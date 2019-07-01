Священномученик Александр родился в 1898 году в селе Салтыково Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Сергея Матвеевича Крутицкого; мать умерла, когда Александр был младенцем, отец — когда Александру исполнилось пятнадцать лет, и его приняла на воспитание сестра отца, Елизавета Матвеевна, его крестная мать. Окончив Перервинское духовное училище, Александр поступил в Московскую Духовную семинарию, но окончить её из-за материальных трудностей и наступившей революции не успел и в 1917 году стал служить псаломщиком на месте почившего отца в Успенской церкви в селе Салтыково.

Вскоре семья Крутицких переехала из Бронниц на жительство к старшей сестре Александра — Марии Сергеевне и её мужу — Лосеву Николаю Александровичу, псаломщику Покровского храма, жителю села Большое Хомутово Щелковского района. Впоследствии на хомутовском кладбище были похоронены: дед Александра Крутицкого священник Матвей, отец священномученика — Сергей Матвеевич, псаломщик церкви Рождества Богородицы в селе Образцово (умер в 1913 г.), а позже — крестная Александра Сергеевича — Елизавета Матвеевна и родная сестра Мария Сергеевна.

После смерти отца вся тяжесть семейных забот легла на плечи 15-летнего Александра. Война, начавшаяся в 1914 году, помешала получить образование. Александр Крутицкий выбыл из семинарии в 1917 году и определился псаломщиком в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что в селе Образцово.

В 1919 году Крутицкие купили дом в Образцове. С детства приученный к нелёгкому крестьянскому труду, Александр Сергеевич сам пахал, сеял, заготавливал сено, ухаживал за лошадью, коровой, мелкой живностью, был знатоком в агрономических вопросах — сельчане часто обращались к нему за советом не только по духовным, но и по хозяйственным делам.

По благословению своей крестной матери Елизаветы Матвеевны, Александр Сергеевич женился на Пелагее Петровне Цыгановой, коренной жительнице села Образцово. Родом из многодетной крестьянской семьи, Пелагея обладала сильным характером, хорошо пела в церковном хоре, была привычна к крестьянскому труду. Было, видимо, у крестной Елизаветы Матвеевны безошибочное чутье при выборе невесты… Пелагея Петровна смогла вынести все выпавшие на её долю испытания, вырастить детей, сохранить любовь и верность супругу. у них родилось трое детей, два сына и дочь.

В 1922 году Александр Сергеевич был рукоположен во диакона и оставлен служить в храм Рождества Пресвятой Богородицы в село Образцово на вакантном месте псаломщика.

В 1929 году коммунисты приняли постановление «О мерах усиления антирелигиозной работы», положивший начало массовым арестам священнослужителей и мирян и закрытию храмов. В том же году Александр Сергеевич был арестован безбожными властями и обвинён в срыве сельскохозяйственных заготовок, но судом был оправдан и освобождён.

Несмотря на всё усиливающиеся гонения, конца которым не было видно, отец Александр решил свою жизнь всецело посвятить служению Богу и Церкви. Он подал правящему архиерею соответствующее прошение и в 1933 году был рукоположен во священника к Покровской церкви в селе Хомутово. Прихожане полюбили его за кроткий нрав и бескорыстие. В селе жили три вдовы, потерявшие мужей в Первую мировую войну. Священник всегда им помогал и прежде, чем вспахать землю себе, пахал и засевал им.

Продолжая жить в селе Образцово, отец Александр добирался после службы своим ходом из Хомутова домой. Шёл низом, лугом, через Учу. Его сын, Евграф Александрович, на всю жизнь сохранил воспоминания о том, как отец учил их радоваться красоте природы.

В семье священника Александра Крутицкого было трое детей. Александр Сергеевич любил их сердечно, никогда пальцем не тронул. Ощущая непрочность бытия, старался приласкать, утешить, чем-то порадовать. Александр Крутицкий был очень светлым и доброжелательным человеком. Обладая замечательным голосом, он прекрасно пел. Прихожанам навсегда запомнились церковные службы тех лет. Истовость, с которой служил Господу отец Александр, не давала покоя местной власти: такому молодому, начитанному, обладающему даром слова надо служить Советской власти, отречься от Церкви. От такого предложения священник Александр Крутицкий отказался.

— Погибнешь! — предупреждали его.

— На всё воля Божья, — отвечал он.

Отца Александра арестовали во втором часу ночи 3 марта 1938 года. Он был к аресту готов и воспринял готовящийся ему жребий спокойно. При обыске чекисты забрали не только книги, но и те вещи, которые, с точки зрения сотрудников НКВД, представляли хоть какую-то материальную ценность: у жены священника, Пелагии Петровны, одну серьгу из уха вынули, а другую — вырвали.

Сначала отца Александра поместили в камере предварительного заключения в городе Щелково, а затем — в тюрьме в Москве. 5 марта ему было предъявлено обвинение, что он, «будучи враждебно настроен, среди окружающих проводит контрреволюционную деятельность». Ознакомившись с текстом обвинительного заключения, отец Александр отказался под ним подписываться, заявив, что с ним не согласен.

— В каком году вы были лишены избирательных прав? — спросил его после этого следователь.

— В 1918 году, и не восстановлен в них и доныне, — ответил священник.

— Было ли ваше хозяйство раскулачено?

— Нет. Мое хозяйство раскулачено не было.

— Подвергался ли кто из ваших родственников репрессиям со стороны советской власти?

— Никто не подвергался.

— Следствие располагает достаточными данными о том, что вы занимались антисоветской деятельностью. Признаёте ли себя в этом виновным?

— Нет, виновным я себя не признаю, — ответил священник, и на этом допросы и следствие были окончены.

14 июня 1938 года тройка НКВД приговорила батюшку к расстрелу. Священник Александр Крутицкий был расстрелян 1 июля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Долгое время родные ничего не знали о судьбе отца Александра. Его жене — Пелагее Петровне, пережившей с тремя детьмивремена гонений и притеснений, власти сообщили, что он осужден на 10 лет лишения свободы, и только 1956 году они узнали, что их отца и мужа уже давно нет в живых.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Июнь». Тверь. 2008. С. 376−379

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