Валентина и Людмила Рогозянские

Вот и подошёл к концу школьный марафон. Старшие дочери Валентина и Людмила — выпускницы. Они обучались на семейной форме образования. Тем приятнее для нас, родителей, видеть завершение большого этапа и достигнутые ими отличные результаты.

Не секрет, что по поводу семейного образования существуют противоречивые мнения. Мамы и папы сомневаются, удастся ли в домашних условиях, самостоятельно организовать учебу. Школьные учителя с недоверием относятся к деятельности непрофессионалов. Переход на семейное образование нередко оказывается «экстренным выходом» — решением, которое принимают на фоне конфликта, когда отношения с учителями и классом накалены. В этой публикации я хочу рассказать, каким образом выглядит положительное взаимодействие со школой и как школьные педагоги, имеющие опыт работы с «семейниками», оценивают их способности и уровень подготовки.

К идее семейного образования мы в нашей семье пришли заранее, до вступления детей в школьный возраст. Руководствовались педагогическими соображениями: хотелось быть ближе к своим детям и избежать негативного сценария, общего для многих современных молодых людей и подростков: взгляд, уставившийся в экран смартфона, ограниченный кругозор и речь, пересыпанная мусорными словечками. Большую роль в выборе сыграли христианские убеждения. Во-вторых, ещё дошкольницами дочери увлеклись музыкой (инструментальное исполнительство: флейта, фортепиано). Постоянные занятия, поездки на мероприятия и конкурсы требовали времени и сил, больших, чем те, которые остаются у ребёнка, отсидевшего в классе ежедневные 5−6 уроков. Само по себе возникло решение: изучать школьные предметы самостоятельно, в индивидуальном, удобном распорядке и в ускоренном темпе.

В России учить детей самостоятельно родителям разрешено Законом об образовании 1991 года. Несмотря на это, «семейники» в российской системе образования по-прежнему — редкость. Каждый случай становится своего рода открытием, экспериментом для семьи и работников системы образования, отвечающих за оценку результатов домашней учебы.

Сестры Рогозянские с выпускниками школы

Нам в свою очередь также пришлось пройти через непонимание и отсутствие опыта. На время начала обучения дочерей «семейники» не имели необходимой организационной и методической поддержки и действовали на собственный страх и риск. Так обстояло дело в Москве и Петербурге, а тем более в провинции. Для местной школы и на районном уровне наш случай стал первым, когда бы родители сами, добровольно решались на СО. Никто не представлял, что из этого выйдет и как дети справятся с полным курсом. И в самом деле, школьный период казался вечностью! Сегодня с трудом верится в то, что этот путь — класс за классом — позади. Но вот они — итоговые контрольные работы, волнение накануне тестирований. Получаем аттестат, и теперь курс — на поступление! Продолжать образование Валентина и Людмила намереваются в Костромском музыкальном колледже, подготовительное отделение которого также только что окончили.

Отмечу роль школы: ООШ п. Россолово Галичского района Костромской области. Школа в нашей семье никогда не воспринималась в формальном либо негативном ключе — как давящая или карающая инстанция. Дочкам нравилось ездить к педагогам, и педколлективу импонировали детские интерес и прилежание. В регулярных консультациях и ответах учителям, написании проверочных тематических работ сложился наш образовательный распорядок, напоминающий чем-то студенческие зачеты и сессии. Этим поощрялась детская самостоятельность, и мы, как родители, постепенно смогли сократить своё участие в обучении.

Контакты с учителями, решение большинства учебных вопросов с 5−6-го класса стали переходить в ведение девочек.

Нечего говорить, каким это было большим облегчением! Главные усилия от нас понадобились на начальном этапе. После того как «мотор» детского познавательного интереса и самодисциплины заработал, всё стало происходить проще, как бы само собой. Вообще, мне кажется, правильней называть данный подход самообразованием ребёнка, а не домашним или семейным образованием. Родители не столько учат, сколько предоставляют возможности детям обрести умения и знания в контакте с учителями, педагогами дополнительного образования, с другими компетентными старшими.

За весь срок обучения мы не прибегали к репетиторам. Благодаря поддержке и вниманию учителей все аттестации, включая итоговую, прошли ровно и без чрезмерных волнений. Результаты ОГЭ у обоих высокие. Обучаясь в одном условном «классе», Валюша и Люся — погодки с разницей в возрасте в 1 год и 5 месяцев — отлично поддерживали друг друга. Нормальные отношения у девочек сложились со сверстниками из класса. Кое-кто из них наверняка был не прочь учиться без обязательного постоянного посещения уроков.

Известно, что родители-«семейники» часто избегают отношений со школьной системой. Но пренебрегать школой не нужно.

Умение найти общий язык, наладить контакт, соблюсти требования, представить стороннему лицу результаты своей учебной деятельности, прислушаться к замечаниям, оперативно скорректировать недочеты — таковы немаловажные составляющие опыта развития и взросления детей. Это, по существу, первая их всамделишняя задача и дополнительный важный урок и экзамен. Именно из таких задач будет впоследствии состоять взрослая жизнь.

Послушаем отзывы педагогов о полученном опыте работы с «семейниками».

Елена Анатольевна Яковлева

Яковлева Елена Анатольевна, учитель истории и географии высшей категории, в профессии 26 лет, удостоена звания «Лучший учитель Российской Федерации»:

— Девочек помню с 1-го класса, так как работала заместителем директора школы. Проверяла у них технику чтения и сразу обратила внимание на хорошую память и на то, что дети рассуждают, полным ответом отвечают на вопрос.

Когда мы с ними встретились после начальной ступени, в 5-м классе, заметен был высокий уровень самостоятельности. Не просто «как написали, так и написали», но желание ничего не упустить и сделать как можно лучше. В письменных работах обе показывали умение работать с источниками, аргументировать, сравнивать, делать выводы, находить общее и различное. На мой взгляд, всё это также связано с хорошим развитием устной речи.

Работать с девочками было всегда легко, трудностей я лично не замечала. На семейной форме образования Валя и Люся у нас были первыми, поэтому было довольно интересно. Когда ученик любит учиться, учителю всегда интересно.

Анализируя, что я могу сказать о том, почему достигнуты такие высокие результаты? Наверное, всё же изначально способности неплохие. Немного не умещались в отведённые временные рамки, ведь дома нет четкого начала и конца занятия по звонку, но к выпуску сумели справиться с этим. Свой индивидуальный темп работы у девочек объясняется тем, что они хотели сделать как можно лучше. Разбирались, вспоминали, подбирали слова. Не так: что первое пришло на память, то и написали. А обдумывали — на это, естественно, требуется время. Редко дети проявляют себя таким образом.

Я думаю, у них всё впереди и им несложно будет продолжать учиться, находить общий язык. Всё у них сложится, пусть идут к своей цели. Будем их вспоминать как своих выпускников и ждать в гости.

Людмила Сергеевна Транчукова

Транчукова Людмила Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей категории, в профессии 28 лет, из них 8 лет директорского опыта, имеет звание «Почетный работник образования»:

— Выделялись тем, что читали. По сочинениям это можно было заметить. Проблем, связанных с семейной формой обучения, я лично не помню. В первую очередь семейная форма — это дело родителя и родительская ответственность. В нашем случае всё получилось очень и очень неплохо.

Обстановка в семье должна способствовать образованию. Когда такая обстановка есть, я лично против семейного образования ничего не имею. Тем более что наши девочки одновременно занимались ещё и музыкой. Данный подход я считаю вполне оправданным.

Год от года дети меняются. Раньше на уроке я всегда видела глаза учеников, теперь они или норовят уткнуться в смартфон, или смотрят в окно. У Валентины с Людмилой желание учиться большое. Ничего удивительного, что обе в итоге оказались сильней остальных наших учеников.

Кроме того, мне хотелось предоставить девочкам дополнительные возможности. Кроме школьной программы мы участвовали в предметных олимпиадах, специально готовились к этому. Также я, как директор, просила их чаще играть на школьных мероприятиях и праздниках. Каждый раз дети и учителя с удовольствием слушали выступления девочек. Поэтому при желании «семейники» тоже могут вносить свою лепту в жизнь школы.

Описанная история — это история, как разные формы образования могут плодотворно сотрудничать вместе. Эстафету самообразования в нашей семье продолжает младшая дочь Маша. Она окончила курс начальной школы и, не дожидаясь начала нового учебного года, принялась за программу следующего, 5-го класса. Учиться на семейном образовании, двигаясь по пути, проторенному её старшими сестрами, совсем не сложно. С нетерпением ждёт она встречи с наставниками — учителями следующей ступени.

http://www.pravoslavie.ru/122 074.html