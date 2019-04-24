В тексте Евангелия от Иоанна, где описывается Тайная Вечеря, Христос говорит Иуде слова, о которых сам евангелист свидетельствует, что «никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему» (Ин. 13, 28), а именно: «что делаешь, делай скорее» (Ин. 13, 27). Хотя со времени этого знакового события евангельской истории прошло почти две тысячи лет, многие христиане согласятся, что, по крайней мере психологически, эта фраза остается нам непонятной.

В наши дни находится немало людей, которые на основании этой краткой фразы, произнесенной Спасителем, делают выводы, что «Иуда Искариот был не предателем Иисуса Христа, а посвящённым исполнителем пророчества», «Иуда просто выполнял свою миссию, свою роль в череде событий» и т. д. и т. п.

Но если мы хотим оставаться в пределах православного вероучения, мы не можем согласиться с толкованием, в котором евангельская история трактуется как некая грандиозная постановка, и каждому актеру в ней отводится своя роль, исполняя которую он делает личный вклад в спасение человечества.

Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст, опровергая подобные взгляды:

«Но иной скажет: если написано, что Христос так пострадает, то за что же осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано. Но он делал не с тою мыслию, а по злобе. Если же ты не будешь обращать внимания на намерения, то и дьявола освободишь от вины. Но нет, нет! И тот, и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спаслась вселенная. Не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа, дивно обращавшая злодеяния других в нашу пользу. Что же, — спросишь ты, — если бы Иуда Его не предал, то не предал ли бы другой? Какое же отношение имеет это к настоящему предмету? Такое, скажешь, что если Христу надлежало быть распяту, то нужно было, чтобы это совершено было кем-либо; если кем-либо, то, конечно, таким человеком. Если бы все были добры, то не исполнено бы было строительство нашего спасения. Да не будет! Сам Всемудрый знал, как устроить наше спасение, хотя бы и так было, потому что премудрость Его велика и непостижима. Поэтому-то, чтобы кто не подумал, что Иуда был служителем домостроительства, Христос и называет его несчастнейшим человеком»[1].

Тот же учитель Церкви раскрывает для нас смысл слов «что делаешь, делай скорее» следующим образом:

«Слова же: „сотвори скоро“ не означают ни повеления, ни совета; напротив, ими (Христос) укоряет и показывает, что Он хотел бы, чтобы (предатель) исправился, и что Он оставляет его только потому, что он был неисправим»[2].

То есть речь Господа, обращенная к Иуде на Тайной Вечере, — это очередной призыв к покаянию. Господь открывает неверному ученику, что его планы известны Учителю. Вполне согласно со свт. Иоанном толкуют это место те святые отцы и церковные экзегеты, которые уделяют внимание отмеченной фразе.

Выражая полное согласие со святоотеческим толкованием, хочется сделать попытку продолжить и несколько расширить его. Итак, ученики спрашивают Спасителя о предателе:

«Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее» (Ин. 13, 25−27).

Все толкователи рассматривают слова Христа, как обращенные к Иуде. И это, бесспорно, так. Но греческий текст (как, впрочем, и русский, церковнославянский и другие переводы) Евангелия от Иоанна дает нам возможность думать, что речь Господа обращена не только к Иуде, но и к… сатане[3].

Основательность этой мысли подтверждается самим контекстом повествования. «Сатана» здесь не только существительное, к которому может относиться местоимение «ему», но и то лицо, которое после принятого от Спасителя Иудой куска хлеба входит в предателя, то есть полностью овладевает его умом, чувствами и волей. И как в древности диавол воспользовался змеем, чтобы прельстить Еву, так и теперь он использует Иуду, как средство, через которое стремится уязвить Христа — Второго Адама. Можно вспомнить, что в случае грехопадения первозданного человека говорится, что Еву прельстил змей, но поскольку через животное действовал «древний змей, называемый диаволом и сатаною» (Откр. 12, 9), то одновременно с этим утверждается, что Еву искушал сатана.

Так и в случае с Иудой: Господь обращается к нему, но поскольку над действиями Иуды полную власть к этому моменту имеет сатана, то одновременно Спаситель говорит эту парадоксальную фразу самому сатане.

И пусть святые отцы отличают вхождение сатаны в Иуду от одержимости, беснования, но они говорят:

«„сатана вошел в него“, то есть проник в глубину его сердца и овладел его душой» [4] ,

, «сатана сделался совершенным господином Иуды и сделал его своим рабом» [5] ,

, «овладел его разумом и волей, соединился с ним в духе»[6].

По этой причине представляется допустимым уподобить речь Господа, обращенную к Иуде, беседам Христа с бесноватыми.

Как это было, например, в случае с гадаринским бесноватым:

«Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: „легион“, — потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им» (Лк. 8, 30−32).

Здесь мы видим, что Господь одновременно говорит и с человеком, и с овладевшими им бесами, причём по большей части — именно с бесами, поскольку одержимый совершенно не властен над собой.

Таким образом, как через одержимого человека говорили бесы, как через змея в райском саду Еву искушал диавол, так и через Иуду, после принятого им от Спасителя куска хлеба, действует уже сатана. Поэтому и Господь говорит в лице Иуды самому сатане: «что делаешь, делай скорее» (Ин. 13, 27).

Предложенное прочтение этого места позволяет нам понимать эту краткую фразу как продолжение диалога Христа и сатаны во время искушения в пустыне, описание которого евангелист заканчивает словами: «И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени» (Лк. 4, 13).

Без сомнения, сатана и в течение всего служения Господа не оставляет Его. Он пытается влиять на Христа через дальних и ближних, противников и учеников, фарисеев и родственников. Но непосредственным образом фраза «до времени» относится к последнему дню жизни Спасителя, к предательству, избиению и смерти. О чем свидетельствует и Сам Господь: «Но теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 53), — говорит Он пришедшим схватить Его в Гефсиманском саду.

Именно так толкует слова «до времени» прп. Максим Исповедник:

«До какого времени? До времени крестного страдания, дабы, как он полагал, ему удалось с помощью искушений [связанных], со страданием, найти в Господе какое-либо [проявление] человеческих страстей»[7].

И вот это время исполняется. Сатана приступает ко Господу через одного из ближайших учеников, входит в Иуду, становится его полным властителем. Но Христу известна эта страшная метаморфоза, произошедшая с одним из двенадцати. При этом Он не скрывается и не только показывает, что знает все сатанинские планы, но ещё и торопит, выказывая этим, что все козни сатанинские учтены в Его Божественном плане и не способны поколебать его. Господь как бы говорит сатане:

«Вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей» (Иез. 39, 1−3).

Печальный пример Иуды показывает нам, что любовь к материальным благам, которая все более и более завладевает миром, постепенно превращается в страсть, открывающую свободный вход князю мира сего. В итоге человек, призванный быть храмом Божиим (1 Кор. 3, 16, 17), становится жилищем и орудием сатаны, закрывая для себя путь возвращения ко Христу.

Так же и в истории человечества наступит время, когда отступивший от Бога мир возглавит антихрист, который явится как бы персонализацией отрекшегося от Христа и полностью подпавшего под власть сатаны человечества. Тогда Господу вновь не останется ничего сказать этому миру и его князю, кроме слов, уже сказанных в своё время Иуде и его властителю диаволу: «что делаешь, делай скорее». Делай скорее, чтобы приблизить второе, славное и уже окончательное, Пришествие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и неодолимое силами зла всеобщее воскресение. И лишь горстка гонимых и преследуемых христиан будет способна тогда вслед за апостолом воскликнуть: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

Примечания:

[1] Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 81.

[2] Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. Беседа 72.

[3] «Ἀποκρίνεται ὁ 'Ιησου̃ς ἐκει̃νός ἐστιν ὡ̨̃ ἐγὼ βάψω τò ψωμίον καὶ δώσω αὐτω̨̃ βάψας οὐ̃ν τò ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν 'Ιούδα̨ Σίμωνος 'Ισκαριώτου καὶ μετὰ τò ψωμίον τότε εἰση̃λθεν εἰς ἐκει̃νον ὁ Σατανα̃ς λέγει οὐ̃ν αὐτω̨̃ ὁ 'Ιησου̃ς ὃ ποιει̃ς ποίησον τάχιον» (Ин. 13, 26, 27).

[4] Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна 13, 27.

[5] Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Иоанна. Гл. 13, 27.

[6] Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о молитве Иисусовой.

[7] Максим Исповедник, прп. Вопросы и недоумения, ч. 1:194.

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