|Информационное агентство Екатеринбургской епархии
|18.05.2019
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к жителям Екатеринбурга с призывом молитвенно объединиться за храм и святое православие. В храмах Екатеринбургской митрополии будут ежедневно совершаться молебны об укреплении мира и согласия, а в день рождения святого страстотерпца Николая Александровича 19 мая в Храме на Крови будут вознесены молитвы об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы.
— В связи с непрекращающимися волнениями мы с болью в сердце воспринимаем участие в протестных акциях разных людей, которые туда неосознанно вовлечены. У нас нет никаких средств воздействия на таких людей, но у нас есть другое действенное средство — наша искренняя горячая молитва. Поэтому нам всем необходимо молиться и быть едиными, быть вместе именно за храм. За храм — значит, за святое православие, являющееся колыбелью нашего государства, за сильную и сплочённую страну, — подчеркнул архипастырь.
Правящий архиерей также добавил, что в храмах Екатеринбургской митрополии будут ежедневно совершаться молебны об укреплении мира и согласия. А 19 мая 2019 года, в день рождения государя Николая II, когда в Храме на Крови совершается традиционная праздничная архиерейская Божественная литургия, будет вознесена молитва об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы.
Владыка отметил, что в сложившейся ситуации все должны понимать, что возникшее противостояние на месте строительства собора святой Екатерины — это не просто борьба с храмом, но попытка дестабилизации ситуации в регионе и стране с целью разрушения основ православия и государственности.