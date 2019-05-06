Вячеслав и Мария Мерлушкины захотели вернуться в деревню после 10 лет жизни в Москве. Их не терзал главный страх любых переселенцев: как зарабатывать на новом месте? Супруги Мерлушкины уверены, что деревня — неисчерпаемый ресурс доходных занятий для деятельных людей. Они доказывают это собственной жизнью.

Семья Мерлушкиных

Действующие лица:

Вячеслав Геннадьевич , 42 года, учитель математики и информатики, директор Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра»;

, 42 года, учитель математики и информатики, директор Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра»; Мария Ароновна, 42 года, учитель биологии и химии.

Дети:

Александр, 20 лет; Изида, 20 лет; Вячеслав, 12 лет; Лев, 11 лет; Ирина, 10 лет; Виктория, 7 лет.

С Алтая в Москву и обратно

Вячеслав Геннадьевич:

— Мы родились на Алтае. Здесь выросли, получили образование в Барнауле, здесь жили и работали. А потом меня пригласили в Москву работать менеджером проекта в Международный союз немецкой культуры. Мы с Марией прожили в Москве десять лет, у нас родился ребёнок — сын Лев, и в какой-то момент мы поняли, что нам здесь некомфортно, тянет домой. Родители уже пожилые, хочется с ними больше времени проводить. И для развития ребёнка провинция — более комфортная среда.

В 2012 году мы решили вернуться обратно на Алтай. Год прожили в Барнауле, присматривали село, куда можно было бы переехать. На одном из сайтов недвижимости увидели объявление о продаже дома — его цена соответствовала нашему бюджету, и мы поехали его смотреть. Приехали в село Солонешное и влюбились в это место. Увидели, какие люди замечательные здесь живут, какая добрая атмосфера, какая природа красивая. Мы приобрели дом в 2013 году и до сих пор здесь живём.

Мария Ароновна:

— Многие сегодня хотят быть ближе к земле, но боятся: переедем в деревню, а как зарабатывать? Нужно просто оглядеться вокруг: в селе огромное количество ресурсов для развития. Мы занимаемся разными видами деятельности, но, пожалуй, основной — это сельский туризм. У нас очень богатый край — и природа богатая, и история. Мы создали собственный дом-музей народного быта «В гостях у бабушки», собрали там различные старинные вещи.

Выступление на фестивале «Троица»

На базе дома-музея мы проводим регулярные экскурсии, а кроме того — два крупных фестиваля за сезон: один посвящён фольклору и этнографии, второй — семейному воспитанию и образованию. Мы постоянно ищем новые материалы: записываем рассказы местных жителей, изучаем местную кухню, фольклорные песенные традиции. Поскольку у нас общественная организация, которая занимается развитием сельского предпринимательства и поддержкой многодетных семей, мы пишем грантовые заявки и получаем зарплаты как официально работающие в общественной организации менеджеры.

Семейные походы

Вячеслав Геннадьевич:

— В общении с местными жителями сложностей у нас не было. Во-первых, у нас большой опыт работы с людьми и работы в социальных проектах. Во-вторых, я вырос в деревне, душой деревенский. Мы простые люди, у нас сразу сложились хорошие отношения с соседями. Кроме того, мы делаем много семейных и детских проектов, и люди нас уважают. Мы дважды побеждали в конкурсах «Православная инициатива»: занимались организацией походов для ребятишек из многодетных семей, семейных лагерей, образовательных площадок. В рамках проекта возили местных детей из многодетных и малообеспеченных семей на экскурсии в Бийск, Белокуриху. Вместе с нашим православным приходом проводим праздники и фестивали народных промыслов.

Семейные встречи в с. Искра. Июль 2017 г.

Мария Ароновна:

— Мы каждый год ездим по работе в какие-нибудь города. Хватает двух-трёх дней, чтобы захотеть обратно домой. У нас здесь такая активная жизнь, друзья смеются: скоро столицей будет объявлено село Солонешное. Когда мы устаем от множества событий, уезжаем в наш дом-музей. Он в маленькой деревне Искра находится, там всего 20 домов, и там мы душой отдыхаем. Сезон, когда приезжают туристы, длится всего два месяца. Всё остальное время никого нет — хорошо! Если нам надо по работе ненадолго уехать, детей можно с друзьями оставить. У нас здесь сообщество из переехавших и местных семей — клуб «Семьи Солонешнского района», которым я руковожу. Мы все друг другу помогаем, поддерживаем друг друга.

Внезапно стали многодетными

Вячеслав Геннадьевич:

— Когда мы переехали в Солонешное в собственный большой дом, мы смогли реализовать наше давнее желание — взять в семью приёмного ребенка. Нашли в базе данных девочку, приехали с ней знакомиться. В процессе знакомства выяснилось, что у неё есть два старших брата, а потом и младшая сестра нашлась в доме ребёнка в другом городе. Мы не смогли их разделить и решили взять всех, чтобы они так семьёй и остались. Какое-то время спустя в нашем районе девочка-подросток, сирота, осталась без опекунов. Мы предложили ей жить у нас, и она до сих пор живёт с нами, хотя уже выросла — в этом году ей исполнилось 20 лет. У старшего мальчика уже своя семья. Старшие дети были у нас под опекой, а троих младших мы усыновили — они теперь с нашей фамилией, с моим отчеством. Мы, как люди верующие, считаем, что этих детей нам дал Господь: мы оказались в определённое время в определённом месте именно для этого — собрать детей вместе, вырастить и дать им новую полноценную жизнь.

С сыном Лёвой. 2015 год

Но как только дети переехали к нам, начались проблемы. Даже с нашим педагогическим образованием мы оказались совершенно не готовы к общению с приёмными детьми. Дети, которые перенесли серьезную психическую или физическую травму, имеют другое мировоззрение и очень деструктивное поведение. С ними надо специально работать, владеть специальными технологиями, проходить подготовку. Нам пришлось в течение дальнейших лет изучать эти техники, иначе мы бы просто не выдержали. Разрушили бы и свою семью, и жизнь этих детей. Пришлось научиться быть коррекционными педагогами. И нашему родному сыну Лёве тоже пришлось этому учиться. Было тяжело, но сегодня Лёва считает их родными братьями и сёстрами, скучает, если кто-то уезжает.

Переехав в Солонешное, я стал более серьезно относиться к вере. А глубоко верующим человеком меня сделали дети. Были такие моменты, когда ситуация становилась настолько сложной и безвыходной, что я понимал: помочь нам может только Господь. И Господь помогал.

Мария Ароновна:

— У меня были мысли, что я не совсем хорошая мама для них, но я утешала себя тем, что в семье детям всё равно лучше. Даже плохая мама лучше хорошего детского дома. Я очень благодарна мужу за то, что всегда был рядом, его помощь много значит для меня. Мы вдвоём можем столько всего сделать — и в семье, и в обществе. Когда у меня настроение падает, я начинаю уставать — Слава меня поддерживает. Когда Слава устает — я поддерживаю его. Я вообще позитивный человек, с активным мышлением, не умею сидеть и ныть. Есть проблемы — значит, надо их решать, что-то делать. Поэтому если на меня и накатывает уныние, длится оно очень недолго.

На фоне музея

Все наши дети на семейном образовании — это даёт нам определённую свободу. Не так давно мы с детьми ездили на машине с Алтая в Крым и обратно — на всё путешествие ушло 45 дней. Мы по дороге заезжали в каждый город, в музеи ходили. В Крыму провели пять дней, в Краснодарском крае семь дней. Я вела блог, каждый день писала, где мы были, что видели. Несколько тысяч человек читали, как мы путешествуем на УАЗике. Такое у нас было образовательное путешествие.

Как зарабатывать в селе

Вячеслав Геннадьевич:

— Когда говорят, что в регионах депрессивная экономика и депрессивные настроения, я всегда отвечаю: зато открывается широкое поле для деятельности. Мы переехали из города и видим, что огромное количество ресурсов лежит под ногами, а люди ходят по ним и не видят, потому что они в унынии. Рассуждают только о том, как всё плохо. Начинаешь им потихоньку доносить, что всё совсем по-другому: это внутри у вас всё плохо, а на самом деле всё хорошо. Дети здоровы, родители рядом с вами живут, природа замечательная. Большую роль в изменении настроений на селе могут сыграть как раз переехавшие из города. Мы пожили в Москве и можем ответственно заявить, что жить там намного сложнее. Хуже для здоровья и для психики.

Мария Ароновна:

— Жить в деревне дешевле, чем в городе, и нет необходимости зарабатывать так много. Как правило, есть свой огород — это уже уменьшает расходы на питание. Зимние заготовки очень экономят бюджет семьи. Электричество, водоснабжение, коммунальные платежи в деревне гораздо дешевле. И чтобы купить жилье, не нужно столько денег, нет необходимости брать ипотеку на 20 лет. В деревне огромное количество возможностей зарабатывать, начиная от производства продуктов питания и заканчивая работой на удалённом доступе. В Солонешное переехали несколько наших знакомых семей, они работают через интернет: кто-то преподает английский по скайпу, кто-то составляет планы пожарной безопасности, кто-то делает архитектурные проекты. Можно заниматься ремонтом домов — это востребовано. Можно колоть дрова за деньги. Одна из переехавших семей сейчас строит теплицы, планирует выращивать овощи круглый год на продажу. На сегодняшний момент у нас дефицит продуктов питания. Всё что угодно можно произвести, и это будут покупать.

С младшими детьми

Вячеслав Геннадьевич:

— Для комфортной жизни важен круг общения, а здесь много достойных, образованных людей — и местных, и переехавших.

Мы все общаемся, дружим, дети ходят друг к другу в гости. Солонешное — районный центр, у нас есть интернет, мобильная связь. Не во всех селах нашего района они есть. Здесь две школы: одна, поменьше, на краю села, а та, что в центре, входит в сотню лучших сельских школ России. Поступаемость в вузы — больше 90%.

К нам приезжают из разных городов — из Новосибирска, Барнаула, Калининграда, Новоалтайска, Москвы. Из Крыма планирует переехать человек. Ничего удивительного, что многих сюда тянет: на Алтае изумительно красиво.

Подготовила Анна Берсенева-Шанкевич

http://www.pravoslavie.ru/120 917.html