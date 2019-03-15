Иерей Сергий Ермолаев, настоятель вологодского храма Рождества Иоанна Предтечи, делится с читателями своими мыслями по поводу поэтичности и злободневности главной постовой книги. «Её нужно знать, — убежден священник, — иначе мы можем лишить себя подлинного сокровища: видения своих грехов и надежды на помощь Христа, чтобы не увязнуть в греховном болоте».

Духовный авитаминоз

— Отец Сергий, что особенного мы можем найти для себя в текстах Постной Триоди?

— Если внимательно вчитываться в тексты Постной Триоди, то мы соприкасаемся не только с поэзией, которая сама по себе красива, но и с изумительным по красоте богословием. Вспомним Библию: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48: 10). Как раз от небрежности нас спасает вдумчивое чтение Триоди.

— Почему вы говорите о небрежении?

— Беда всей нашей жизни — рассеянность, вялость. У нас постоянный, не весенний авитаминоз, если брать духовную жизнь. Давайте всмотримся в себя. Как мы молимся? Молитва требует активного и осознанного участия ума, сердца и тела — соответствуем ли мы этому требованию? Разве ум наш всегда сосредоточен, сердце чисто, а тело послушно сердцу? Если мы честно ответим на этот вопрос, то вынуждены будем признать, что нет. Как стояние на молитве, поклоны помогают телу быть сосредоточенным, так и наш ум должен быть достойным присутствия Бога. «Премудрость — прости!» — слышим мы перед чтением Евангелия. «Прости» — «встань прямо, распрямись». Но неужели мы раньше как-то криво стояли? О чём же тут речь? По словам святителя Иоанна Златоуста, призыв направлен к скрюченной грехами душе. То же самое, мне кажется, относится и к текстам, которые мы находим в Постной Триоди: они помогают душе выйти из нашего, увы, обычного скрюченного состояния.

— Подозреваю, что подавляющее большинство из нас не могут сравниться с великими учителями Церкви не только по благочестию, но и по богословским познаниям.

— А чаще всего дело обстоит ещё хуже: мы, православные, просто почти ничего не знаем о христианстве. Да, наизусть мы можем красиво спеть Символ веры или «Единородный Сыне», но все ли смогут внятно объяснить наши богословские истины? Недавно был случай: приходит человек и спрашивает, что это за «оправдания» у Господа, которым мы просим Его нас научить (см.: Пс. 118: 12). Хорошо, что спросил, не постеснялся. Так мы вместе выяснили, что «оправдание» в церковнославянском языке не несёт юридической нагрузки, а означает праведность. Таким образом, мы просим Христа научить нас жить по Его правде, жить по Его заповедям.

Перепела «онлайн»

— Если честно, я часто просто не понимаю, о чем идёт речь, когда читается канон или поются ирмосы, — большая часть незнакомого текста ускользает. Как тут быть?

— Увы, далеко не всегда качество чтения или пения в церкви соответствует требованиям. Вы слышите какие-то обрывки знакомых слов, а дальше идёт, простите, неразборчивая каша — это касается манеры как чтения, так и пения. Так и вспоминается рассказ архиерея из повести «На краю света» Лескова: «Один вместо „приидите, поклонимся Цареви нашему Богу“, закрыв глаза, как перепел, колотил: „Плитимбоу, плитимбоу“ — и заливался этим так, что удержать его было невозможно». Сюда же можно отнести и малопонятные «пиэсы», которые «исполняет» какой-нибудь хор вместо того, чтобы молиться.

Что же касается незнакомого текста. Знаете, я бы как раз предложил сделать его знакомым. И в этом случае чтение Постной Триоди дома, по моему убеждению и опыту, очень полезно. Вспомните совет святителя Феофана Затворника: перед тем, как начать молиться, вникните в слова, в суть молитвы, чтобы знать, о чём вообще идёт речь, чтобы слова не пролетели мимо сознания.

Кроме того, я не очень понимаю, почему в домашних условиях нельзя читать богослужебные книги, если дома, а не только в храме мы читаем и должны читать постоянно Книгу книг — Священное Писание. Не вижу здесь никакой помехи. Скорее какой-то ложный страх. Так что читайте, знакомьтесь с великим духовным сокровищем Постной Триоди, узнавайте тексты, вчитывайтесь в них, поверяйте по ним свою жизнь.

Зачем тебе самокат?

Священник Сергий Ермолаев

— Могут возразить: эта книга появилась сотни лет назад: изменились и времена, и условия жизни.

— ..а Христос не изменился. И человек тоже — если и изменился, то не в лучшую сторону. И жизнь у нас та же — с теми же грехами, с теми же способами их преодоления, с той же тоской по Богу. Чисто практический подход мог бы сработать: а почему не воспользоваться опытом мудрых святых предков, которые уж точно лучше нас разбираются в духовной жизни, чтобы начать по их примеру исправлять себя? Проще говоря, зачем изобретать самокат, паникуя от осознания своей неспособности это сделать, если деды-прадеды заставили твой гараж автопарком с потрясающими машинами, а то и самолет подогнали? Даже водители есть. Точнее, детоводители — знай поезжай себе. Ну нет логики в таком поведении, правда?

Ложные страхи

— А язык Триоди? Он же церковнославянский.

— Вы этот язык обязательно поймёте — при обговоренном нами условии: если будете осознанно, честно пытаться вникнуть в смысл текста. И опять же — ну что за ложный страх перед церковнославянским? Понимаю, мы — не Шампольоны, но и Триодь — не Розеттский камень, и Церковь — не Древний Египет, а прихожане со священниками — не египетские жрецы с рабами. Всё же своё, родное. Интеллектуальные усилия, элементарная усидчивость, где нужно — работа со словарем (книг сейчас у нас, слава Богу, полно) будут вознаграждены радостными открытиями богатства языка, глубиной и честностью молитвенных текстов Постной Триоди, знакомством с историей возникновения и смыслом определенного праздника — поверьте, есть ради чего потрудиться. Не пожалеете.

— Что же, открываю Триодь и «не жалею»:

«Мно́гим прегреше́ний собра́нием отягче́н, /

изоби́лием зло́бы мытаря́ преидо́х, /

и фарисе́ево велехва́льное киче́ние притяжа́х, /

отвсю́ду пуст всех быв благи́х: /

Го́споди, пощади́ мя".

(Канон недели о Мытаре и фарисее, песнь 9)

Ладно, перевести можно, даже интересно:

«Отягченный великим множеством грехов, /

я мытаря превзошел изобилием пороков, /

но стал спесивым и хвастливым, как фарисей, /

я лишен каких бы то ни было добродетелей: /

Господи, пощади меня",

— примерно так.

Страшновато!

— Так страшно-то потому, что здесь мы читаем правду о себе, — вот в чём дело. Задача Триоди, на мой взгляд, — не льстить нам, не расписывать наши достоинства, которых на поверку нет. Триодь — одновременно и зеркало для наших душ, и учебник трезвости. Ведь мы же пьяны духовно, если вдуматься. «Страшновато», — говорите вы. Да, от видения своих грехов наступает страх. Но он не должен превращаться в отчаяние — он должен стать постоянным поиском Бога, осознанием того, что без Него мы не можем ровным счётом ничего.

Так что знакомство с церковными текстами никак не предполагает отчуждения — оно пробуждает интерес к духовной жизни, развивает его, а вместе с тем и вводит человека в духовную жизнь, знакомит с её реалиями и законами. Оно учит трезвому взгляду на себя и мир. А Постная Триодь — настоящий учебник трезвости. Такая постная трезвость изгоняет любой страх, и ты понимаешь: Бог-то тебя все равно любит.

С иереем Сергием Ермолаевым беседовал Степан Игнашев

http://www.pravoslavie.ru/119 845.html