Мощи святителя Иоанна. Фото протоиерея Петра Перекрестова

Почитание архиепископа Иоанна (Максимовича) началось ещё при его жизни. Известен случай, когда девочка в письменной форме задала «Сербскому Златоусту», святителю Николаю Жичскому (Велимировичу), вопрос: «Почему сейчас нет святых?!» Святой Николай ответил: «Есть, доченька!» — и указал на пример тогда молодого иеромонаха Иоанна. Можно сказать, что с этих слов святителя Николая и начался процесс народного прославления святителя Иоанна, который завершился его официальной канонизацией Русской Зарубежной Церковью 2 июля 1994 года, 25 лет тому назад.

Божией милостью, мне довелось быть очевидцем и участником этого события, и мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями и в какой-то мере передать дух, который был присущ этому благодатному торжеству.

Сама канонизация была чудом — она была не только официальным актом высшей церковной власти, а движением снизу, импульс исходил от благочестивого церковного народа, не только русского, но практически от православных во всех странах их проживания. Прославление стало совершенно уникальным событием в жизни Русской Православной Церкви Заграницей, хотя бы потому, что прославляли «одного из своих» — иерарха, подвизавшегося в русской эмиграции, иерарха, ходившего по улицам Европы, США, Южной Америки, Китая, Канады. Ни один святой не был таким «глобально-вселенским», как свт. Иоанн — он вырос в Российской Империи, на Украине, был беженцем в Сербии, служил архиереем в Китае, был на Филиппинах (и даже единожды, в течение суток, был проездом в Японии), проходил архиерейское служение в Европе и США, навещал своих родителей в Южной Америке, посещал и русский приход в канадском Ванкувере. Таким образом, он объехал и благословил почти все континенты земного шара и стал близок сердцам не только русских людей, находящихся в изгнании, но и местных жителей.

Епископ Мельбурнский Антоний (Медведев) и архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович) на кухне дома св. Тихона Задонского в Сан-Франциско

Поэтому, когда на заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 2 мая 1993 года было вынесено постановление о прославлении архиепископа Иоанна, паства обрадовалась этой вести всем сердцем. По всей Зарубежной Руси церковные люди начали строить планы о поездке в Сан-Франциско на прославление владыки. В Западно-Американской епархии подготовка к прославлению стала главным церковным послушанием в течение 1993−1994 годов: правящему архиерею, архиепископу Западно-Американскому и Сан-Францисскому Антонию (Медведеву), предстояло подготовить службу святителю Иоанну, вместе с ближайшими помощниками из клира детально разработать порядок прославления — ведь впервые в истории Русской Зарубежной Церкви совершалось открытие мощей к прославлению, надо было составить чин прославления с целыми, нетленными мощами. На мне лежало послушание подготовить сам чин последования службы (места для архиереев и священства, убранство алтаря, положение чудотворных икон — а также следить за общим порядком в алтаре и всем, касающимся перенесения мощей и самого богослужебного чина). Организационному комитету предстояло подготовить всё необходимое для принятия собора архипастырей и паломников-богомольцев, позаботиться, чтобы богослужения были всем доступны, чтобы всех можно было накормить, чтобы событие было запечатлено на видеопленку. Епархиальному совету надо было изыскать немалые средства для проведения масштабного торжества, оплаты сени и новой раки свт. Иоанну, для встречи и размещения прибывающих архипастырей. Приходскому совету кафедрального собора — позаботиться об убранстве храма, о достойном принятии трёх чудотворных икон и сонма архиереев, об установлении сени и раки для мощей нового святого, о вопросах безопасности. Певчим собора — о подготовке репертуара, разучивании службы новому святому, порядке пения на двух хорах, за разными литургиями.

День прославления мы все ждали с чувством нарастающего трепета, волнения и ответственности. За несколько дней до предстоящего прославления начали прибывать паломники из разных стран и городов США. На ежедневных богослужениях в кафедральном соборе с каждым днём возрастало число молящихся, и уже в четверг, 30 июня, казалось, что соборная служба — не будничная, а праздничная, на литургии в этот день было около 1000 человек! Сан-Францисский аэропорт, благодаря постоянному потоку прибывающего духовенства и монашествующих в традиционном православном одеянии, стал скорее похож на аэропорт в Салониках близ Афона, нежели международный американский.

Несмотря на то, что приходы Русской Православной Церкви Заграницей разбросаны по всему миру, многие её клирики и чада знакомы друг с другом. Большая часть духовенства Зарубежной Церкви с высшим богословским образованием училась в Свято-Троицкой семинарии в Джорданвиле — впоследствии мы стали священниками в разных странах, но у нас общая alma mater, одни и те же наставники, одно восприятие богослужения, один «почаевский» дух, как любит говорить мой духовный отец. Благодаря этому мы фактически составляем одну большую семью. Это чувство родства многие ощущали во время прославления владыки Иоанна. Церковная семья прославляла не просто всем известного аскета, иерарха, учителя, архипастыря, богослова и молитвенника, но и знакомого, близкого, дорогого нам «своего» человека. Многие из собравшихся в Сан-Франциско в эти дни лично знали владыку Иоанна — либо по Китаю и Филиппинам, либо по Сербии и Западной Европе, либо по последним годам его служения в Сан-Франциско, другие знали о нём от своих родителей и наставников. Все мы в каком-то смысле прославляли своего духовного отца — или, если так можно выразиться, духовного дедушку.

Курская Коренная икона Богородицы

В четверг вечером, 30 июня, состоялись встречи трёх чудотворных икон — Одигитрии русского зарубежья, Курско-Коренной, Монреальской Иверской-Мироточивой (её из Монреаля в Калифорнию привез брат Иосиф Муньос-Кортес) и местной, Владимирской Харбинской; было совершенно заупокойное богослужение, парастас, по приснопамятному архиепископу Иоанну. На парастасе пело два мужских хора, а кондак «Со святыми упокой» и «Вечная память» были пропеты всеми молящимися.

В пятницу, 1 июля, в кафедральном соборе сонмом духовенства была совершена заупокойная литургия с поминовением приснопамятного архиепископа Иоанна, рукоположивших его архипастырей, его родителей и сродников (на торжество в Сан-Франциско прибыло несколько человек из рода Максимовичей) — к Святой Чаше на этой литургии приступило более 500 человек. В течение всего четверга и пятницы в усыпальнице непрестанно совершались панихиды — священники из разных стран (в том числе и из России) и городов со своими прихожанами-паломниками молились у гробницы архиепископа Иоанна и клали записочки с прошениями под его митру. Почти круглосуточно принимались Исповеди, чтобы каждый желающий имел возможность причаститься в день прославления.

К пятнице, 1 июля, к 3 часам дня, усыпальница была заперта — это отдаленно напоминало Великую Субботу, когда гроб Христов был закрыт, и в нём совершалась великая тайна. Здесь, в гробнице того, который всем сердцем, всем своим существом, всей своей жизнью служил Христу, ежедневно принимая Его Тело и Кровь, шла подготовка к общецерковному признанию членства архиепископа Иоанна в «семье Единородного», по выражению свт. Иоанна Златоустого. Это признание, конечно, не Богу нужно, а людям — в назидание, для надежды, для подкрепления, для доказательства благодатной силы Божией и возможности преображения тленного в нетленное. К этой «двери затворенной» спустился крестный ход из духовенства, её открыли, и в усыпальницу-гробницу вошёл вдохновитель прославления владыки Иоанна — архиепископ Антоний (Медведев). Святитель Иоанн был облачен в белое парчовое облачение работы матушки Татьяны Олеговны, супруги протоиерея Стефана Павленко. На голову святителя Иоанна была возложена митра, когда-то принадлежавшая епископу Бразильскому Никандру (Падерину).

Радосте-Скорбященский собор в Сан-Франциско

Получилось так, что у меня был совершенно новый, сшитый в России подрясник (я его ни разу не надевал), — и я его «подарил» владыке, он доселе одет в этот подрясник. Тапочки на ногах святителя Иоанна прибыли из далекой Сибири, из мест, где подвизался его предок, святитель Иоанн Тобольский. Лицо святителя Иоанна было покрыто воздухом, вышитым монахинями Зарубежной Церкви в Иерусалиме. Всё это оказалось весьма символичном, ибо свидетельствовало о вселенском значении святителя. Духовенство подняло закрытую раку с нетленными мощами и понесло её в собор, в тот самый, где владыка Иоанн служил ежедневно и где было совершено некогда его отпевание: владыка Иоанн вернулся домой. Тогда, в 1966-м году, паства слезно прощалась с телом своего покойного архипастыря-человека, а сегодня — с радостью встречала мощи своего архипастыря-святого.

И в соборе, и снаружи стояла тишина, несмотря на множество богомольцев. Рака с мощами была покрыта мантией и поставлена на середину храма. После чтения правила ко Причащению, в 4 часа 30 минут дня, началась последняя панихида по владыке Иоанну. Во время панихиды рака с мощами стояла как гроб на отпевании, ногами к алтарю, однако при пении «Со духи праведных» мы гроб повернули на 90 градусов, чтобы он стоял так, как обычно стоит в храме Плащаница в Великий Пяток. За этой панихидой мы в последний раз молились об упокоении приснопамятного архиепископа Иоанна, молились за него. Через небольшой отрывок времени молитва за человека станет молитвой к святому — вместо «упокой, Господи, раба твоего» мы будем петь «Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас».

И вот настал час первого богослужения в честь нового святого — всенощного бдения. Архиепископ Антоний не служил, но, как настоятель собора, заботился о ходе службы, в особенности о богослужебных текстах, которые он составил. В самом храме, помимо верующих, молились многочисленные монашествующие и священнослужители из Джорданвиля, Франции, Иерусалима, Южной Америки, России, Австралии и даже Африки, а также епископы и духовенство разных православных юрисдикций. Некоторые сравнивали торжество с праздником Успения Пресвятой Богородицы, когда апостолы «от конец» собрались у гроба Пречистой. Действительно, со всего мира собрались люди на прославление святителя Иоанна, как будто бы владыка сам собрал всех нас, православных людей из разных стран — как русских, так и многочисленных чад разных национальностей, народностей и рас. У всех был один дух, единое сердце — всех объединяла любовь к владыке.

На стихирах на «Господи воззвах» мы впервые услышали песнопения в честь нового святого: «Воспоим святителя Христова Иоанна, Богом дарованного молитвенника нам..». На службе пело три хора: архиерейский, Свято-Кирилло-Мефодиевский и мужской. На литии духовенство подняло на плечи раку с мощами. Рака, ещё закрытая крышкой, была обнесена вокруг собора снаружи, с остановками на каждой из четырёх сторон храма. На первом прошении, во время перечисления святых, протодиакон провозгласил и имя владыки Иоанна: «Иже во святых отца нашего, ныне прославляемого, Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца!»

Подошёл главный момент бдения, полиелей. На закрытой раке ещё лежала покрытая белой пеленой икона святителя Иоанна. При антифонном пении 134 и 135 псалмов «Хвалите имя Господне» из алтаря начали выходить архиереи, священники и диаконы — их было около 200.

Прославление святителя Иоанна Шанхайского

В соборе стояла невероятная тишина. Сперва тогдашний Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, Митрополит Виталий, снял пелену с иконы святителя (икона была возложена на раку во время последней панихиды), и два высокого роста священника, игумен Агапит (ныне архиепископ Штутгартский) и протоиерей Григорий Науменко из Сиракузско-Троицкой епархии, её высоко подняли. Затем ключом были открыты замки на крышке раки, и перед взором владыки Виталия предстали святые нетленные мощи святителя Иоанна. Я внимательно наблюдал за выражением лица Митрополита Виталия и увидел, что в первую секунду он как бы отпрянул от раки, словно от удара молнии. Очевидно, он был неожиданно потрясён видом нетленных мощей и ощущением благодати, которая от них исходила. Тысячи людей в соборе, в зале и снаружи, затаили дыхание. И тогда синодальный протодиакон Евгений Бурбело, стоявший рядом с Митрополитом, произнёс: «Земной поклон» — и все упали на колени. И духовенство, хором в 200 голосов, громогласно запело Величание новому святому.

Прославление святителя Иоанна Шанхайского

После прокимна и чтения святительского Евангелия началось прикладывание к мощам. Люди подходили с двух сторон раки, и тем не менее это заняло более 4 часов. Люди клали земные поклоны перед ракой, со слезами целовали мощи и подносили к ним детей, прикладывали к стеклу иконки и четки. Многие из тех, кто родился и жил за границей, впервые видели перед собой это чудо — целые нетленные мощи, впервые имели возможность прикладываться к телу святого.

Молящихся прибыло столько, что в воскресный день было совершено три литургии — в 2 часа ночи, ранняя в 5 часов утра и поздняя в 7:30. Предполагалось, что больше всего людей придёт на позднюю, и я решил служить ночью, чтобы утром иметь возможность помочь с организационными вопросами на поздней службе. За ночной литургией, которую возглавлял епископ Вевейский Амвросий (Кантакузен), молилось больше 1000 человек, весь храм пел Евхаристический канон в унисон знаменным распевом. После службы я вернулся домой (живём мы в приходском доме рядом с храмом) в полной уверенности, что пора разговляться — настолько сильно было ощущение пасхальной радости в эту ночь Апостольского поста.

Прославление святителя Иоанна Шанхайского

Составляя чинопоследования прославления, архиепископ Антоний перечитал огромное количество материалов на эту тему. В одном из источников говорилось, что во время прославления святителя Иоасафа Белгородского, на малом входе на литургии, рака с его мощами была внесена в алтарь. Этот момент был внесён владыкой Антонием и в чинопоследование литургии в Сан-Франциско. На малом входе духовенство подняло раку с мощами святителя Иоанна, — сам прославляемый владыка с этого момента как бы возглавил службу, — внесли её в алтарь через царские врата и возложили на горнее место.

И последняя панихида, и всенощное бдение, и поздняя литургия транслировались в большой приходской зал и на огромный экран, установленный перед собором, чтобы все, кто не мог поместиться в храме, видели происходящее.

Крестный ход на прославление святителя Иоанна

После поздней литургии был совершён крестный ход с мощами вокруг городского квартала. Не знаю, увидим ли мы когда-либо ещё такой крестный ход в условиях русского рассеяния. Тысячи людей вышли из собора на улицу. Духовенство на носилках несло раку с мощами святителя Иоанна. Город Сан-Франциско, известный как своей необыкновенной красотой, так и своим вольнодумством и нравственными пороками, словно омывался и освящался этим крестным ходом. Вообще церковные люди в Сан-Франциско порой говорят, что наш город продолжает стоять, потому что в кафедральном соборе более 50 лет ежедневно совершается Божественная литургия, и потому, что здесь покоятся мощи святителя Иоанна.

Прославление святителя Иоанна Шанхайского

На английском языке есть книга о недавно прославленном старце Порфирии Кавсокаливите, называется она «Раненный любовью». Мне кажется, что это название можно спокойно отнести и к святителю Иоанну. Во многих воспоминаниях современников святителя Иоанна пишется об искре в глазах сего архипастыря, о пламенеющей в его сердце любви Христовой. Владыка Иоанн писал: «Самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое — это святость. Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаиваются наслаждением блаженства в Царстве Божием, но такая высота праведности, что люди настолько исполняются благодати Божией, что она от них ТЕЧЁТ и на тех, кто с ними общается».

В прошедшую субботу, 29 июня (ближайшую к 2 июля), у нас в Сан-Франциско было отмечено 25-летие прославления святителя Иоанна. Нет с нами архиепископа Антония (Медведева), нет немалой части духовенства и богомольцев-участников службы канонизации: тех, кому в 1994-м году было за 60−70 лет, большей частью нет в живых. Однако наш храм на празднике был переполнен молящимися, в службе участвовали архипастыри из США, Канады, Румынии, Англии, Германии и России. Святитель Иоанн 25 лет спустя вновь собрал богомольцев со всего мира, совершенно разных национальностей и разных возрастов. Число паломников к мощам святителя увеличивается, и просьбы о его молитвенной помощи стремительно растут. Люди жаждут святости, люди тоскуют по чему-то настоящему, люди ищут искры благодати Божией, ищут надежды, людям устали от умных слов, блестящих речей и рациональных аргументов, устали от формализма и сухости — они хотят сердца. И верующие, и духовенство, и даже те, кто не очень-то близок к Церкви, хотят быть раненными любовью, желают, чтобы капля истекающей из сердца святого благодати на них попала. В этом — тайна почитания сего «слабого телом, со светлыми очами и улыбающимся лицом» (по словам святителя Николая Сербского) святителя ХХ века, владыки Иоанна.

Завершая сей краткий очерк о прославлении святителя Иоанна, хочется сказать о радости и благодарности за то, что Господь сподобил нас в 1994-м году быть свидетелями Пасхи среди лета. Прославление святителя Иоанна — одно из главных событий в моей жизни. Я не устаю повторять, что наше поколение — самое благословенное, порой кажется, что ни на кого Господь не изливал столько милости. Мы не переживали войн. Мы стали свидетелями возрождения церковной жизни в России и прославления новомучеников. Мы были свидетелями прославления владыки Иоанна. Мы — современники и участники чуда восстановления единства двух частей многострадальной Русской Церкви, на Родине и за её пределами. Слава Богу за всё!

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