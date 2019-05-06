Священномученик Сергей Николаевич Захарчук родился в 1915 году в благочестивой семье в деревне Шиховичах близ Грубешова Люблинской губернии Привислинского края Российской империи. Его отец был диаконом и известным регентом церковных хоров на Грубешовщине. Мать, Мария, после кончины мужа поступила в Корецкий монастырь.

Подготовку к священническому служению Сергей Николаевич прошёл в Волынской духовной семинарии и в школе чтецов при Яблочинском Онуфриевском монастыре. После женитьбы, накануне Второй мировой войны, принял священнический сан.

Отец Сергий был направлен на приход в Наброже на Томашовщине, где в 1938 году был разрушен храм.

6 мая 1943 года на его дом было совершено нападение. Пастыря подвергли жестоким пыткам, и он принял мученическую смерть. Преступники осквернили также домашний храм.

Мученика похоронили на православном кладбище в его родных Шиховичах.

Весной 2003 года могила святого была открыта и обретены его мощи, которые поместили в Холмском кафедральном соборе. В том же году святой был прославлен Польской Православной Церковью в Соборе Холмских и Подляшских мучеников.

20 июля 2012 года Священный Синод Украинской Православной Церкви включил его имя в Собор Волынских святых.

https://drevo-info.ru/articles/20 554.html

Собор Волынских новомучеников