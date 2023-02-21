Священномученик Симеон родился 2 февраля 1882 года в посаде Ломазы Бельского уезда Седлецкой губернии в семье крестьянина Демьяна Кульгавца. Отец умер, когда Семёну было три года. Семья была бедная, средств после отца не осталось, и мать стала работать по найму. Семён окончил школу псаломщиков и служил псаломщиком в церкви в Бельском уезде.

В 1915 году, при занятии немцами Холмской губернии, Семён Демьянович выехал в Центральную Россию и был принят как беженец в Николо-Пешношском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии и прожил здесь год. С 1917 по 1922 год он служил в Москве милиционером.

В 1922 году Семён Демьянович подал прошение архиерею и был определён псаломщиком к храму в селе Дулово Корчевского района Тверской области, а в 1925 году переведён в церковь села Орудьево Дмитровского района Московской области. В 1930 году он был рукоположен во диакона и в том же году во священника ко храму Рождества Пресвятой Богородицы в селе Якоть Дмитровского района.

18 января 1938 года власти арестовали отца Симеона по обвинению в антисоветской агитации и он был заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. Свидетели показали, будто священник говорил: «Вышла новая конституция, а на Церковь гонения не прекратились, опять закрывают церкви и ни за что забирают попов; говорят, Церковь отделена от государства, а налоги советская власть с попов берёт».

— Какую цель вы преследовали, выезжая из Польши в Россию в 1915 году? — спросил следователь отца Симеона.

— У меня никакой цели не было, пришлось выехать по необходимости, так как наша местность была оккупирована немцами, и я оттуда выехал как беженец.

— Признаете вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю, — ответил священник, и на этом допросы были закончены.

11 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Священник Симеон Кульгавец был расстрелян 21 февраля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Симеон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 174−176

Убиение праведников в Бутове