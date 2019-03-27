С началом поста у многих своих друзей в «Фейсбуке» прочитал известное выражение о том, что главное в посте — не есть друг друга. Чаще всего это означает, что пост человек соблюдать не собирается. Полная фраза: «Вы постом хоть мясо ешьте, только друг друга не ешьте», — принадлежит преподобному Серафиму Саровскому, который, как известно, борясь со страстями, тысячу дней молился на камне и под конец жизни питался одной травой снытью. Однажды я попробовал эту чудесную травку. Калорий в ней — ноль без палочки. её можно добавлять в салат, в суп или кашу, но питаться ею одной — за гранью человеческих возможностей. А преподобный Серафим Саровский ел эту траву годами и был бодр и весел. ещё преподобному Серафиму принадлежат слова: «Я вижу в России падение веры. И всё началось с нехранения постов!»

Сегодня многие современные христиане считают пост чем-то неважным и необязательным, каким-то неудобным старинным обрядом, забывая, что без поста духовная жизнь вообще невозможна. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что у веры два крыла: пост и молитва. Любой, кто постигал духовную жизнь на практике, а не рассуждая о высоких материях на диване, знает, что легко быть сострадательным и добрым, кушая в пост шашлык, запивая его хорошим вином, но удивительное дело: стоит на время поста отказаться от телевизора, любимых социальных сетей и перейти на постную кашу с капустой, как человек из благодушного и рассудительного на глазах превращается в психованного неврастеника. Всё ему не то и не так! Просто, пока человек не борется со страстями и находится в их власти, они себя особо не проявляют. Зачем наезднику каждую секунду дергать за узду, если и так лошадь бежит, куда ему нужно? Но стоит ей пойти своей дорогой, а не той, что выбрал тот, кто ею управляет, как узда впивается в рот и на спину обрушивается тугая жестокая плеть. Так и человеку, решившемуся бороться со страстями, открывается их дикий необузданный нрав.

От поста спящие в душе страсти просыпаются и набрасываются на человека сворой голодных бешеных собак. В душе поднимается буря недобрых мыслей и чувств, совладать с которыми порой нет никакой возможности. Милые ещё вчера люди раздражают, а самые ничтожные неурядицы становятся поводом для недовольства. И тогда ты с осознанием собственной беспомощности начинаешь молить Бога: «Господи, помилуй! Господи, помоги, погибаю!» Это совсем не та теплохладная молитва на сытый желудок, где отдал Богу Богово и пошёл по своим делам. Это крик о помощи, мольба при виде жестоких безжалостных убийц. И как во время плавания по Галилейскому морю с учениками, когда Христос уснул и тут началась буря, чуть не погубившая учеников, Господь немедля откликается на твои смиренные мольбы и говорит: «Умолкни! Перестань!», и в твоей душе воцаряется благодатная спасительная тишина.

Правда в том, что Бог любит нас всегда: и постящихся, и с куском колбасы во рту. А вот мы Его нет. В суете повседневной жизни мы так уходим в свои дела и проблемы, что не только Бога, но и себя забываем! Пост же помогает нам вернуться в нормальное, то есть не животное, а духовное, человеческое, состояние и увидеть, что сначала — Бог, потом — люди, и потом — уже ты, любимый. Для нашего духовного здоровья пост необходим как воздух. Мы не ангелы бестелесные. Наше тело так же участвует в духовной жизни человека, как и душа. Душа питается и укрепляется молитвой, тело — постом. Сам Господь Иисус Христос, перед тем как выйти на проповедь, сорок дней постился в пустыне.

Представьте дом, куда каждый день хозяева таскают всё что ни попадя. Нужное и ненужное, полезное и всякую дрянь. Приводят разных непонятных типов, знакомых и не очень, от которых потом в доме полный бардак. Места всё меньше — хлама всё больше. Так вот пост — это уборка в таком доме. Непонятным типам из телевизора, интернета и откуда ещё мы их приводим в дом нашей души — до свидания. Хлам, суету, осуждение и пустые разговоры — на помойку. Чистим и убираем, чтобы освободить место для Самого дорогого и важного Гостя в нашем доме — Господа Иисуса Христа. Только Ему здесь место.

http://www.pravoslavie.ru/120 164.html