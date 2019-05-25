12/25 мая празднуется Второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского. Это имя известно всему православному миру. Поклониться мощам святого Симеона в Верхотурье, взять воды из чудотворного источника в Меркушино приезжают паломники со всей России и из-за рубежа. Но не каждый знает, что эта великая святыня едва не была потеряна. В советские годы мощи праведника несколько раз приговаривали к сожжению, над ними кощунствовала безбожная толпа, их перевозили из музея в музей. Где пребывала святыня в течение 70 лет советской власти? Как удалось сохранить её, и как совершилось её второе обретение?

«Прошу вас не кощунствовать!»

«В довоенное время город Верхотурье привлекал к себе внимание почти все население Российского государства своими достопримечательностями. Это мощи „святого Симеона праведного“, которые хранились в одном из монастырей города Верхотурья, — писал в советские годы в своих воспоминаниях один из жителей Верхотурья, бывший красноармеец. — К этим самым мощам на поклонение шла масса народу со всех концов матушки России, и приносили потом добытые копейки, на которые жировали обитатели верхотурских монастырей. Революционная волна в 1917 году резко изменила жизнь Верхотурья. Городом стали управлять новые люди с заводов и деревень с мозолистыми руками, в шапках и потертых пиджаках».

Эти «новые люди» вскоре начали бороться против народного почитания мощей праведника. 25 сентября 1920 года, в день памяти праведного Симеона, местные власти решили провести вскрытие мощей святого на глазах у 15 тысяч паломников, прибывших на праздник.

Вскрытие мощей святого Симеона Верхотурского

Вскрытие назначили сразу после Литургии. Но монахи и священники торжественно и нарочито медленно служили Литургию, вслед за ней так же медленно совершали молебен, за молебном читали акафист… Начало вскрытия откладывалось уже на два часа. Власти потребовали прекратить богослужение, но получили отказ. Тогда вооруженные красноармейцы начали выталкивать людей из собора и пробиваться к раке с мощами.

Раку вынесли на паперть, мощи вынули из гроба по частям и разложили на столе. После этого члены комиссии по вскрытию мощей перевернули гроб и вытряхнули на стол то, что в нем оставалось. Это был лебяжий пух, на котором почивали мощи. Верующие плакали, некоторые, крестясь, успевали тайком взять со стола лебяжьи пушинки. В это время у главных дверей собора монастырский архидиакон Вениамин громко сказал: «Прошу вас не кощунствовать!» В тот же день он был арестован и доставлен в екатеринбургскую ЧК.

Власти, боясь возмущений со стороны народа, разрешили вернуть святые мощи в собор и продолжать совершение в нём богослужений.

Паломничество. в музей

Мощи праведного Симеона оставались в верхотурском Крестовоздвиженском соборе до 1929 года, когда в ходе очередной антирелигиозной кампании власти решили изъять их из собора и сжечь. Святыню действительно изъяли, но директор Нижнетагильского краеведческого музея Александр Николаевич Словцов, сын священника, убедил власти не уничтожать мощи, а отправить их в его музей — для «антирелигиозного просвещения трудящихся». Однако люди шли в музей не для этого, а для того, чтобы поклониться праведному Симеону, и готовы были платить любые деньги за билеты. Когда началось откровенное паломничество, мощи были изъяты из экспозиции. Журнал «Советское краеведение» опубликовал разгромную статью о том, что в Нижнетагильском музее «засела гидра контрреволюции» и директор музея «под видом антирелигиозной пропаганды насаждает мракобесие».

Эта статья стала приговором Александру Словцову. В октябре 1934 года он был арестован за «антисоветское искажение экспозиции музея». Скончался Словцов в 1944 году в Хабаровском лагере.

Ипатьевский дом

Из нижнетагильского музея мощи святого Симеона увезли в Свердловск и выставили в музее атеизма. А размещался он — где бы вы думали? В том самом Ипатьевском доме, где в 1918 году были расстреляны Царственные Страстотерпцы. Но и в музей атеизма к мощам святого Симеона началось паломничество. По воспоминаниям очевидцев, бабушки с маленькими детьми стояли по несколько часов в очереди, чтобы подойти к мощам. Честные останки убрали в запасники, а директор музея археолог Берс был расстрелян. После этого многие верующие, не зная о местонахождении мощей, считали их безвозвратно потерянными.

«Кто будет уничтожать? Сотрудники музея?»

Храм св. Александра Невского в советское годы

В Ипатьевском доме мощи праведного Симеона хранились до 1946 года, затем антирелигиозный музей был расформирован, и святыню передали в фонды Окружного краеведческого музея. Долгое время они находились в здании, на котором красовалась табличка «Бывший собор Александра Невского». Это был главный храм Ново-Тихвинского монастыря, закрытого в советские годы. Мощи получили и свой инвентарный номер и стали называться «экспонат № 12 125».

Несколько раз за годы советской власти рассматривался вопрос об их уничтожении. Выходил даже соответствующий приказ. Но, несмотря на это, святыня была сохранена. Научная сотрудница Областного краеведческого музея Нина Александровна Гончарова на вопрос, как удалось сохранить мощи, отвечает:

— Ну, а кто же будет их уничтожать? Сотрудники музея? Если что-то попало в музей, то ни у кого в музее рука не поднимется, чтобы уничтожить. Понимаете, человек же не может опуститься до такого уровня дикости.

Нина Александровна Гончарова

Нина Александровна была последней хранительницей мощей.

— Я хорошо помню, как первый раз встретилась со святым Симеоном, — рассказывает она. — Меня привели в отдел, там у стены стоял высокий помост, накрытый шелковым розовым полотном, очень большим. Мы подошли к помосту, мне говорят: «А вот здесь хранятся мощи Симеона Верхотурского». Сняли полотно, и я увидела раку, обитую железом, а в ней мощи. Так началось наше общение со святым Симеоном. Я повесила на стене у раки его икону. Каждый раз, когда я заходила в отдел, я говорила: «Здравствуй, Симеонушка».

Другие сотрудники музея (хотя и не все) тоже относились к мощам с почтением. А некоторые даже просили Нину Александровну разрешить им помыть пол в хранилище, чтобы просто побыть рядом со святым Симеоном.

Когда в музей приходили высокопоставленные лица, ученые, артисты, некоторым из них по разрешению обкома показывали закрытые отделы музея. Нина Александровна вспоминает визит академика Валентина Покровского:

— Он подошел ко мне и говорит: «Мне сказали, что у вас редкий фонд икон, а я любитель древнерусского искусства. Можно посмотреть?» Я его завела в отдел, и он долго смотрел иконы, просто погрузился в них. Потом увидел помост под розовым пологом, спрашивает: «А здесь что?» Я говорю: «Это мощи Симеона Верхотурского». Он говорит: «Вы можете мне открыть?» Я открыла. Он смотрел, смотрел. Потом перекрестился и поблагодарил.

«Пришло время возвращать»

Священноначалию было известно, где находились мощи праведного Симеона; попытки вернуть их предпринимались неоднократно, но долгое время это не удавалось.

В конце 1980-х годов, когда постепенно Церкви начали возвращать святыни и храмы, архиепископ Мелхиседек вновь решился просить о возвращении мощей. Он пригласил на прием Нину Александровну, расспросил её о мощах, об условиях, в которых они пребывают в музее. Начались переговоры с властями; владыке Мелхиседеку пришлось обращаться в Министерство культуры и Совет Министров СССР.

Нина Александровна вспоминает о том времени:

— Помню, подходит тогда ко мне наша сотрудница, баба Тоня, верующая (а у нас в отделе все верующие работали; не то чтобы мы специально таких подбирали, а так получалось — они сами к нам просились), и говорит так робко: «А я батюшке на исповеди-то сказала, что у нас мощи святого Симеона хранятся». Я ей говорю: «Баба Тоня, да уже все знают. Вы видели, к нам архиерей приходил, священники. Всё, уже можно рассказывать».

Наконец разрешение на передачу мощей Церкви было получено. Нине Александровне было жаль расставаться с праведным Симеоном.

— Я пришла к директору музея Александру Дмитриевичу Бальчугову и говорю: «Александр Дмитриевич, я понимаю: мощи, они ведь и должны вернуться. Должны! Это же святыня. Но всё-таки, знаете..» А он сразу всё понял и говорит: «Ну что ты переживаешь! Наша задача какая? — Спасти. Сохранить. Передать. — Пришло время возвращать». После этих слов я почему-то сразу успокоилась.

11 апреля 1989 года архиепископ Мелхиседек и несколько священников вынесли из музея честные мощи праведного Симеона. Тёплый ветер колебал облачения под яркими лучами апрельского солнца, с пением священнослужителей сливалось радостное пение птиц.

Спасский храм (возвращен Церкви в 1989 г.)

Всё время, пока для святых мощей готовилось достойное место, они хранились в келье владыки. Вскоре, 25 мая 1989 года, мощи праведного Симеона Верхотурского торжественно при огромном стечении духовенства и верующих были внесены в храм Всемилостивого Спаса в Свердловске. Этот день, 25 мая, и стал церковным праздником — днем второго обретения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.

Возвращение в Верхотурье

В храме Всемилостивого Спаса святые мощи пребывали два года. В это время шла реставрация возвращенных Церкви храмов Верхотурского Свято-Николаевского монастыря, где мощи находились до революции. Братия с нетерпением ждали того дня, когда в древний монастырь можно будет перенести его святыню — честные мощи праведного Симеона.

24 сентября 1992 года после Литургии в храме Всемилостивого Спаса честные мощи величественным крестным ходом пронесли по улицам Екатеринбурга: сначала в Иоанно-Предтеченский собор, затем — через место расстрела Царской Семьи, где сейчас стоит храм-на-крови. После этого святыню повезли в Верхотурье.

Во всех городах и сёлах, через которые везли мощи, навстречу им выходило множество верующих. В самом Верхотурье сотни паломников и местных жителей встречали праведного Симеона; они стояли с зажжёнными свечами вдоль дороги, по которой должны были провезти мощи.

Колокольный перезвон и море огоньков встретили торжественную процессию, и всю ночь нескончаемым потоком шли богомольцы, чтобы поклониться вновь обретённой святыне. Так мощи святого Симеона были возвращены в Свято-Николаевский монастырь, в котором почивают и поныне.

Спасский храм Ново-Тихвинского монастыря

А в Екатеринбурге в храме Всемилостивого Спаса Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в память о пребывании здесь святыни оставлена часть мощей праведного Симеона, которая была также передана из музейных фондов.

Паломники в Меркушино

— Удивительно так устроилось, что наш монастырь оказался связан с праведным Симеоном, — говорят сестры Ново-Тихвинской обители. — В главном храме нашего монастыря, Александро-Невском соборе, его мощи пребывали в советское время, когда там располагались фонды Областного краеведческого музея. В храм Всемилостивого Спаса на нашем подворье мощи были принесены после возвращения из музея и почивали там после второго обретения. А в селе Меркушино, где праведный Симеон когда-то жил и был погребён, сейчас находится ещё одно наше подворье. Для нас это особая милость Божия.

70 лет длилось «изгнание» святого Симеона, но изгнанный из Верхотурской обители, он продолжал жить во многих и многих сердцах. Десятилетия спустя гонителей не стало, а гонимая святыня вернулась в родную Верхотурскую обитель.

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