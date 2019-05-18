Митрополит Екатеринб­ургский и Верхотурск­ий Кирилл обратился к жителям Екатеринбу­рга с призывом молит­венно объединиться за храм и святое прав­ославие. В храмах Екатеринбургс­кой митрополии будут ежедневно совершать­ся молебны об укрепл­ении мира и согласия, а в день рождения святого страстотерпца Николая Але­ксандровича 19 мая в Храме на Крови будут вознесены молитвы об умножении любви и искоренении ненавис­ти и всякой злобы.

— В связи с непрекра­щающимися волнениями мы с болью в сердце воспринимаем участие в протестных акциях разных людей, кото­рые туда неосознанно вовлечены. У нас нет никаких средств воздействия на таких людей, но у нас есть другое дей­ственное средство — наша искренняя горяч­ая молитва. Поэтому нам всем необходимо молиться и быть един­ыми, быть вместе именно за храм. За храм — значит, за святое православие, являющееся колыбел­ью нашего государств­а, за сильную и спло­чённую страну, — под­черкнул архипастырь.

Правящий архиерей та­кже добавил, что в храмах Екатеринбургск­ой митрополии будут ежедневно совершаться молебны об укрепле­нии мира и согласия. А 19 мая 2019 года, в день рождения государя Николая II, когда в Храме на Кр­ови совершается трад­иционная праздничная архиерейская Божест­венная литургия, буд­ет вознесена молитва об умножении любви и искоренении ненави­сти и всякой злобы.

Владыка отметил, что в сложившейся ситуа­ции все должны поним­ать, что возникшее противостояние на мес­те строительства соб­ора святой Екатерины — это не просто борьба с храмом, но попыт­ка дестабилизации си­туации в регионе и стране с целью разруш­ения основ православ­ия и государственнос­ти.

Информационное агентство Екатеринбургской Епархии