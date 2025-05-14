Преподобноисповедник Трифон (в миру Тихон Васильевич Скрипченко) родился в 1865 году в селе Прорубь Сумского уезда Харьковской губернии в крестьянской семье. В 1890 году Тихон стал насельником Святогорской пустыни Изюмского уезда Харьковмкой губернии. В 1897 году он там же был пострижен в монашесто с именем Трифон, а в 1899 году рукоположен иеромонашеский сан в той же обители.

1 августа 1900 г. иеромонах Трифон был направлен в действующую армию на Дальний Восток, где нёс послушание священника в войсках, участвующих в подавлении так называемого «Боксерского восстания» в Китае. В декабре 1900 г. он возвратился в Святогорский монастырь, где с 1903 г. исполнял обязанности казначея.

Согласно указу Святейшего Синода от 8 мая 1909 г. отец Трифон должен был вступить в управление Ряснянской Свято-Димитриевской обителью, однако в связи с тяжелой болезнью настоятеля Святогорского монастыря отец Трифон вынужден был остаться в Святогорском монастыре обители и принять на себя временное им управление. В том же 1909 г., после смерти прежнего настоятеля, отец Трифон был избран братией настоятелем Святогорской пустыни, а 1 октября 1910 г. был возведён в сан архимандрита.

В годы настоятельства архимандрита Трифона обитель находилась в полном своем расцвете и отличалась не только внешней благоустроенностью, но славилась строгой высокодуховной жизнью монашествующих. Строгий богослужебный устав, заимствованный от Глинской пустыни, подобный Афонскому, соблюдался при архимандрите Трифоне так же ревностно, как и при его предшественниках. При нём было благоустроено монастырское кладбище, построена Всехсвятская кладбищенская церковь, возведено несколько каменных корпусов, предназначавшихся для нужд братии и богомольцев.

События 1917 года и приход новой советской власти трагично отозвались на дальнейшей судьбе Святогорского монастыря, разграбление которого началось с 1917 года. С этого времени для архимандрита Трифона начинается путь исповедничества.

Примером того, что пережил отец Трифон в годы разорения обители (1917−1922 гг.) служит одна из записей монастырского летописца иеродиакона Луки (Грицкевича):

«В полчаса четвертаго 2/15 января 1919 г. вечера из-за моста к воротам гостиницы на шестнадцати подводах подъехали шестьдесят хорошо вооруженных, одетых частью в военную форму, частью по-штатски молодых людей. Около восьми часов утра очередной иеромонах совершил проскомидию поздней Литургии и иеродиакон, выйдя на амвон, провозгласил: „Благослови, Владыко“, — как вдруг бандиты явились в храм, набросились на священнослужителей и начали тащить их в ризах вон из церкви, но затем по просьбе дали им разоблачиться и выгнали на тротуар, куда согнали всех монашествующих (с настоятелем архимандритом Трифоном, казначеем игуменом Герасимом, духовником иеромонахом Каллистом), поставили в ряды и начали обучать воинским приемам; причем, над многими чинились разныя пытки: били, толкали, разули на снегу настоятеля и надели на него опорки, стригли волосы, заставляли курить, пить чернила, уксус. Так продолжалось до двух часов дня. После этого погнали всех в трапезную церковь, где вновь подвергались издевательствам, какия только могли тогда бандиты изобресть, особенно на настоятеля извергалась разная хула и ругательства».

Но монастырь продолжал существовать до 1922 г., когда со всей силой открылось гонение безбожников на Русскую православную церковь под видом изятия церковных ценностей в помощь голодающим. Не избежали репрессий от большевицкой власти и насельники Святогорского монастыря. 8−12 июня 1922 года в городе Бахмуте состоялось судебное заседание Донецкого Губернского РевТрибунала. Судили 9 человек святогорской братии во главе с архимандритом Трифоном. Главное обвинение — сокрытие церковных ценностей от изъятия. Приговор был вынесен после 6-дневного суда, который приговорил архимандрита Трифона (Скрипченко) к 2 годам лишения свободы.

В 1922 г. Святогорский монастырь был закрыт, а его территория превращена в дом отдыха. Соборный храм перестроили под кинотеатр, а в церкви Покрова Божией Матери оборудовали водолечебницу, причём грязевая ванна стояла в алтаре на месте престола. Один из насельников монастыря — монах Иоанн (Стрельцов), не желая покидать место своего пострига, временно исполнял обязанности заведующего домом отдыха.

Вскоре безбожниками были разрушены монастырские церкви Преображения Господня, прп. Арсения Великого в «Святом месте», Ахтырской иконы Божией Матери на больничном хуторе. Оставшаяся в живых братия поселилась в окрестных селах, а некоторые — при Всехсвятской кладбищенской церкви. В 1926 г. по ходатайству отца Трифона его постриженник Иоанн (Стрельцов) был рукоположен в сан иеромонаха и стал «временно исполняющим должность настоятеля Успенской общежительной пустыни в Святых Горах при Всехсвятской кладбищенской церкви», руководя оставшейся братией Святогорской обители. В 1931 г. была закрыта и эта последняя святогорская церковь, монахи были изгнаны, а многие сосланы.

В это время, по свидетельству некоторых духовных чад, архимандрит Трифон был осуждён и сослан на каторжные работы.

После каторги ему было запрещено возвращаться в родную Харьковскую область. Не желая поселиться далеко от Святогорской обители, он избрал для жительства село Сватова Лучка, находившееся в 70 километрах от Святогорья, но уже в другой области — Луганской. Здесь он жил до конца своих дней. Мирно почил отец Трифон в воскресный день 1/14 мая 1939 года в 4 часа дня. Некоторые скудные сведения о нём находятся в дневниках архидиакона Авраамия, также претерпевшего изгнание из святой обители вместе с архимандритом Трифоном и другими братиями:

«Покойный наш настоятель Трифон также долго скитался, не имея где главы подклонити, жил в пустынях гор Кавказа, но и оттуда был изгнан и преследуем. Наконец, по многом скитании, после уз осел в селе Сватова Лучка на приходе, где и окончил свое земное назначение, скончався в старости на 74-м году от рождения.

Сей муж был прост, кроток, смирен и начитан Словом Божиим. Затруднительныя положения и обстоятельства не позволили никому из нас, духовных чад твоих, поприсутствовать и отдать последний сыновний долг тебе в скромной твоей кончине. Чужия совершили и окончили твое последнее. Сырая убогая могила в том же селе приняла твой охладевший прах. Мир праху твоему, любезный отче! Никого мы уже по тебе не изберем, но как пчелы без матки окончим и мы дни свои.."

В тот же самый день, когда хоронили архимандрита Трифона, была закрыта церковь села Сватова Лучка, и с неё были сброшены на землю железные кресты.

Один из них был поставлен на могиле скончавшегося в изгнании настоятеля-исповедника. Благодаря этому спустя 63 года новая братия Святогорской обители без особых затруднений смогла отыскать среди других погребенных могилу архимандрита Трифона. Она находилась в одном ряду с могилами его почивших духовных чад, многие из которых были тайно пострижены отцом Трифоном. Место погребения с благоговением почитается православными христианами.

8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви, рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса и народное чествование подвижников благочестия, которые «иже во святых горах на Донце» подвизалися, принял историческое решение (Журнал № 38): «Благословить для местного прославления и чествования с числе прочих в лике преподобноисповедников архимандрита Трифона (Скрипченко)».

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса