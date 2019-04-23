В юности меня сильно удивил рассказ моей бабушки Пелагеи, попросту — Поли, об их пеших походах в Чернигов.

Жила она до войны в селе, где была церковь во имя святителя Николая Чудотворца, но её закрыли в 1938 году, и ближайший храм оказался за 62 км в Чернигове. Вот бабушка и рассказывала, как они, хотя бы раз в месяц на двунадесятые праздники, отправлялись в областной центр.

До войны в той местности было довольно много волков, которые зимой сбивались в большие стаи и нередко нападали на людей. Поэтому собирались по 10−15 человек и отправлялись в путь. Выходили очень рано, после третьих петухов[1]. Брали с собой и подростков. Шли не торопясь, тихо. И как-то так получалось, что приходили они в черниговский храм аккуратно к началу службы.

Вот этого я никак понять не мог. Если средняя скорость идущего человека составляет 5 км/час, то им понадобились бы как минимум 12 часов на путь в одну сторону. Они же тратили не более 7!

После службы (а это ещё 3 часа), перекусив тем, что брали с собой в котомке, и немного отдохнув (еще 1−2 часа), отправлялись обратно. Летом возвращались к заходу солнца, зимой — когда куры уже давно сидели на насесте (ещё 12 часов).

Если сложить все мои расчетные часы, то получается 12+3+1 (или 2) +12 = 28−29 часов. А в сутках всего 24 часа! Но даже эти часы они полностью не использовали, а не больше 18.

Для меня это было необъяснимой загадкой.

Будучи студентом, молодым и здоровым, увлекающимся спортом, я оказался в той местности. У меня был отличный велосипед, точно проложенный маршрут, по которому когда-то ходила бабушка, хороший день и хорошее настроение.

Поскольку средняя скорость велосипедиста, как утверждал мой школьный учебник, составляет 12 км/час, то на дорогу туда и обратно я отводил для себя 10−11 часов, ну, ещё 1−2 часа на обед и отдых в Чернигове. Выехав в 9 утра, я планировал вернуться в 9−10 вечера, то есть к заходу солнца.

С тем и отправился в путь, полагая, что у меня всё равно скорость передвижения куда быстрее, чем у довоенных путников.

Дорога — асфальт, только кое-где приходилось съезжать на грунтовку. Ехать — одно удовольствие.

Я вертел головой по сторонам, наблюдал за меняющимися пейзажами, мелькающими птицами, уступал дорогу машинам и считал ворон.

В движении я уже был почти 4 часа, но не проехал и половину пути. Быстро подсчитав, что до Чернигова мне понадобится ещё не менее 3 часов, я так же быстро сообразил, что и к полуночи вернуться обратно не успею. В Чернигове остановиться у меня было негде, и я решил воротиться.

Ехал и недоумевал: как же так получилось, что я, имея большую скорость передвижения, молодой и здоровый, не обогнал во времени медленно ходивших молитвенников — стариков и детей?

Бабушки уже не было в живых, и нельзя было ещё раз все переспросить, но жива была моя тётушка Евдокия[2], которая подростком ходила вместе с бабушкой в Чернигов.

Я и спросил у неё, как же так получилось, что они успевали проделать путь туда и обратно менее чем за сутки, а я — нет?!

— Не знаю, — искренне ответила мне она. — Мы шли, не думая о времени. Да и часов тогда ни у кого не было. Ориентировались на звезды, солнце или на петухов. Шли и молились.

Загадка так и осталась на долгое время для меня неразгаданной.

Шли годы. Я узнал, что есть сакральное пространство в храме и что церковная служба неслучайно ведется в настоящем времени, которое даёт нам возможность «здесь и сейчас» пережить евангельские события 2000-летней давности и стать сопричастными им. И что молитва — это беседа человека с Богом, то есть сопричастность с Вечностью.

+ + +

Летом 1990 года я должен был ехать во Львов на нашу первую встречу выпускников филологического факультета Львовского госуниверситета им. Ивана Франко. После работы я заехал домой, переоделся, взял портфель и налегке отправился на вокзал.

Маршрут хорошо мне известный: до метро — 10 мин., в метро до Киевского вокзала — 10 мин., от поезда до поезда — 10 мин. Так я ездил уже много-много раз.

Предвкушая встречу со своими однокурсниками, я совершенно забыл о билете! Вместе с паспортом он остался лежать на письменном столе в кабинете! А я уже прошёл половину пути до метро и потратил 5 мин. Нужно было возвращаться, а это потеря ещё 5 мин.

Положение — безвыходное. Я вернулся. До отправления поезда оставалось 20 мин. Конечно, теоретически можно и за это время добраться, но практически — это не реально. Даже если я буду бежать бегом до метро (а это уже не прилично в моём возрасте!), а из метро — до состава, всё равно поезд в метро быстрее не поедет!

Так я размышлял, стоя в кабинете перед большой иконой Христа Спасителя на стене.

И вдруг я вспомнил бабушку, которая ходила пешком в Чернигов и всегда успевала на службу в храм. И меня осенило открытие: они шли с молитвой, в единении с Богом, и время для них замедляло свой ход! Каждый ведь замечал: когда торопишься, то время бежит быстро, а в ожидании оно тянется медленно.

— Нужно идти с молитвой! — понял я. — И не смотреть на время, то есть на часы.

Я не торопясь прочитал «Отче наш», взял билет с паспортом, портфель и не спеша, с постоянной молитвой, вышел из квартиры.

Понятно было, что я уже опоздал и торопиться некуда. Однако цель оставалась — успеть на поезд. Я не прекращал читать мысленно молитвы — и когда шёл по бульвару к метро, и когда садился в метро (важно было удержаться и не посмотреть на часы), и в поезде, и когда поднимался на эскалаторе, и когда, сокращая путь к перрону, шёл по подземному переходу. И обращался к святителю Николаю, покровителю путешественников:

— Святителю отче Николае, помоги мне успеть!

И вдруг в подземном переходе я услышал:

— До отправления поезда «Москва — Львов» осталось 5 минут!

Тут уж нервы мои не выдержали. Одним махом я взлетел по ступеням вверх, увидел стоящий под парами состав и сел в ближайший ко мне вагон.

Успел! Дорога заняла у меня всего 17 минут!

Еще сотни раз я пробовал сократить время пути к Киевскому вокзалу, когда ездил к нему на рынок за сухофруктами, но никогда у меня меньше 30 мин. не получалось.

И все эти сотни раз я ездил без молитвы.

+ + +

Об этом случае я как-то рассказал своим студентам на спецкурсе по категориям русской средневековой культуры в Государственной академии славянских культур. Разговор как раз шёл о времени и пространстве. Рассказ их удивил, но не знаю, поверили ли они мне.

Однажды я шёл к метро «Парк культуры» по Остоженке из Московского лингвистического университета, где тоже читал лекции. Вдруг слышу:

— Александр Николаевич! Александр Николаевич! И у нас было!

Смотрю: ко мне бегут студентки из ГАСКа.

— Что было? — не понял я.

— Ну как же! Помните, вы нам рассказывали, как ваша бабушка ходила пешком в Чернигов, а потом и вы сами с молитвой успели на поезд? Так вот, мы тоже опаздывали на поезд, уже точно не успевали, и вспомнили ваш рассказ. И кто-то сказал: «Давайте вместе молиться!» Мы стали молиться — и успели!

Велика сила молитвы, подумалось мне, если она управляет временем!

Только ещё один раз в жизни я чуть было не опоздал на поезд. И опоздал бы, если бы не помощь преподобного Нестора, но это уже совсем другая история.

http://www.pravoslavie.ru/120 753.html

Примечания:

[1] Первые петухи поют в полночь, потом — через каждый час. По пению петухов определяли время. Часы в селе в то время были большой редкостью.

[2] Царство ей Небесное! Она подарила мне ещё в советское время Библию — царский и дорогой в то время подарок!