Сергий Флоринский родился в древнем городе Суздале 4 марта 1873 года в семье священника церкви святых бессеребренников Космы и Дамиана Феодора Флоринского. По окончании в 1893 году Владимирской семинарии он поступил на должность учителя в Яксаевское земское училище Суздальского уезда. Ряд лет выпускник семинарии Сергий Флоринский преподавал в учебном заведении, и только в 1900 году распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства был определён на вакансию священника в церкви 151 пехотного Пятигорского полка. Получив назначение он обвенчался с Елизаветой Ивановной Смоленской, дочерью полкового священника лейб-гвардии Уланского Её Величества полка — протоиерея Иоанна Смоленского.

5 марта 1900 года преосвященный Вениамин (Муратовский), епископ Гдовский, викарий Санкт-Петербургской епархии, рукоположил Сергея Федоровича в священника за Божественной литургией в Исаакиевском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. После рукоположения отец Сергий отправился служить в Гродненскую губернию, в местечко Береза-Картузская, где был расквартирован 151-й пехотный Пятигорский полк.

Пятигорский полк, несмотря на свою молодость, в это время имел уже славную историю. Сформированный 28 ноября 1863 года полк, отличился в русско-турецкою войну 1877−1878 г. г. и был награждён Георгиевским знаменем с надписью «За взятие Карса 6 ноября 1877 года». После войны полк продолжал нести службу на Кавказе до 1894 года, когда он был переведён в Варшавский военный округ.

С началом русско-японской войны 1904−1905 г. г. Пятигорский полк выделил из себя 7 роту, которая отправилась в Маньжурию. В течение войны полк посылал добровольцев солдат и офицеров на пополнение. Отец Сергий вместе с воинами своего полка почти год провёл в действующей армии. Его служение на фронте было отмечено двумя наградами: орденом святой Анны III степени и памятной бронзовой медалью на Александро-Георгиевской ленте.

Обязанности полкового священника не ограничивались совершением богослужений, но включали в себя проведение бесед с военнослужащими и членами их семей, воспитания в них духовно-нравственных качеств, а на поле боя — ободрение и поддержка. Порой полковые священники шли в атаки вместе со своими частями, вместо оружия держа Святой Крест, и во время гибели не покидали своих подопечных, оставаясь на тонущих кораблях вместе с ранеными и умирающими.

Когда началась Первая Мировая война 1914 года протоиерей Сергий вместе со своим полком оказался на передовой. И здесь он был отмечен наградами: орден святой Анны III степени, святого Владимира IV степени и золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. Протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский в своих воспоминаниях говорит, что для получения такого креста требовался особый подвиг. За свою деятельность отец Сергий снискал также любовь и уважение окружающих. Так командир полка полковник Д.Л.Ардазиани в своём письме протопресвитеру пишет: «..сообщаю Вам, что отец Сергий примерный пастырь во всех отношениях, незаменимое духовное лицо на поле брани и прекрасный человек».

После февральской революции 1917 года положение военного духовенства в частях стало очень трудным. Равнодушие и кощунства окружающих порождало чувство ненужности. Опасность смерти угрожала не столько от пуль и снарядов противника, сколько от своих же солдат взбудораженных революционной пропагандой. И в полку, где служил отец Сергий, дела были не лучше. 22 июня 1917 года отец Сергия был переведён священником в 29 полевой запасной госпиталь, который в это время располагался в городе Раквере (нем. Везенберг) в Эстляндии и занимал здание городской гостиницы.

В госпитале, как и на предыдущем месте своего служения, отец Сергий своими качествами пастыря и человека в скором времени покорил сердца всех сотрудников госпиталя. Когда через 6 месяцев после его назначения, в январе 1918 года, последовал приказ народного комиссариата об увольнении всего духовенства из военного ведомства, то госпитальный комитет решительно воспротивился этому постановлению новой власти и вынес решение об оставлении отца Сергия на службе в госпитале «по желанию всего состава служащих».

Протоиерей Сергий Флоринский с преподавателями и воспитанниками церковно-приходской школы.

Недолго пришлось прослужить отцу Сергию в госпитале. В феврале 1918 года ввиду окончательного распада русской армии и беспрепятственного продвижения германских войск вглубь России Эстляндия была занята немецкими войсками с установлением оккупационного режима. 22 марта госпиталь был расформирован, и отец Сергий остался в чужой стороне без средств к существованию. Положение усугублялось ещё и тем, что новое правительство взяв под контроль всё православное духовенство Прибалтийского края, не давало разрешение отцу Сергию на выезд из страны на родину, даже тогда когда надзор с него был снят. Между тем его семья, жившая в Петергофе в прямом смысле слова голодала.

Когда же власть в Раквере, как и на большой части Эстляндии захватила так называемая Эстляндская Трудовая Коммуна, протоиерей Сергий Флоринский был заключён под стражу как представитель старого реакционного режима, в числе многих других жителей Везенберга из самых разных слоев общества. Арестован батюшка был 19 декабря 1918 года.

По делу отца Сергия не было долгого разбирательства и суда, который определил бы его вину. В конце своего единственного и краткого допроса, протокол которого занял всего одну страницу рукописного текста, протоиерей Сергий Флоринский заявил: «Считаю одно: вина моя в том, что я священник, в чём и расписываюсь». 26 декабря было вынесено постановление о расстреле, который был совершён 30 декабря 1918 года в лесу Палермо, где ныне установлен памятный камень всем расстрелянным в то время.

После ухода большевиков все расстрелянные были перезахоронены. Протоиерей Сергий Флоринский был похоронен на городском кладбище с восточной стороны православной часовни, вокруг которой хоронили священников, служивших в храме Рождества Пресвятой Богородицы Раквере.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

2 июля 2003 г. на месте захоронения священномученика на городском кладбище Раквере были произведены раскопки, в результате которых были обретены нетленные мощи святого. Ныне мощи священномученика Сергия Раквереского почивают в раке, установленной в храме Рождества Пресвятой Богородицы Раквере.

Тропарь священномученику Сергию Ракверескому, глас 4

Воинства царя земнаго пастырь добрый,/ чада своя на подвиги ратныя укрепляя,/ живот свой за други и отечество полагати тех назидал еси./ Сам же во граде Везенберге даже до крове за имя Господне пострадавый,/ и от Небеснаго Царя венец нетленный приявый,/ священномучениче Сергие,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

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