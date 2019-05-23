Тема абортов в американской внутренней повестке — одна из важнейших. Происходит нечто поразительное, то, что ещё 5 лет назад трудно было представить. Водораздел. Почти каждый день новостные каналы Соединенных Штатов приносят известия об очередных законодательных инициативах по запрету абортов, а высокие официальные лица в своих речах осваивают самую жёсткую антиабортную риторику.

Только что законопроект о запрете абортов на любом сроке беременности приняли сенаторы штата Алабама. До них «закон о сердцебиении», согласно которому датировка начала самостоятельной жизни ребенка сдвигается на срок 4−6 недель от наступления беременности, одобрили законодатели Джорджии. «Противоабортное восстание» на уровне штатов продолжается последние годы. В нём принимают участие Огайо, Северная Дакота, Кентукки, Айова, Миссисипи, Арканзас. В текущем году процесс резко ускорился, поскольку, как ожидается, до конца 2019 года Верховный суд США примет окончательное решение по большинству апелляций. В этой высшей юридической инстанции консерваторы имеют перевес — 5 голосов из 9. В случае, если противники абортов победят, законы вступят в силу уже с 1 января 2020 года. Не исключается повторное рассмотрение знаменитого дела «Роу против Уэйда» 1973 года, с которого началось разрешение абортов на всей территории США.

Разумеется, обострение имеет тесную связь с общим американским политическим подтекстом: борьбой республиканцев и демократов накануне президентских выборов 2020 года в США. Поляризацию мнений по самым разным вопросам отмечают опросы и выводы экспертов. Трамп и его приверженцы полны решимости дать бой своим политическим противникам, и противоабортная риторика представляет пример яркой атакующей стратегии. Но дело не сводится только к предвыборным пиар-технологиям. Невозможно не отметить фундаментального сдвига в восприятии темы абортов американскими обществом и политикумом.

Всё больше американцев, даже из лагеря «прочойсеров» (58% населения), поддерживают такие меры, как выведение абортов из-под действия системы медицинского страхования, более активное информирование женщин о последствиях прерывания беременности и строгая регламентация деятельности абортариев. Так, ежегодный опрос Marist 2019 года об отношении жителей США к абортам в частности показал:

54% от общей численности американцев выступают против (39% за) использования бюджетных денег на производство абортов;

75% против (19% за) использования бюджетных средств на производство абортов в других странах;

59% за (32% против) запрет на аборты после 20 недель беременности, за исключением угрозы жизни матери;

83% за (10% против) то, чтобы закон защищал здоровье и жизнь и матери, и нерожденного ребенка.

Индустрия абортов последовательно ставится во всё более стесненные, невыгодные условия. Только за первые полгода президентства Д. Трампа принята 431 норма, ограничивающая доступ женщин к прекращению беременности. За первый квартал 2018 года введено ещё 308 ограничений в 37 штатах. В результате в Техасе, где проживает более 27 миллионов человек, количество абортариев сократилось с 41 до 19, а в Луизиане — с 11 до 1. Давление на подобные учреждения нарастает.

Новая тенденция отражается в действиях законодателей и политиков, которые занимают всё более решительную позицию. В Алабаме, например, в том случае, если принятый закон вступит в силу, аборт будет разрешен только при угрозе здоровью матери. Проведение процедуры станет уголовным преступлением класса «А». Попытка аборта для врача будет стоить 10-летнего заключения, а фактическое проведение процедуры — пожизненного срока. В Джорджии, если женщина обратилась за нелегальным абортом, её сочтут соучастницей убийства с перспективой всё той же пожизненной отсидки. Если же мать делает аборт в другом штате или стране, её могут обвинить в заговоре с целью убийства (карается сроком до 10 лет). Любой человек, который помог женщине в таком путешествии — запланировать, отвезти, — считается соучастником. По всей территории США количество подобных законопроектов исчисляется десятками. 16 штатов официально ожидают решения Верховного суда, чтобы привести в действие т.н. «триггер-законы».

Семь штатов ввели запрет на все или большинство абортов. Графика: The Guardian

Одновременно активизируется проабортное лобби. Более 700 законопроектов и поправок предложено «прочойсерами» в 44 штатах, а Нью-Йорк демонстративно разрешил у себя совершение абортов вплоть до момента родов. Америка приготовилась к схватке, исход которой заранее сложно предрешить. Очевидно, что, если кандидату от демократов в следующем году удастся отбить президентское кресло в Белом доме у Трампа, тенденции могут поменяться и удерживать триумфально завоеванные позиции пролайферам станет сложней.

Как бы то ни было, накал общественно-политических эмоций вокруг абортов понятен. Ведь он соразмерен проблеме — цены жизни нерожденного человеческого существа. Куда больше недоумённых вопросов возникает относительно нашей страны. Политическое действие и общественная дискуссия по вопросу абортов в России фактически заморожены. Даже весьма умеренные инициативы о выведении абортов из системы ОМС остались без ответа со стороны законодательной и исполнительной властей.

Отечественное законодательство по вопросу абортов остаётся одним из самых либеральных в мире. По желанию женщины таковой допускается до 12 недель, по социальным показаниям — до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины — независимо от срока беременности. Такие нормы сохраняются неизменными с 1980—1990-х годов и остро нуждаются в пересмотре. Но, несмотря на распространение идей пролайфа и демографические озабоченности, высказываемые руководством Российской Федерации, борьба против абортов и обсуждение антиабортной тематики искусственно сдерживаются.

Наблюдается и спад в деятельности антиабортных организаций, испытывающих разочарование невнятной позицией политиков и игнорированием ими мнения Церкви и прочих здоровых сил общества.

Впервые, напомним, с предложением исключить аборты из ОМС Святейший Патриарх Кирилл выступил ещё в 2015 году. Обращение поддержали Верховный муфтий России, детский омбудсмен и некоторые депутаты Госдумы. Но дело забуксовало. По некоторым сообщениям, против перемен высказался Минздрав. В июне 2018 года Предстоятель Русской Церкви вновь поднял тему борьбы с абортами. В своём обращении он охарактеризовал это явление как общенациональную катастрофу — нравственную и демографическую. По мнению Святейшего, начать следовало с таких простых мер, как оказание психологической и материальной помощи женщинам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Увы, и эти предложения не были услышаны. Уже недавно, в январе 2019 года, на встрече со студентами-медиками патриарх Кирилл в очередной раз заговорил об абортах и, в частности, о моральном аспекте врачебной деятельности при совершении искусственных выкидышей.

В феврале 2019 года представители православной общественности провели встречу с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и передали ему очередной пакет предложений. Один из участников встречи — руководитель медико-просветительского центра «Жизнь» отец Максим Обухов — говорит: «Неестественна и порочна ситуация, при которой убийство детей продолжает иметь статус стандартной „медицинской услуги“, а беременность, священный акт зарождения новой жизни, воспринимается гражданами наравне с любым заболеванием. В последнее время Россия перестала куда-либо двигаться в борьбе против абортов. Мы почти ничего не слышим об абортах в России. Проблема замалчивается, и такое молчание само по себе убийственно и странно».

Для сравнения вернёмся к Соединенным Штатам и процитируем несколько наиболее сильных публичных высказываний политиков:

«Наша администрация намерена работать с Конгрессом над тем, чтобы прекратить финансирование абортов за счёт налогоплательщиков» (вице-президент М. Пенс); «Сторонники Демократической партии должны сознавать, что являются сторонниками детоубийства» (президент Д. Трамп); «Наш штат ценит жизнь. Мы вступаемся за младенцев — тех, кто не может говорить сам» (губернатор Джорджии Б. Кемп).

Без сомнений, наша страна живёт в своей отдельной политической реальности, и линейное перенесение рецептов из-за океана к нам невозможно. Но некоторые уроки из антиабортной американской кампании мы можем для себя извлечь. Урок для российских политиков и чиновников состоит в том, какое большое значение в решении проблемы абортов имеет наличие твёрдой политической воли. Нет никаких препятствий, и будь на то чёткая позиция, выраженная на уровне президента и правительства, предложение патриарха о выводе абортов из ОМС могло быть реализовано в кратчайшие сроки.

Уроком для общества является то, что постулаты либерализма, кажущиеся незыблемыми, могут оспариваться. В частности, это относится к так называемому «праву женщины распоряжаться собственным телом» и игнорировать младенца в утробе в качестве самостоятельной личности. 45 лет, с 1973 года, в США либеральная пропаганда вдалбливала в головы идею подобного «права», и многие считали, что к широкой общественной дискуссии не вернуться уже никогда, а использовать термин «детоубийство» и призывать к суровым уголовным карам за совершение аборта с 10 и более годами тюрьмы могут только какие-нибудь маргиналы. Но нет: в США на сегодня, как видим, подобные предложения являются частью повседневного политического дискурса.

Наконец, для верующих православных России урок в том, что нельзя опускать руки: скоординированные и грамотно организованные выступления против абортов должны продолжаться. Ведь это благодаря настойчивой многолетней работе христианских сообществ и активистов в Америке тема вышла в центр внимания и о проблеме абортов заговорили повсеместно — от среды простых граждан до общественных лидеров и СМИ.

А тем временем Росстат сообщает всё более тревожные новости о падении рождаемости…

http://www.pravoslavie.ru/121 260.html