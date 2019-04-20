Сергей Сергеевич Бехтеев — русский поэт, монархист, которого современники ещё при его жизни называли «Царским гусляром», а позже — поэтом-пророком. Он родился 7 апреля (ст. ст.) 1879 года в селе Липовка Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Задонского района Липецкой области) в многодетной дворянской родовитой семье. Его отец, Сергей Сергеевич Бехтеев (1844−1911), слыл известным земцем правого консервативного крыла, талантливым хозяйственником и деятельным управленцем. В течение 14 лет избирался он Предводителем Елецкого дворянского Собрания. С 1909 года С. С. Бехтеев — член Государственного Совета, с 1906 года — тайный советник. Был инициатором постройки первого в России элеватора, на свои собственные средства занимался судоходством на Дону. Опубликовал ряд капитальных трудов по сельскому хозяйству. Был лично знаком с Государями Императорами Александром III и Николаем II. Мать поэта С. С. Бехтеева-младшего была дочерью Алексея Николаевича Хвостова, представителя древнего дворянского рода, помещика Орловской губернии. Детские годы Сережа Бехтеев провёл в родительском имении в селе Липовка. Это место было по сути вотчиной, дарованной его предкам ещё Государями Иоанном и Петром (будущим Императором Петром I).

Здесь, в Липовке, впервые пробудился его поэтический талант. Большое количество стихотворений первого поэтического сборника Сергея Бехтеева, изданного в 1903 году в Петербурге, посвящено также любимой Липовке.

Сергей Бехтеев получил блестящее образование в знаменитом Императорском Александровском Лицее, который он окончил в 1903 году. В том же году поэт был зачислен в элитный Кавалергардский полк на правах вольноопределяющегося. В 1904 году он был уволен в запас, после чего служил земским начальником, проживая в родовом имении в Липовке. В период пленения Царской Семьи, оставаясь искренним верноподданным и не изменяя присяге, он написал несколько стихотворений патриотического направления, пять из которых переслал в Тобольск Царственным страстотерпцам. Наибольшей известностью пользуется его стихотворение «Молитва», в котором он пророчески предсказал трагическую судьбу Царской Семьи:

Посвящается Их Императорским Высочествам Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье

В годину буйных, мрачных дней

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейства ближнего прощать

И крест тяжёлый и кровавый

С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и униженья,

Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог Вселенной!

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной

В невыносимый, смертный час.

И у преддверия могилы

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.

(Стихотворение «Молитва» было послано в октябре 1917 г. через графиню А. В. Гендрикову Их Императорским Высочествам в г. Тобольск. — С. Бехтеев)

Достоверно известно, что при чтении вслух стихотворения Сергея Бехтеева «Боже, Царя сохрани» Государь Николай II невольно прослезился и просил передать поэту свою признательность за проявленные верноподданнические чувства.

В 1917 году, примерно с октября месяца, Сергей Бехтеев проживал в Орле, где им были написаны такие стихотворения, как: «Россия» («Была Державная Россия..»), «Свобода» (апрель 1917), «Великий Хам» (март 1917), «Конь красный» (весна 1917), «Земля и воля» (дек. 1917), «Погром» (1917), а также несомненный шедевр, переправленный в Тобольск плененной Царской Семье, — «Святая Ночь» (24 декабря, гост. «Белград»)..

С начала 1918 года Бехтеев в рядах Белой Армии. В его стихах нашли отражение трагические события братоубийственной войны, в частности в аулах Кавказа, в Армавире и на Тавриде. Бехтеев участвовал в одном из последних (неудавшихся) контрнаступательных боев в составе десанта генерала Сергея Георгиевича Улагая (1875−1944?), высадившегося из Крыма на Кубань в августе 1920 года.

Талант Бехтеева особенно ярко вспыхнул в годину кровавых революций 1917 года и Гражданской войны. Он — поэтический летописец этих страшных и трагических лет России. И в этом смысле равных ему среди русских поэтов нет. Сейчас, в годовщину столетия русских крамольных революций 1917 года, раздаётся много споров даже на предмет того, как относиться нам к этим событиям. Так вот, я очень бы советовал тем, кто не знаком с творчеством Сергея Бехтеева, познакомиться со стихами этого поэта — очевидца русской скорби и слёз.

В октябре 1920 года вместе с уходящими войсками Белой Армии Бехтеев эмигрировал из Керчи в Сербию, где проживал до 1929 года в районе города Нови Сад. В Сербии ему удалось встретиться с родным братом Алексеем, с которым они активно проводили работу в рамках Легитимно-монархических организаций, издавая при этом газеты «Вера и Верность», а позднее «Русский Стяг». В 1929 году Сергей Бехтеев переехал во Францию, в Ниццу. В течение 16 лет он был ктитором домовой церкви во имя Державной иконы Божьей Матери. На свои скудные средства и при помощи некоторых благодетелей (таких, например, как Екатерина Фишер) издавал сборники стихотворений православно-патриотической направленности.

Сергей Бехтеев — автор 10 поэтических сборников. Это юношеский сборник стихов, изданных в 1903 году в Петербурге, два самостоятельных выпуска стихотворений под единым названием «Песни русской скорби и слез» (1923, Мюнхен), «Два письма» (роман в стихах, Ницца, 1925), «Песни сердца» (Белград, 1927), «Царский Гусляр» (Ницца, 1934) и четыре выпуска стихотворений с названием «Святая Русь» (1949, 1950, 1951, 1952). Задуманный пятый выпуск поэт завершить не успел — помешала смерть, последовавшая в 1954 году. Похоронен Сергей Бехтеев на кладбище Кокад в Ницце в одной могиле вместе со своей сестрой Натальей Сергеевной Бехтеевой, бывшей фрейлиной И. И. В. На надгробье поэта сделана надпись: «Лицеист И. А. Лицея 59 курса. Царский поэт. Офицер Белой Армии Сергей Сергеевич Бехтеев 7/19 апреля 1879 г. — 21 апреля/4 мая 1954 г. «.

В 2008 году в Воронеже был официально зарегистрирован «Благотворительный Бехтеевский фонд любителей русской старины», которым были инициированы работы по восстановлению фамильного храма Бехтеевых в селе Липовка Задонского района Липецкой области, в бывшем имении Бехтеевых. Этот чудесной архитектуры храм в настоящее время фактически восстановлен. Большую помощь в восстановлении храма оказала актриса, автор и исполнитель песен-притч Светлана Копылова из Москвы, вложившая в благое дело восстановления храма всю свою душу и сердце.

Храм преподобного Сергия Радонежского в Липовке Задонского района Липецкой области

В Орле Николаем Булаховым и Александром Хлудеевым при поддержке Георгиевского братства установлена памятная доска на территории Свято-Успенского монастыря.

Бехтеевским фондом проведены (в Воронеже, Липовке, дважды, и Орле) Бехтеевские Чтения, издано несколько книг, посвящённых жизни и творчеству поэта Бехтеева. Деятельность Бехтеевского фонда не ограничивается изучением жизни и творчества поэта Бехтеева, но простирается и на многих иных малоизвестных ныне деятелей искусства и культуры русского зарубежья.

В. К. Невярович, Директор «Бехтеевского фонда любителей русской старины», член Союза писателей России