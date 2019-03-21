В ответ на множество вопросов решилась написать про антикризисную политику в семейной жизни: как поддерживать стабильное тепло домашнего очага, не выстудить свой дом, сохранить любовь и душевный покой в сложных обстоятельствах.

Власть упрёка

Бывает, ситуация в семье заходит в тупик, супруги перестают нормально общаться, любой разговор сводится к взаимным обвинениям, перерастая в ссору. Иногда кажется, что выхода действительно нет и пара вплотную подошла к краю: вместе быть невыносимо.

Но есть одна маленькая деталь, убрав которую, можно потихоньку вернуться к взаимопониманию, особенно если супруги — христиане и понимают безусловную ценность брака.

Обдумайте свои слова. Те, что вы проговариваете особенно часто. В кризисе отношений как будто принято упрекать друг друга. Мы полагаем, что имеем право таким образом высказать своё отношение, «разрядить» напряжение, не молчать. Однако.

Упрёк сковывает, лишает возможности свободно дышать. Человек, которого постоянно упрекают, не имеет сил на творчество, на правильное движение, вынужден всё время защищаться.

Осуждение другого, наши эмоции при этом абсолютно разрушительны — тут нет ни одного созидательного элемента. Если же мы к тому же говорим свои суждения вслух, затраты наши возрастают. Ведь для оглашения приговора, а упрёк — это именно приговор и есть, требуется буквально сила нападающего! Поэтому упрекающая сторона иногда годами пребывает в затяжной депрессии, а наш ближний «подсудимый» оказывается скован — в наручниках. Узник. Про таких говорят: «словно руки у него отбили».

Современное слово «абьюзер», означающее постоянно унижающего субъекта, прочно ассоциируется с мужчиной. Психологи часто рассуждают о парах, где муж выступает мучителем, рекомендуя женщинам ни в коем случае не терпеть, рвать отношения. Женский вариант абьюза кажется не таким популярным — публикаций о нём нет, по крайней мере я их не встречала. Но на самом деле именно он невероятно распространен, просто мужчины, в силу своей мужественности, не бегут в страхе к психологам, терпят, любя своих жён. И потом дамский абьюз хотя и назойлив, но ведь по большей части мужчине не опасен.

Не стоит этим утешаться. Гибель отношений, их искренности, любовности неизбежна, если упрекающая жена не в состоянии по достоинству оценить свою разрушительную силу.

Итак, действие упрёков на душу — спазм. Никто не может творить со связанными руками. Развяжите руки своим ближним — не упрекайте!

Правильно расходовать силы

Если мы победили такого страшного и могущественного врага семьи, как упрёк, то можем задуматься о том, куда потратить высвободившуюся энергию. Здесь нам поможет одна невероятно простая мысль: в паре всегда легче исправить себя, чем своего друга, мужа, ребёнка.

Важно знать в лицо своих недругов. Вот они: обида, неудовлетворенность, уязвленное самолюбие. Эта триада существенно понижает качество жизни, потому что мы живы лишь тогда, когда в состоянии сами стать поддержкой для окружающих. Если я никому не могу помочь — я ноль. И очень скоро это виртуальное — эмоциональное — обнуление способно и самого человека из единицы сделать нулем — горделивым одиночкой.

Если говорить о духовной жизни, то человек, стремящийся поддержать других, бывает видимым образом укрепляем свыше. В жизни мы знаем тому много примеров: даже небольшое доброе дело немедленно обрастает мускулами любви, меняет атмосферу вокруг, выходит на поверхность, «прорастает».

У людей, сознательно решившихся помогать другим, возникает духовный «депозит», запас прочности, фонд стабильности. Вкладывая в родных — терпение, одобрение, любовь, неосуждение, сочувствие, — мы вкладываемся в самих себя: приближаем Царствие Божие внутри нас.

Открыть глаза

Кризис отношений в паре часто возникает из-за завышенных ожиданий и даже требований. Важно правильно оценить возможности близкого человека. Но каким образом? Психологи говорят, что помогает внимание к мелочам, наблюдательность, присущие, однако, далеко не всем людям.

Существует ли «христианский метод», понижающий титр взаимных ожиданий?

Если сделать своей целью не оказывать давление, уважая право людей ошибаться, приносить покаяние. То возникает потребность в таком непопулярном качестве, как смирение.

Что же такое смирение? В первую очередь антипод самоуверенности, обману, духовной эйфории: это благоразумие, соединенное со скромностью. Даже зерно смирения притупляет несогласие с поступками дорогого человека, желание давить на него, вынуждая исправиться.

Смирение — это возможность начать работать в команде, не провоцируя никого на «любимые грехи». Недаром плодом смиренного отношения к жизни аскеты-подвижники первых веков христианства считали мудрость, невозмутимость, умиротворение. Вооружившиеся смирением больше не нуждаются в поиске виновных, а тяготы научаются переносить с честью и достоинством.

Мысли могут быть. опасны

Обиженные, мы часто мысленно собеседуем с воображаемым раздражающим нас человеком, причём этот невидимый собеседник вполне реально выполняет свои функции. Вероятно, каждому из нас знакомо состояние озлобления, возникающее при обдумывании недавних размолвок? Что же происходит? Неужели диалог, как принято считать, «с самим собой» способен вызвать в нас шквал негативных эмоций? С кем на самом деле мы беседуем?

Неприятные, раздражающие мысли, настойчиво требующие ответа, будящие неприятные чувства и оставляющие после себя длинный шлейф переживаний, по учению отцов Церкви, на самом деле являются внушенными извне, а не порождениями нашего ума. Для определения этого явления в Церкви существует множество названий: тут и «мысленный волк», и «прилог», и «помысл». Все они говорят о том, что разум наш испытывает постоянное воздействие лукавых и злобных существ — нечистых духов. Их цель — оторвать человека от реальности, ожесточить, помрачить и в итоге погубить. Христианская гигиена ума — это молитва, которая и защищает, и питает, преображает ум.

Оценить себя

Прорастание греха в привычку, особенно у воцерковленных людей, принятие его в качестве нормы, к сожалению, вполне возможно. Страшно, зная о способах самозащиты, пренебречь ими. Так по неосторожности гибнут электрики, нарушая технику безопасности при работах с высоким напряжением.

Привычное принятие своего греха за норму является грубым нарушением техники духовной безопасности! Длительная практика подобной жизни омрачает разум, и у людей могут возникнуть состояния, требующие врачебного вмешательства, — психические расстройства. Конечно, психиатрия может являться и следствием ряда иных причин: наследственности, предрасположенности, стресса и т. д. Но, к сожалению, верующим людям знакомы случаи и одержимости, и беснования, о которых не следует забывать.

Трезвость мыслей, однако, не простая цель! Тут важно не полагаться лишь на свои силы, помня, что в Церкви накоплен гигантский опыт по очищению души от паразитов и налаживанию умственного здоровья.

Его величество кризис

Первое и самое важное допущение: кризис — состояние острого недовольства, неудовлетворенности собой и своим супругом, детьми, родными — возникает в момент качественного скачка — в сторону улучшения! Может быть, стоит воспринять кризис как некий вызов, как сейчас говорят?

Или, рассуждая привычными категориями, осознать, что перед нами — ещё одна ступенька вверх.

Второе: кризис не длится долго. Важно успеть за то время, пока мы в нём находимся, принять верные шаги, вырасти.

И третье: самый главный навык, который дает нам пребывание в кризисе, — это момент Обращения, понимания, что наших сил недостаточно и без Евангелия нам не справиться.

Кризис помогает сохранить веру, что у Бога о нас есть добрый план, в пункты которого вписана забота о каждом нашем шаге!

http://www.pravoslavie.ru/120 045.html