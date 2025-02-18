Преподобномученица Александра родилась в 1882 году в городе Брест-Литовске Гродненской губернии. В 1914 году началась Первая мировая война и в связи с военными действиями население приграничных областей было эвакуировано, так семья Каспаровых попала в Москву, где Александра поступила послушницей в Ивановский монастырь (в списках переписи 1912 г. в Ивановском монастыре записана послушница Касперович Александра, 32-х лет, родом из Бреста). В 1918 году монастырь был обращён в концлагерь, и послушница стала работать в столовой на улице Варварка, неподалеку от разорённой большевиками обители. С 1920-го по 1930 год она работала уборщицей в храме на Варварке, а после того, как храм был закрыт, в разных советских учреждениях.

В 1931 году послушница Александра поселилась в селе Давыдково Кунцевского района. Вместе с Александрой поселилась послушница Евдокия.

29 июля 1937 года следователь допросил соседей послушниц, которые рассказали, что тех часто посещают священники и монахини, ну и, конечно, они клевещут на советскую власть и восхваляют царский строй. Они также показали, что «монашки ведут работу над детьми… зазывают к себе детей и… заставляют их учить молитвы и исполнять всякие религиозные обряды, этим самым разлагая детей».

Послушница Александра была арестована 8 августа 1937 года и заключена в Таганскую тюрьму в Москве. Дело по её обвинению в этот день было открыто и на следующий же день завершено. Следователь допросил послушницу и, перечислив, в чем её обвиняют лжесвидетели, попытался и её склонить к лжесвидетельству, заявив:

— Следствием установлено, что вы ведете контрреволюционную агитацию и дискредитацию руководства советской власти. Что вы можете сказать по этому вопросу?

— Это я полностью отрицаю. Никакой контрреволюционной агитации я не вела, руководство советской власти не дискредитировала.

— Какие у вас имеются золотые и серебряные вещи из церковной утвари?

— Никаких золотых и серебряных вещей из церковной утвари у меня нет, и не имелось.

— Следствием установлено, что вы зазывали к себе в комнату детей и заставляли их выполнять религиозные обряды… Подтверждаете вы это?

— Это я полностью отрицаю. Никаких детей к себе в комнату я никогда не зазывала и молиться и выполнять религиозные обряды не заставляла. И вообще ко мне в комнату дети за исключением одной девочки, которая приносит больной молока и учится у нас вышивке, не ходят, фамилии девочки не знаю.

10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу к восьми годам заключения в концентрационном лагере, и она была отправлена сначала в Бамлаг, а затем на Урал. Послушница Александра Каспарова скончалась голода и мучений 18 февраля 1942 года в Ивдельлаге Свердловской области и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Александра прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. по представлению Московской епархии. Определение Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 декабря 2006 года.

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