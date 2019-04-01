Исповедник Иоанн родился в 1874 году в селе Красное Шуйского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Михаила Блинова. В 1886 году Иван окончил школу в селе Красном, а затем вместе с отцом занимался крестьянским хозяйством. После смерти в 1889 году отца он в летнее время крестьянствовал, а зимой вместе с братом уходил на заработки в Оренбургскую губернию. С 1915 года Иван Михайлович стал заниматься исключительно крестьянством и уже никуда не выезжал из села. В 1920 году он поступил псаломщиком в Знаменскую церковь в селе Красном.

10 февраля 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали священников, служивших в храмах сёл Красного и Палеха, и псаломщика Иоанна, обвинив их в антисоветской деятельности, в том, что они противодействовали организации колхозов, используя для этого религиозные чувства верующих, и заключили их в шуйскую тюрьму. Обвинения строились на показаниях коммунистов и комсомольцев Палеха и Красного, а также председателей колхозов и сельсоветов, которые сводили счёты со всеми, к кому они недоброжелательно тогда относились. Все они о псаломщике Иване Блинове показали, что он был глубоко верующим человеком и часто вслух заявлял: «Сдохну с голода, но душу бесам не отдам, пострадаю за веру Христову».

На допросе Иван Михайлович сказал: «Мне действительно с крестьянами нашего села приходилось разговаривать на политические темы. В этих разговорах я высказывал недовольство советской властью, что велики налоги, плохо снабжают крестьян товарами и хлебом, нигде ничего нет, что при царе жилось лучше, но кому я это говорил, я уже забыл. Виновным себя не признаю».

После ареста Ивана Михайловича крестьяне села Красного направили властям прошение об освобождении псаломщика, о котором они готовы свидетельствовать, что он никакой антисоветской агитации не вел. Под прошением поставили свои подписи более пятидесяти жителей села.

После окончания следствия сотрудники ОГПУ потребовали для части обвиняемых, в том числе и для Ивана Михайловича, три года заключения в концлагере. Но затем предложили некоторым обвиняемым стать осведомителями, и кто дал согласие, того освободили. Сделано было такое предложение и Ивану Михайловичу, он дал на это согласие и вернулся домой. С этого дня его обязали регулярно являться в ОГПУ и давать нужные сведения. Иван Михайлович являлся, но сведений не давал, а когда возвращался домой и односельчане его спрашивали, где он был, то Иван Михайлович откровенно заявлял, что был в ОГПУ, и сотрудники ОГПУ в конце концов решили его арестовать.

Были допрошены свидетели, которые показали, что Иван Михайлович является активным религиозным человеком и ведёт среди крестьян агитацию за укрепление Христовой веры: ходит по деревням и в беседах с крестьянами рассказывает о чудесах, призывает крестьян стойко держаться за веру и не позволять советской власти издеваться над ней.

Другой свидетель показал, что как-то возвращался вместе с псаломщиком с сенокоса и тот сказал: «Вот смотрите, мы потрудились, теперь Богу помолимся, и на нашу молитву Бог пошлёт нам за наши труды Свой дар. А что делается у этих проклятых коммунистов? Сколько бы они ни работали, а всё равно у них толку никакого не будет — будут зиму с голоду издыхать. А всё потому, что Бога забыли».

21 января 1931 года Иван Михайлович был арестован и заключён в тюрьму в городе Шуе. 2 февраля следователь допросил псаломщика. Отвечая на его вопросы, Иван Михайлович сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. В отношении разговоров с населением о религии и о насилии над духовенством со стороны советской власти — что дождались, что заберут и последних священнослужителей, — то я их с верующими крестьянами имел, говоря им, что советская власть таким путём заберёт всех священников и служить будет некому. Также имел разговор, что советская власть обкладывает как духовенство, так и самих крестьян непосильными налогами. Агитации же против советской власти я не вёл».

3 июля 1931 года тройка ОГПУ приговорила исповедника к трём годам ссылки в Казахстан, и он был сослан в Семипалатинскую область. Псаломщик Иван Михайлович Блинов скончался в ссылке 1 апреля 1933 года и был погребён в безвестной могиле.

Исповедник Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 22 февраля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 201−203

Собор новомучеников и исповедников Российских