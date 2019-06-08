У мощей святого Иоанна Русского

Великие чудеса совершают наши православные святые. Тысячи лет летописи и предания показывают, как Господь по молитвам праведников нарушает естества чин и творит елика хощет.

Один из таких вселенских чудотворцев — святой Иоанн Русский. Удивительные истории, связанные с его именем, едва успевают записывать. Настоятелем храма на острове Эвбея, в котором покоятся мощи Иоанна Русского, с 1963 года, почти 50 лет, прослужил проториерей Иоанн Вернезос. По благословению митрополита Хризостома Халкидского отец Иоанн написал небольшую книгу об Иоанне Русском, о его чудесах (Иоанн Вернезос, прот. Новые чудеса Святого Иоанна Русского. Оропос, Аттики, 2013. С. 32). В этой книге можно прочитать о том, как в 1980-м году святой Иоанн за одну ночь по молитвам родителей исцелил двух мальчиков от диагностированного белокровия. О том, как в 1976-м году родители малыша, родившегося с поврежденными двигательными нервами, по обету, пешком, босиком пришли с больным мальчиком к мощам Иоанна Русского — и у дверей храма ребенок встал на ноги. О том, как больные раком, наркоманы и другие тяжелобольные люди исцелялись по молитвам этого великого святого.

Может быть, я привыкла к описаниям таких чудес. Может быть, всё это слишком чудесно, чтобы как-то соотносить эти удивительные рассказы с обыкновенной, реальной жизнью. Может быть, поэтому мне показалось самым трогательным совсем «нечудесное» чудо, записанное в апреле 1985 года. Это рассказ про некоего «дядю Нико», который «в своих молитвах называет святого Иоанна Русского своим другом». Отец Иоанн вспоминает разговоры с этим Нико:

" - Я опять приехал, батюшка, к своему другу, — говорит он всякий раз, приезжая к нам в храм. — Не могу не поставить свечечку своему другу. Мы уже много лет друзья! Всё, что я ни попрошу, всё он сделает, всё".

Однажды святой Иоанн Русский сам напомнил этому дяде Нико о дне своей памяти. Отец Иоанн Вернезос комментирует: «А святые и поистине наши друзья».

Мне кажется, это действительно так. Святые могут быть нашими друзьями. Это не дерзость, это реальность. Они могут быть рядом с нами, в нашей жизни. Мы правда можем быть знакомыми с этими людьми — со святыми. С теми, кто жил десятилетия, столетия, тысячелетия назад. И наши святые могут быть буквально, физически ближе и роднее, чем ныне здравствующие друзья и родственники.

Наше первое знакомство

Святой Иоанн Русский

Я не могу рассказать о потрясающих воображение чудесах. И, к сожалению, не могу рассказать о своей дружбе со святыми — это всего лишь «просто знакомство» с одним из угодников Божиих.

Когда я была девочкой, я увидела в одном из храмов икону святого Иоанна Русского. Я ничего не знала о нём, но мне показалось странным: почему он «русский»? И одежда у него странная — расстегнутая рубашка. Непохоже на привычных преподобных, мучеников и святителей. Я даже помню место в том храме, где висела эта большая икона. Но, несмотря на загадочные странности, я не знала и не пыталась узнать, что это за святой.

Прошли годы, я вышла замуж. У нас появился первый малыш, а потом и второй, со всем этим счастьем появилась ещё и основная проблема молодой семьи: съёмная квартира, отсутствие жилья. Потом своя квартира появилась — но сразу оказалась мала, ведь детей становилось всё больше. Так основная проблема молодой семьи переросла в проблему семьи многодетной: пусть жилье своё, но очень тесное. И мы начали строить свой дом. Дело оказалось, как и следовало ожидать, непростым, долгим и дорогим. Не просто дорогим — а по ходу дела всё удорожающимся. И в какой-то момент получилось так, что мы снова оказались в съёмной квартире: свою-то квартиру продали. Всё, что только можно было, и всё, что нельзя — всё было вложено в наш чудесный дом. Но, к сожалению, ещё недостроенный. Всё это было, скажем мягко, очень непросто. Мы молились сами, всех друзей просили молиться. В тяжелый год я обзвонила всех друзей и просила подарить мне на день рожденья один-единственный подарок: в этот день особенно помолиться за наш пока отсутствующий дом.

И в какой-то момент один священник, который знал меня с рождения, всегда поддерживал меня и мою семью, сказал: «Молитесь Иоанну Русскому. Он такой. он обязательно поможет».

Надо сказать, что в первый момент эта идея показалась мне какой-то дикой. Мы и так молимся, каждый день молимся, дети земные поклоны кладут. А Иоанна Русского мы не знаем совсем. Но вроде как любимый и уважаемый нами протоиерей благословил — будем молиться. За послушание.

Из молитв святому Иоанну Русскому, из канона и акафиста этому святому мы кое-что узнали о нём. Да, я в первое время даже не попыталась прочитать его житие — просто «за послушание», просто «читали» молитвы. Но день за днём, неделя за неделей — и этот святой как будто стал. знакомым.

Со временем и житие прочитали, конечно. Детям, вслух. Что бы мы без детей делали, когда бы я находила время что-то почитать?.. Узнали, что этот святой служил солдатом в войске Петра I, во время Прутского похода 1711 года попал в плен. Татары продали Иоанна туркам, турки привезли святого в Малую Азию, в город Прокопий (Уркюп). Рабов-христиан мучали, заставляя отречься от Христа и принять ислам, но святой Иоанн говорил: «Я родился христианином, христианином и умру». Хозяин, видя стойкость раба, в конце концов перестал понуждать святого отречься от веры. Тем более что Иоанн был верным слугой, добросовестно служил своему господину. Святой вёл праведную жизнь, по ночам молился, будучи рабом, помогал даже другим рабам. Хозяин настолько уважал раба-Иоанна, что когда святой умер, хозяин-мусульманин пригласил православных священников, конечно, греков, чтобы они похоронили своего единоверца. И при жизни, и после смерти святой совершал чудеса, к его помощи прибегали не только православные греки, но доже мусульмане — и все получали от русского святого просимое. В 1924-м году жители Прокопия, переселяясь из Турции в Грецию, взяли с собой и мощи святого Иоанна Русского.

Теперь Иоанну Русскому мы молились постоянно. Причём со временем мы перестали просить в молитвах о том, чтобы Господь «дал нам дом». Пусть на всё будет воля Божия. Пусть всё будет так, как Сам Господь знает. Но о доме все равно молились, имея ввиду не стены, не здание, а тот дом-икос, который семья, который — отношения людей, их единство. И скоро мы въехали в наш собственный новый дом.

Жили в своём доме, но Иоанну Русскому молиться не перестали. Он теперь наш, родной святой. К тому же дом был построен, но совсем не обустроен. Опять-таки, стены и крыша у нашего дома есть — но о доме-семье всё равно мы будем молиться.

«Перед святыми твоими мощами предстояще..»

Рака с мощами

В акафисте святому Иоанну Русскому есть такие слова: «Благодать Духа Святаго. дивно показася в нетлении твоих честных мощей, в чудесех от них и исцелениих, ихже любовию лобызающе, славим о тебе Христа Бога, дивнаго во святых Своих»..

И иногда во время чтения мелькала мысль: вряд ли когда-нибудь в жизни я смогу оказаться перед мощами Иоанна Русского, чтобы буквально было «с любовию лобызающе». Что эта святыня находится «где-то там, в Греции», я представляла. Но снова как-то даже не интересовалась, где именно. За границей я была в жизни несколько раз, когда муж брал меня с собой в командировки. Это по делам, выбирать почти не приходится.

И вот, снова буквально вдруг («У тебя же есть загранпаспорт? Через две недели надо вылетать») муж говорит о том, что он приглашён на конференцию в Афины. И можно поехать вместе. Выясняем, что мы сможем провести пару дней свободно, поехать куда захотим. Смотрю карту, нахожу Афины. Думаю — город мы и так посмотрим, в дни конференции. А в свободные дни хочется съездить куда-то. может, на острова? Афон далеко, и меня туда не пустят. Смотрю, где тут поближе к Афинам остров. Вроде бы самый близкий по карте. Эвбея или Эвия. А ведь что-то такое было про Эвбею у Иоанна Русского? Всезнающий Яндекс за пару минут мне сообщает, что да, на острове Эвбея находится село Нео Прокопио, а в этом селе — мощи святого Иоанна Русского. Недолго совещаясь, мы забронировали гостиницу в Халкиде.

Никаким чудом это не казалось. И даже совпадением. И даже никто из нас не хотел этого, не молился об этом. Просто через две недели, можно сказать, нечаянно, мы вошли в храм святого Иоанна Русского. Накануне мы, едва прилетели, сразу на такси из аэропорта Афин доехали до Халкиды, там переночевали, взяли в аренду автомобиль. И этот собор в Нео Прокопио был первым храмом в Греции, в который мы попали. Огромный белый храм, неожиданно огромные, полутораметровые восковые свечи. Прямо у входа — рака с мощами Иоанна Русского. И теперь мы прочитали акафист этому святому, как раз «с любовию лобызающе. святыя мощи твоя», которые «врачебница есть духовная, сокровище чудес, небесных аромат вместилище».

Потом мы пили кофе — конечно, не по-турецки, а по-гречески — около храма. И потом ездили ещё дальше и выше в горы — в монастырь святого Давида Эвбейского, где хранится великая святыня — голова святителя Василия Великого. Радушные монахи на ломанном английском, вернее, почти с полным отсутствием английского, взывая к нашим жалким познаниям в древнегреческом, пригласили нас, единственных подвернувшихся мирян, на вечернее богослужение в крошечный, высеченный в камне храм. Это была удивительная служба. На литии монахи воткнули свечи в свежеиспеченные буханки хлеба, освящали своё вино и початую бутылку оливкового масла. После службы мы поехали — в потёмках, по горам — обратно в Халкиду. Пока ехали, наконец удивились — как это всё могло произойти? Как мы здесь оказались? Говорили про Иоанна Русского. Я напомнила мужу: столько раз мы в молитвах читали о благоухании от мощей этого святого — и вот мы сами это благоухание слышали. А он вдруг удивляется: «Как так, а я не обратил внимания». И мы снова поехали в Прокопио. Тем более что по пути. Едва успели — служители уже закрывали двери. Нас пустили. Так мы снова оказались около мощей святого Иоанна Русского. И сейчас, во второй раз, наконец дошло: наше присутствие здесь — чудо. Ничего сверхъестественного. Но чудо ведь.

Храм праведного Иоанна Русского на острове Эвбея

Естество человеческое и естественные события

В Греции мы были на масленице. А на второй седмице Великого поста снова случилось чудо. Это чудо довольно часто случается в нашей жизни, но от этого не становится менее чудесным: оказалось, что мы снова ждём малыша. Предыдущий малыш не родился живым, и я немного — а иногда и очень даже много — беспокоилась о новом малыше. С самого первого дня, как только я узнала о беременности, и потом, все 9 месяцев, я молилась Иоанну Русскому и мазала маслом от его мощей свой живот, имея в виду — нового малыша. Никогда раньше так не делала, а в тот раз как-то вот само сложилось. А потом случилось ещё одно чудо, тоже для кого-то естественное, а для меня всегда невероятно фантастическое: родился живой человек. И чудо — вот оно: я помазала маслицем от Иоанна Русского лобик живой девочки.

Эта девочка жила, росла, масло закончилось. У меня был ещё один флакон, но я подумала: не буду же я всю жизнь мазать её лобик этим маслом? Будем так молиться, без маслица, Иоанн Русский и так нас услышит. Не в маслице же дело, а в нашей вере.

Долго ли коротко ли, малышка заболела. Острый отит. Сначала педиатр, потом лор, на контроле ещё один педиатр — я всегда в более-менее серьёзных ситуациях собираю мнения разных врачей. Назначили антибиотики. Спать девочка могла только вертикально — воспаление было в каждом ушке. Есть мамино молоко она тоже могла только в вертикальном положении. Лежа — сразу сильная боль, страшные крики. На фоне антибиотиков начался сильнейший понос, если ребенок был в памперсе больше часа, кожа становилась красной, всё опухало. Несколько ночей мы все почти не спали.

Конечно, мы молились. Но вдруг — снова вдруг — я вспомнила про Иоанна Русского. Родной, дорогой, пожалуйста!!! Помогай! Достала высоко убранный новый флакончик с маслицем, перед сном помазала девочке лобик. Позади бессонные ночи, впереди — неизвестно что, не могу думать. Устроилась с малышом в подушках полулежа.

Не помню, как заснула, не поняла, как проснулась. Была суббота, на часах 12 часов. дня. До меня медленно дошло, что, похоже, я проспала всю ночь. И со мной — дочка. Которая лежит рядом со мной на боку, значит — на одном из больных ушек. И вот она просыпается. Улыбается. Я не верю сама себе, вспоминаю про Иоанна Русского и, ещё не веря, верю, что это он исцелил малыша.

Тут до меня доходит ещё одна вещь — девочка всю ночь, больше 12 часов подряд, проспала в одном памперсе. Что с её кожей — страшно себе представить. Я расстёгиваю памперс, а памперс. чистый. И кожа у девочки чистая, без каких бы то ни было намёков на покраснение. Кто не имел дела с памперсами и детскими поносами, тот меня не поймёт. Тот, кто знает, как оно бывает — поймёт, что этот чистый памперс вместе с чистой кожей малыша — что-то из области фантастики.

Может быть, это было совпадением. Кризис миновал, антибиотики подействовали. Понос прошёл — кто его знает, как он может так вдруг пройти, но вот прошёл. Так сложилось. Как сложилось и всё остальное.

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И мне кажется — правда, сложилось. Я же сказала: я не могу рассказать о настоящих чудесах, которые будоражат воображение, когда нарушается естества чин. Я могу рассказать только о том, как всё «само собой» складывается, если святые приходят в нашу жизнь. Складывается так, как нужно, тогда, когда нужно.

Никаких чудес. Только одно чудо: то, что Господь рядом, Господь с нами. И с нами — Его святые. С которыми можно общаться. Они — просто рядом, слышат нас и приходят на помощь. И хочется надеяться, что они помогут нам справиться с нашими мелкими и серьёзными трудностями не только в этой жизни. Наши друзья и знакомые — святые — знают дорогу в наше общее Отечество, к нашему общему Отцу. И может быть мы, пользуясь этим полезным знакомством, как-нибудь, когда-нибудь тоже доберёмся туда?

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