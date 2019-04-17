Протоиерей Николай Ким, выпускник Ленинградского Политехнического института, получил благословение протоиерея Николая Гурьянова на принятие священства. Закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

В январе 2000 года переехал на постоянное проживание в Венгрию. Консультант ОВЦС, доцент Российского государственного социального университета, священник храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери при РГСУ. Докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия.

Указом правящего архиерея Венгерской епархии архиепископа Егорьевского Марка от 26 декабря 2012 года назначен настоятелем прихода в честь Иконы Божией Матери «Живносный источник» в городе Хевиз.

Наука и Вера

Протоиерей Николай Ким в храме на Большой Ордынке. 2010

— Отец Николай, расскажите о своём пути в Церковь.

— Василий, ответ на ваш вопрос займет очень много времени, потому что у меня, как и у любого другого человека, личный путь в Церкви — это вся моя жизнь. Конечно, я не помню свой первый шаг, момент принятия Крещения: меня покрестили в младенчестве, ещё в советское время, когда это было не так просто сделать. Моя бабушка Феодосия в те далекие 1960-е годы тайно принесла меня в храм Илии Пророка на Пороховых в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, и просила совершить надо мной таинство Святого Крещения; крестной матерью была наша соседка. Я крещён с именем Николай и всю жизнь чувствую, что нахожусь под небесным заступничеством святителя Николая Чудотворца: например, мои ближайшие родственники, отец и племянник, родились в дни памяти святителя Николая, и мы считаем святого Угодника Божия покровителем нашей семьи.

— Вы учились на физико-механическом факультете. Помогли ли вам знания, приобретенные в институте, приблизиться к Богу?

— Научные знания помогают человеку найти путь к Богу, в этом я твердо убеждён. Очень примитивны представления о противоречиях науки и религии — это плод грубой атеистической пропаганды, которой даже в советское время мало кто верил. Правда состоит в том, что большинство настоящих учёных, гениальные основоположники современной физики, как, например, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Эрвин Шрёдингер и другие, были верующими людьми, и их вера основывалась на их знаниях и научной честности. С детства меня всегда интересовали вопросы начал бытия, мироздания, откуда и как всё произошло, поэтому я увлекался физикой, поступил в физико-математическую школу, потом — на физико-механический факультет Ленинградского Политехнического Института, теперь называемого СПбГТУ, который успешно закончил.

Это может показаться странным, но впервые я глубоко задумался о сотворении мира Богом на лекции по квантовой механике, когда профессор нам разъяснял уравнение Шрёдингера, эту фундаментальную формулу для физики микромира, и в этой формуле основной компонент — волновая функция ψ - является по своей природе мнимой величиной. То есть в основе материального бытия лежит функция, которую даже математически невозможно представить в реальности. Сразу вспоминается христианский взгляд на сотворение мира, что Бог сотворил мир из ничего. Причём это ничего, или ничто, настолько радикально, что оно не может существовать даже в воображении или, выражаясь научным языком, математически. И получается, что Библия и современная физика не противоречат, а дополняют другу друга. В дальнейшем, уже став священником и обучаясь в Санкт-Петербургской духовной академии и Общецерковной аспирантуре и докторантуре, я встречал много интересных людей, пастырей и богословов, которые, как и я, по первому образованию были физиками. А то, что среди наших священников есть много учёных других направлений, — это общеизвестный факт.

С супругой Ольгой в СПбДА. 1997

— Как вы считаете, не противоречат ли современные научные знания христианству?

— Точнее сказать, наука рационально пытается выразить то, о чём нам давно сказано в первых главах Библии, в книге Бытия. И в таком контексте мне кажется, что движение современной науки — это движение к началу Книги, к её первым стихам. Самые первые слова остаются и, скорее всего, навсегда останутся под покровом тайны, как гора Синай в облаке во время откровения Моисею, но по этому пути современная наука за последнее столетие прошла несколько шагов. О каждом слове первой главы Библии можно прочитать не одну интересную лекцию, например, «небо и земля»: что это за термины? Что за «воды» под и над «твердью»? Что такое сама эта «твердь»? Как земля может быть «безвидна», то есть не иметь вида, быть невидимой? Если глубоко задумываться над этими словами, то открывается, что в Библии не только нет противоречий с наукой, а даже есть подсказки для современных учёных! Сейчас не будем углубляться во все эти захватывающие темы, иначе наше интервью разрастётся на сотни страниц. К сожалению, до сих пор очень мешает примитивный взгляд на отношение науки и религии, знания и веры. Мы видим в современном, особенно западном, мировоззрении распространение грубого атеизма, которым российское общество переболело в советский период. Но, ещё раз повторю, неверие — это прямое следствие невежества. Падение уровня и качества образования в наше время, клиповое массовое сознание, потоки пустой информации — все эти важнейшие вопросы, которые отчасти объясняют оскудение духовности современного западного общества. Мы принимаем современные научные знания как поиск человечеством истины, поэтому эти знания и их честная интерпретация не могут противоречить Богооткровенной Истине.

— Вы помните тот момент, когда вы сами обратились к Богу, стали ходить в храм, — что это за голос в душе вы услышали?

В 1987-м году в возрасте 27 лет я поступил на работу в научную лабораторию Сельскохозяйственного института в городе Пушкине (Царское Село). Это удивительный небольшой и уютный пригород Санкт-Петербурга, где до революции было 20 православных церквей. И когда в год «Второго Крещения России», точнее, после празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988-м году, началось их активное восстановление, я думаю, многие люди почувствовали призыв к служению Богу и Церкви. Наша лаборатория ещё продолжала интересные исследования воды, а я вместе с молодой супругой Ольгой, бывшей аспиранткой ЛСХИ, трудился вместе с другими добровольными помощниками в недавно возвращенном Церкви Феодоровском соборе, этом величественном храме, государевом соборе, который был превращён в склад «Ленфильма». Также я ходил на богослужения в Софийский собор Царского Села, здесь мы и венчались с супругой, ещё не зная, что его первым настоятелем был царский духовник протоиерей Андрей Самборский (собор освящен в 1788-м году), он же и первый настоятель надгробного храма-усыпальницы Великой княгини Александры Павловны Романовой (умерла в 1801-м году) в поселке Ирем (Венгрия), где мне позже предстояло служить в качестве настоятеля с 2001 года. Получается, что я как бы прошел по стопам протоиерея Андрея Самборского примерно через 200 лет. Интересно, что и похоронен этот замечательный священник был на том же кладбище Петербурга, где стоит храм, в котором меня крестили.

Путь в Церкви

Выпуск СПб семинарии. 1997

— Кто для вас являлся церковным авторитетом, и есть ли люди, которые вас направили на путь служения Церкви?

— 29 января 1992 года, день Поклонения честным веригам апостола Петра, стал переломным в моей судьбе. В это паломничество на остров Залит к старцу Николаю Гурьянову меня взял с собой священник Евгений Михайлов, который служил в Феодоровском соборе Пушкина. Мирно и тихо протекала служба, в храме было пусто в будний день, и после богослужения я готовился испросить у старца благословение на исполнение обязанностей чтеца, а он, опережая меня, сказал, что быть мне священником, и благословил на путь служения в Церкви. Благословения старца вскоре исполнилось, осенью этого же года я был рукоположен во диакона, потом и священника, поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, окончив которую, сразу поступил в Духовную академию. К сожалению, это была моя единственная встреча со старцем Николаем. Спустя 7 лет, уже в Венгрии, мне посчастливилось познакомиться с другим духоносным старцем — владыкой Даниилом (Крстичем), епископом Будимским (Сербская Православная Церковь). За советом и добрым словом каждый мог обратиться к нему в любое время, в своей резиденции в Сентэндре он принимал и гостей из России, а разговор с ним всегда был глубокой богословской беседой. Часто в сербский собор заходили туристы, и у владыки был только один вопрос — на каком языке они говорят, чтобы на родном для них языке поведать о красоте Православия. В благодарную память о владыке Данииле († 20 апреля 2002 года) нам удалось издать сборник «В начале был смысл» с избранными отрывками из его трудов в переводе на русский язык и воспоминаниями о нём.

С епископом Даниилом в Сентэндре. 1999

— Чем для вас наиболее запоминающимся ознаменовались годы учебы в Санкт-Петербургской духовной академии?

— В первую очередь не чем, а кем. Мне посчастливилось учиться у замечательных людей, представляющих собой цвет Санкт-Петербургской духовной школы. Например, Библейскую историю нам преподавал Игорь Цезаревич Миронович, к сожалению, он уже покинул этот мир, но мы, его ученики, до сих пор именуем его «просто великий». Все его уроки были захватывающе интересны, наполнены глубоким не только научным, но и нравственным содержанием. Он прекрасно знал Священное Писание и на любую обсуждаемую тему, как правило, современную, животрепещущую, наизусть цитировал подходящие отрывки из Библии. Также огромный пастырский и научный опыт я получил от научного руководителя моей кандидатской диссертации на кафедре Священного Писания Нового Завета архимандрита Ианнуария (Ивлиева), светлая ему память! Годы обучения в Санкт-Петербургской духовной академии — это бесценный Божий дар, время не только получения необходимых богословских знаний и богослужебных навыков, но и приобретения близких по духу друзей, многие из которых теперь стали многоопытными пастырями.

На земле святого короля Стефана

Мемориальная стена с керамическими иконами у Иремского храма. 2003

— С чем было связано ваше назначение на служение в Венгрию?

— Надеюсь, мне хотя бы отчасти удалось, согласно Указу епископа Павла (тогда правящего архиерея Венгерской епархии, а ныне он Митрополит Минский и Слуцкий, экзарх Белорусской Православной Церкви) от 7 сентября 2001 года, возродить приходскую и богослужебную жизнь в храме Святой мученицы Александры в Иреме. В тот год отмечалось 200 лет со дня кончины Великой княгини Александры Павловны Романовой, дочери российского Императора Павла, супруги венгерского палатина Иосифа Габсбурга, которая была погребена в крипте этого храма. Имея статус придворного в царское время, храм, после крушения династии Романовых, начал приходить в запустение, а в 1948-м году был приписан к храму Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште. В 1970-е и 1980-е годы прошлого столетия храм пережил череду ограблений, вследствие чего останки Великой княгини были перенесены в усыпальницу Габсбургов Будайского дворца. Однако вскоре после того, как в Иремском храме начались регулярные богослужения, и тем самым он вернул своё изначальное предназначение, останки Александры Павловны в 2004-м году, по решению семьи Габсбургов, были торжественно возвращены в крипту Иремского храма. Вместе с молитвами об упокоении особы российской императорской фамилии в храм вернулось и его былое великолепие. Так, в 2005-м году была проведена полная реставрация внутреннего купола храма высококлассными специалистами Каталин Эберт и Яношем Папп-Шереметьевым, при финансовой поддержке венгерской фирмы T-mobil. Также, кроме восстановления исторического креста при гробнице Великой княгини, который стоял при её отпевании, была установлена новая мемориальная стена вдоль границы участка при храме с современными образами — иконами Богородицы «Знамение Царскоселькая», святого короля Иштвана и святого страстотерпца Царя Николая, изготовленными известной венгерской художницей по керамике Марией Петраш. С 2010 года регулярные богослужения в Иреме проводит иерей Димитрий Свирко, который прежде много лет подвизался регентом этого храма.

Храм-усыпальница Великой княгини Александры в Иреме после реставрации. 2004

— Последние годы вы возглавляете приход в городе Хевиз. Расскажите, пожалуйста, чем живёт община?

— Город Хевиз — это издавна знаменитый бальнеологический курорт с уникальным термальным озером. Например, ещё в IV веке нашей эры Император Феодосий Великий, под чьим управлением Римская империя окончательно стала христианским государством, в детстве получил исцеление в водах озера Хевиз. Сейчас население города составляет всего 5 тысяч человек, однако тёплое озеро привлекает десятки тысяч гостей круглый год. Последнее время Хевиз стал очень популярен среди россиян, здесь появилась православная община, поэтому в конце 2012 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви в Хевизе был образован приход в честь Иконы Божией матери «Живоносный Источник», а я был назначен его настоятелем. Основу общины, разумеется, составляют местные православные жители, но, учитывая особенность города как известного курорта, в нашей приходской жизни мы всегда рады большому числу гостей. Пока у прихода нет своего храма, мы сами «в гостях» у католиков, которые любезно позволяют совершать православные богослужения в своих храмах. Чтобы познакомить их поближе с Православием и русской культурой, в 2013-м году приходом была организована поездка группы католических священников в сопровождении секретаря нашего приходского совета Елены Петерс в Санкт-Петербург. Останавливались они в СПбДА, ездили в Кронштадт и Пушкин, посетили православную общину в городе Колпино, где их принимал протоиерей Серафим Сологуб, настоятель Вознесенского храма, в котором я служил сразу после рукоположения в течение 7 лет. Своими впечатлениями и восторгами о поездке Россию они позже поделились с телезрителями, когда в христианской программе центрального венгерского телеканала М1 прозвучал их рассказ о храмах и святынях Санкт-Петербурга и моё интервью о нашем приходе. Кроме регулярных богослужений и освещения в венгерских СМИ деятельности новой православной общины, мы стараемся проявить себя и в культурной жизни Балатонского региона. Так, концерты, приуроченные к Рождеству и Дню Победы, организуемые турфирмой «Робинзон-турс» для всех гостей Хевиза и других ближайших курортов, всегда предваряются соответствующими дню церковными песнопениями и словом священника. Кстати, в ежеквартальном журнале «Венгрия для Вас», издаваемом этой турфирмой, вот уже пятый год ведётся постоянная православная рубрика. Из культурных мероприятий нашего прихода ещё можно вспомнить выступления приходского хора с рождественскими поздравлениями в городе Вёрш, участие любительского русского хора из Капошвара, состоящего из наших прихожан, в народных праздниках. Также для многих семей важно, что пару лет назад начала действовать приходская школа, где занимаются не только местные дети, но и приехавшие на каникулы отдохнуть у озера Балатон. Главной и первостепенной задачей для прихода, конечно же, остается обретение своего дома, то есть возведение православного храма.

Водосвятный молебен на озере Хевиз в день Крещения Господня. 2013

— Я слышал, есть планы строительства храма. Как в настоящее время обстоят дела с этим проектом?

— С первого дня существования прихода мы занимаемся поиском возможностей для возведения православного храма в Хевизе. Ведь это будет первый и единственный русский храм в западной Венгрии. Его появление мы считаем своей важнейшей миссией! Изначально планировалось строительство небольшого храма на территории, предоставляемой в аренду гостиницей сети Hunguest, но финансовая поддержка, предоставленная два года назад правительством Венгрии, позволила выбрать лучший вариант. Нашей епархией был приобретён участок земли под строительство православного храма на одной из главных улиц Хевиза, улице Ади Эндре, недалеко от термального озера. Вернее, это не один, а три смежных участка, объединение которых и перевод их в собственность православной епархии юридически оформили в прошлом году. Мэрия города, видя многолетнюю успешную деятельность и авторитет нашего прихода среди местного населения, согласилась с необходимостью строительства православного храма, наряду с уже имеющимися католическими и протестантскими храмами, о чём и вынесла своё официальное решение. При выборе и разработке вариантов проекта будущего храма приход сотрудничает с известным венгерским архитектором Ласло Ванца, который с любовью и уважением относится к наследию древнерусской архитектуры, а также имеет большой опыт работы с храмовыми зданиями (например, он вёл проект реставрационных работ в кафедральном соборе города Сегед). В итоге долгих творческих поисков и сотрудничества с ведущими специалистами архитектурной комиссии Московской Патриархии был разработан проект храма в Хевизе, который в октябре 2018 года получил одобрение священноначалия нашей Церкви. В настоящее время, после подписания соответствующего договора с епархией, архитектурная мастерская «Ванца мювек» работает над выполнением комплекта технической и получением разрешительной документации, необходимых для строительства.

Выступление приходского хора в городе Вёрш. 2015

— Посещают ли храм коренные венгры?

— Конечно. Например, диакон нашего прихода Стефан (Иштван) Вайно-Элиаш — коренной венгр, однако он получил образование в Московской духовной семинарии, был рукоположен в 2009-м году и служил в Успенском кафедральном соборе Будапешта. Недавно он вместе с семьёй (у них четверо деток) переселился в город Кестхей рядом с Хевизом и теперь служит в нашем приходе. Мы, со своей стороны, тоже стараемся, чтобы венгры не чувствовали себя чужими на наших службах. Все богослужения мы стараемся проводить как на церковнославянском, так и на венгерском языках, что особенно важно для русско-венгерских семей. Например, среди наших прихожан есть семья Тибора и Елены: она — русская, православная, а Тибор — венгр, но он стал православным в Царском Селе, когда жил в России. Переехав в Венгрию, они стали членами нашего прихода и венчались уже в Хевизе. Уверен, что новый храм станет местом притяжения не только гостей курорта Хевиз, но и местных жителей городов и весей Балатонского региона.

— Пожалуйста, поделитесь интересными моментами из церковной жизни заграницей.

— Кратко формулируя, можно сказать, что везде — и на Родине, и на чужбине — одной из главных задач священника является пробуждение у человека интереса к духовной жизни, приведение его в Церковь. Также не надо забывать слова святого мученика Иустина Философа из его Послания к Диогнету о том, что для христианина «всякое отечество — чужбина и всякая чужбина — отечество». Принципиальной разницы в служении у Престола Божия на Родине или за границей я не вижу. Есть, конечно, некоторая специфика. Как это ни покажется странным (думаю, что в этом со мной согласятся многие священники и прихожане заграничных приходов), здесь, за рубежом, люди больше открываются Богу, им легче переступить порог храма.

И пусть сначала ими движет не столько вера, сколько ностальгия по Родине, но, сделав этот первый шаг, оказавшись в храме, на молитве, человек ощущает мир и покой внутри себя, его душа просыпается и начинает искать путь к Богу. А начало этого пути может быть у каждого своим.

У гробницы короля Андраша в Тихани. 2013

К примеру, оказавшись в Венгрии, многие интересуются, а что связывало её с Россией за долгую, более чем тысячелетнюю историю наших стран? И, задавшись таким вопросом, наш соотечественник вдруг узнаёт, что в 20 километрах от Будапешта, в пригороде Ирем, находится русский храм, связанный с памятью дочери русского Царя, где каждую субботу проводятся богослужения. Человек приходит в храм, видит всё это благолепие, ощущает дыхание истории, благодать Духа Святого — и остаётся здесь. В итоге почти 20 лет в этом храме есть крепкая община, есть верные помощники Владимир и Ирина, которые трудятся ради своего спасения и содержат храм и прилегающее русское кладбище в идеальном порядке.

Другой эпизод нашей общей истории — жизнь киевской княжны Анастасии, дочери Ярослава Мудрого. Она в ХI веке стала супругой венгерского короля Андраша I, который похоронен в Тихани. Вместе с ней в Венгрию прибыли её духовные наставники, монахи Киево-Печерской обители, — видимо, они и дали название этого чудесного полуострова, господствующего над всем Балатоном — Тихань, место тишины, уединенной молитвы. До сих пор в пещерах на скалистых берегах можно найти их бывшие келлии, а современные монахи-бенедиктинцы хранят память о них, как об основателях их монастыря. Хотелось бы, чтобы ежегодные православные богослужения у гробницы короля Андраша, в крипте этого монастыря, которые проводятся нашим приходом по приглашению его настоятеля аббата Рихарда, стали хорошим духовным опытом для наших соотечественников. Кроме паломничества на полуостров Тихань, этот «венгерский Афон», важнейшая обязанность прихода — хранить молитвенную память о святых Кирилле и Мефодии на месте их проповеди в Залаваре. Это город на Малом Балатоне, где в IХ веке был цветущий славянский княжеский город Блатноград. Летом православные богослужения проходят в храме Святого Иштвана, короля венгерского, который (храм) является частью музейного комплекса Kis-Бalaton, на территории которого до сих пор ведутся археологические раскопки и установлены памятники святым братьям. Здесь в 2009-м году в были обнаружены черепки с надписью на глаголице, они являются самым ранним из сохранившихся материальных свидетельств миссии святых первоучителей славянских.

Паломничество к древним скитам православных монахов в Тихани. 2014

— Чем вас привлекает Венгрия как страна, испытываете ли вы любовь к её истории и культуре?

— Я очень рад, что на протяжении всего времени моего служения в Венгрии среди помощников и соработников было много венгров. Например, мэр города Ирем Габор Лабода участвовал в восстановлении храма, за что был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского и впоследствии сам вместе с сыном перешёл в Православие. Сотрудница Национального музея Клара Радноти весной 2005 года курировала выставку в Москве «Венгерское королевство между двумя империями», на которой был представлен раздел о Великой княгине Александре Павловне и русском храме в Венгрии, с экспонатами из Иремского храма. Музей помог с реставрацией исторических церковных облачений, представленных на выставке. И сейчас Клара помогает проводить экскурсии в музее, где размещены находки из Залавара, в разделе «Эпоха Каролингов». Там же работает и руководитель археологической экспедиции доктор Бела Сёке, который с радостью консультирует и делится информацией о своих последних исследованиях, его докторская диссертация посвящена именно древнему Блатенскому княжеству. Мэр города Залавар Илдико Хорват живо интересуется делами прихода, и мы отвечаем участием в городских мероприятиях, например, в прошлом году представительница прихода выиграла кулинарный конкурс города. Венгерский предприниматель Немет Ласло, по согласованию с руководством области Зала, помог установить в храме Залавара лаконичный деревянный иконостас в виде глаголической буквы «Л». Надеюсь, что в этом храме всегда будут «Люди» и «Любовь».

Проект храма в Хевизе. 2019

— Венгрия является страной с достаточно консервативными традициями, что вы можете сказать о христианском наследии Венгрии?

— Венгрия — страна с богатейшей христианской историей, как и Россия, но, к сожалению, мы очень мало знаем об этом. Нас часто привлекает глубокая древность, когда сквозь тьму веков едва различимы черты великих личностей и детали эпохальных событий, определивших исторический путь того или иного народа на тысячелетие вперед. Такими событиями являются выбор веры, Крещение народов, формирование государственности. Для наших двух стран — России и Венгрии — эти этапы органично связаны между собой. Ибо только приняв Святое Крещение, то есть войдя в семью христианских народов, древние русские и венгры смогли быстро выстроить свои государства и встать в число ключевых игроков на международной арене, стать нациями, творящими историю.

С настоятелем Колпинского храма Вознесения Господня протоиереем Серафимом Сологубом. 2015

Каждый год 20 августа в Венгрии торжественно отмечается День святого короля Иштвана, который, подобно князю Владимиру, привёл ко Христу свой народ в 1000-м году (святой Иштван канонизирован Православной Церковью в 2000-м году). Важно смотреть на историю практически одновременного Крещения Руси и Венгрии не изолированно друг от друга, а в их взаимосвязи, через общий контекст религиозной и политической ситуации Центральной и Восточной Европы конца I тысячелетия. При таком подходе нам откроются глубокие исторические и духовные связи наших народов, обусловленные схожим началом жизни во Христе.

Но не только первые христианские правители были близки по времени и по духу. Мало кто знает, что среди первых русских святых были трое венгров. Это история трёх братьев — Георгия, Ефрема и Моисея, которые были воинами в дружине князя Бориса, сына князя Владимира. Борис и Глеб — первые русские святые, страстотерпцы, которые своим подвигом задали на многие века вперёд характер благочестия русского человека. Они не стали поддаваться на провокацию своего брата Святополка, не подняли меч братоубийственной войны, но предпочли смерть ради сохранения мира на родной земле. Младшим из братьев-венгров, служивших святому князю Борису, был Георгий, который своим телом защитил князя, и первое копье убийц попало в него. Старших братьев не было на месте кровавой расправы, но когда они вернулись в лагерь и увидели растерзанное тело брата, то оставили княжескую службу, не поддались естественному порыву отомстить убийцам, но покинули мирскую жизнь с тем, чтобы на деле исполнить апостольский завет: «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21). Моисей просиял подвигами благочестия в Киево-Печерской обители, а Ефрем ушёл на север и там, в Тверской земле, основал Новоторжский Борисо-Глебский монастырь, в честь святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Три брата-венгра стали святыми — Георгий как мученик, а двое старших как преподобные. То есть у истоков русской святости стоят трое благочестивых венгров! Всё это лишний раз подтверждает вечную истину, что духовная близость людей и народов не определяется только по языку и происхождению, ибо «во Христе нет ни эллина, ни иудея» (Кол. 3, 11), но решающими становятся общие христианские качества, нелицемерное следование Заповедям, искреннее стремление к торжеству Божией правды и справедливости.

И сейчас удивительным образом мы являемся живыми свидетелями, как эти глубинные, вроде бы забытые и покрытые пылью веков связи просыпаются и начинают работать. Когда общие современные глобальные вызовы для христианской совести и нравственности сдувают наносные политические обиды последних двух столетий, и главными оказываются не они, а тысячелетние общие духовные корни. Мы видим, как становится востребован не исторический, а метаисторический опыт наших народов, на заре своей истории свободно выбравших путь ко Христу и всегда имевших силу и волю отстаивать во Христе обретенную свободу.

— Спасибо за беседу. Что бы вы пожелали нашим читателям?

— Желаю всем вашим читателям здоровья, радости, любви и помощи Божией в каждый день своей жизни! И желаю всем почаще заходить на ваш замечательный сайт, где всегда можно найти интересные и живые материалы о Православии. И ещё желаю, чтобы интерес к этой прекрасной стране — Венгрии — у читателей не остался виртуальным, а чтобы они приехали и своими глазами увидели всё, о чем они узнали из нашего разговора!

С протоиереем Николаем Кимом беседовал Василий Цупер

http://www.pravoslavie.ru/120 600.html