Комментарий Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях

20 мая 2019 года Министерство иностранных дел Украины через Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве предоставило ответ на запрос Специальных докладчиков ООН по вопросам, касающимся нарушения прав верующих УПЦ в 2014—2018 годах. Ответ был отправлен с опозданием почти в 5 месяцев, но показательно, что центральный орган государственной власти впервые на международном уровне официально отреагировал на проблемы нарушения прав верующих УПЦ и в письменной форме выразил свою позицию, хотя данный документ оставляет много вопросов. Полный текст ответа доступен в системе специальных докладчиков ООН [1].

Напомним, что 30 октября 2018 года сразу несколько специальных докладчиков ООН (а именно — по вопросам свободы религии и убеждений, по вопросам внесудебных казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казней, по вопросам о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, по вопросам о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций) обратились к государству Украина с коммуникационным запросом прояснить ситуацию относительно захватов храмов, избиения и запугивания верующих УПЦ, дискриминации и нарушений прав верующих во время Всеукраинского крестного хода, не расследования уголовных производств, открытых по этим и многим другим фактам (подробнее см: Mandates of the Special Rapporteurs [2]).

Следует отметить, что официальный ответ уполномоченного органа МИД Украины по уже хорошо известным международному сообществу фактам нарушений прав верующих УПЦ выразительно контрастирует с высказываниями в стиле языка ненависти («hate speech») многих украинских чиновников, представителей общественности и журналистов в течение 2014−2018 годов.

В частности, в документе указано о том, что Всеукраинский крестный ход прошел «мирно и без нарушений общественного порядка», но все хорошо помнят о недопущении верующих УПЦ к участию в крестном ходе в Одессе, о чем есть официальное заявление пресс-службы Одесской епархии [3], о попытках блокирования крестного хода в Запорожье [4], где 16 автобусов с верующими были задержаны под разными надуманными предлогами.

В то же время остается неясным сообщение уполномоченного органа МИД Украины по делу религиозной общины УПЦ с. Птича Ровненской области. Документ информирует представителей ООН о том, что на здание храма наложен арест, но кто инициировал его — не уточняется. Напомним, что арест был наложен судом по ходатайству следственных органов в рамках искусственно возбужденного и политически мотивированного уголовного производства. Таким образом произошло блокирование храма, принадлежащего на праве собственности религиозной общине УПЦ. На вопрос, почему власть держала под арестом более полутора лет собственность религиозной общины, — ответ так и не был предоставлен.

Представляется, что авторы документа вообще не обладают фактическим материалом по делу с. Екатериновка Тернопольской области, где православные верующие были грубо избиты силовиками, хотя соответствующие задокументированные сведения уже находятся у специальных докладчиков ООН и других международных правовых структур.

Особенно выразительны реляции украинской стороны о том, что в селах Котюжины Збаражского района, Екатериновка и Колосовая Кременецкого района Тернопольской области верующим УПЦ построили храмы. По контексту документа создается впечатление, что это сделало государство, но в действительности эти здания были построены самими верующими при явном сопротивлении органов местной власти, ведь храмы строились на частных земельных участках, то есть органы местного самоуправления не смогли даже выделить землю под эти здания [5].

Оставим на совести дипломатов их оценку деятельности авторитетного архиерея УПЦ Преосвященного митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия. В официальном ответе уполномоченного органа МИД Украины, в частности, говорится: «Конфликты в этих селах (прим: Тернопольской области) возникли в 2014—2017 гг. В основном в результате социально-политической ситуации, позиции определенной части духовенства УПЦ по событиям на востоке Украины и некоторых пробелов в организации управления епархией. Руководитель епархии практически не принимает участия ни в каких мероприятиях, организованных религиозными общинами или органами государственной власти для диалога и поиска компромиссных решений. Во время встреч, организованных государственными органами для того, чтобы найти выход из кризисной ситуации, было ясно, что епархия УПЦ не готова искать компромиссы и не видит необходимости в диалоге с УПЦ КП, обвиняя её в рейдерских захватах церквей». На наш взгляд, это неэтичное и неправдивое свидетельство. Создается впечатление, что авторы официального документа даже не попытались разобраться в ситуации объективно, ведь начиная с 2015 года именно митрополит Сергий или уполномоченные им лица проводят встречи не только с местными государственными служащими, но и с представителями ОБСЕ [6], которые регулярно посещают Тернопольскую епархию. Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что именно в Тернопольской области по инициативе ОБСЕ и по благословению епархиального архиерея была проведена попытка диалога между представителями УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ, которая продолжалась в согласованном формате между всеми сторонами конфликтов. Но несмотря на все приложенные усилия, областная власть так и не смогла или не захотела обеспечить соблюдение закона в тех конфликтных случаях, где нарушения прав верующих УПЦ были очевидными.

Обнародованный ответ Министерства иностранных дел Украины через Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве на запрос Специальных докладчиков ООН в очередной раз свидетельствует о том, что фактическая информация о систематическом нарушении прав верующих граждан УПЦ стала известной на высоком международном уровне. Украинская Православная Церковь не оставляет надежд, что обозначенные проблемы найдут своё скорейшее решение, и в дальнейшем у представителей органов государственной власти Украины не будет новых поводов отвечать на запросы международного сообщества.

Примечания:

[1] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34 698

[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24 107

[3] http://eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/3353-zayavlenie-press-slujbyi-odesskoy-eparhii-v-svyazi-s-ugrozami-ot-pravoradikalnyih-organizatsiy

[4] https://hramzp.ua/newsitem/vladyka-luka-vstretilsya-s-predstavit-2

[5] https://spzh.news/ru/news/46 277-u-obshchiny-katerinovki-chey-khram-zakhvatili-raskolniki-teper-novaya-tserkov-foto

[6] http://ternopil.church.ua/2015/05/29/mitropolit-sergij-zustrivsya-z-predstavnikami-obsje/

https://pravlife.org/ru/content/v-upc-prokommentirovali-zayavlenie-mid-ukrainy-o-soblyudenii-prav-veruyushchih-v-strane