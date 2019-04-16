Мученик Иоанн родился в 1877 году в селе Крылатка Глазовской волости Можайского уезда Московской губернии в семье крестьянина Михаила Колесникова. В 1910 году Иван Михайлович завёл колесную мастерскую, в которой работал со своими сыновьями, не привлекая кого-либо из рабочих со стороны. Эта колесная мастерская просуществовала у него до 1930 года.

Иван Михайлович Колесников (1877−1943) с семьей

С юности Иван Михайлович был воспитан в благочестии и пел на клиросе в храме Рождества Богородицы в селе Ново Рожествено Можайского уезда. В 1934 году он был избран членом церковного совета и председателем ревизионной комиссии. Это было тяжёлое время гонений на Русскую Православную Церковь. В 1937 году в храме был арестован священник, и прихожане остались без службы. Приход постановил направить Ивана Михайловича в Москву в Патриархию с просьбой к священноначалию прислать им священника. Иван Михайлович вернулся домой с новым священником, и к общему удовлетворению всех верующих богослужение в храме возобновилось. Но не надолго.

5 февраля 1938 года были арестованы священник и диакон, а 1 апреля — Иван Михайлович и монахини, помогавшие в храме. Иван Михайлович был заключён в можайскую тюрьму и в тот же день допрошен. Два привлечённых по делу лжесвидетеля оговорили его: один постоянно привлекался к такого рода делам в качестве лжесвидетеля, а другого уговорил следователь.

— Свидетелями установлено, — заявил следователь, — что вы состоите в группировке церковников, распространяете клевету против партии и правительства. Вы подтверждаете данный факт?

— В группировке церковников я не состоял и контрреволюционной клеветы не распространял.

Вызванный на очную ставку со лжесвидетелями, Иван Михайлович сказал, что с одним из них он не встречался, так чтобы вести с ним разговоры, а другой возводит на него очевидную напраслину и все его показания он отрицает.

7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила Ивана Михайловича к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Магадан. 4 апреля 1939 года Иван Михайловича перевели в лагерь в Кемеровской области. Несогласный с приговором, он отправил жалобу властям, в которой написал, что его осудили неправо вследствие клеветы. Дело было пересмотрено, и в январе 1940 года прокурор предложил дело прекратить за недоказанностью обвинения. 8 мая 1940 года Управление НКВД по Московской области стало ходатайствовать перед Особым Совещанием НКВД «о снижении срока наказания заключённому Колесникову Ивану Михайловичу с десяти до трёх лет». Однако из этого ходатайства ничего не последовало.

Иван Михайлович Колесников скончался 17 апреля 1943 года во 2‑м лагпункте Тайгинского отделения Сиблага в Кемеровской области и был погребён на лагерном кладбище в могиле под номером Е-31.

Мученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от от 24 декабря 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 33−34

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