погребён в безвестной могиле. О его убийстве было сообщено в Канцелярию Совета Всероссийского Православного поместного собора в числе других погибших в междоусобной брани священно-церковнослужителей.

Преподобномученик Никандр причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 521

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших