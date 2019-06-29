Святитель Феофан, затворник Вышенский

Вся жизнь святителя Феофана была путём ко Христу. Почему так? Святитель хорошо сознавал: прародители человечества выбрали путь греха, отсюда и все наши беды, «человек пал и погибал в своём падении. Для спасения его пришёл на землю Единородный Сын Божий, указал путь спасения». Мы — свободные люди, мы можем, конечно, идти своим путём, падать вновь и вновь, ощущая боль и тягость собственных заблуждений. И мы можем поступить иначе — идти вслед за Христом, это будет для нас спасительно.

Какой же путь указал нам Христос? Как православным людям приблизиться к Христу? Об этом святитель Феофан Затворник много размышлял, внимательно читая Евангелие, поверяя то, что приходило ему на ум, церковным Преданием и живым духовным опытом.

Возьмем небольшой отрывок из его «Мыслей на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия». Это «Мысли» святителя Феофана, посвящённые Евангелию от Луки, гл. 17. Святитель берёт стихи с 20 по 37[1], в которых Христос объясняет ученикам, что Он должен через страдания войти в Свою царственную славу. Ученикам Господь заповедует шагать по пути Божию — не колеблясь, решительно оставляя всё, что обречено на погибель. Невозможно двигаться по Божьему пути и оглядываться вспять, как делала жена Лотова. Она погибла по этой причине.

Путеводное указание Слова Божия для людей библейской эпохи

Прежде всего, святитель Феофан обращает внимание на то, что от Христа услышали люди две тысячи лет назад. Ученики Христовы верили в Него как в помазанного Царя, ожидали Его славного воцарения. Некоторые считали, что Он воцарится, подняв освободительное восстание против римских оккупантов. Христос не хочет, чтобы ученики заблуждались относительно Его Царства. Восстания не будет. Будет другое: внезапное для всех очевидное славное пришествие Сына Человеческого.

Из Евангельского чтения святитель Феофан выбирает одну тему:

«Сказав, что Сын Человеческий явится в день свой, как молния, мгновенно освещающая всю поднебесную (Лк. 17, 24), Господь прибавил: „Прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим“ (Лк. 17, 25).. всё время до того дня — время страданий Господа. В своём лице Он пострадал в одно известное время; после же того страдания Его продолжаются в лице верующих».

Казалось бы, здесь напрашивается погружение толкователя в тему Креста: кто-то из учеников Христа по ошибке ждёт, что Христос в Иерусалиме восстановит земное царство Давида, потому Христос и пророчествует о Своих Крестных страданиях, спасительных для всех Его учеников. На Кресте не случайно была надпись о том, что Иисус — Царь иудейский, терновый венец сплели как издевательскую карикатуру на царскую корону. И святитель Феофан Крестную, Голгофскую тему обозначает, но не разрабатывает[2].

Сейчас, стоя рядом с Христом, святитель улавливает другое Его путеводное указание: всё время до Второго Пришествия Христова — это время Христовых страданий. Сам Он мучается на Кресте в Страстную Пятницу. При этом страдания Его продолжаются ещё и «в лице верующих». Загадочно звучит… Что это значит? Как это понимали верующие библейской эпохи — апостолы, ведь это касалось их собственной судьбы?

В своё нетривиальное наблюдение святитель Феофан вносит ясность. Он пишет про «страдания рождения верующих, их воспитание в духе охранения от вражеских действий, внутренних и внешних; ибо союз у Господа с своими. живой, ради которого всё касающееся их воспринимается и Им, как главою».

Да, приход человека к вере во Христа, духовное воспитание, охрана от врагов — дело часто мучительное. Возьмём, к примеру, приход к вере апостола Павла. Христос явился Павлу, когда тот был врагом веры, организовывал гонение на христиан. Христос спросил Павла: «Что ты гонишь Меня?» То есть Иисус Христос является Главой Церкви и, как Глава, чувствует боль, которую переживают гонимые Павлом христиане. Тогда Павел услышал указание Господа исправить свой духовный путь.

Казалось бы, святитель Феофан сейчас подробно опишет, как было важно для христиан библейской эпохи принять Слово Божие о страдании Христа, как Главы церковного тела. Это же эпоха гонений на Церковь, очень яркая!.. Но нет, святитель спешит перейти из прошлого в настоящее время.

Евангелие звучало не только для тех, кто услышал и прочёл его в античную эпоху. Евангельское слово всегда наставляло людей на верный путь, во все времена. А самый главный момент времени — это сейчас, про него и пойдёт речь.

Указание Слова Божия для современников святителя Феофана

«Мысли» святителя Феофана, жившего в православной империи, изданы в 1881-м году. Святитель Феофан снова обращается к Христу, и хотя гонений на Церковь нет, но «Господь точно много страдает. Самые чувствительные скорби — это падения верующих; ещё более чувствительны для Него отпадения от веры».

Каждый тяжкий грех — наше падение — приносит сильное страдание Господу. Это аскетическое наблюдение, справедливое для любой эпохи. А вот в XIX веке стал особенно злободневным разговор про отпадения от веры.

Святитель не жалеет красок, чтобы описать вред от антирелигиозной пропаганды:

«Речи и писания, дышащие неверием, — разженные стрелы лукавого. В нынешнее время много кузниц завел лукавый для кования таких стрел. Сердца верующих болят, бывая поражаемы ими и видя поражения других; с ними и Господь болит. Но явится день славы Господа. До того же времени надо терпеть и молиться».

Вспомним, как образованные люди позапрошлого столетия увлекались антирелигиозными книгами Вольтера, потом Маркса. Пропаганда неверия проникала в крестьянскую среду под видом научного просвещения. Святитель Феофан был один из самых просвещенных людей своей эпохи, с интересом изучал многие науки и ремёсла, делал успехи в них, знал несколько языков. Он понимал, что не наука учит людей безбожию. За пропагандой неверия стоит лукавый дух, вот кто сбивает людей с пути.

Враги Христовы будут побеждены во Втором Пришествии, Господь явится во всей славе Своей, и «до того же времени надо терпеть и молиться». Почему же именно терпеть и молиться? Терпение требуется в борьбе против падений: если упал, вставай и продолжай идти ко Христу, если снова упал, не лежи в греховной грязи, снова вставай — покаянием — и держи путь ко Христу. Молитва — это верное средство против неверия. В молитве человек встречается с Господом, общается с Ним, получает живой личный религиозный опыт. Такого человека непросто сбить с духовного пути рассуждениями про «религию — опиум для народа». Православная аскетика учит прилетающие помыслы греховного неверия — стрелы лукавого — отражать молитвой.

Святитель Феофан формулировал проблемы своего времени и заглянул на перспективу, в следующий век. И нашёл, что пропаганда неверия может перейти в кровавые гонения на Церковь, как это уже было в раннехристианские времена[3]. О чём апостолов предупреждал Христос.

Путеводное указание Слова Божия для одного человека. План действий

Но что Слово Божие говорит сегодня именно мне? Святитель Феофан отвечает на этот вопрос, когда толкует стих «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её» (Лк. 17, 33). Сберегать душу свою — значит жалеть себя; а губить душу — не жалеть себя на пути заповедей Господних: если не жалеть, то спасешься.

И тут речь святителя Феофана резко меняется, он переходит «на вы», потом «на ты», обращается с прямым пастырским советом к отдельному человеку:

«Потруди­тесь наблюсти за собою хоть в продолжении одного дня — и увидите, что само­жаление кривит все дела наши и отбивает охоту делать их. Без труда. ничего не сделаешь; а понудить себя жаль, — вот и остановка».

Это решающий шаг в аскетическом толковании Евангелия. Феофан Затворник даёт духовное упражнение на один день или более.

Один день понаблюдайте за собой: как саможаление искажает добрые дела, как оно отбивает охоту делать добро. Это уже конкретный план действий. Прислушаюсь к совету святителя, постараюсь прожить день по Слову Божию из Лк. 17, 33. Тогда я попаду в пространство Евангелия, стану одним из учеников, к которым оно обращено. Если в каком-то случае заповедь будет исполнена, я окажусь ближе ко Христу. И тут надо поблагодарить Его за то, что Он наставил на путь и дал силы сделать шаг к Нему. Если в каком-то случае заповедь не будет исполнена, мне нужно покаяться в этом — без саможаления. И это тоже откроет мне путь к Христу. Вот это главное.

Выводы

Святитель Феофан заканчивает толкование 17-й главы Евангелия от Луки удивительными строчками, написанными словно в наши дни, — про тайм-менеджмент. То есть про организацию времени, согласно которой дела бывают четырёх видов: важные и срочные (их люди вынуждены делать, с этим проблем нет), важные и несрочные (их люди откладывают на потом, что вызывает серьёзные проблемы в жизни)[4]…

Эту проблему тайм-менеджмента святитель хорошо знает:

«Есть дела, которые, хочешь не хочешь, надо делать. Такие дела делаются неопустительно, хоть и трудновато. Но тут саможаление побеждается саможалением. Не станешь делать — есть будет нечего. А так как дела заповедей не такого рода, то при саможалении они всегда опускаются. И на худые дела поблажка тоже делается из саможаления. Жаль отказать себе в том, чего захотелось, — желание и исполняется; а оно или прямо грешно, или ведёт ко греху. Так жалеющий себя всегда что должно, того не делает, а что не должно, в том себе поблажает, и выходит никуда негожим. Какое же тут спасение?»

Святитель Феофан фиксирует, что ключевые житейские заботы (о том, что поесть) оказываются в категории важных и срочных дел, причём саможаление помогает эти дела вовремя делать. И тут святитель показывает, что исполнение заповедей часто воспринимается как дело неважное и не срочное! Тут мы заблуждаемся, вот с какой лукавой тропинки надо выбираться на свет Божий. И если исполнение заповеди — дело неважное и не срочное, то саможаление не даёт его исполнить. Либо исполнение откладывается на потом, либо о заповеди сразу же забывается. ещё святитель Феофан замечает, что в важные и срочные дела попадают желания греховные или ведущие к греху, одним словом — наши страсти. Тогда саможаление помогает страсти безотлагательно удовлетворять.

Все эти святительские наблюдения сделаны явно не за письменным столом. Святитель сам пытался жить по Слову Божию, которое мы читаем в Лк. 17, 33. И упражнялся, подвизался в этом не один день. О полученном опыте рассуждал, анализировал, вероятно, советовался. За то, что удалось, благодарил Бога. Что не получилось, исправлял покаянием. Он ощущал, как Евангелие, прочитанное жизнью, ставит нас перед Христом, подвигает нас ближе ко спасению. И всё это он выяснял с предварительной подготовкой — он изучал, какие путеводные указания давало Слово Божие древним христианам, а какие — даёт современникам. Вот почему для святителя Феофана Затворника было ясно:

Слово Божие, «исходя из уст Божиих, освещает все пути богоугодной жизни, и возревновавший идти по ним ясно видит, куда идти».

Примечания:

[1] Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Мн., 2006. С. 335−337. Толкование святителя Феофана на Лк 17, 20−25 приходится в указанной книге на Неделю 26-ю по Пятидесятнице, понедельник и вторник.

[2] На Крестной теме святитель сосредотачивается в других своих толкованиях.

[3] «Дух мира с превратными учениями — дух неприязненный Христу: он антихристов; расширение его — расширение враждебных отношений к христианскому исповеданию и христианским порядкам жизни. Кажется, вокруг нас деется что-то подобное. Пока ходит повсюду только худое рыкание; но не дивно, что скоро начнется и прореченное Господом: „возложат на вас руки… и будут гнать вас… преданы будете… и умертвят вас“ (Лк. 21, 12, 16). Дух антихристовский всегда один; что было вначале, то будет и теперь, в другой, может быть, форме, но в том же значении. Как же быть? „В терпении вашем стяжите души ваши“ (Лк. 21, 19). Терпи с твёрдым словом исповедания истины в устах и в сердце». — свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. С. 353. Толкование святителя Феофана на Лк. 21, 12−19 приходится в указанной книге на Неделю 28-ю по Пятидесятнице, вторник.

[4] Есть ещё дела неважные и срочные (их тайм-менеджеры советуют по возможности делегировать помощникам, переадресовывать), неважные и несрочные (на них вообще не советуют тратить время, просто забыть про них).

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