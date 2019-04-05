|Православие.Ru
|Анна Сапрыкина
|05.04.2019
Каждый год мы встречаем вместе с детьми церковные праздники. И каждый год, из года в год, подготовка к любому празднику — это, конечно, в первую очередь рассказ о нём. Рассказываем своими словами, чаще всего наглядно-образовательно — по иконам. Открываем книгу с хорошими иллюстрациями, а теперь всё чаще — картинки в Интернете, и просто вместе, «вслух» разглядываем не много не мало как «богословие в красках». Это совсем не трудно, это каждый раз снова и снова оказывается интересно. Но при этом хочется чего-то нового, хочется чем-то заинтересовать старших детей, которые слышат именно эту историю вот уже много лет подряд. Всю свою жизнь, буквально так.
И в прошлом году этим «новым» стало для нас «Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы» святителя Андрея Критского. Того самого, который Великий покаянный канон написал. Это слово — очень интересное, по-моему — даже «детское» изображение Благовещения — благой вести, встречи архангела с Пресвятой Девой в тот самый день, который «спасения нашего главизна».
Интрига Благовещения в рассказе святого Андрея Критского
Преподобный Андрей рассказывает, как Бог дал своему слуге-архангелу повеление пойти к Деве Марии. А потом живо и подробно описывает реакцию ангела на подобное поручение. Мы можем просто прочитать слова преподобного Андрея своим детям:
«Что же Гавриил?… повинуясь Божию велению, полетел к Деве. и, недоумевая в себе, колебался в мыслях, рассуждая — думаю — сам с собою так:
«С чего начать мне исполнение воли Божией? Мгновенно ли явиться в чертоге? Но таким появлением я устрашу душу Девы. Или взойти не вдруг? Но Отроковица почтёт вход мой тайным. Постучать ли в дверь? Но каким образом? Ангелам это не свойственно, потому что никакой предмет, ни содержащий, ни содержимый, не может препятствовать существу безтелесному. Или просто отворить дверь? Но и тогда, как она заперта, я могу пройти сквозь неё. Назвать ли Деву по имени? Но этим я приведу в трепет Отроковицу. каким образом мне приступить к Деве? О чем прежде всего с Нею говорить? О благовестии ли радости, или о вселении в неё Господа моего? О наитии ли Духа Святаго, или об осенении Всевышняго?»"[1].
Интригующее начало придумал преподобный Андрей. Хорошая завязка: прочитать до этого момента и замолчать. Дети обязательно попросят продолжения. И мы будем читать дальше — уже как ответ на запрос наших слушателей:
«Сделаю к Деве обращение, возвещу Ей о чуде, приближусь к Ней, сделаю Ей приветствие и кротко воззову: „радуйся!“ Приветствие будет для меня счастливым вступлением в свободный с Нею разговор. Слово „радуйся!“ послужит мне залогом позволения беседовать с Нею; только глас „радуйся“ ни мало не устрашит, но усладит её душу. Итак, возвещая Ей радостное веление, я начну воззванием: „радуйся!“ На самом деле, прилично приветствовать Царицу благовестием радости..Это воля Божия о спасении и начало радости безмерной!»[2]
Так мы обратим внимание детей на это слово, на обращение — «радуйся!» Можно дальше рассказать о Благовещении своими словами, а можно просто дочитать детям эту проповедь до конца. Андрей Критский живо описывает каждое слово, каждый момент этого великого события. Но если мы говорим с маленькими детьми, то лучше пересказать текст своими словами. Может быть, иногда зачитывая из проповеди какие-то фрагменты.
А можно после вступительной интриги из проповеди святителя Андрея Критского сразу прочитать Евангельский текст — ср. Лк. 1, 24−38. Этот отрывок будет читаться в храме во время праздничной литургии. Так мы уже подготовимся к богослужению.
Радость в тропаре празднику
Для того, кто живет в ритме церковной жизни, даже для маленьких детей, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — долгожданный. Он нарушает строгий ритм покаянных дней — нарушает даже тем, что среди недели на Благовещение бывает полная литургия. Нарушает наглядно — голубыми облачениями вместо фиолетовых и черных, по-настоящему праздничным торжеством и радостью.
Радость этого дня — и в Евангельском чтении, вообще в содержании праздника, и насквозь во всем богослужении, и прямо озвучена в тропаре. Этот тропарь мы вместе с детьми готовим, чтобы петь его дома перед едой и на ночь, и вместе с хором петь в храме — а потом снова дома.
Как обычно, текст тропаря мы вместе с детьми красиво оформляем: записываем на отдельном листе бумаги большими чёткими буквами. Находим в Интернете аудиозапись — слушаем тропарь в исполнении какого-нибудь хорошего хора. Расшифровываем — объясняем смысл непонятных выражений.
«Днесь» — «сегодня». Это слово нам часто встречается в церковных молитвах, и это важная вещь: церковный праздник — это не воспоминание об исторических событиях, а нечто, происходящее прямо сейчас. «Главизна» — голова, то есть начало: «Сегодня начало нашего спасения». «И еже от века таинство явление»: и сегодня же открылось, явилось то, что от века (от начала времен) было тайной. Дальше вроде всё понятно.
А кондак этому празднику наши дети, скорее всего, и так знают наизусть: это «Взбранной Воеводе победительная», песнопение, которое мы вместе поём каждый день во время вечерних молитв. А если не поём, то, наверное, можно как раз начать петь? Ведь даже если общее семейное правило совсем короткое — а в нашей семье, например, оно предельно сокращенное, — в нём, по идее, должна быть хоть какая-то молитва Богородице. Может быть, как раз эта.
Тропарь, кондак, величание, открытки или надписи к празднику Благовещения можно украсить такими картинками-образами:
Пальмовая ветвь — иногда именно эта ветка изображается в руках у архангела на иконах Благовещения.
Цветы — символ чистоты Богородицы. Они тоже изображаются в руках архангела.
Колодец — согласно преданию, первая встреча будущей Матери Божией и вестника-ангела произошла около колодца, когда Богородица набирала воду. На многих иконах можно увидеть, как архангел встречает Деву именно у колодца. Заодно можно посмотреть фильмы о Святой Земле, где рассказывается об источнике Богородицы в Назарете.
Пряжа — можно срисовать с иконы Благовещения: архангел беседует с Девой, а она в это время занимается рукоделием.
Готовимся к Благовещению: и молитва, и храм, и пир горой
6 апреля мы уже начинаем встречать этот чудесный великопостный праздник Богородицы. Наводим порядок: у каждого ребёнка (даже если ребёнок уже не ребёнок) есть своя «зона ответственности», и сегодня нужно её убрать «как следует», а не «как обычно». Может быть, сможем украсить иконы цветами — хотя бы одним белым цветочком. В память о том, что, по преданию, архангел Гавриил во время Благовещения держал в руке белый цветок, белоснежную лилию или пальмовую ветвь. А можно купить такой белый цветок не для домашних икон, а принести его в храм, поставить его к какой-нибудь иконе Богородицы (икону праздника на аналое, скорее всего, организованно украсят и без нас).
Чтобы, вернувшись из храма после литургии, можно было бы сразу сесть за общий стол, мы всегда готовим праздничный стол заранее. Тем более что на Благовещение у нас бывает блюдо, требующее особенной подготовки. Это традиционная русская «Благовещенская кулебяка» — интересный рыбный пирог из дрожжевого теста.
Кулебяка
Иван Шмелёв так вспоминал об этой народной традиции:
«Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой — называется „благовещенская“, на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, — положена к обеду, а пока — первые пироги»[3].
Каждый год мы печём кулебяку к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Никакой обязательности, никакого «религиозного» содержания эта традиция не имеет. Просто обычай нашего народа. И просто это вкусно. И рыбно. И необычно. Потому и печём.
Получается огромный такой, очень сытный и вкусный пирог, которого хватает на всю нашу семью на целый обед. Мы уже привыкли, так повелось: вернёмся из храма на Благовещение — и едим эту кулебяку с чаем, компотом, киселём.
Рецепты кулебяки можно найти в Интернете, можно фантазировать самостоятельно. Можно воспользоваться идеями историка и реконструктора русской кухни Максима Сырникова — мы, собственно, свои первые кулебяки готовили строго по его книгам[4]. В общем и целом получается примерно вот что:
Благовещенская кулебяка
— Филе рыбы (я беру кижуча), мелко рубленное и слегка обжаренное (посолить, поперчить)
— Грибы, обжаренные с луком (Грибы хорошо солёные, нехорошо — маринованные; лук обжарить отдельно)
— Варёный рис
Можно и рыбную печёнку, и вязигу положить. Но такие продукты, конечно, труднее «достать». Если мы кладём начинку слоями, то прокладываем каждый слой блинчиками.
Блинчики делаются так: 1 стакан муки, соль, 2 ст. л. подсолнечного рафинированного масла и столько воды, чтобы получилось тесто, по густоте как сметана. Выпекать на подсолнечном масле.
Выпекать до готовности, примерно час.
Мы делаем кулебяку в форме рыбки — с головой, хвостом, плавниками. Все украшения из теста лепят сами дети. «Глазки» — это просто дырочки: через них выглядывают темные грибы. В большую «голову» нашей «рыбы» мы обычно не кладем рыбную начинку, только грибы с рисом: у одного из наших детей аллергия, а малышу рановато есть красную рыбу, и этот приём — способ приготовить один пирог для всей семьи.
Так или иначе, один из «лайфхаков» — как «всё успеть к празднику»: всё, что только можно — готовить заранее, до праздника, и как можно раньше. И в этом случае всё для начинки кулебяки, даже блинчики, мы стараемся приготовить с утра 6 апреля. Тогда же готовим по возможности и всё остальное для завтрашнего праздничного застолья, или хотя бы подготавливаем продукты для готовки. При этом стараемся особенно не мудрить, наша кулебяка и так вполне сойдёт для сытного обеда и очень даже праздничного настроения. Если получается, то перед всенощной ставим дрожжевое тесто.
Спокойно идём вместе на вечернее богослужение (обычно ненадолго, ближе к помазыванию). А потом дома успеваем и закончить приготовление еды (слепить кулебяку, испечь её, приготовить остальные запланированные блюда), и спокойно подготовиться к Причастию. Просто вовремя лечь спать — великое дело для семьи с маленькими детьми, важная часть подготовки к любому празднику.
Если получится, почитаем что-то детям на ночь. Например, «Лето Господне» Шмелёва, как раз про Благовещение. Или что-то о самом евангельском событии — если мы раньше не успели поговорить с детьми о празднике. Хотя. часто канун праздника выпадает на будние учебные дни, иногда не получается всё заранее рассчитать и успеть, так что свободные вечерние полчаса тратим всё-таки на банальную уборку. В этом году канун праздника придётся на субботу, может быть, будет больше времени? Впрочем, не факт: у нас часто случается, что планы — отдельно, а мы — отдельно.
Если даже не получится что-то читать, не получится ничего особенного приготовить, то можно обойтись «программой-минимум»: просто на общей вечерней молитве споём все вместе тропарь и кондак, хотя бы парой фраз напомним детям о том, что сегодня «Гавриил благодать благовествует».
А может быть, прежде, чем уложить детей, мы вместе с ними, по очереди, прочитаем первую песнь канона Благовещению. Отправим детей в кровати — и дочитаем с мужем, женой этот канон до конца. Я очень люблю читать что-то из вечерней службы дома — ведь в храме с детьми бывает очень непросто сосредоточиться. А вечернее богослужение — оно ведь именно о празднике. В любом виде, самом беременном, самом кормящем, хотя бы что-то прочитать из сегодняшнего богослужения — вполне реальная вещь. Было бы желание. Был бы малыш здоров.
Праздник Евангелия
Праздник Благовещения, как и любой другой церковный праздник, — это в первую очередь литургия. Даже если накануне почему-то не получилось пойти на службу, сегодня мы обязательно, если только живы-здоровы, все вместе идём в храм. Чтобы прославить «благословенную в женах», которая сегодня становится «жилищем Царя Небесного». Хотя бы просто вспомнить об этом, увидеть это Евангелие: приложиться к праздничной иконе, вместе с хором в конце службы спеть праздничные песнопения. И, конечно, причаститься.
А дома мы снова споём этот тропарь — перед тем как сесть за стол. Столько раз мы уже повторяли эту молитву — так что, скорее всего, сегодня мы будем петь довольно стройно и почти красиво. На столе у нас — долгожданная благовещенская кулебяка.
Если получится, мы немного почитаем что-то о празднике, когда кулебяку уже разрезали и когда дети уже начали есть. Вот, например, для особой торжественности, из проповеди того же святителя Андрея Критского:
«Итак все днесь да веселится, природа да взыграет! Ныне отверзается небо, и земля невидимо приемлет Царя всяческих. чтобы дщерь Адама, происшедшая от племени Давидова, возвратила собою ту радость, которую потеряла праматерь»[5].
Коротко? И слава Богу. Слишком витиевато? Значит, есть о чём поговорить сейчас, за столом: кто такая эта «дщерь Адама от племени Давидова». Кто такая праматерь и что она потеряла. Вот и привели мы праздник за наш стол, хотя бы на пару минут. Кстати, если папа на работе, то мы такое большое красивое застолье с чтением устраиваем не сразу после службы, а за ужином, когда мы сможем собраться все вместе. Достать сервиз, зажечь свечи. Праздник!
Свобода, Пушкин и яркие традиции
Красивая русская народная традиция: выпускать птичек на Благовещение. Откуда взялся этот обычай, и причём здесь благовестие архангела будущей Матери Божией?
Это символ свободы. Благовещение — день начала нашего спасения, освобождения от власти греха. И призваны мы к свободе (ср. Гал. 5, 13), и Христос, который сегодня приходит на землю, принёс нам свободу — истинную, настоящую свободу. Освобождение птички, вылетающей из клетки, символизирует душу человека, освобождённую Богом от рабства греху — для устремления в небо, к своему Освободителю. И такая традиция — наглядная иллюстрация этого образа. Наглядная, радостная, на всю жизнь запоминающаяся.
Этот обычай вошёл в круг жизни нашего народа, в наши поговорки, в нашу литературу. Как там писал наш дорогой Александр Сергеевич?
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Проходят столетия, времена меняются, но наша культура в своей основе, хотя бы в общих чертах — все та же, что и при «солнце русской поэзии». В «светлый праздник весны» и в приходах нашей Церкви, и в семьях возрождаются русские народные традиции празднования православных праздников. В том числе и обычай выпускать на Благовещение птичек оказывается для многих детей уже их «родным обычаем».
Фото из семейного архива протоиерея Максима Первозванского
Вот как рассказывает об этом протоиерей Максим Первозванский:
«Мы с семьёй каждый год выпускаем птиц на Благовещении. чем больше наши церковные праздники обогащаются всевозможными дополнительными традициями, тем более ярко они переживаются. Это касается, в первую очередь, детей. И птичек мы выпускаем в 90% ради них, но и взрослые всё-таки не остаются в стороне.
..На Благовещение, когда ребёнок держит в руках синичку или щегла, а потом птичка выпархивает из рук, — незабываемое впечатление, которое фиксирует в его сознании особенность Праздника, помогая идти от внешнего — вглубь… Я не считаю, что эта традиция наносит какой-то вред природе. Вообще, в дикой природе птицы гибнут не реже, чем в «страшных» историях, которые ходят вокруг благовещенской традиции. А весенний период — вообще для многих птиц критичный. Очень много птиц погибает — от холода, от сырости, от бескормицы, от хищников. Что поделать, такая жизнь!
Если бы я видел в выпускании птичек просто какую-то забаву, то, наверное, она бы не имела смысла, но, на мой взгляд, — это яркий символ, помогающий и в духовном воспитании наших детей.
Вообще, странно звучат рассуждения из серии «птичку жалко». Скоро все сядут за пасхальный стол, у всех на столе будет мясо, птица, и никто проблемы в этом видеть не будет.
Не будет криков в социальных сетях, что ради вкусных блюд сто тысяч бедных кур лишили жизни, зарезали 50 тысяч несчастных коров, потом их разделывали, снимали шкуру. Ведь мясо так и добывается, а не появляется волшебным образом в супермаркете сразу разрезанным на кусочки.
Так что, повторяю, я за здравый смысл и яркие традиции"[6].
Фото из семейного архива протоиерея Максима Первозванского
Наши дети сегодня, в XXI веке, выпускают на Благовещение птичек — так же, как их выпускали наши предки сотни лет назад. Так же, как выпускал птичек маленький Иван Шмелёв:
«Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.
— Бери в руку. Держи — не мни. — говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих — «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А — «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоёт, улетая. Пускай!..
Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу — пырхх. — но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже её целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села. — и нет её! Мне дают и ещё, ещё. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин всё ещё достаёт под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить"[7].
Как приобщить к этой традиции наших детей — если мы этого, конечно, захотим, если мы всё-таки сторонники не только «здравого смысла», но и «ярких традиций»?
Самое простое — включить телевизор или Интернет, посмотреть, как выпускает птичек на Благовещение наш русский Патриарх.
Посложнее, зато интереснее — в этот праздник Пресвятой Богородицы поехать с детьми на литургию в такой храм, где священники сохраняют этот народный обычай. Дети увидят этих птичек живьём, увидят, как они взмывают в воздух.
Ещё немного сложнее, зато во много раз живее — самим купить птичек и самим выпустить их после утреннего богослужения.
Вариантов такого «самостоятельного выпуска» может быть много. Вот, например, один из подходов:
Другой вариант — купить каждому ребёнку по птичке. Вынимаем птичку из клетки, передаем ребёнку, который должен принять птичку руками, сложенными «лодочкой» (как в игре «колечко»). Ребёнок приподнимает одну руку — и птичка вылетает из рук ребёнка.
Что получаем?
А потом — потом подержать в руках живую птичку, увидеть, как она взлетает на ближайшее дерево, как наши птички начинают чирикать и петь на свободе. Мы вернёмся домой, а на привычном уже месте нет наших птичек. Они уже на воле. Они — там, где должны быть, где их настоящий дом, где они смогут свить гнездышко и вывести птенчиков.
Впрочем, будем ли мы сохранять подобные традиции или, наоборот, категорически откажемся от них — явно не так важно.
Главное — то, что незаметно, легко и аккуратно, ярко и живо мы вместе с детьми умудрились «пройти» целую тему из курса Закона Божия — не просто школьного или семейного урока, а урока всей нашей жизни. И не одну тему — а сразу много. Может, не «прошли», но хотя бы прикоснулись.
Ведь Благовещение — это православное учение о спасении. Благовещение — о том, что Спаситель — и Бог, и Человек. Что Христос воплотился от Духа Святого и от Марии Девы. Решения Вселенских Соборов, постулаты Символа Веры — всё это в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. И всё это мы успели увидеть, когда просто вместе с детьми читали Библию, разглядывали иконы, читали детям книжки на ночь, пели тропарь. Вот так просто. Если мы были вместе, если были с Церковью и в Церкви, если хоть немного готовились к празднику — всё это уже стало частью нашей жизни, частью жизни каждого нашего ребёнка.
http://www.pravoslavie.ru/120 378.html
Примечание:
[1] Андрей Критский, свт. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы. СПб, 1869.
[2] Там же.
[3] Шмелев И. Лето Господне. М., 2011.
[4] Сырников Максим. Русская домашняя кухня. Книга Гастронома. М., 2011.
[5] Андрей Критский, свт. Цит. соч.
[6] Прот. Максим Первозванский. Выпускание птиц на Благовещение — красивая традиция или современная жестокость? / Оксана Головко. 6 апреля 2015 г. // http://www.pravmir.ru/vyipuskanie-ptits-na-blagoveshhenie-krasivaya-traditsiya-ili-sovremennaya-zhestokost/
[7] Шмелев И. Лето Господне. М., 2011.