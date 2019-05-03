Преподобноисповедница Смарагда, в миру Иулиания Авраамовна Онищенко, родилась 2 января 1858 года в селе Марковцы Козелецкого уезда Черниговской губернии.

Родители исповедницы — Авраам и Мария — происходили из казацкого рода. В семье было семеро детей. Когда Ульяне исполнилось семь лет, от тяжёлой болезни умер её отец, осиротевшая семья оказалась в тяжёлом положении. Маленькая Ульяна часто болела, мать даже не надеялась, что её дочь останется в живых, поэтому для девочки был уже заготовлен гроб.

В 1863 году, по совету местного священника, мать увезла её в училище для девочек-сирот при Введенском девичьем монастыре города Нежина. Из имущества при ней был только гроб. Матушка Смарагда вспоминала свои юные годы: «В монастыре я получила и воспитание, и образование … научилась рисовать, вязать, вышивать, малярным работам, живописи, пению, чтению …»

После успешного окончания училища Ульяна поступила послушницей в Введенский монастырь, где в 1876 году приняла монашеский постриг с именем Смарагда, а со временем стала благочинной монастыря.

В 1914 году, после смерти игуменьи Валентины, сестры обители единогласно избрали её своей настоятельницей. Она долго не решалась взять на себя это послушание и согласилась только после просьб сестер и молитв перед чтимой иконой Божией Матери. Став игуменьей, мать Смарагда не переставала проявлять глубокое смирение: она не переехала в настоятельские покои, а осталась жить в своей бывшей келье. Несмотря на высокое положение, преподобная продолжала трудиться наравне со всеми сестрами.

Во ходе кампании безбожных властей по изъятию церковных ценностей в 1922 году игуменья Смарагда была арестована и проходила по делу вместе с протоиереем Введенского храма Введенского женского монастыря Вербицким, старостой и казначеем Введенского храма Твардовским и ризничей Шабановой. Суд проходил в Чернигове 13−17 мая 1922 г.

Из сообщения о процессе в обновленческом издании «Живая Церковь». N 3 (15) С.20: «В местном Ревтрибунале слушалось дело группы духовенства города Нежина, Черниговской губернии об утайке 226 серебряных подвесков с драгоценными камнями и других ценностей. Ценности были обнаружены на квартире старосты и казначея Твердовского. Твердовский приговорён к заключению в дом принудительных работ на 5 лет, игуменья Введенского монастыря — на 3 года, протоиерей Вербицкий — на 2 года и ризничая Шабанова — на 1 год (N 55)».

На допросах игумения Смарагда вела себя спокойно, с простотой и смирением отвечала на вопросы следователей, пытаясь отвести гнев советской власти от монастыря с 200 насельницами. После многочасовых допросов, пыток и побоев мучителям показалось, что матушка Смарагда умерла. Монахиням разрешили забрать её тело. Но когда преподобную привезли в монастырь, она оказалась живой. Явное чудо не вразумило гонителей, и утром её снова забрали в тюрьму. Черниговский суд приговорил игуменью Смарагду к трём годам лишения свободы. Свидетельством общей народной любви к матушке были многочисленные просьбы от прихожан нежинских храмов о её освобождения из тюрьмы.

После отбытия срока заключения игуменья Смарагда вернулась в свой монастырь и сразу же взялась за ремонт монастырских зданий, но относительно спокойная жизнь сестер обители продолжалась недолго. В 1927 году безбожные власти закрыли Нежинский Введенский монастырь, а в его храмовых зданиях и других помещениях устроили артиллерийский склад. Монахинь заставили разойтись по домам, а восемьдесят насельниц пожилого возраста, которым некуда было возвращаться, во главе с игуменьей переселили в Козелецкий Георгиевский мужской монастырь.

В 1930 г. матушка Смарагда была вторично арестована, на этот раз «за антисоветскую агитацию». 72-летнюю исповедницу удерживали под стражей в холодной камере, что окончательно подорвало её здоровье. В конце концов матушку освободили в связи с отсутствием каких либо доказательств «агитации». После ареста вместе с четырьмя сестрами матушка поселилась в городе Козельце на частной квартире, где монахини продолжали нести свой монашеский подвиг. По воспоминаниям современников, преподобная «была земным ангелом, в ней не было ничего земного, мирского, она была благородная, молчаливая, несла людям мир Христов».

Во время Великой Отечественной войны, когда на оккупированных немцами территориях появилась возможность открывать храмы и монастыри, матушка Смарагда вернулась с сестрами в родную обитель. Они застали монастырь в разрушенном состоянии, но уже осенью 1941 года был открыт Введенский собор, для которого силами сестер и богомольцев были сделаны окна, двери, иконостас и т. д. В монастыре собралось восемнадцать насельниц. Священник монастыря протоиерей Василий Бугаевский, который чудом спасся в годы гонений на Церковь, стал совершать регулярные богослужения.

В сентябре 1943 года Нежин был освобождён Красной армией и Введенский монастырь вновь был закрыт советскими властями. На этот раз 85-летняя игуменья Смарагда была вынуждена переехать в Чернигов. Матушка поселилась неподалеку от Троице-Ильинского женского монастыря. В беседах с сестрами, которые подвизались вместе с ней, преподобная часто вспоминала о своей родной Введенской обители, говорила, что наступит время, когда монастыри и храмы откроют, а её останки будут покоиться в Нежине, где прошла большая часть ее жизни.

Скончалась матушка Смарагда 10 января 1945 года. Предвидя свою близкую кончину, исповедница просила похоронить её на монастырском кладбище, но чтобы гроб закапывали неглубоко, поскольку придётся ее дважды переносить. За её могилой ухаживали сестры закрытого Свято-Введенского монастыря.

В 1969 году городские власти Чернигова приняли решение закрыть монастырское кладбище и устроить на его месте парк. Родственникам предложили перенести тела усопших на только что открытое кладбище «Яловщина». Тогда и вспомнили пророчество. Копать пришлось недолго, поскольку гроб находился на глубине всего один метр. Когда монахини закрытого Черниговского Троицкого женского монастыря во главе с будущей настоятельницей Елецкого женского монастыря Чернигова игуменьей Амвросией (Иваненко) открыли гроб преподобной и обнаружили, что её тело сохранилось нетленным.

16 ноября 2011 года состоялось перезахоронение честных останков бывшей настоятельницы с кладбища «Яловщина» Чернигова на территорию Нежинского Введенского женского монастыря, а 8 мая 2012 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации игуменьи Смарагды (Онищенко) в лике местночтимых святых Нежинской епархии.

3 мая 2014 года в Введенском монастыре города Нежина состоялось прославление в лике святых преподобноисповедницы Смарагды (Онищенко). Мощи святой ныне покоятся в монастыре. 19 июня 2014 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о внесении имени Смарагды (Онищенко) в месяцеслов УПЦ с установлением памяти преподобноисповедницы в день её прославления 20 апреля/3мая.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века». ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса