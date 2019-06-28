О жизни священномученика Амоса мы знаем очень мало. Известно, что в 1887—1892 он был псаломщиком церкви села Михалевского Канского уезда, а в начале 1910-х годов — диаконом Никольской церкви села Анцирского того же уезда.

Рукоположен во священника. Служил в Покровском храме переселенческого посёлка Вахрушево Тасеевской волости Канского уезда Енисейской губернии.

В декабре 1918 года северо-восток Канского уезда (Тасеевская, Шеломовская, Долгомостовская, Фаначетская и Рождественская волости) был охвачен восстанием красных партизан. Рапортом от 26 марта 1919 года священник Рождественского прихода отец Стефан Суховский сообщил, что «по имеющимся, пока непроверенным слухам» священник Амос Иванов убит. Согласно рапорту благочинного 5-го участка Канского уезда отца Николая Пальмина от 27 июня 1919 года, отец Амос был жив до момента бегства большевиков от правительственных войск (Белой армии А.В.Колчака) в начале лета. Осенью большевики перешли в контрнаступление и вернули утраченные территории, учинив расправу над многими несогласными с ними местными жителями, в том числе, очевидно, и над отцом Амосом. Точная дата и обстоятельства гибели священника неизвестны.

Священномученик Амос прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса

Собор новомучеников и исповедников Российских