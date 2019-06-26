Священномученик Димитрий родился 14 сентября 1870 года в семье настоятеля Норской Троицкой церкви под Ярославлем Александра Смирнова. Образование получил в Ярославской духовной семинарии. В семье сохранилось предание, что в юности после окончания Семинарии Дмитрий не был уверен в своем дальнейшем жизненном пути — быть священником или нет, но ему было предсказано, что впереди его ожидает тюремное заключение. Чтобы избежать этого, родители настояли, чтобы Дмитрий далее учился и готовился к восприятию духовного сана, так как в Российской империи духовные особы не подлежали светскому суду.

В 1891 году, окончив семинарию по второму разряду, Дмитрий вернулся к родителям и был принят на должность преподавателя в училище при Норской мануфактуре где организовал народный хор. Здесь же он встретил свою будущую супругу Елизавету Яковлевну Чиркову. Родители Дмитрия были против его брака с Елизаветой Яковлевной из сословных соображений, полагая, что они «не пара». Однако, Дмитрию Александровичу удалось убедить родителей не препятствовать их супружескому счастью, и время показало его правоту, поскольку любовь друг к другу они сохранили до конца своих дней.

В 1894 году Дмитрий Александрович принял священный сан и покинул Норское, получив место священника села Пестова Ярославского уезда. Наряду со своими прямыми пастырскими обязанностями, отец Димитрий отдал много сил устроению Пестовской школы, состоя в ней заведующим и законоучителем. При нём эта школа стала одной из образцовых в Ярославской епархии. За «безвозмездные труды по устройству здания для Пестовской второклассной школы» в 1898 году отцу Димитрию Смирнову было преподано Архипастырское благословение. В 1902 году, согласно прошению, отец Димитрий был перемещён на место отца, вернувшись в Норское с женой и двухлетним сыном Дмитрием. В годы служения в Норском, — с 1902 по 1915, — батюшка, помимо священнических и учительских трудов, выполнял различные поручения священноначалия состоя в должности духовного следователя и являясь депутатом съездов духовенства. В 1907 году отец Димитрий был награждён бархатной фиолетовой камилавкой, а в 1911 году — за особые труды по должности Духовного следователя — золотым наперсным крестом.

По смерти родителя отец Димитрий продолжил и завершил начатое им дело — строительство церкви в деревне Курилово в нескольких верстах от Норского. Церковь была построена и освящена в честь святителя Николая Мирликийского в 1913 году, став приписной к Троицкой. Вместе с церковью в Курилово была устроена школа для работников лакокрасочного завода, ученики которой с любовью вспоминали о нём много лет спустя. Внешность отца Димитрия была благообразной. Ростом он был немного выше среднего, строен, голос средне высокий, высокий лоб и большие глаза с добрым мягким взглядом. В семье сохранилось предание, что когда отца Димитрия представили к возведению в сан протоиерея, он смиренно попросил подождать до тех пор, пока его отец не будет удостоен того же сана, так как не хотел возвыситься над своим кровным отцом, что было и исполнено.

В 1915 году отец Димитрий был переведён в Ярославль на место настоятеля городской Крестовоздвиженской церкви. В 1918 году он становится личным секретарём митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) и остаётся им до его кончины в 1928 году. Предчувствуя близость смерти, владыка просил протоиерея Димитрия Смирнова съездить в Москву к заместителю Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополиту Сергию (Страгородскому), попросить у него церковного мира и сказать, что он, конечно, находится в его подчинении, а что если что не так было, то просит его простить. Одновременно он наказывал отцу Димитрию, чтобы когда он умрёт и в епархию пришлют архиерея, чтобы они его приняли. Отец Димитрий съездил и выполнил все поручения митрополита Агафангела.

В 1922 году в послужном списке отца Димитрия был открыт новый перечень — арестов советского времени. Батюшка подвергался аресту при всех крупных антицерковных кампаниях ярославских карательных органов: в период изъятия церковных ценностей в 1922 году; в год ареста епископа Евгения (Кобранова), епископа Варлаама (Ряшенцева) и лучших ярославских священников — в 1930 году; и четвертый раз — в 1938 году.

В апреле 1922 года комиссия по изъятию церковных ценностей, пришедшая в Крестовоздвиженский храм, обнаружила золотую ризу чтимой иконы великомученика Димитрия, спрятанную старостой. Вместе с золотым окладом были конфискованы личные вещи священника, среди которых находился его наградной золотой наперсный крест. Отца Димитрия и ещё нескольких человек арестовали. 24 мая 1922 года он был осуждён губернской ЧК на три года лишения свободы «путём содержания под стражей, с применением общественных принудительных работ». В том же году по амнистии к 5-й годовщине революции срок заключения был сокращён наполовину.

13 июня 1927 года отец протоиерей был вновь арестован «органами». На этот раз за «распространение в частных беседах, на собраниях и с церковного амвона провокационных слухов в связи с китайской революцией и разрывом дипломатических отношений с Англией». На допросе пятидесятисемилетний отец Димитрий держался с достоинством, утверждая, что поступал в рамках обязанностей чиновника канцелярии архиерея, не совершая антисоветских действий. На этот раз дело было закрыто «за недостаточностью компрометирующего материала».

Третий арест произошёл 31 января 1930 года. Во время единственного допроса отцу Димитрию было предъявлено обвинение в помощи ссыльным священнослужителям. Получив за это срок — пять лет заключения в концлагере, он отбывал его сначала на лесоповале в 100 км от Вятки, а затем был переведён в Каргополь, где условия заключения были для него оказались полегче.

После освобождения в 1934 году отец Димитрий поселился было у сына-врача на станции Волга, но власти запретили ему там проживать и престарелому батюшке пришлось переехать жить в рядом расположенную деревню.

10 мая 1938 года отец Димитрий был вновь арестован и заключён в ярославскую тюрьму. Его обвинили в антисоветской деятельности как участника группы священнослужителей кафедрального Феодоровского собора Ярославля и некоторых других арестованных священнослужителей и мирян. Шестидесятивосьмилетний отец Димитрий Смирнов, подвергнутый жесточайшим пыткам на допросах проявил удивительную духовную крепость. Он единственный из арестованных имел мужество утверждать истину перед потоком лжи, несмотря на все истязания, настаивать на том, что не знает никакой антисоветской организации и предъявленное ему обвинение отрицает.

26 сентября 1938 года Дмитрий Александрович Смирнов был приговорён Особым совещанием при НКВД к пяти годам ссылки в Казахстан за контрреволюционную деятельность. Ссылку он отбывал в посёлке Шемонаиха. Туда к отцу Димитрию приезжали жена и сын с супругой в августе 1939 года. Через месяц ссыльного батюшку неожиданно снова арестовали и заключили в Усть-Каменогорскую тюрьму.

Отец Димитрий был вновь осуждён 26 февраля 1940 года на десять лет лишения свободы. Семье сообщили, что он умер в тюрьме 26 июня 1940 года.

Где было захоронено тело отца Димитрия остаётся неизвестным.

Священномученик Димитрий Смирнов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса

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