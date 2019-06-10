Мученик Игнатий родился 20 декабря 1876 года на хуторе Марино Махринской волости Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Артемия Маркова. Игнатий Артемьевич был глубоко верующим человеком и посещал ближайший к хутору храм в селе Махры; он был женат и имел семерых детей, зарабатывая на жизнь сельским хозяйством. 6 апреля 1931 года Игнатий Артемьевич был арестован в городе Загорске (Сергиевом Посаде) Московской области.

«Я занимался сельским хозяйством, и на меня наложили большой налог в 2 200 рублей, — сказал он на допросе следователю, — так что я не мог его уплатить, и по суду у меня отобрали всё имущество и присудили к году принудительных работ. Будучи сильно убит горем, я, как человек верующий, пошёл в Троице-Сергиеву Лавру помолиться. В церкви на мои вопросы, где бы переночевать, мне указали на Прасковью Новикову, с которой я договорился, что она пустит ночевать; переночевал я у неё одну ночь, на вторую был задержан… Будучи раскулачен, я никогда не роптал, так как считаю, что всё происходит по Евангелию, в котором говорится, что настанет время, когда восстанут брат на брата и сын на отца, — то же самое и мой арест произошёл в порядке вещей. Считаю, что существующая власть… послана нам Богом за наши грехи, и мы должны всё терпеть.

Лично я против вступления в колхоз лишь потому, что в колхозе нельзя молиться Богу, а я, как человек верующий, не могу от этого отказаться… В город Загорск я приехал помолиться в Троице-Сергиевой Лавре и найти утешение постигшему меня горю — раскулачиванию. Связей ни с кем не имею, так как никого из знакомых у меня нет".

6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу. Игнатий Артемьевич Марков был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в безвестной общей могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.

Мученик Игнатий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 258

Собор новомучеников и исповедников Российских