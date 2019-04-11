Протоиерей Павел Иванович Войнарский родился в 1867 году. По окончании Таврической духовной семинарии стал законоучителем в земской школе. В 1894 году он был рукоположен в дьякона и вскоре — во иерея. До 1904 года служил в храме Архистратига Михаила в селе Новотроицком Бердянскогоо уезда, а после — в селе Юрьевке того же уезда. В 1906 году труды протоиерея Павла были отмечены архиерейской грамотой. После революции священника трижды арестовывали за то, что его сын был офицером, но по требованию крестьян всякий раз выпускали.

25 марта 1919 года при выходе из церкви батюшка был снова арестован. Он этого ожидал, но не хотел оставить прихожан. Матушка его была укрыта крестьянами. Отца Павла и двух крестьян — Павла и Алексея Кирьян увезли в село Новоспасское Екатеринославской губернии, ярко большевистского настроения и до революции считавшееся разбойничьим селом. Здесь 29 марта отец Павел был зверски убит: на его теле обнаружено 11 пулевых ран и несколько штыковых. Братья Кирьян были также расстреляны, и, видимо, их били перед смертью, так как тела мучеников были покрыты синяками.

Священномученик Павел прославлен в числе других страдальцев в лике святых новомучеников российских Архиерейским Собором РПЦЗ в 1981 г.

Имя священномученика Павла Войнарского находится среди 84 имён на мемориальной доске, установленной в 1950 году в Храме-Памятнике Русской православной церкви заграницей в Брюсселе.

Протопресвитер Михаил с. Новые мученики Российские. 1949−1957гг. (Джорданвилль). Ч.2. Ч.2.

С.237−238.

Собор новомучеников и исповедников Российских