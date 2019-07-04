Священномученик Николай родился в 1867 году в селе Муромцево Дмитровского уезда Московской губернии в семье священника Петра Алексеевича Розанова. Николай поступил в Вифанскую Духовную семинарию, но окончил только два класса. Николай Петрович вступил в брак с Александрой Афанасьевной из духовного сословия.

В 1890 году он был рукоположен во диакона к Покровскому храму в селе Куликово Дмитровского уезда, а в 1905-м — во священника к Никольскому храму в селе Черленково Волоколамского уезда (ныне Шаховской район Московской области). В 1914 г. батюшка был переведён в Москву, в храм Михаила Архангела при Солодовнической богадельне. В 1920 года он стал служить в Митрофаниевской церкви в Петровском парке, а с 1921 года — в Вознесенской церкви в городе Звенигороде. Во всё время своего служения с 1901 года он преподавал церковно-славянский язык в Куликовской церковно-приходской школе, а затем Закон Божий в земских школах.

В 1928 году отец Николай был возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем Александро-Невского храма Звенигорода. Этот храм был построен в 1902 г. в честь почившего императора Александра III. Сначала эта небольшая церковь была замыслена как часовня на городском кладбище при Вознесенской церкви, но потом было принято решение о строительстве вместо часовни храма. При советской власти и церковь, и кладбище были разрушены. Отец Николай был последним настоятелем перед закрытием Александро-Невского храма в феврале 1938 г. У отца Николая был брат — священник отец Александр Розанов. Муж сестры отца Николая также был священником.

18 марта 1938 года некий инспектор финансового отдела направил в НКВД заявление, в котором писал: «Прошу принять соответствующие меры и не допустить явлений со стороны служителя культа (фамилия мне неизвестна, но из города Звенигорода), который имел разговор о конституции. Ехали вместе из Москвы в одном вагоне…»

На следующий день инспектор был вызван следователем на допрос. Он показал: «Я ехал из города Москвы, в одном вагоне со мной ехали два старика. Один из них оказался священником Розановым, который распространял контрреволюционную клевету в отношении советской власти, говорил: „Священников арестовывают неправильно, так как конституция говорит за полную свободу и неприкосновенность личности. Конституция фальшивая, она издана для обмана рабочих и крестьян. Сталин надумал конституцию для втирания очков, написана в конституции свобода, а на деле насилие“».

Протоиерей Николай, которому исполнилось тогда семьдесят два года, был арестован 21 марта 1938 года, помещён в звенигородскую тюрьму и в тот же день допрошен.

— Ваше социальное положение после революции 1917 года? — спросил его следователь.

— Служил священником по день моего ареста, то есть до 21 марта, в продолжение сорока восьми лет без перерыва.

Вскоре следователь, ведший дело, был арестован, и 8 мая уже другой следователь вновь допросил батюшку. Однако, несмотря на арест следователя за совершённые им беззакония, пришедший на его место, делал то же самое: он привлёк к следствию штатного свидетеля, который подписал необходимые протоколы допросов, и затем заявил отцу Николаю:

— Вы обвиняетесь в высказывании клеветы в отношении советской власти…

— Виновным себя в этом не признаю. Но, действительно, я высказывал недовольство относительно советской власти за непосильные налоги, которые были наложены на меня, как на священника, районным финансовым отделом, — ответил священник.

7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу, и 10 июня в Таганской тюрьме в Москве с него была снята фотография для палача. Протоиерей Николай Розанов был расстрелян 4 июля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 383−386

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса