Священномученик Григорий Никольский родился 13 ноября 1854 года в станице Ярыженской области Всевеликого войска Донского в благочестивой семье казачьего священника Николая Григорьевича и Параскевы Иоанновны. В семье Никольских кроме Григория было еще трое сыновей — Иван, Стефан и Маркиан. Сохранились сведения, что старший из братьев Иван стал псаломщиком, а Маркиан служил в дьяконском сане.

С самого детства Григорий стремился к служению перед престолом Божиим и желал посвятить свою жизнь Церкви. Все церковные службы он проводил в алтаре и на клиросе, помогая вместе с братьями отцу за богослужением. Избравший с юных лет путь священства, он с радостью вступил на это поприще и получил образование в Новочеркасском духовном училище.

По окончании обучения несколько лет Григорий Николаевич находился на гражданской государственной службе, которую завершил в должности начальника телеграфной станции Царевского уезда Астраханской губернии, получив чин губернского секретаря. В это же время он женился на избраннице своего сердца Елизавете Ивановне.

В конце 1883 года Григорий Николаевич вышел в отставку и принял священный сан. 13 ноября епископом Астраханским Евгением (Шерешиловым) он был рукоположен во диакона, а 14 ноября, в день памяти апостола Филиппа — во священники и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Михайловского Енотаевского уезда Астраханской епархии. В течение десяти лет он служил в сельских храмах Енотаевского и Царевского уездов, принимал активное участие в миссионерской деятельности, будучи членом Астраханского отделения Православного миссионерского общества.

В 1889 году у отца Григория, по милости Божией, появился на свет наследник сын Андрей, а впоследствии родились Александра и Вячеслав.

Перейдя в 1892 году в Ставропольскую епархию, отец Григорий получил назначение в Алексеевский храм станицы Новолеушковской. Осознавая важность просвещения казачьих детей, он с первых дней службы в станице приложил все силы для поддержания работы мужской и женской церковно-приходских школ. Как писал о таланте отца Григория наблюдатель церковно-приходских школ епархии И.П. Зилитинкевич, «..глубокая преданность школьному делу, умение при преподавании Закона Божия приспособляться к пониманию детей, возбуждать и поддерживать в них внимание ставят его в число лучших школьных работников в епархии».

Пастырская ревность отца Григория не раз была отмечена епархиальным начальством, от которого он получал официальные благодарности «за усердное и ревностное отношение» к церковным школам.

Среди забот отца Григория было не только школьное образование, но и популяризация грамотности и чтения среди взрослого населения станицы. Через несколько лет после своего прибытия в Новолеушковскую он организовал силами прихода и станичного правления бесплатную народную читальню, в которую регулярно выписывались новейшая классическая литература и периодические издания. За «..выдающееся усердие и ревностные труды на школьном образовании» в 1906 году ему была объявлена очередная благодарность Ставропольского училищного совета.

Неоднократно бывал отец Григорий в Николаевском Кавказском миссионерском монастыре, расположенном у берегов реки Кубани, где принимал участие в монастырских богослужениях, удаляясь от мирской суеты и приходских забот.

Выделяясь из среды духовенства своими пастырскими и духовными качествами, отец Григорий снискал уважение и любовь среди собратьев священников. Единогласным решением духовенства благочиния он был избран окружным духовником.

В начале 1910-х годов, ревнуя о благолепии Дома Божия, отец Григорий выступил с инициативой строительства просторного каменного храма в станице Новолеушковской, закладка которого состоялась в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1912 году. Спустя два года строительство было завершено, и трехпрестольный храм торжественно освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.

В январе 1915-го по собственному желанию отец Григорий был переведён штатным священником в Черноморскую Марие-Магдалинскую женскую пустынь. Служение при святой обители во многом отличалось от обычного прихода, и в новых условиях пастырский талант отца Григория раскрылся во всей красе. Возглавив существовавшую при монастыре школу женского отделения Кубанского исправительного приюта, он много времени уделял воспитанницам, находя время для беседы с каждой.

Отец Григорий был известен как уважаемый высокодуховный и добрый пастырь не только постоянным прихожанам, но и многочисленным паломникам, прибывавшим на богомолье из отдаленных станиц Кубани.

С началом Гражданской войны на Кубани в 1918 году настало трудное время для духовенства и монашествующих. Часто в монастырь врывались революционные большевистские отряды, устраивая внезапные обыски и ночные проверки.

10 июля в обитель в очередной раз нагрянул один из местных революционных отрядов с целью надругаться над православной верой. В это время в Вознесенском соборе обители отец Григорий совершал Божественную Литургию. Ввалившиеся гурьбой в храм красноармейцы не решились на глазах у верующих арестовать батюшку, в это время причащавшего народ.

После богослужения безбожники схватили отца Григория и, подгоняя штыками и ударами, повели за стены обители. Отойдя подальше от монастыря, они с нечеловеческой жестокостью стали избивать отца Григория прикладами винтовок и сапогами. Претерпевая тяжелейшие мучения, батюшка, как истинный христианин, не переставал молиться за своих мучителей, помня заповедь Спасителя: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:28). Лишь только он пытался поднять руку, чтобы осенить себя крестным знамением, как тут же ему намеренно наносили по ней удар. «Мы тебя приобщим», — закричал один из кощунников и выстрелил ему из револьвера в рот. Место погребения священномученика Григория остается неизвестным.

Так завершился земной путь воина Христова священника Григория Никольского. Однако милосердный Господь, желая, чтобы отступившие от Него большевики «освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:27), а верные христиане укрепились, послал вскоре чудесное знамение. 12 сентября насельница обители монахиня Евпраксия удостоилась чудесного видения: над рекой Кирпили возле монастыря ей явилась стоявшая на облаке Пресвятая Богородица в архиерейской мантии, с предстоящими архангелом Михаилом, равноапостольной Марией Магдалиной и великомучеником Георгием Победоносцем. В память об этом чуде, по благословению бывшего управляющего Кубанской епархией митрополита Антония (Храповицкого), была написана икона, ставшая символом милости Божией в те страшные годы Гражданской войны.

Сегодня в восстановленном Марие-Магдалинском монастыре сохраняется память о священномученике Григории, регулярно совершаются панихиды и ежегодное поминовение в день его смерти.

Священномученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 4 апреля 2019 г.

Составители священник Андрей Небавский и Никита Кияшко

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