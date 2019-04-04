Священномученик Василий родился 20 января 1883 года в Москве в семье купца Павла Коклина, владельца посудохозяйственного магазина. Окончив четырехклассное городское училище, он стал помогать отцу. Во время Первой мировой войны с 1915 по 1918 год служил в армии рядовым. По возвращении с фронта Василий Павлович снова стал помогать отцу в торговле — в 1922—1927 годах они имели палатку на Зацепском рынке. В 1927 году Василий был рукоположен во священника и служил в Знаменской церкви московского села Перово.

Священник Василий Коклин был арестован 21 января 1938 года вместе с группой духовенства, служившего в храмах Ухтомского района Московской области. Сразу же после ареста власти допросили священника.

— Следствием установлено, что вы, состоя членом контрреволюционной организации, руководителем которой являлся благочинный Воздвиженский, вели активную контрреволюционную деятельность. Признаёте ли вы это?

— Нет, это я отрицаю.

— Следствием установлено, что вы выражали пораженческие настроения по отношению к советской власти. Признаёте ли вы это?

— Нет, это я отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю.

Поскольку отец Василий отказывался признать себя виновным, ему устроили очную ставку со священником церкви, где он служил, — Сергием Сахаровым, согласившимся давать показания, нужные следствию.

— Сергей Николаевич Сахаров подтверждает, что вы являетесь членом контрреволюционной группы духовенства, руководителем которой был Владимир Фёдорович Воздвиженский, и вели активную борьбу против советской власти. Признаёте ли вы это?

— Нет, это я отрицаю, — ответил священник.

На этом допросы и очные ставки были закончены.

15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Священник Василий Коклин был расстрелян 5 апреля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 217−219

Убиение праведников в Бутове