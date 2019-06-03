Задумываясь о переводе ребёнка на семейное образование, многие родители могут испытывать тревогу, сомневаясь, не ставят ли они под угрозу его образование и социализацию. Мы привыкли к тому, что школа — это серьёзная и большая система, в которой работают профессиональные педагоги, психологи. А тут — только родители, и всё. Это, наверное, самый сильный и губительный страх. Но избавиться от него можно, осознав, что, отдавая ребёнка в школу, мы тоже идем навстречу неизвестности и ставим своего рода эксперимент. Среди наших опасений есть мнимые и реальные: давайте с ними разберёмся.

Миф 1-й: «Дома учат только нездоровых детей»

Обучение в семье имеет давнюю традицию и существовало в России на протяжении нескольких столетий. До революции оно неизменно играло важную роль в образовательной жизни страны. Домашнее обучение подарило нашей родине таких прославленных людей, как поэты Михаил Юрьевич Лермонтов и Федор Иванович Тютчев, писатели Александр Николаевич Островский и Алексей Константинович Толстой, полководцы Александр Васильевич Суворов и Михаил Илларионович Кутузов, математик Софья Васильевна Ковалевская, химик и композитор Александр Порфирьевич Бородин и другие. После длительного перерыва домашнее обучение и его ценности вновь привлекают внимание родителей. Закон «Об образовании» рассматривает его как полноценную форму получения образования, наряду с традиционной школьной системой обучения. Статья 17 закона гласит: «Семейное образование — это форма обучения вне образовательной организации».

Сегодня во всём мире насчитывается около трёх миллионов учащихся дома (т.н. «хоумскулеров»), прежде всего — в США и Канаде. В России таких детей уже более 100 тысяч. Большинство родителей выбрали эту форму отнюдь не из-за проблем со здоровьем: согласно исследованиям, которые проводило ЦПСО за последние 1,5 года, менее 7 процентов родителей указывают медицинские показания в качестве причины перехода на семейное образование.

Миф 2-й: «Мама — не педагог»

Многие родители всерьёз сомневаются в том, что способны учить собственных детей. Но проведённые за последние 30 лет исследования не обнаружили связи между наличием педагогического образования у родителей и результатами обучения детей. Это значит, что любой родитель может быть педагогом для своего ребёнка. Если вы любите своих детей и хотите помочь им полюбить учебу, то вы сможете приобрести и все необходимые для этого навыки и знания.

Лишь немногие из родителей, продуктивно обучающих своих детей дома, имеют специальное педагогическое образование. Скорее наоборот: родители-педагоги свидетельствуют, что педагогическое образование и опыт работы в школе не помогал, а чаще мешал им, когда они начали налаживать обучение своих детей. Если в вашем представлении домашнее обучение выглядит так, что дети сидят за столами и слушают, как вы, стоя у доски, читаете им урок, поскорее выкиньте этот образ из головы. Ведь подходы в семейном и школьном образовании сильно отличаются! На домашнем обучении у ребёнка очень много самостоятельной работы, и с каждым годом её объем увеличивается, поэтому и роли родителя на семейной форме меняются год от года. Если в начальной школе родитель самостоятельно составляет учебный план и обучает ребёнка, то в средней школе он, скорее, выступает в роль менеджера-управленца, который помогает ребёнку самостоятельно спланировать свою деятельность и контролирует исполнение. В старших классах родитель выступает в роли ментора-консультанта, которого подросток привлекает, если у него появляются трудности.

Если вы научили ребёнка читать, то и научить его учиться самостоятельно вы тоже сможете. А как только вы научили ребёнка учиться самостоятельно, ваша задача сведётся к тому, чтобы способствовать этим занятиям: находить учебные материалы, устраивать экскурсии, подыскивать педагогов-наставников и т. п. — то есть делать всё, чтобы поддержать ребёнка в его учебных начинаниях.

Миф 3-й: «Без надзора и школы ребёнок перестанет учиться»

Чаще всего родители находятся во власти иллюзий: ребёнок ходит в школу — значит, учится. Но, забирая ребёнка из школы, многие родители обнаруживают обескураживающий факт: реальных знаний нет. Получается, что в школу он просто ходит, а не получает знания.

Но даже больше, чем отсутствие базовых знаний по программе, родителей пугает мысленная картинка: ребёнок, отпущенный в свободное плавание, целыми днями лежит и ничего не делает или сидит в телефоне. Однако проблема тут не в форме обучения, а в отсутствии мотивации. Получается, что семейная форма обнажает эту проблему, и наша задача — её решить. А решать её надо в любом случае.

Миф 4-й: «Социализация. А как же школа жизни?»

Самый распространенный вопрос о семейном обучении! У многих родителей складывается представление, что ребёнок сидит один дома и всё время учится. Что его общение сведено к минимуму, поэтому он не будет готов по окончанию школы к общественной жизни. Но стоит немного пообщаться с домашним учеником, как сразу становится понятно, что этой проблемы у хоумскулеров нет.

Навыки социализации измеряются по таким критериям, как умение общаться со сверстниками, навыки работать сообща с другими, в том числе с людьми, отличающимися от него происхождением и убеждениями, представление о себе, качества лидера, стремление к участию в общественных делах, самооценка. И обычно именно домашние ученики бывают более социализированы. Они регулярно вовлечены в общественную и образовательную деятельность, осуществляющуюся вне семьи и без участия членов их семей. У них множество разнообразных дел: они с охотой ходят в спортивные секции и кружки, посещают экскурсии и т. д. Исследования показывают, что взрослые, получившие семейное образование, чаще занимаются общественно полезной деятельностью и с большей готовностью посещают собрания по важным общественным вопросам, чем среднестатистические граждане. И даже семьи у них более крепкие!

Объяснение здесь довольно простое. Ребёнок не закрыт в четырёх стенах, а живёт реальной жизнью в семье, где у него, помимо прав и свобод, есть обязанности и вызовы.

Миф 5-й: «Семейное образование — привилегия богатых»

Действительно, вложения потребуются. Но и в государственной, вроде бы бесплатной, школе мы зачастую тратим немало: оформление кабинетов, закупка штор и техники, школьные экскурсии, праздники, подарки учителям, оплата репетиторов, благотворительные сборы и другое. Важное отличие состоит в том, что на семейной форме именно вы занимаетесь управлением расходами на образование.

Деньги могут уходить на репетиторов, Интернет-школы, посещение обучающих групп. Конечно, придётся покупать те учебные материалы, которые вам покажутся нужными и эффективными в учёбе. Но многое можно найти и бесплатно. Учебники можно получить в школе, если вы прикрепились для аттестации. Или их можно скачать из Интернета, а также взять в городской библиотеке. Многие родители с радостью обмениваются книгами и пособиями. В Интернет-пространстве появилось много бесплатных уроков и других познавательных ресурсов для обучения дома. Можно найти группы для изучения того или иного предмета, которые организуют сами родители — платные и бесплатные. Можно и самому организовать семейный клуб, где родители предлагают свои навыки и знания: кто-то преподаёт математику, а кто-то — английский язык. В общем, обойтись небольшими финансовыми вложениями вполне возможно.

Миф 6-й: «У мамы не останется личного времени»

Один из распространенных страхов родителей — страх проводить много времени вместе с ребёнком. Ребёнок будет со мной 24 часа в сутки! Кошмар! Но это и так, и не совсем так.

Дело в том, что, обучаясь дома, ребёнок много времени проводит без участия родителя. На семейной форме у детей больше самостоятельной работы. Также они активно посещают различные кружки и спортивные секции. С другой стороны, семейное образование — это труд и колоссальное терпение. Весь твой привычный уклад разрушается. Всё-таки до этого большую часть времени каждый член семьи жил своими интересами, друзьями и заботами. И вдруг всё меняется. Маме нужно реально что-то давать детям: знания, навыки труда, навыки элементарного общения, формировать круг общения, который будет влиять на ребёнка и т. п. Адаптация при переходе на семейную форму будет обязательно. Желание вернуть своё личное пространство, усталость, раздражение — типичные мысли, которые будут посещать вас не раз. Если прежняя жизнь вас разобщала, то семейное образование усилит зависимость друг от друга. Но эта зависимость — шанс укрепить отношения, сблизиться, стать единым организмом, «одним телом». Это единство сделает вас и детей сильнее, менее зависимыми от влияния внешней среды и чужого мнения.

Самым большим открытием станет то, что учиться на домашней форме начинают все члены семьи. И семья начинает меняться: появляются общие ценности, общие интересы; сама среда становится общей, развивающей и мотивирующей к получению знаний. Недаром часто можно услышать фразу, что «семейное образование — это стиль жизни». Именно этот новый стиль приводит к тому, что мамы раскрываются. У многих обнаруживаются новые таланты, появляется смелость и уверенность в себе, желание реализовывать свои проекты. Они начинают работать дома, на фрилансе, или организовывать свои клубы. Но даже если они не стали работать, мамы видят, как изменились и дети, и отношения внутри семьи, и это становится огромным стимулом не останавливаться, а расти и развиваться дальше.

Не забываем про бонус: на семейном образовании вы не привязаны к месту и срокам. Вы можете в сентябре продолжать жить на даче, а учебную программу закончить к маю и уйти на заслуженные «каникулы».

Миф 7-й: «А как же физика и химия?»

Как ни странно, но именно этот вопрос заставляет многих родителей отказаться даже думать о семейном образовании. Они полагают, что сами не справятся, и придётся нанимать репетиторов. Когда же спрашиваешь, что вы сами помните из школьной программы по этим дисциплинам, чаще всего можно услышать ответ: «Совсем ничего». В результате сомнения рождают страхи, и родители так и не решаются на семейную форму.

На самом деле эти тревоги основаны на простом стереотипе: родители по старинке думают, что в школе их дети освоят эти предметы, совершенно забывая о собственном разочаровывающем опыте. Но ведь как раз на семейном образовании можно вместе с ребёнком погрузиться в изучение устройства мира и понять, что школьная программа не так страшна, как кажется. Сегодня можно найти качественные книги и пособия, выбрать и прослушать лекции; можно обратиться к знакомым, которые лучше вас разбираются в химии или физике, задать вопросы, сходить в музей или записаться в лабораторию при ВУЗе. Но если к какому-то предмету душа не лежит, всегда остается возможность нанять репетитора или воспользоваться онлайн-уроками.

Миф 8-й: «А сможет ли он сдать ЕГЭ?»

Велик страх родителей перед ЕГЭ. ещё больше он становится в наших условиях, когда почти нет статистики или исследований о том, с какими результатами домашние ученики сдают итоговые экзамены. (Мы же помним, что в аттестате никакой особой пометки о том, что ребенок учился дома, нет). Могу сказать на примере своих детей, которые прошли ГИА, и на примере детей из знакомых мне семей, которые уже успешно учатся в ВУЗах: ЕГЭ все они воспринимали как вызов. Дело в том, что при прохождении любого экзамена домашние ученики чувствуют себя увереннее. Да и шансы на успешную учебу в ВУЗе у них выше, потому что навык самообразования, так необходимый в студенчестве, у домашних школьников развит сильнее, чем у школьников.

Большинство хоумскулеров, как и обычные школьники, целенаправленно занимаются подготовкой к ЕГЭ. Это необходимо не потому, что уровень их знаний ниже, а потому, что логика тестов требует специального объяснения. Ни для кого не секрет, что и школы весь последний год посвящают именно «натаскиванию на тесты ГИА».

Если мы обратимся к опыту стран, где движение хоумскулинга развито сильнее и уже более 30 лет проводятся целенаправленные исследования, то увидим очень позитивную и оптимистичную статистику. Данные показывают, что дети, находящиеся на семейной форме обучения, обычно получают высокие баллы (на 15−30% выше, чем ученики очных школ) за стандартизированные тесты успеваемости и, как правило, лучше среднего сдают тесты SAT и ACT (аналог нашего ЕГЭ). Многие университеты и колледжи целенаправленно занимаются привлечением детей, получивших семейное образование, так как справедливо полагают, что из таких детей получаются замечательные студенты.

Миф 9-й: «Близкие не поймут»

Несмотря на то, что семейное образование становится с каждым годом всё более популярным, вы не защищены от недопонимания или откровенного осуждения со стороны родных и знакомых. Вам придётся ещё долго участвовать в дискуссиях и вступать в споры, объясняя, что семейная форма обучения — это не компромисс для детей с проблемами здоровья, а полноценная альтернативная форма обучения, при которой родители реально берут на себя ответственность за образование детей. Будьте готовы к тому, что особенно велико будет давление со стороны близких родственников и бабушек-дедушек. У них не укладывается в голове: как это — не ходить в школу?

Большинство из них не знает о существовании огромного количества обучающих ресурсов, они не в курсе, что всемирно известные вузы открыли доступ к своим лекциям для всех желающих, а издательства выпускают невероятные обучающие детские книги. Запаситесь терпением и рассказывайте им о новых возможностях. Некоторые бабушки поначалу так болезненно переживают уход внуков из школы, что их приходится успокаивать, демонстрируя справку о прикреплении к школе для прохождения аттестаций.

Но уже через короткое время родные и знакомые с удивлением замечают положительные изменения в культуре, языке и уровне образования детей, и их отношение резко меняется.

Миф 10-й: «Это не для многодетных семей»

И, наконец, позвольте разрушить ещё один стереотип: семейное образование возможно только для семей с одним, максимум двумя детьми. Однако мы видим (например, в США и Канаде), что успешнее всего семейное образование практикуют как раз многодетные семьи, в которых может быть 5−10 детей! Более того, с точки зрения логики семейное обучения, многодетная семья — это ещё один дополнительный ресурс для успешной учебы: во-первых, в многодетных семьях взрослые дети часто помогают родителям в обучении младших, а во-вторых, именно домашняя занятость мамы часто стимулирует детей активнее пользоваться предоставленными им возможностями для самостоятельного обучения.

Так что же? Стоит ли бояться семейного образования? Нужно ли обладать какими-то специальными знаниями или ресурсами, чтобы решиться на обучение детей дома? Ответ один — нет! Напротив, семейное образование — мощнейший стимул для гармоничной и успешной учебы и счастливой жизни семьи!

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