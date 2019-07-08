Священномученик Василий родился в 1886 году в селе Извольском Юхновского уезда Смоленской губернии в семье псаломщика Сергия Протопопова. Окончив Смоленскую Духовную семинарию, Василий Сергеевич работал учителем в школе в селе Торбеево Сычевского уезда (ныне Новодугинский район Смоленской области). В 1915 году он был рукоположен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новопокров Гжатского уезда Смоленской губернии (ныне Можайский район Московской области).

В 1920-х годах отец Василий был предан суду за то, что обратился к прихожанам с просьбой о помощи в выплате налогов за пользование храмом, и приговорён к двумстам рублям штрафа. В 1931 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и приговорён к восьми месяцам принудительных работ. Батюшка подал жалобу на неправый приговор, суд его оправдал, и он вернулся к служению в храме.

Наступил 1937 год. Участь большинства священников того времени не миновала и отца Василия. 20 ноября 1937 года заведующий избой-читальней в соседнем с Новопокровом селе Острицы 19-летний комсомолец отправил в районный отдел НКВД заявление, прося «принять меры к служителю церковного культа Новопокровской церкви Василию Сергеевичу Протопопову, так как в беседе… в сентябре 1937 года высказывал контрреволюционные взгляды по поводу закрытия Острицкой церкви… Мне неоднократно приходилось слышать от школьников и молодежи Острицкого сельсовета… что поп их останавливает и уговаривает ходить в церковь молиться Богу, а избу-читальню называет антихристовым сборищем».

На следующий день следователь допросил избача-комсомольца, который сказал: «Василий Сергеевич Протопопов, ввиду того что у нас закрыта в селе Острицы церковь, взял в свой приход и наш Острицкий сельсовет и то и дело ходит по деревням и ведёт контрреволюционную агитацию, чтобы ходили в церковь и молились Богу. Об этом мне неоднократно приходилось слышать от молодежи и от школьников, приходящих в избу-читальню, которые мне, как заведующему избой-читальней, заявляли: «Вот мы шли в избу-читальню, и с нами встретился поп Новопокровской церкви… и говорит нам: «Куда вы, ребята, идете?» А когда ему сказали, что идём в избу-читальню, то после этого Протопопов, как мне передавали школьники, говорил: «Вы еще младенцы, не ходите в антихристово сборище, не надо вам согрешать. Вам надо учиться Божественным молитвам. Вам надо ходить в церковь, молиться Богу…» Кроме этого, Протопопов взял под своё влияние учительницу, имеющую высшее образование… и она в настоящее время бросила работать в школе… и регулярно посещает Новопокровскую церковь, где поет как певчая».

В справке на арест священника сотрудники НКВД написали: «За последнее время Протопопов проявляет особенную активность среди верующих. По его предложению в селениях проводятся тайные сборища верующих по сбору средств на украшение храма, на ремонт церкви и сбор продуктов для него».

24 ноября 1937 года отец Василий был арестован, заключён в Таганскую тюрьму в Москве и через несколько дней допрошен.

— Следствием установлено, что вы среди населения вели антисоветскую деятельность, распространяли контрреволюционную клевету против советской власти. Вы подтверждаете эти данные следствия? — спросил его следователь.

— Антисоветской деятельности и клеветы против советской власти я не высказывал. Это ложные данные, — ответил священник.

5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Василия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Священник Василий Протопопов скончался в Темниковском лагере в Мордовии 8 июля 1940 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 502−503

Собор новомучеников и исповедников Российских