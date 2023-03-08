Священномученик Алексий родился 10 февраля 1877 года в селе Генино Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Никольского, служившего в храме святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Впоследствии отец Иоанн был назначен в храм Рождества Богородицы в селе Льялово Московского уезда.

В 1892 году Алексей окончил Заиконоспасское духовное училище, в 1898 году — Вифанскую Духовную семинарию и в том же году поступил в Московскую Духовную академию. По окончании академии в 1902 году Алексей Иванович стал помощником ректора Тверской духовной семинарии. В 1903 г. он совершил паломническую поездку на Святую Землю в составе группы студентов, а в 1904 г. стал преподавателем в Рославльском духовном училище, помощником секретаря и членом правления «Общества во имя свт. Тихона для вспомоществования бедным».

Алексей Иванович следил за литературой, знал историю, был хорошим собеседником, обладал хорошими манерами. Он был остроумен, весельчак, первый танцор. Ему ничего не стоило приехать из Твери на бал в Благородном собрании в Москве и ночью выехать в Тверь, чтобы к утру приступить к служебным обязанностям. Дамой его на этих балах бывала красивая, изящно одетая двоюродная сестра.

В 1904 г. Алексей Иванович женился на Анне Николаевне Копьевой, младшей из двух дочерей известного протоиерея Николая Копьева, настоятеля церкви Спаса Преображения в Наливках в Замоскворечье, строителя православных церквей в Польше и Финляндии.

В 1904 г. Алексей Иванович был рукоположен во священника и попросил направить его служить не в городской, а в сельский храм, сам объехал множество подмосковных церквей и остановился на Троицком храме села Троицкое-Кайнарджи Московской губернии, в котором и прослужил до своего первого ареста и ссылки в 1930 г.

В Троицком отца Алексия очень уважали, любили, считались с ним, причём это были люди не только простые, но и интеллигенция, значительная часть которой уже в начале 20 века была заражена ядом неверия. Отец Алексий был хорошим проповедником, причём в проповедях знакомил прихожан с историей Церкви, объяснял смысл Богослужения. С 1907 г. он преподавал Закон Божий в Кожуховском земском училище.

Отец Алексий устраивал службы по образцу старинных, например, длинную всенощную с перерывами для отдыха и раздачей хлеба для подкрепления сил. Батюшка живо интересовался последними достижениями церковной науки и переписывался со столичными профессорами.

После революции 1917 г. семья отца Алексия бедствовала. Кто-то из прихожан подарил ему корову, крестьяне выделили часть поля под покос и посадки картофеля, землю для огорода. Отец Алексий с матушкой управлялся по хозяйству с помощью сына и двух дочерей-подростков.

В 1921 г. во время кампании по изъятию церковных ценностей отец Алексий уговорил приехавшую комиссию принять церковное серебро на вес и сдал свои и своих знакомых серебряные ложки и вилки, тем самым сохранив церковную утварь.

Батюшка был высокий, худой, рыжеватый, борода в мелких завитках, грустные проницательные глаза, всегда возвышенно-простой, невозмутимо спокойный. В домашней обстановке он был мягкий, но уверенный руководитель и наставник, обожаемый всей семьей.

Популярность отца Алексия с годами возрастала, и это, конечно, раздражало районные власти, а чинимые ими утеснения (отняли огород, лишили доли в деревенском покосе и т. д.) только увеличивало всеобщее сочувствие к нему. Службы отец Алексий вёл с прежним усердием, всенощные бдения служил по уставу, по-прежнему с перерывами для отдыха и раздачей хлеба для подкрепления сил молящихся.

В 1929 г. в связи с 25-летием служения отца Алексия в Троицком храме, он был награждён митрой и со всей округи приехали депутации с поздравлениями. А накануне отец Алексий привёз из подлежавшей сносу церкви колокол и торжественно его поднял на колокольню. Чаша терпения властей была переполнена. Отцу Алексию устроили провокацию и обвинили в подстрекательстве к убийству комсомольца-избача (заведующего избой-читальней). В начале 1931 г. отца Алексия осудили за контрреволюционную деятельность и отправили на лесоповал на реке Пинеге под Архангельском.

В 1932 г. батюшку перевели в деревню Ваймуша на Обозерский лесопункт, где было много высланного духовенства. Отец Алексий подружился в ссылке со своим напарником, священником из Весьегонска. Их поселили в крохотной комнатушке при домике, отведённом группе ссыльных монахинь. Плотно закрыв окна и двери, священники и монахини смогли совершать тайно церковные службы. Им удалось совершить службы Страстной Седмицы и Пасхи.

После отбытия ссылки отцу Алексию власти не позволили вернуться домой — ему было запрещено проживание в Московской области. Пока исповедник был ссылке его матушку с детьми выселили из дома, отобрали всё имущество и они приютились у знакомых.

Отец Алексий получил назначение в храм села Малое Фоминское Весьегонского района Тверской области и занялся ремонтом церкви, закрытой из-за ареста священника. Матушке Анне Николаевне помогли купить домик в селе.

16 февраля 1938 года отец Алексий был вновь арестован и заключён в тюрьму в городе Весьегонске. На следующий день были допрошены два свидетеля-родственника, бригадиры колхозов «Знамя труда» и «Новый путь». В начале февраля один из них похоронил жену, и по этому случаю они оба оказались в церкви. В этот день хоронили ещё двух стариков. Бригадиры показали, что отец Алексий во время отпевания сказал: «Вот эти два старика умерли как православные, они посещали церковь, причастились и умерли по-Божьи, а эта раба Божия — храм не посещала… При советской власти стало много умирать народа, люди стали слабые, живут в недостатках, храмы не посещают, а советская власть над храмами надругается и разрушает их, православных притесняют, молодёжь совсем забыла церковь». Также один из свидетелей показал, что когда в селе умер заместитель председателя колхоза, то его жена хотела после так называемой «гражданской панихиды» отпеть его в храме, но отец Алексий на это сказал: «Я его отпевать не буду, он не наш, Бога не признавал и в церковь не ходил».

В этот же день был допрошен и отец Алексий. На вопрос о том, кого он знает из священников, отец Алексий ответил, что знает только одного священника, с которым был в ссылке и которому исполнилось уже семьдесят лет и он в храме не служит. Следователь потребовал от него, чтобы он рассказал о своей антисоветской деятельности, и напомнил ему случай, о котором донесли свидетели.

Отец Алексий на это ответил: «В первых числах февраля 1938 года мне пришлось одновременно отпевать трёх покойников. Во время отпевания я произнёс коротенькую проповедь, в которой выразил верующим свое удивление, что в один день приходится отпевать троих, раньше такие случаи были редки, и я призвал к покорности воле Божьей колхозников. Антисоветской агитации я не вёл».

22 февраля 1938 года следствие было закончено, и 6 марта тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Алексий Никольский был расстрелян 8 марта 1938 года и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, ПСТБИ Братство во Имя Всемилостивого Спаса

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 399−400