Журналы заседания Священного Синода от 9 июля 2019 года

9 июля 2019 года в храме святого равноапостольного великого князя Владимира во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Якутский и Ленский Роман; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

Справка:

Со времени заседания Священного Синода от 30 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

29−31 мая 2019 года — Санкт-Петербургскую;

5−6 июня 2019 года — Калининградскую,

6 июня 2019 года — Черняховскую.

Вечером 29 мая 2019 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в город Санкт-Петербург.

30 мая 2019 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

По завершении заседания Святейший Патриарх Кирилл посетил собор Святой Живоначальной Троицы Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, а затем проследовал на Никольское кладбище монастыря, где совершил литию на могиле своего духовного наставника приснопамятного митрополита Никодима (Ротова). Его Святейшество также совершил литию на месте погребения новопреставленного епископа Царскосельского Маркелла и побеседовал с родственниками почившего. Затем Святейший Владыка посетил могилы архимандрита Елеазара (Иванова), духовника Лавры (1936−2011) и протодиакона Павла Герасимова (1930−2002), а также ряд могил преподавателей Санкт-Петербургских духовных школ. В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви побывал на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил литию на месте погребения своих благочестивых родителей — протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.

31 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга и Божественную литургию в нем. Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, архиепископ Якутский и Ленский Роман, архиепископ Корсунский и Западноевропейский Антоний, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ Кронштадтский Назарий, епископ Сочинский и Туапсинский Герман, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, а также духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении, в частности, присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

По окончании богослужения состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Кирилла с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, после чего Предстоятель Русской Церкви посетил богадельню при Воскресенском Новодевичьем женском монастыре г. Санкт-Петербурга и православную Владимирскую общеобразовательную школу, расположенную близ обители. Далее высокие гости осмотрели действующий при Воскресенском Новодевичьем монастыре Центр помощи молодым мамам с детьми «Благодать» и побеседовали здесь с подопечными.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

5 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград. Из аэропорта Его Святейшество проследовал к месту строительства храма Успения Пресвятой Богородицы в Калининграде. У врат временного деревянного храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа Предстоятеля Русской Православной Церкви, в частности, встречали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, губернатор Калининградской области А.А. Алиханов.

Затем было осмотрено место строительства храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Святейший Владыка ознакомился с ходом ведущихся работ, побеседовал со строителями и окропил освященной водой четыре купольные главы, которые увенчают своды храма.

В тот же день в покоях кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Калининградской области А.А. Алихановым.

Вечером 5 июня 2019 года, в канун праздника Вознесения Господня, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы, архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, епископа Черняховского и Славского и духовенства Калининградской митрополии утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда.

6 июня 2019 года, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Черняховскую епархию Калининградской митрополии. Здесь в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы, архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, епископа Черняховского и Славского Николая и духовенства Калининградской митрополии в кафедральном соборе Архангела Михаила Его Святейшество совершил первую в истории кафедрального собора Черняховска Патриаршую литургию.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл вернулся в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Калининградской, Санкт-Петербургской, Черняховской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, епископу Черняховскому и Славскому Николаю, губернатору Калининградской области А.А. Алиханову, временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2019 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Патриарха Московского и всея Руси о работе Высшего Церковного Совета.

В первой половине 2019 года состоялись четыре заседания Высшего Церковного Совета (1 марта, 20 марта, 17 апреля, 13 июня), в ходе которых обсуждались: координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

Высший Церковный Совет рассмотрел следующие темы: формы молодежной работы, повышение квалификации духовенства, распределение выпускников духовных школ, опыт разработки системы оценки научной деятельности преподавателей духовных учебных заведений, развитие профессиональных сообществ преподавателей семинарий, сохранение памятников церковной архитектуры и зодчества.

Высший Церковный Совет утвердил документ «Основные направления работы администрации по регулированию присутствия учащихся духовных школ в социальных сетях», а также одобрил и передал на утверждение Священного Синода документ «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2019 года.

ЖУРНАЛ № 70

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Межсоборного Присутствия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать Пленум Межсоборного Присутствия на 30−31 января 2020 года.

2. Освободить Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия от обязанностей секретаря Межсоборного Присутствия, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности в течение десяти лет.

3. Секретарем Межсоборного Присутствия назначить Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Савву, управляющего делами Московской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об ухудшающемся положении Сербской Православной Церкви на территории Черногории.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Принять заявление о ситуации в Черногории.

ЖУРНАЛ № 72

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного митрополита Липецкого и Задонского Никона, касающемся почисления его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного митрополита Липецкого и Задонского Никона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 9 марта 2017 г. (журнал № 23).

Согласно пункту 26 главы XV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Никону за многолетнее архипастырское окормление Липецкой епархии, которое отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, неустанной заботой о монастырях, установлением доброжелательного и конструктивного диалога с местными властями и общественными объединениями, а также за труды на посту главы Липецкой митрополии.

3. Определить для Преосвященного митрополита Никона местом пребывания на покое Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с материальным содержанием от Липецкого епархиального управления.

4. Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии быть митрополиту Истринскому Арсению, первому викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением от занимаемой должности и благодарностью за многолетние труды в Московской епархии.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении председателя Синодального отдела по делам молодежи.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить протоиерея Кирилла Сладкова, и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи от занимаемой должности, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Председателем Синодального отдела по делам молодежи назначить епископа Петергофского Серафима, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобождением его от должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и выражением благодарности за понесенные труды.

3. Преосвященному Серафиму быть епископом Истринским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении ректора Санкт-Петербургской духовной академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ректором Санкт-Петербургской духовной академии быть иеромонаху Силуану (Никитину), исполняющему обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, с освобождением его от занимаемой должности.

2. Временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии назначить Преосвященного архиепископа Верейского Амвросия с сохранением должности ректора Московской духовной академии.

3. Ректора Санкт-Петербургской духовной академии иеромонаха Силуана (Никитина) избрать епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Силуана (Никитина), по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об оптимизации учебного процесса в Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях изучения возможности оптимизации образовательного процесса в указанных духовных школах и повышения уровня координации их научно-педагогической деятельности образовать комиссию в составе:

архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии, врио ректора Сретенской духовной семинарии;

протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;

иерей Давид Шуплецов, проректор по воспитательной работе Сретенской духовной семинарии;

протоиерей Николай Скурат, секретарь Ученого совета Сретенской духовной семинарии.

2. Комиссии представить соответствующий рапорт Святейшему Патриарху до 1 августа сего года.

ЖУРНАЛ № 76

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о необходимости иметь еще одну епархию в Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулевского городских округов и право- и левобережной частях Ставропольского района — Тольяттинскую епархию, выделив ее из состава Самарской и Сызранской епархий.

2. Оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии.

3. Правящему архиерею Самарской епархии иметь титул «Самарский и Новокуйбышевский».

4. Правящему архиерею Сызранской епархии иметь титул «Сызранский и Шигонский».

5. Правящему архиерею Тольяттинской епархии иметь титул «Тольяттинский и Жигулевский».

6. Новообразованную Тольяттинскую епархию включить в состав Самарской митрополии.

7. Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским быть епископу Кузнецкому и Никольскому Нестору, с освобождением его от управления Кузнецкой епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

8. Временное управление Кузнецкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.

9. Временное управление Сызранской епархией оставить за Преосвященным митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.

ЖУРНАЛ № 77

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Енисейской епархии (Красноярская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Енисейским и Лесосибирским избрать иеромонаха Игнатия (Голинченко), клирика Красноярской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Игнатия (Голинченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 78

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия о необходимости иметь викарного архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Хабаровской епархии, управляющим Николаевским викариатством с титулом «Николаевский», избрать игумена Василия (Кулакова), клирика Владивостокской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Василия (Кулакова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия о необходимости иметь викарного архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Дальнеконстантиновским, викарием Нижегородской епархии, быть Преосвященному епископу Канскому и Богучанскому Филарету, освободив его от управления Канской епархией.

2. Временное управление Канской епархией поручить Преосвященному митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону.

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 20 мая 2019 года (№№ 18 (509) — 39 (530)).

ЖУРНАЛ № 81

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о результатах изучения материалов о почитании в епархиях Русской Православной Церкви преподобного Гавриила Седмиезерного (Зырянова).

Справка:

Преподобный Гавриил Седмиезерный (1844−1915) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прославлен в лике местночтимых святых Казанской епархии в 1996 году.

Предоставленные Казанской епархией материалы свидетельствуют о широком почитании преподобного Гавриила (Зырянова): во многих храмах имеются иконы этого святого, совершаются сугубые молебны в житейских нуждах, хранятся частицы его мощей, совершаются паломнические поездки в Седмиезерную Богородичную пустынь — к месту упокоения преподобного. В дни памяти преподобного Гавриила Седмиезерного в Спасо-Елеазаровской обители совершаются праздничные богослужения с чтением акафиста.

Свидетельства о почитании преподобного Гавриила в Русской Православной Церкви представлены следующими епархиями и митрополиями: Бузулукская, Глазовская, Гомельская, Йошкар-Олинская, Калининградская, Каменская, Мелекесская, Могилевская, Московская епархии, а также Башкортостанская, Псковская, Санкт-Петербургская, Тверская и Удмуртская митрополии. Свидетельство о почитании прислала Оптина пустынь. Кроме того, угодник Божий почитается в ряде ставропигиальных обителей.

В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви: «В обязанности Архиерейского Собора входит <…> общецерковное прославление местночтимых святых» (пункт д статьи 5 главы III Устава), а «в обязанности Священного Синода входит <…> канонизация местночтимых святых и вынесение вопроса об их общецерковном прославлении на рассмотрение Архиерейского Собора» (пункт ф статьи 25 главы V Устава).

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня очередного Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении преподобного Гавриила Седмиезерного (Зырянова).

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты:

3. Направить утвержденные с учетом поправок Священного Синода богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Швейцарии, Иерусалимской, Кипрской и Элладской Православных Церквей.

Справка:

С 1 по 5 июня 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион побывал в Швейцарии. Здесь 1 июня во Фрибургском университете состоялась конференция на тему «Россия — Украина — Белоруссия: общее цивилизационное пространство?», где иерарх выступил с лекцией. В ходе поездки состоялась встреча с генеральным секретарем Всемирного совета церквей (ВСЦ) пастором доктором Олафом Фюксе Твейтом. Стороны обсудили ситуацию, связанную с положением Украинской Православной Церкви, отметив важность соблюдения на Украине религиозных прав и свобод, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

7 и 8 июня митрополит Волоколамский Иларион посетил Иерусалимскую и Кипрскую Православные Церкви. Председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II, с которыми обсудил вопросы, относящиеся к тематике двусторонних отношений и межправославной повестки дня.

С 23 по 29 июня председатель Отдела внешних церковных связей побывал в Греции с паломническим визитом. В ходе поездки по местам, связанным с проповедью святого апостола Павла, митрополит Иларион посетил Афины, а также Коринфскую, Пирейскую, Месогейскую, Глифадскую, Верийскую, Драмскую, Филиппскую, Фессалоникийскую и Неапольскую митрополии Элладской Православной Церкви. В Пирее председатель Отдела внешних церковных связей совершил заупокойную литию в часовне на русском кладбище города.

26 июня в Афинах в здании Священного Синода Элладской Православной Церкви состоялась встреча митрополита Илариона с Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом, на которой обсуждались вопросы двусторонних отношений между Русской и Элладской Церквами.

В г. Верия председатель Отдела внешних церковных связей принял участие в международной научно-богословской конференции «Служение Церкви по апостолу Павлу», передав приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также иерарх выступил с докладом «Учение апостола Павла о предопределении ко спасению (на основе Послания к Римлянам)».

В ходе посещения Фессалоникийской митрополии митрополит Волоколамский Иларион совершил заупокойную литию на военном кладбище Зейделик у мемориала русским воинам, погибшим в Первую мировую войну. В Салониках 28 июня митрополит Иларион встретился с находившимся в Греции Блаженнейшим Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II. В беседе с Его Блаженством обсуждались вопросы двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Александрийским Патриархатом, а также проблематика межправославных отношений.

29 июня председатель Отдела внешних церковных связей совершил Божественную литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского Неапольской митрополии, в котором духовно окормляются русскоязычные верующие Салоник.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о третьем заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью.

Справка:

С 27 по 31 мая 2019 года в Каире состоялось третье заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью. Делегацию Московского Патриархата возглавил епископ Каскеленский Геннадий, Коптской Церкви — митрополит Лос-Анджелесский Серапион. Договоренность об образовании Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Патриархом Тавадросом II в ходе визита Предстоятеля Коптской Церкви в Россию.

Комиссия наметила перспективы дальнейшего взаимодействия в академической, молодежной и медийной сферах, в области церковного социального служения, а также развития контактов между представителями монашества и разработки паломнических программ.

Делегацией Коптской Церкви была дана высокая оценка деятельности, которую предпринимает Русская Православная Церковь по оказанию помощи страдающим христианам Ближнего Востока, а также выражена глубокая озабоченность в связи с тревожным развитием церковной ситуации на Украине.

Следующее заседание Комиссии состоится в 2021 году на территории Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Кирилла Сладкова, исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи, об утверждении «Пастырских рекомендаций для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры».

Справка:

Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви 2−3 февраля 2015 года, в частности, указало на необходимость изучения молодежных субкультур (см. п. 15 Постановлений). Такое изучение велось в Синодальном отделе по делам молодежи на протяжении 2015−2018 гг. Помимо ряда предметных публикаций был подготовлен документ «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры», рассмотренный и Высшим Церковным Советом 13 июня 2019 года и переданный им на утверждение Священным Синодом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры» и направить их в епархии Русской Православной Церкви для использования.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением обновления состава Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Справка:

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы образован по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 31 марта 2009 года (журнал № 21) в целях обеспечения координации усилий церковных и светских инициатив, направленных на преодоление алкогольной угрозы в странах, находящихся на канонической территории Московского Патриархата.

На протяжении десяти лет Церковно-общественный совет участвовал в разработке и продвижении законопроектов, направленных на снижение потребления алкоголя, и оппонировал законодательным инициативам, способствующим повышению этого потребления. Также Совет осуществлял просветительскую работу, направленную на привлечение внимания широкой общественности к проблеме алкоголизации нации и на формирование у людей более осторожного отношения к безответственному употреблению алкоголя.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить деятельность Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

2. Утвердить новый состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы:

Со стороны Русской Православной Церкви

а. митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, — сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

б. епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

в. протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;

г. протоиерей Игорь Бачинин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете г. Екатеринбурга, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение»;

д. протоиерей Феодор Повный, настоятель прихода Всех святых г. Минска;

Со стороны общественности

е. Бокерия Лео Антонович, директор научного Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ, академик Российской академии наук, профессор, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» (по согласованию), — сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

ж. Герасименко Николай Федорович, академик Российской академии наук, заслуженный врач РФ, депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья (по согласованию);

з. Жданов Владимир Георгиевич, председатель «Союза борьбы за народную трезвость» (по согласованию);

и. Онищенко Геннадий Григорьевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заслуженный врач Российской Федерации, академик Российской академии наук (по согласованию);

к. Халтурина Дарья Андреевна, кандидат исторических наук, сопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем (по согласованию), — ответственный секретарь Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

л. Шаргунов Сергей Александрович, писатель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва (по согласованию).

ЖУРНАЛ № 87

СЛУШАЛИ:

Прошения Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и Преосвященного епископа Североморского и Умбского Тарасия об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Ростовской и Североморской епархий, а также о переименовании монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переименовать Донской Старочеркасский мужской монастырь в Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области и утвердить Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в должности священноархимандрита этого монастыря.

2. Утвердить Преосвященного епископа Североморского и Умбского Тарасия в должности священноархимандрита Свято-Троицкого Трифонов Печенгского мужского монастыря поселка Луостари Печенгского района Мурманской области.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия открыть Никитский женский монастырь города Каширы Московской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Магдалину (Чекулаеву).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы освободить игумена Димитрия (Севостьянова) от должности наместника Старицкого мужского монастыря города Старицы Тверской области.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила освободить игумена Варлаама (Дульского) от должности наместника Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря Холмогорского района Архангельской области.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана освободить игумению Акилину (Энгельман) от должности настоятельницы Хибиногорского женского монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери города Кировска Мурманской области.

ЖУРНАЛ № 89

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приходы Московского Патриархата в Италии

Протоиерея Алексия Ястребова, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика приходов Московского Патриархата в Италии и направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

Фарерские острова

1. Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви новообразованный приход в честь святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, на Фарерских островах.

2. Пастырское окормление новообразованного прихода на Фарерских островах поручить протоиерею Тимофею Золотускому, настоятелю Никольского прихода в г. Рейкьявике, Исландия.

Корейская епархия

Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви следующие приходы:

Воскресения Христова в г. Сеуле;

Рождества Пресвятой Богородицы в г. Пусане.

Таиландская епархия

Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви приход Преображения Господня в г. Янгоне, Мьянма.

Филиппинско-Вьетнамская епархия

Республика Филиппины

1. Возобновить деятельность прихода Иверской иконы Божией Матери в г. Маниле.

2. Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви следующие приходы:

Христа Спасителя в г. Тагайтае;

Блаженной Матроны Московской в г. Давао (остров Минданао);

Воскресения Христова в г. Генерал-Сантосе (остров Минданао).

Социалистическая Республика Вьетнам

Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви следующие приходы:

Блаженной Ксении Петербургской в г. Ханое;

Покрова Пресвятой Богородицы в г. Хошимине.

ЖУРНАЛ № 90

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о состоянии дел во Владимирской и Костромской духовных семинариях.

Справка:

Священный Синод, рассмотрев 9 марта 2017 года положение дел во Владимирской и Костромской духовных семинариях, постановил: «Приостановить набор студентов на заочную форму обучения сроком на два года во Владимирской и Костромской духовных семинариях, о чем направить их администрациям соответствующие уведомления в сопровождении перечня предписаний Учебного комитета» (журнал № 13, п. 3).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить улучшение показателей деятельности Владимирской и Костромской духовных семинариях и иметь суждение о будущем указанных семинарий через год.

2. Оставить в силе до нового суждения запрет на набор студентов на заочное отделение Владимирской и Костромской духовных семинарий.

ЖУРНАЛ № 91

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о возможности преобразования Новосибирского Свято-Макарьевского православного богословского института в центр подготовки церковных специалистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Упразднить Новосибирский Свято-Макарьевский православный богословский институт.

2. Дальнейшее обучение студентов Новосибирского Свято-Макарьевского православного богословского института осуществлять по программе подготовки церковных специалистов на базе Новосибирской духовной семинарии.

ЖУРНАЛ № 92

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении ректоров в ряд духовных семинарий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить священника Андрея Сидорова от должности ректора Владимирской духовной семинарии и назначить на эту должность Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.

2. Назначить священника Романа Ткачева на должность ректора Воронежской духовной семинарии.

3. Освободить протоиерея Димитрия Гольцева от должности ректора Рязанской духовной семинарии и назначить на эту должность Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита.

4. Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму продолжить исполнение обязанностей ректора Новосибирской духовной семинарии и в течение трех месяцев представить кандидатуру на эту должность.

5. Преосвященному митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию продолжить исполнение обязанностей ректора Хабаровской духовной семинарии и в течение трех месяцев представить кандидатуру на эту должность.

ЖУРНАЛ № 93

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2019−2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2019−2020 года вызвать следующих Преосвященных:

митрополита Челябинского и Миасского Григория; митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия; епископа Выборгского и Приозерского Игнатия; епископа Волгодонского и Сальского Корнилия; епископа Сурожского Матфея.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 467 407.html