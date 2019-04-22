В Древней Руси любили благочестивые люди «Златоструй» — сборник, составленный на основе текстов святителя Иоанна Златоуста. Иногда это фрагменты очень точных переводов из гомилий святителя, иногда — свободный пересказ, иногда — явно не принадлежащие Златоусту вставки. Но в данном случае важнее то, что этот сборник был очень популярен, переиздавали его — вернее, переписывали — множество раз. Например, в отделе рукописей РГБ, которая находится в здании знаменитого Дома Пашкова, хранится немалое количество экземпляров этой настольной, или, скорее, застольной книги. И сокращённые, и полные варианты этого сборника. В одном из текстов «Златоструя» говорится о совместной молитве мужа и жены. Общей молитвой дом — по-русски «храм» — становится Церковью. «Пусть будет церковью дом ваш, из мужей и жен составленный» — «буди же аки цркви храм ваш, мужи и женами составлена». Интересно, что древнерусский сборник призывает и детей по возможности поднимать на эту общую молитву, даже если они «зело детски суть».

Ролевая игра à la средневековье или просто жизнь?

На Руси было принято по крайней мере что-то из суточного богослужебного круга прочитывать-пропевать дома, вместе со всеми домочадцами. Интересная тема, интересный опыт, своеобразный образ жизни, ритм жизни. Весь вопрос в том, что значит этот опыт для нас. Историческое прошлое или… возможная реальность?

Времена меняются, тот самый ритм жизни — в первую очередь. Но идея домашнего богослужения никак не привязана к конкретной исторической эпохе, к конкретной культуре, к конкретному образу жизни. Идея домашнего богослужения не знает ни временных, ни национальных, ни культурных границ. Эта идея появляется тогда, когда появляется идея семьи, дома как малой Церкви. Ведь Церковь строится на общем служении Богу, на совместной молитве (http://www.pravoslavie.ru/118 241.html). И в современной семье, вовсю «социализированной» и активной, вполне могут хотя бы иногда совершаться домашние богослужения. Это действительно реальность, которая для многих семей становится органичной частью жизни дома.

Об этом говорил и писал протоиерей, профессор-геолог, отец шестерых детей Глеб Каледа в своей замечательной книге «Домашняя Церковь». В главе «О домашнем богослужении» отец Глеб описал опыт организации домашнего богослужения — реальный опыт, можно сказать, обычного семейного человека. «Обычного» в том смысле, что сам он работал в НИИ, участвовал в экспедициях, дети его учились в обычных советских школах — в целом обычный, современный образ жизни, никакой особенной экзотики.

Безусловно, частично это опыт домашнего богослужения несколько вынужденный, ведь речь идёт об эпохе гонений на Церковь и по крайней мере полуподпольной жизни верующих людей. Иногда храмов в округе попросту не было. Так, однажды я, ещё ребенком, попала на настоящую домашнюю «обедницу», которую служили самые настоящие бабушки в настоящих белых платочках в одном настоящем деревенском доме, в настоящей нижегородской глуши. Красный угол занимала большая икона, по-моему, Смоленская, когда-то спасенная из закрытого храма. Дом был битком набит, старушки пели (в детстве мне это пение казалось невыносимым, а сейчас — милым). Моего папу, как единственного внезапно раздобытого мужчину, да ещё бородатого, эти «матриархини» вывели вперед и дали ему читать что-то вслух… Никак иначе в подобных местах люди вообще не могли служить: до ближайшего действующего храма ещё поди доберись.

Сейчас у нас в России, и уж тем более в Москве, есть, слава Богу, возможность свободно ходить в храм, да ещё и запросто выбирать — чтобы народу было поменьше, чтобы батюшка был «хороший», чтобы пели «как я люблю», чтобы служба начиналась, когда нам удобнее… И тем не менее далеко не всегда удается попасть даже на особенно важные богослужения. Например, когда в семье маленькие дети.

«В наше время, когда не всегда легко по тем или иным причинам регулярно посещать храмовые богослужения, очень важно научиться быть в ритме церковной жизни с её праздниками, богослужебными кругами, с её ежедневным чтением Нового Завета при любых обстоятельствах жизни <> При наличии малышей муж и жена часто не могут вместе идти в церковь. В этом случае оставшемуся дома хорошо бы прочесть что-либо из богослужения дня, если он не в силах исполнить его полностью», - говорит отец Глеб.

И получается, что именно в наше пусть свободное, но суетное время, именно в перегруженную мегаполисную многозаботливую эпоху домашнее богослужение может быть более актуально, чем в далекие средневековые, по-настоящему все-таки неведомые нам древнерусские или византийские времена.

«В семейной жизни домашнее богослужение помогает углубить молитвенное общение супругов и включить в него детей», — подчеркивает отец Глеб Каледа. Так оказывается, что домашнее богослужение — не только «вынужденная мера». Это как раз из области «построения домашней Церкви»: «углубить молитвенное общение супругов». О том, что в общении мужа и жены невероятно важны все аспекты: и телесное, и душевное, и духовное. Духовное как раз здесь и включается.

А ещё в домашнем богослужении появляется момент образовательный. Многие из нас очень плохо представляют себе церковное богослужение, даже если ходят в храм регулярно. В этом случае один из способов познакомиться с богослужением получше — это иногда читать службу дома. Отец Глеб Каледа говорил об этом так:

«При внехрамовом богослужении несколько изменится его восприятие. В церкви мы погружаемся в молитвенно-эмоциональное восприятие духа службы и не всегда по тем или иным причинам вникаем в текстуально-смысловое значение совершаемых песнопений, — при домашнем богослужении по книгам легче вникнуть в смысл слов читаемых молитвословий и песнопений. Поэтому полезно для лиц, не состоящих в клире, чередовать посещение храмов с отправлением в меру сил и возможностей отдельных богослужений дома. Такое чередование храмового и домашнего богослужения позволяет подниматься в религиозном молитвенном познании на крыле мистического чувства и на крыле ума».

Таким образом, домашнее богослужение:

помогает участвовать в ритме церковной жизни тем, у кого нет возможности регулярно бывать в храме;

позволяет лучше познакомиться с богослужениями нашей Церкви;

это особенный характер отношений мужа и жены;

это возможность активного приобщения детей к богослужению;

помогает строить семью как малую Церковь.

Организация домашнего богослужения: что читать

Протоиерей Глеб Каледа

О том, как мирянин может совершать домашнее богослужение, написаны целые книги, изданы пособия «для тех, кто не может быть в храме». Но раз уж мы начали с книги отца Глеба Каледы, раз уж эта книга написана отцом большого семейства — будем ориентироваться на его идеи и дальше:

«Различают богослужения общие и таинствосовершительные. На последних совершаются таинства Евхаристии, Венчания, Миропомазания и т. д. Совершать их могут только получившие дар и благодать священства. Все общие богослужения: часы, утреню, вечерню, повечерие, полунощницу, обедницу, молебны и панихиды — может совершать любой православный христианин. Ему не рекомендуется лишь произносить ектении, священнических возгласов и читать „тайные молитвы“ священников. Уберите ектении из вечерни и утрени — сущность службы останется практически неизменной с её молитвенными возношениями, богословским созерцанием и т. д.»

Богослужебных книг немало. А чтобы разобраться в Уставах-Типиконах, нужно серьезно поучиться. Но на практике, для организации домашнего богослужения, просто чтобы помолиться дома — все это разбирать совсем не обязательно. К каждому большому празднику, по каждой особенной службе издаются отдельные книги, которые свободно продаются в церковных лавках. А могучий Интернет упростил все это дело до нескольких простейших шагов: службы просто выложены в открытом доступе.

Например, завтра — большой праздник. Сегодня вечером всенощная, а беременная мама с малышом на руках никак не может пойти на вечернюю службу. А ведь именно вечернее богослужение, в отличие от литургии, почти целиком посвящено конкретному празднику. И если маме все-таки хочется приобщиться к богослужению, и если есть малейшая возможность отыскать какие-то свободные минуты, можно просто набрать в Интернете запрос: «Служба входу Господню во Иерусалим текст». И просто читать — все подряд или по выбору. Ведь в таком случае совсем необязательно «всё вычитывать». Отец Глеб так говорит об этой «свободе выбора»:

«На основании имеющихся… книг следует создавать личные или семейные богослужебные пособия».

и ещё:

«Что читать — зависит от имеющихся дома книг, времени (дети крутятся под ногами и т. д.), сил и настроения молящегося».

Мне самой кажется, что минимальное и всегда подъемное включение элементов очередного праздничного богослужения в домашнюю молитву, в жизнь семьи — это пение тропаря, кондака и величания после обычных вечерних молитв. О том, как это легко и просто организовать, как подготовить все это для детей — об этом я не раз писала. Немного более «длинное» дело, но тоже простое — это чтение канона празднику. У меня припасен когда-то подаренный мамой сборник канонов к двунадесятым праздникам, и мы часто накануне церковных праздников вместе с мужем, иногда и вместе с детьми читаем такой канон после вечерних молитв, или же вместо вечерних молитв, даже если были на всенощной. Можно читать и больше: как раз открыть текст службы и читать — либо на что хватит сил, либо просто хоть что-то. Но это «хоть что-то» всегда — все-таки часть церковного богослужения. И все-таки это — в сторону праздника, его содержания и смысла.

…и в каких условиях

Молиться можно когда и где угодно. Для того, чтобы у себя дома, вместе с родным мужем, женой и детьми встать на молитву, не обязательно устраивать что-то особенное. И тем не менее:

«Любое богослужение — это встреча с Богом, поэтому помещение, в котором предполагается его совершать, следует прибрать, как к приему дорогого гостя. Если нет сил прибрать всю комнату, надо прибрать хотя бы угол, в котором предполагается править службу», — советует отец Глеб. Мне кажется, в этом случае стоит условно разделить понятия «ежедневная домашняя молитва» и «домашнее богослужение». Для ежедневной домашней молитвы, которая по утрам, может быть, просто «спеть начальные молитвы» вместе с детьми, устраивать уборку? На практике в таком случае общая молитва может не состояться вообще. Поэтому, на мой взгляд, сверхзадача для ежедневной общесемейной молитвы — чтобы эта молитва вообще была, и была регулярно, и не особенно важно убираться или особенно одеваться для неё.

Но «домашнее богослужение», домашнее чтение-пение праздничной церковной службы, каких-то фрагментов того же вечернего богослужения как раз хорошо особенным образом выделить и почтить. Тем более что в нашей семье, далекой от подвигов и идеалов, такие богослужения бывают довольно редко, несколько раз в году. И хотя домашние службы у нас тоже специфические и очень даже короткие, мы к такому событию готовимся, убираемся (только заранее и без раздражения, иначе все будет заведомо испорчено).

Если на обычную молитву мы никак особенно не одеваемся, дети бывают и в пижамах, то на «домашнюю службу» как раз одеваемся «нормально», например, как для прихода обычных гостей. Мне кажется, хорошо в таких случаях зажигать свечи, курить ладан — как показывает многовековой опыт богослужебной традиции, такие внешние вещи позволяют настроиться на молитву, сосредоточиться на ней. В общем, мне кажется, это тот случай, когда внешнее как раз важно, пренебрегать им не стоит. Тем более, когда мы молимся вместе с детьми, такие яркие и явные внешние моменты помогают детям включиться в молитву. Это интересно, и это особенное, и это — понятные прямые ассоциации с храмом, с церковной молитвой.

О том, как может быть устроено простое и короткое домашнее богослужение на практике, поговорим в отдельной статье. Особенно актуальная тема, по-моему, на Страстной седмице, когда каждый день особенные богослужения. На которые очень хочется попасть, и при этом с маленькими детьми, с большим количеством детей удается прийти в храм не на все службы.

https://pravoslavie.ru/120 767.html