Священномученик Михаил родился 19 ноября 1869 года в селе Булыгино Зарайского уезда Рязанской губернии в семье псаломщика Алексия Букринского. В 1890 году Михаил окончил Рязанскую Духовную семинарию и был направлен учителем церковно-приходской школы в село Никольское Скопинского уезда. В 1894 году Михаил Алекесеевич был рукоположен во священника к Троицкой церкви в селе Зимёнки Зарайского уезда. Одновременно с приходским служением отец Михаил преподавал Закон Божий в Зимёнковской школе грамоты. Здесь он был награжден набедренником и скуфьей, а также медалью в память Императора Александра III.

В Троицком храме отец Михаил прослужил сорок четыре года, и с этим приходом была связана вся его жизнь. Он напутствовал уходящих из этой временной жизни жителей старшего поколения, при которых когда-то начиналось его служение, на его глазах родилось и выросло новое поколение его прихожан. И страшно было лицом к лицу видеть, с какой яростью и беспощадностью пришедшие к власти безбожники уничтожали самые основы религиозные жизни народа.

В 1929 году священнику предложили выполнить заведомо неисполнимое для него задание в виде сельскохозяйственных поставок государству, и за его неисполнение он был приговорён к трём годам заключения. Однако в кассационном порядке лишение свободы заменили денежным штрафом в размере ста рублей.

Через год батюшку оштрафовали уже на 1242 рубля, и это притом, что в те годы корову можно было купить всего за 75 рублей! В конце концов, после неуплаты очередного штрафа всё имущество семьи отца Михаила было конфисковано. Причём, изъяли не только ценные вещи, хотя их, скорее всего и не было, но также и всю мебель, и даже железо, которым был покрыт дом. В середине 30-годов, в связи с массовыми арестами священнослужителей, отец Михаил окормлял сразу две церкви: зимёнковскую, в которой продолжал оставаться настоятелем, и храм в селе Ильицыно, находящийся в 12 верстах отт первой. Туда уже 65-летнему пожилому священнику приходилось добираться зачастую пешком. Но, несмотря на все жизненные трудности, он продолжал ревностно исполнять свой пастырский долг.

Во второй половине тридцатых годов правительством Сталина было принято решение о массовом уничтожении священнослужителей. Собирая материалы об отце Михаиле, сотрудники НКВД в феврале 1938 года допросили председателя сельсовета и директора сельской школы, и те показали, что священник Михаил Букринский в 1934 году призывал население организованно отстаивать в райцентре храм от закрытия. «Если вы сейчас не примете мер, — сказал он, — его большевики совсем сломают, большевики на это способны, их, нехристей, слушать не надо. Они вас обманывают, а вы им верите, — давайте действовать дружней, чтобы нам не лишиться храма Божьего». В июле 1936 года он «призывал население бросить полевые работы и пойти в поле и отслужить молебен о ниспослании Богом дождя». Часть колхозников на работу не вышла, а собралась около церкви для служения молебна. После этого председатель сельсовета вызвал к себе священника и предупредил его, чтобы он больше этого не делал. На что священник, по словам председателя, заявил, что в проекте новой конституции есть специальный пункт о свободном, беспрепятственном вероисповедании всех граждан, а «вы на местах искажаете законы и обманываете массу. Я пойду и скажу верующим, что вы нам не разрешаете соблюдать религиозные обряды; я вам подчиняться не буду, а буду делать так, как полагается пастырю».

2 марта 1938 года отец Михаил, которому шёл 69-й год, был арестован и в тот же день допрошен.

— Следствием установлено, что вы, будучи недовольны существующим советским строем, вели контрреволюционную и антисоветскую деятельность… призывали народ к восстанию, требуя открытия церкви, клеветали на новую сталинскую конституцию… Признаете ли вы себя в этом виновным? — спросил его следователь.

— Я никакой антисоветской и контрреволюционной деятельности, направленной против советской власти, не проводил и никогда не высказывал своих мыслей. Действительно, я лично считаю сталинскую конституцию куцей, так как в ней записано одно, а на деле проводится другое, — например, в конституции записано о свободном вероисповедании, а на самом деле большевики закрывают церкви, запрещают молиться, священников арестовывают и ссылают, тем самым насильственно запрещают вероисповедание, что явно делается против воли народа, — сказал священник.

— Следствием установлено, что в 1934 году вы призывали народ пойти с требованием об открытии церкви. Вы говорили: «Пока не поздно, идите требовать в райисполком открытия церкви, а если не пойдёте, то большевики её сломают. Большевики грабят не только вас, но и уничтожают церкви». Признаете вы это?

— Я никогда не призывал народ, чтобы он требовал открытия церкви, и не клеветал на советскую власть. Я считал, что эти требования бесцельны, хотя, действительно, ко мне верующие обращались с просьбой походатайствовать, но я отказывался сам ходатайствовать и предлагал похлопотать им самим.

— В чём вы считаете себя виновным?

— Виновным я себя ни в чём не считаю.

7 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник Михаил Букринский был расстрелян 14 марта 1938 года и погребён в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г. Определение Священного Синода от от 7 мая 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 4−7

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Убиение праведников в Бутове