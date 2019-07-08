Как старец Кирилл отправил меня в монастырь и что из этого вышло

Игуменья Иоанновского женского монастыря в селе Алексеевка (Саратовская обл.) Еликонида (Лысенко) рассказывает о «неслучайных» случайностях, через которые всесильный Промысл Божий являет себя в человеческих судьбах.

Игумения Еликонида (Лысенко)

Призывающая благодать

Мое поколение приходило к Богу в конце 1980-х — начале 1990-х. В 1988-м году, а это был юбилейный год 1000-летия Крещения Руси, государство наконец повернулось к гонимой им многие десятилетия Церкви лицом и стало возвращать отобранные во времена безбожия монастыри.

Тогда началось возрождение Оптиной пустыни — старинного монастыря преподобных Оптинских старцев, утешителей и духовных светочей России. Призывающая благодать этой восстающей из забвения и поругания обители была так сильна, что люди, заехавшие сюда даже мимоходом, иногда ради простого любопытства, уже не могли жить по-прежнему — без Бога.

Первая Оптинская братия

«Случайная» поездка в Оптину пустынь

Я оказалась в Оптиной вроде бы случайно, но на самом деле промыслительно: Господь как раз и говорит с нами с помощью таких случайностей и жизненных обстоятельств.

Моя подруга поехала в Козельск, на механический завод, в командировку. Пригласила меня к ней присоединиться, объяснила, что мы сможем побывать в Оптиной пустыни. И мы, молодые девушки, поехали в незнакомый городок. Оптина лежала в руинах, шел 1989 год.

В

озрождение Оптиной

Тогдашний благочинный, отец Мелхиседек (Артюхин) (сейчас архимандрит), благословил нас потрапезничать после службы, дал послушание, показал, где устроиться на ночлег. И мы перетаскивали кирпичи и ночевали в гостинице рядом с монастырем. Тогда это была ещё не гостиница — просто полуразрушенное здание. Спали кто на чём: какие-то старые тюфяки, груды одежды. Мне повезло больше других: досталась раскладушка. Но когда я, сильно уставшая, примостилась на ней, оказалось, что она сломана и при малейшем движении грозит перевернуться.

Прямо посреди нашей келлии стояло большое оцинкованное корыто — в него всю ночь капала вода с потолка. Громыхало корыто очень сильно, и под это громыханье мы сладко спали, утомлённые дорогой и кирпичами.

Что могло нам тогда понравиться в Оптиной? Неустроенность, разруха, заросли крапивы? Сейчас я понимаю, что мы ощутили благодать и намоленность монашеской обители, а тогда это было мне совершенно непонятно. Знали мы только одно: каким-то чудесным образом перед нами открылся новый, необычный и очень притягательный мир. Когда ехали назад, подруга задумчиво сказала:

— Как же это затягивает!

Посторонний человек не понял бы, что она имеет в виду, но я её хорошо поняла. Таких чувств, как в Оптиной, я никогда раньше не испытывала: будто душа наконец нашла то, что давно искала.

Моей подругой была нынешняя игуменья Свято-Алексиевского монастыря в Саратове, матушка Феодосия (Бессонова).

Первый опыт молитвы

Тут нужно заметить, что я, как и многие мои сверстники, росла в неверующей семье: атеизм насаждался в школах, колледжах и вузах.

Папа у меня — военный, родилась я на Дальнем Востоке, вместе с родителями исколесила полстраны. Бабушки и дедушки жили далеко, и о вере я никогда не слышала. Первый раз в жизни обратилась с молитвой к Богу совершенно неожиданно для себя. Нужно было сдавать экзамены, огромное количество билетов, и я внезапно помолилась:

— Господи, если Ты есть, помоги мне сдать экзамены!

И появилось чувство, что меня слышат, на мою молитву отвечают. Сдала все на «отлично».

Потом папу по службе перевели в Калугу.

Оптина в руинах

«Смотрите, как бы поздно не было!»

Мы с подругой начали ездить в Оптину, трудиться на послушаниях, с необыкновенной радостью убирать в храмах, молиться на службах. Доводилось также нести послушание гостиничной, и там я познакомилась со многими паломниками. Мне приоткрывались их судьбы и то, как действует Промысл Божий в их жизни.

Возрождение Оптиной пустыни, центра духовной жизни России, привело сюда множество молодёжи, желающей ревностно послужить Господу. Братья оставались трудиться здесь и дальше, а паломниц, желающих спасаться в монашеском чине, чаще всего благословляли в женские монастыри, которые тоже возрождались после многих лет разрухи.

Монастырская звонница в годы восстановления обители

Так в 1992-м году в Малоярославце, в Свято-Никольском Черноостровском монастыре, оказалась его будущая игуменья, матушка Николая (Ильина). В усердной молитве она молила преподобного Амвросия Оптинского послать ей сестёр, хотя бы человек пять, и преподобный ответил на её молитву: из Оптиной почти одновременно приехали в Малоярославец 30 молодых девушек.

Мы с подругой тоже ездили в этот монастырь. Здесь я исповедалась первый раз в жизни. Далось мне это непросто: я ещё не понимала, что каемся мы перед Господом, а священник — свидетель нашего покаяния. И я всё оттягивала свою первую Исповедь. Помню, как один из отцов сказал мне:

— Вам нужно исповедаться!

А я ответила:

— Как-нибудь попозже…

И он строго заметил:

— Смотрите, как бы поздно не было!

Тогда я почувствовала, что мои страхи перед Исповедью ложные.

Моя первая Исповедь

Как-то я в очередной раз приехала в Малоярославец, где моя подруга трудилась на послушании во время своего отпуска. Она мне посоветовала:

— Запиши свои грехи и сходи на Исповедь.

И меня опять охватил страх. Тем, кто много лет живёт церковной жизнью, может быть, этот страх будет непонятным, но у новоначальных случаются разные, в том числе и такие, искушения. Я стояла в ожидании Исповеди и смотрела, как сёстры читают правило. Никто из них не обращал на меня особого внимания, но я почему-то чувствовала их поддержку.

Спустя много лет я встретила тех сестёр, некоторые из них уже стали игуменьями монастырей. И они мне признались:

— Мы знали, что ты идёшь на первую Исповедь в твоей жизни, и усердно молились за тебя!

Я исповедалась и, когда отошла от священника, со мной случилось удивительное: нахлынули воспоминания, и я стала, словно в калейдоскопе, вспоминать все свои старые грехи, про которые давно забыла и которые иногда даже и грехом не считала. Позднее я поняла, что так действует таинство Исповеди и происходит очищение души.

Свято-Никольский Черноостровский монастырь

Необычный крест

Как-то у меня сложилась тяжёлая жизненная ситуация, и мне тогда казалось, что нет никакого выхода из этой ситуации. Я горячо молилась одна в своей комнате, и вдруг мне показалось, что пламя свечи раздвинулось, и видимым образом появился силуэт старца с крестом на груди. Крест был необычный, и я его хорошо запомнила. На душе стало тепло, пришло утешение, и вскоре моя ситуация удивительным образом разрешилась.

Старца этого я узнала позднее на иконе, и в Дивеево, среди вещей преподобного Серафима Саровского, разглядела тот самый необычный крест. Этот тяжёлый медный крест, подаренный ему вместе с иконой его матерью, дивный старец носил на груди всю жизнь.

Медный крест преподобного Серафима Саровского

«Случайная» встреча

Говорят, что будущего монаха или монахиню «выпихивает» из мира. Так произошло и со мной. После того как я почувствовала благодать Оптиной, поняла, что больше не хочу и не могу жить в миру. Но я не знала, есть ли на это воля Божия, и мне очень хотелось побеседовать со старцем.

Как-то я приехала в Малоярославец, а сёстры как раз, по счастливой «случайности», собирались в Троице-Сергиеву лавру к духовнику — старцу схиархимандриту Михаилу (Балаеву) (1924−2009). Матушка Николая благословила, и они взяли меня с собой. В обители я приложилась к мощам преподобного Сергия Радонежского, усердно помолилась и попросила его помочь мне найти мой путь в жизни.

Потом мы хотели пойти к отцу Михаилу, но он был болен и не смог нас принять. Я, конечно, расстроилась, что не получу ответа на свой вопрос, но делать было нечего. Мы зашли в книжную лавку, я задержалась, и как-то так получилось, что сестры сели в автобус и уехали без меня. Этого никак не могло случиться, но вот что-то там перепутали, и это случилось.

Я растерялась, но тут мне «случайно» встретилась одна моя знакомая, которая была духовным чадом старца-архимандрита Кирилла (Павлова) (1919−2017). Она как раз шла к нему и взяла меня с собой. Старец только глянул на меня и тут же сказал, что мой путь — монашеский, а затем благословил меня в монастырь.

Старец-архимандрит Кирилл (Павлов)

«Бог да душа — вот монах»

Так я оказалась в монастыре, приняла иноческий, потом монашеский постриг с именем Еликонида — в честь мученицы Еликониды Солунской (Фессалоникийской).

Возможно, моя история будет интересна читателям, как портрет человека из первого монашеского призыва после многих десятилетий гонений на Православную Церковь. Сейчас нам, тем юношам и девушкам, которые приехали в конце 1980-х в разрушенную Оптину пустынь, уже за 50. Именно люди этого призыва являются ядром нынешних монастырей, кто-то стал игуменами и игуменьями обителей.

О моей собственной монашеской жизни — о внешней — можно сказать в двух словах, а о внутренней жизни любого монашествующего в двух словах не скажешь, это духовная тайна, ведь, по словам святителя Феофана Затворника, «Бог да душа — вот монах».

Несколько лет я подвизалась в Свято-Алексиевском женском монастыре в Саратове у игуменьи Феодосии (Бессоновой). В 2008-м году в селе Алексеевка было открыто подворье этого монастыря, и меня отправили туда на послушание.

Иоанновский женский монастырь

Иоанновский женский монастырь

В 2013-м году подворье было преобразовано в Иоанновский женский монастырь, а меня возвели в сан игуменьи. Монастырь освящён в честь Святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829−1908), который посетил наше село Алексеевка в 1894-м году во время своего плавания по Волге. К неописуемой радости всех жителей Алексеевки, святой служил тогда в старинном деревянном храме с престолом Преподобного Сергия Радонежского, построенном в селе тщанием прихожан в 1788-м году.

Иоанновский женский монастырь

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при жизни никогда не оставлял прибегающих к нему за помощью, и ныне он изливает море чудес и милостей тем, кто просит его молитвенного заступничества в укреплении семьи, в избавлении от скорбей, исцелении от душевных и телесных болезней.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Находясь в обители, освященной самим присутствием великого святого, многочисленные паломники имеют возможность помолиться, приложиться к святыням, потрудиться во славу Божию. На монастырской территории находится пруд с купальней, где проводится Крещение взрослых. Приезжайте к нам в гости!

С игуменией Еликонидой (Лысенко) беседовала Ольга Рожнёва

http://www.pravoslavie.ru/122 216.html