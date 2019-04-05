Каждый год мы встречаем вместе с детьми церковные праздники. И каждый год, из года в год, подготовка к любому празднику — это, конечно, в первую очередь рассказ о нём. Рассказываем своими словами, чаще всего наглядно-образовательно — по иконам. Открываем книгу с хорошими иллюстрациями, а теперь всё чаще — картинки в Интернете, и просто вместе, «вслух» разглядываем не много не мало как «богословие в красках». Это совсем не трудно, это каждый раз снова и снова оказывается интересно. Но при этом хочется чего-то нового, хочется чем-то заинтересовать старших детей, которые слышат именно эту историю вот уже много лет подряд. Всю свою жизнь, буквально так.

И в прошлом году этим «новым» стало для нас «Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы» святителя Андрея Критского. Того самого, который Великий покаянный канон написал. Это слово — очень интересное, по-моему — даже «детское» изображение Благовещения — благой вести, встречи архангела с Пресвятой Девой в тот самый день, который «спасения нашего главизна».

Интрига Благовещения в рассказе святого Андрея Критского

Преподобный Андрей рассказывает, как Бог дал своему слуге-архангелу повеление пойти к Деве Марии. А потом живо и подробно описывает реакцию ангела на подобное поручение. Мы можем просто прочитать слова преподобного Андрея своим детям:

«Что же Гавриил?… повинуясь Божию велению, полетел к Деве. и, недоумевая в себе, колебался в мыслях, рассуждая — думаю — сам с собою так:

«С чего начать мне исполнение воли Божией? Мгновенно ли явиться в чертоге? Но таким появлением я устрашу душу Девы. Или взойти не вдруг? Но Отроковица почтёт вход мой тайным. Постучать ли в дверь? Но каким образом? Ангелам это не свойственно, потому что никакой предмет, ни содержащий, ни содержимый, не может препятствовать существу безтелесному. Или просто отворить дверь? Но и тогда, как она заперта, я могу пройти сквозь неё. Назвать ли Деву по имени? Но этим я приведу в трепет Отроковицу. каким образом мне приступить к Деве? О чем прежде всего с Нею говорить? О благовестии ли радости, или о вселении в неё Господа моего? О наитии ли Духа Святаго, или об осенении Всевышняго?»"[1].

Интригующее начало придумал преподобный Андрей. Хорошая завязка: прочитать до этого момента и замолчать. Дети обязательно попросят продолжения. И мы будем читать дальше — уже как ответ на запрос наших слушателей:

«Сделаю к Деве обращение, возвещу Ей о чуде, приближусь к Ней, сделаю Ей приветствие и кротко воззову: „радуйся!“ Приветствие будет для меня счастливым вступлением в свободный с Нею разговор. Слово „радуйся!“ послужит мне залогом позволения беседовать с Нею; только глас „радуйся“ ни мало не устрашит, но усладит её душу. Итак, возвещая Ей радостное веление, я начну воззванием: „радуйся!“ На самом деле, прилично приветствовать Царицу благовестием радости..Это воля Божия о спасении и начало радости безмерной!»[2]

Так мы обратим внимание детей на это слово, на обращение — «радуйся!» Можно дальше рассказать о Благовещении своими словами, а можно просто дочитать детям эту проповедь до конца. Андрей Критский живо описывает каждое слово, каждый момент этого великого события. Но если мы говорим с маленькими детьми, то лучше пересказать текст своими словами. Может быть, иногда зачитывая из проповеди какие-то фрагменты.

А можно после вступительной интриги из проповеди святителя Андрея Критского сразу прочитать Евангельский текст — ср. Лк. 1, 24−38. Этот отрывок будет читаться в храме во время праздничной литургии. Так мы уже подготовимся к богослужению.

Радость в тропаре празднику

Для того, кто живет в ритме церковной жизни, даже для маленьких детей, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — долгожданный. Он нарушает строгий ритм покаянных дней — нарушает даже тем, что среди недели на Благовещение бывает полная литургия. Нарушает наглядно — голубыми облачениями вместо фиолетовых и черных, по-настоящему праздничным торжеством и радостью.

Радость этого дня — и в Евангельском чтении, вообще в содержании праздника, и насквозь во всем богослужении, и прямо озвучена в тропаре. Этот тропарь мы вместе с детьми готовим, чтобы петь его дома перед едой и на ночь, и вместе с хором петь в храме — а потом снова дома.

Как обычно, текст тропаря мы вместе с детьми красиво оформляем: записываем на отдельном листе бумаги большими чёткими буквами. Находим в Интернете аудиозапись — слушаем тропарь в исполнении какого-нибудь хорошего хора. Расшифровываем — объясняем смысл непонятных выражений.

«Днесь» — «сегодня». Это слово нам часто встречается в церковных молитвах, и это важная вещь: церковный праздник — это не воспоминание об исторических событиях, а нечто, происходящее прямо сейчас. «Главизна» — голова, то есть начало: «Сегодня начало нашего спасения». «И еже от века таинство явление»: и сегодня же открылось, явилось то, что от века (от начала времен) было тайной. Дальше вроде всё понятно.

А кондак этому празднику наши дети, скорее всего, и так знают наизусть: это «Взбранной Воеводе победительная», песнопение, которое мы вместе поём каждый день во время вечерних молитв. А если не поём, то, наверное, можно как раз начать петь? Ведь даже если общее семейное правило совсем короткое — а в нашей семье, например, оно предельно сокращенное, — в нём, по идее, должна быть хоть какая-то молитва Богородице. Может быть, как раз эта.

Тропарь, кондак, величание, открытки или надписи к празднику Благовещения можно украсить такими картинками-образами:

Пальмовая ветвь — иногда именно эта ветка изображается в руках у архангела на иконах Благовещения.

Цветы — символ чистоты Богородицы. Они тоже изображаются в руках архангела.

Колодец — согласно преданию, первая встреча будущей Матери Божией и вестника-ангела произошла около колодца, когда Богородица набирала воду. На многих иконах можно увидеть, как архангел встречает Деву именно у колодца. Заодно можно посмотреть фильмы о Святой Земле, где рассказывается об источнике Богородицы в Назарете.

Пряжа — можно срисовать с иконы Благовещения: архангел беседует с Девой, а она в это время занимается рукоделием.

Готовимся к Благовещению: и молитва, и храм, и пир горой

6 апреля мы уже начинаем встречать этот чудесный великопостный праздник Богородицы. Наводим порядок: у каждого ребёнка (даже если ребёнок уже не ребёнок) есть своя «зона ответственности», и сегодня нужно её убрать «как следует», а не «как обычно». Может быть, сможем украсить иконы цветами — хотя бы одним белым цветочком. В память о том, что, по преданию, архангел Гавриил во время Благовещения держал в руке белый цветок, белоснежную лилию или пальмовую ветвь. А можно купить такой белый цветок не для домашних икон, а принести его в храм, поставить его к какой-нибудь иконе Богородицы (икону праздника на аналое, скорее всего, организованно украсят и без нас).

Чтобы, вернувшись из храма после литургии, можно было бы сразу сесть за общий стол, мы всегда готовим праздничный стол заранее. Тем более что на Благовещение у нас бывает блюдо, требующее особенной подготовки. Это традиционная русская «Благовещенская кулебяка» — интересный рыбный пирог из дрожжевого теста.

Кулебяка

Иван Шмелёв так вспоминал об этой народной традиции:

«Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой — называется „благовещенская“, на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, — положена к обеду, а пока — первые пироги»[3].

Каждый год мы печём кулебяку к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Никакой обязательности, никакого «религиозного» содержания эта традиция не имеет. Просто обычай нашего народа. И просто это вкусно. И рыбно. И необычно. Потому и печём.

Получается огромный такой, очень сытный и вкусный пирог, которого хватает на всю нашу семью на целый обед. Мы уже привыкли, так повелось: вернёмся из храма на Благовещение — и едим эту кулебяку с чаем, компотом, киселём.

Рецепты кулебяки можно найти в Интернете, можно фантазировать самостоятельно. Можно воспользоваться идеями историка и реконструктора русской кухни Максима Сырникова — мы, собственно, свои первые кулебяки готовили строго по его книгам[4]. В общем и целом получается примерно вот что:

Благовещенская кулебяка

Приготовить постное дрожжевое тесто. Немного теста отложить для украшения, остальное раскатать. Положить начинку либо по углам — как у Шмелева, либо слоями — так у Сырникова:

— Филе рыбы (я беру кижуча), мелко рубленное и слегка обжаренное (посолить, поперчить)

— Грибы, обжаренные с луком (Грибы хорошо солёные, нехорошо — маринованные; лук обжарить отдельно)

— Варёный рис

Можно и рыбную печёнку, и вязигу положить. Но такие продукты, конечно, труднее «достать». Если мы кладём начинку слоями, то прокладываем каждый слой блинчиками.

Блинчики делаются так: 1 стакан муки, соль, 2 ст. л. подсолнечного рафинированного масла и столько воды, чтобы получилось тесто, по густоте как сметана. Выпекать на подсолнечном масле.

Соединить края теста. Защипать. Перевернуть защипом вниз — сразу на противень, смазанный маслом. Придать пирогу форму, из обрезков теста сделать украшения.

Выпекать до готовности, примерно час.

Мы делаем кулебяку в форме рыбки — с головой, хвостом, плавниками. Все украшения из теста лепят сами дети. «Глазки» — это просто дырочки: через них выглядывают темные грибы. В большую «голову» нашей «рыбы» мы обычно не кладем рыбную начинку, только грибы с рисом: у одного из наших детей аллергия, а малышу рановато есть красную рыбу, и этот приём — способ приготовить один пирог для всей семьи.

Так или иначе, один из «лайфхаков» — как «всё успеть к празднику»: всё, что только можно — готовить заранее, до праздника, и как можно раньше. И в этом случае всё для начинки кулебяки, даже блинчики, мы стараемся приготовить с утра 6 апреля. Тогда же готовим по возможности и всё остальное для завтрашнего праздничного застолья, или хотя бы подготавливаем продукты для готовки. При этом стараемся особенно не мудрить, наша кулебяка и так вполне сойдёт для сытного обеда и очень даже праздничного настроения. Если получается, то перед всенощной ставим дрожжевое тесто.

Спокойно идём вместе на вечернее богослужение (обычно ненадолго, ближе к помазыванию). А потом дома успеваем и закончить приготовление еды (слепить кулебяку, испечь её, приготовить остальные запланированные блюда), и спокойно подготовиться к Причастию. Просто вовремя лечь спать — великое дело для семьи с маленькими детьми, важная часть подготовки к любому празднику.

Если получится, почитаем что-то детям на ночь. Например, «Лето Господне» Шмелёва, как раз про Благовещение. Или что-то о самом евангельском событии — если мы раньше не успели поговорить с детьми о празднике. Хотя. часто канун праздника выпадает на будние учебные дни, иногда не получается всё заранее рассчитать и успеть, так что свободные вечерние полчаса тратим всё-таки на банальную уборку. В этом году канун праздника придётся на субботу, может быть, будет больше времени? Впрочем, не факт: у нас часто случается, что планы — отдельно, а мы — отдельно.

Если даже не получится что-то читать, не получится ничего особенного приготовить, то можно обойтись «программой-минимум»: просто на общей вечерней молитве споём все вместе тропарь и кондак, хотя бы парой фраз напомним детям о том, что сегодня «Гавриил благодать благовествует».

А может быть, прежде, чем уложить детей, мы вместе с ними, по очереди, прочитаем первую песнь канона Благовещению. Отправим детей в кровати — и дочитаем с мужем, женой этот канон до конца. Я очень люблю читать что-то из вечерней службы дома — ведь в храме с детьми бывает очень непросто сосредоточиться. А вечернее богослужение — оно ведь именно о празднике. В любом виде, самом беременном, самом кормящем, хотя бы что-то прочитать из сегодняшнего богослужения — вполне реальная вещь. Было бы желание. Был бы малыш здоров.

Праздник Евангелия

Праздник Благовещения, как и любой другой церковный праздник, — это в первую очередь литургия. Даже если накануне почему-то не получилось пойти на службу, сегодня мы обязательно, если только живы-здоровы, все вместе идём в храм. Чтобы прославить «благословенную в женах», которая сегодня становится «жилищем Царя Небесного». Хотя бы просто вспомнить об этом, увидеть это Евангелие: приложиться к праздничной иконе, вместе с хором в конце службы спеть праздничные песнопения. И, конечно, причаститься.

А дома мы снова споём этот тропарь — перед тем как сесть за стол. Столько раз мы уже повторяли эту молитву — так что, скорее всего, сегодня мы будем петь довольно стройно и почти красиво. На столе у нас — долгожданная благовещенская кулебяка.

Если получится, мы немного почитаем что-то о празднике, когда кулебяку уже разрезали и когда дети уже начали есть. Вот, например, для особой торжественности, из проповеди того же святителя Андрея Критского:

«Итак все днесь да веселится, природа да взыграет! Ныне отверзается небо, и земля невидимо приемлет Царя всяческих. чтобы дщерь Адама, происшедшая от племени Давидова, возвратила собою ту радость, которую потеряла праматерь»[5].

Коротко? И слава Богу. Слишком витиевато? Значит, есть о чём поговорить сейчас, за столом: кто такая эта «дщерь Адама от племени Давидова». Кто такая праматерь и что она потеряла. Вот и привели мы праздник за наш стол, хотя бы на пару минут. Кстати, если папа на работе, то мы такое большое красивое застолье с чтением устраиваем не сразу после службы, а за ужином, когда мы сможем собраться все вместе. Достать сервиз, зажечь свечи. Праздник!

Свобода, Пушкин и яркие традиции

Красивая русская народная традиция: выпускать птичек на Благовещение. Откуда взялся этот обычай, и причём здесь благовестие архангела будущей Матери Божией?

Это символ свободы. Благовещение — день начала нашего спасения, освобождения от власти греха. И призваны мы к свободе (ср. Гал. 5, 13), и Христос, который сегодня приходит на землю, принёс нам свободу — истинную, настоящую свободу. Освобождение птички, вылетающей из клетки, символизирует душу человека, освобождённую Богом от рабства греху — для устремления в небо, к своему Освободителю. И такая традиция — наглядная иллюстрация этого образа. Наглядная, радостная, на всю жизнь запоминающаяся.

Этот обычай вошёл в круг жизни нашего народа, в наши поговорки, в нашу литературу. Как там писал наш дорогой Александр Сергеевич?

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

Проходят столетия, времена меняются, но наша культура в своей основе, хотя бы в общих чертах — все та же, что и при «солнце русской поэзии». В «светлый праздник весны» и в приходах нашей Церкви, и в семьях возрождаются русские народные традиции празднования православных праздников. В том числе и обычай выпускать на Благовещение птичек оказывается для многих детей уже их «родным обычаем».

Фото из семейного архива протоиерея Максима Первозванского

Вот как рассказывает об этом протоиерей Максим Первозванский:

«Мы с семьёй каждый год выпускаем птиц на Благовещении. чем больше наши церковные праздники обогащаются всевозможными дополнительными традициями, тем более ярко они переживаются. Это касается, в первую очередь, детей. И птичек мы выпускаем в 90% ради них, но и взрослые всё-таки не остаются в стороне.

..На Благовещение, когда ребёнок держит в руках синичку или щегла, а потом птичка выпархивает из рук, — незабываемое впечатление, которое фиксирует в его сознании особенность Праздника, помогая идти от внешнего — вглубь… Я не считаю, что эта традиция наносит какой-то вред природе. Вообще, в дикой природе птицы гибнут не реже, чем в «страшных» историях, которые ходят вокруг благовещенской традиции. А весенний период — вообще для многих птиц критичный. Очень много птиц погибает — от холода, от сырости, от бескормицы, от хищников. Что поделать, такая жизнь!

Если бы я видел в выпускании птичек просто какую-то забаву, то, наверное, она бы не имела смысла, но, на мой взгляд, — это яркий символ, помогающий и в духовном воспитании наших детей.

Вообще, странно звучат рассуждения из серии «птичку жалко». Скоро все сядут за пасхальный стол, у всех на столе будет мясо, птица, и никто проблемы в этом видеть не будет.

Не будет криков в социальных сетях, что ради вкусных блюд сто тысяч бедных кур лишили жизни, зарезали 50 тысяч несчастных коров, потом их разделывали, снимали шкуру. Ведь мясо так и добывается, а не появляется волшебным образом в супермаркете сразу разрезанным на кусочки.

Так что, повторяю, я за здравый смысл и яркие традиции"[6].

Фото из семейного архива протоиерея Максима Первозванского

Наши дети сегодня, в XXI веке, выпускают на Благовещение птичек — так же, как их выпускали наши предки сотни лет назад. Так же, как выпускал птичек маленький Иван Шмелёв:

«Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

— Бери в руку. Держи — не мни. — говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих — «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А — «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоёт, улетая. Пускай!..

Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу — пырхх. — но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже её целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села. — и нет её! Мне дают и ещё, ещё. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин всё ещё достаёт под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить"[7].

Как приобщить к этой традиции наших детей — если мы этого, конечно, захотим, если мы всё-таки сторонники не только «здравого смысла», но и «ярких традиций»?

Самое простое — включить телевизор или Интернет, посмотреть, как выпускает птичек на Благовещение наш русский Патриарх.

Посложнее, зато интереснее — в этот праздник Пресвятой Богородицы поехать с детьми на литургию в такой храм, где священники сохраняют этот народный обычай. Дети увидят этих птичек живьём, увидят, как они взмывают в воздух.

Ещё немного сложнее, зато во много раз живее — самим купить птичек и самим выпустить их после утреннего богослужения.

Вариантов такого «самостоятельного выпуска» может быть много. Вот, например, один из подходов:

Купить (на птичьем рынке, у птицеловов) неприрученных ещё птичек, «диких», нашей полосы. Купить их за два-три дня до праздника, не больше. Чтобы птички не успели привыкнуть к дому и не потеряли своих диких привычек. Посадить их в большую клетку. Кормить и поить, как скажет продавец. Так в это голодное для птиц весеннее время наши птички запасутся силами на дальнейшую свободную жизнь. После возвращения из храма в день Благовещения взять клетку с птичками, пойти к ближайшей роще, лесу. По дороге ещё раз напомним детям о том, что означает это «дарованье свободы» птичкам. Попросить детей, кто помнит, — прочитать стихи об этом «родном обычае старины». Или спеть ещё раз тропарь празднику. Затем — такие варианты. Некоторые наши друзья просто открывают дверцу клетки. Птички довольно быстро обнаруживают выход и сами вылетают. Этот вариант особенно хорош, если у нас на троих-семерых деток только одна-две птички.

Другой вариант — купить каждому ребёнку по птичке. Вынимаем птичку из клетки, передаем ребёнку, который должен принять птичку руками, сложенными «лодочкой» (как в игре «колечко»). Ребёнок приподнимает одну руку — и птичка вылетает из рук ребёнка.

Там, где выпустили птичек, повесить подготовленную кормушку или даже синичник (тем более если выпускали синиц). Или просто рассыпать, где будет удобно, корм для птиц. Кстати, синичкам в это время года особенно хорошо нарезать тонкими полосками такую непостную вещь, как свежее сало. Наши дети развешивают этот корм на веточки деревьев. Когда есть свой участок, можно потом увидеть, с каким аппетитом птички этих псевдо-червячков подъедают.

Что получаем?

Огромную ожидаемую радость для каждого нашего ребёнка.

Яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

Самые светлые и радостные детские ассоциации с праздником Благовещения — ассоциации, которые останутся у ребёнка навсегда, где бы он потом ни оказался, как бы далеко он ни ушёл от подобного образа жизни

Традиции русского народа, описанные в литературе, станут реальностью детства наших детей

В качестве бонуса: наши городские дети почти не видят и не знают птиц. А здесь — пусть всего на два дня, но дети могут, сколько захотят, вблизи, на собственном подоконнике рассматривать птичек — щеглов, синичек, малиновок, снегирей. Будут следить, чтобы птичкам всегда хватало воды, чтобы у них были свежие зернышки. Чтобы правильно кормить птиц, придётся изучить особенности их рациона, а значит — дети научатся грамотно подкармливать и диких, уличных птичек.

А потом — потом подержать в руках живую птичку, увидеть, как она взлетает на ближайшее дерево, как наши птички начинают чирикать и петь на свободе. Мы вернёмся домой, а на привычном уже месте нет наших птичек. Они уже на воле. Они — там, где должны быть, где их настоящий дом, где они смогут свить гнездышко и вывести птенчиков.

Впрочем, будем ли мы сохранять подобные традиции или, наоборот, категорически откажемся от них — явно не так важно.

Главное — то, что незаметно, легко и аккуратно, ярко и живо мы вместе с детьми умудрились «пройти» целую тему из курса Закона Божия — не просто школьного или семейного урока, а урока всей нашей жизни. И не одну тему — а сразу много. Может, не «прошли», но хотя бы прикоснулись.

Ведь Благовещение — это православное учение о спасении. Благовещение — о том, что Спаситель — и Бог, и Человек. Что Христос воплотился от Духа Святого и от Марии Девы. Решения Вселенских Соборов, постулаты Символа Веры — всё это в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. И всё это мы успели увидеть, когда просто вместе с детьми читали Библию, разглядывали иконы, читали детям книжки на ночь, пели тропарь. Вот так просто. Если мы были вместе, если были с Церковью и в Церкви, если хоть немного готовились к празднику — всё это уже стало частью нашей жизни, частью жизни каждого нашего ребёнка.

http://www.pravoslavie.ru/120 378.html

Примечание:

[1] Андрей Критский, свт. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы. СПб, 1869.

[2] Там же.

[3] Шмелев И. Лето Господне. М., 2011.

[4] Сырников Максим. Русская домашняя кухня. Книга Гастронома. М., 2011.

[5] Андрей Критский, свт. Цит. соч.

[6] Прот. Максим Первозванский. Выпускание птиц на Благовещение — красивая традиция или современная жестокость? / Оксана Головко. 6 апреля 2015 г. // http://www.pravmir.ru/vyipuskanie-ptits-na-blagoveshhenie-krasivaya-traditsiya-ili-sovremennaya-zhestokost/

[7] Шмелев И. Лето Господне. М., 2011.