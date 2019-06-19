Казалось бы, текст на «школьную тему» в середине лета — в самый разгар каникул — не ко времени. Но и сейчас многие родители будущих первоклашек (и не только первоклашек) всерьез размышляют над тем, в какую школу определить своего ребёнка, какую форму обучения, благо сейчас у них есть выбор, предпочесть, и не лучше ли будет сменить традиционное школьное образование на домашнее. О сложностях, с которыми неизбежно придётся столкнуться родителям «домашних» детей, и о весьма существенных и важных плюсах семейного обучения размышляет наш автор — мама «на семейном образовании» со стажем.

Гладиолусы, банты, белые рубашки, радостные лица родителей и детей — это то, чем наполнены СМИ и социальные сети 1 сентября. У нас 1 сентября уже не первый год проходит иначе. Это либо дачное раздолье, либо теплое море. Я не пытаюсь злорадствовать. Потому что 1 сентября — это не показатель того, как хорошо жить при семейной форме обучения детей: мол, загораем, отдыхаем, а все в школу пошли. Это просто бонус. Очень приятный и хороший. Когда можно продлить лето, каникулы, не бросаться в спешке делать множество безумных покупок к школе, не вливаться в волнующиеся родительские чаты, не участвовать в охоте за недорогим и красивым букетом для «классной училки». И такое 1 сентября я очень люблю.

Но есть и другая реальность домашнего образования. Это труд и колоссальное терпение. Особенно когда ты только перешёл на семейную форму обучения. Весь привычный уклад семьи разваливается, рушатся поколениями нажитые стереотипы, традиции. Раньше каждый будний день был похож на вчерашний: папа — на работу, дети — в сад или в школу, мама — заниматься домашними делами или тоже на работу. Целый день члены семьи проживают в разлуке друг с другом. Совместным будет — и это в лучшем случае — лишь ужин вечером. Но все уже уставшие, наговорившиеся за день с другими людьми. Что они могут сказать друг другу? (Я не говорю о тех семьях, где муж и жена работают вместе. Как ни странно, они намного ближе и теснее общаются, вовлекая и детей.) Это не критика, это анализ прожитого. Хотя нам повезло: мой муж каждый вечер придумывал игры для всей семьи, а в выходные — совместные занятия. Но всё-таки большую часть времени каждый жил своими интересами, друзьями, заботами.

И вдруг всё меняется. Маме нужно давать детям и знания, и навыки труда (ведь прежде из школы дети возвращались поздно, им надо было сделать уроки и хотя бы немного погулять — тут не до домашних обязанностей), и навыки элементарного общения, а также подобрать сам круг общения, который будет формировать их как личность, и т. п. А дети должны перестроиться: большинство привыкли воспринимать своих родителей как удовлетворителей их потребностей: родители убирают, готовят, помогают с уроками (пусть и с криками), — теперь же, когда дети на домашнем обучении, у них появляются и домашние обязанности. Да и занятия в 70% случаев проходят в самостоятельном режиме. И маме нужно проявить колоссальное терпение, объясняя детям, что теперь они не в школе и что за ребёнка никто параграф или книгу не прочитает, а ответ на «тройку» маму не устроит. Материал нужно знать — и всё. К счастью, в домашних условиях тратится меньше времени на те же объёмы школьной программы и — ох-ох! — у детей появляется время на. труд в доме. Появляются зоны ответственности: вынос мусора, стирка, глажка. Признаюсь, дети с трудом входят в режим реальной домашней жизни. А мама? Мама терпеливо страдает, потому что мусор рассыпался у порога, постель заправлена криво, пол помыт с разводами, споры старшего с младшим братом проходят, как в школе, словно перед ним ровесник (того же возраста и менталитета).

Вечером возвращается папа и выслушивает претензии мамы, критику детей, что «мама не так преподаёт»; и пока не совсем понимает, что и у него появилась ответственность за детей и их образование. Он пока продолжает абстрагироваться и считает, что теперь эта функция перешла от школы к маме. Эта функция — не его! И когда ты пытаешься вовлечь и папу в воспитательный процесс, ты выслушивать монолог о том, что надо вернуть детей в школу. Но через несколько месяцев папа уже точно осознаёт, что все проблемы с детьми — это и его промахи и недогляд. Это он не привил детям любовь к самому процессу учебы, это он не научил элементарному труду, зато вырастил хорошего потребителя.

Так что первый год домашнего обучения обычно уходит на выстраивание отношений. Реальных семейных отношений. Не на распределение разрозненных функций: папа — добытчик, мама — кухарка, а дети — «цветы жизни» с обязанностью посещения школы.

И в какой-то момент вдруг все чувствуют, что семья — это один организм. Чувствуют взаимосвязь и зависимость друг от друга. Все «органы» должны быть в труде и во внимании друг к другу.

Всё поменялось, мы поменялись. Семья изменилась. Раньше процесс обучения был как работа у папы: «с. до..». Сейчас это процесс, который интегрирован в обычную жизнь. Мы всё время что-то изучаем, познаём. В дороге, дома, на кухне. Конечно, уделяем время и школьной программе. Обучение стало стилем жизни. А если ребёнок расслабляется и перестает учиться, ты опять его направляешь. Возбуждаешь интерес к познанию.

Семейное образование, как и семейные отношения, — это каждодневный труд, труд всех членов семьи. И не нужно обольщаться добренькими рассказами, что семейное образование — это супер как здорово. Повторюсь: это колоссальный труд. И если раньше вся жизнь разобщала вас, делала независимыми, то семейное образование усиливает зависимость и, да, дает меньше «пространства» для себя одного. Ты вдруг понимаешь, что жизнь в семье — это умение выстраивать жизнь вокруг «ближнего»: учиться видеть его радости и боли, доверять и полагаться на него, отдавать свою жизнь за него. Не растворяться, а дополнять друг друга. И тогда ты чувствуешь, что вокруг — «рай», потому что, как в раю, ты видишь не чужого человека, а самого себя. Вспомните Адама, который видит Еву и узнаёт в ней часть себя: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2: 23).

Такая зависимость делает тебя богаче и сильнее. Это я сейчас точно знаю. Я желаю и вам обрести этот «рай» и встретить 1 сентября на природе с действительно близкими для вас людьми.

http://www.pravoslavie.ru/121 903.html