Осенью 2018 года в Симбирске у проходной Регионального учебного центра войск связи сухопутных войск РФ появилась памятная доска, посвящённая Георгиевскому кавалеру генералу В.О. Каппелю. Позже этот мемориальный знак был постыдно демонтирован представителями Министерства обороны РФ.

В Гражданскую войну в казармах на территории этой части квартировался Симбирский каппелевский конный полк 1-го Волжского армейского корпуса. Важно отметить, что в XIX веке здесь же месте стоял знаменитый 5-й Калужский скобелевский пехотный полк. В 1877 году при взятии турецкой крепости Ловча этот полк разделил громкую славу с генералом М.Д. Скобелевым. Штурм Ловчи был запечатлён известным русским художником Н.Д. Дмитриевым-Оренбургским «Генерал М.Д. Скобелев на коне». На картине знаменитого «белого генерала» окружают солдаты именно 5-го Калужского пехотного полка.

Предлагаем читателям РЛ историю 5-го Калужского полка и других воинских частях Симбирска, которые связаны с этим местом.

Вице-Президент Скобелевского комитета А.Н. Алекаев

В 1875 году на территории Боснии началось восстание против турецкого владычества. Армия Османской империи его жестоко подавила, однако уже в апреле 1876 началось восстание и в Болгарии. Турция расправилась и с этим национальным движением. В знак протеста против политики в отношении южных славян, а также желая реализовать свои территориальные притязания, Сербия в июне 1876 года объявила войну Османской империи. Армия Сербии была намного слабее турецкой, и после поражения сербского войска в октябре 1876 года под Дьюнишем, Россия призвала Турцию прекратить боевые действия и гарантировать славянским народом культурные права. Османы, ощущая поддержку Британии, игнорировали требования России. Несмотря на очевидность конфликта, Российская империя пыталась решить вопрос мирным путём. Доказательством этому служат созванные Русским царём Александром II несколько конференций, в частности в январе 1877 в Стамбуле. Туда съехались послы и представители ведущих стран Европы, однако к общему решению так и не пришли.

В марте этого же года в Лондоне был всё же подписан договор, который обязывал Турцию провести реформы, однако последняя полностью его проигнорировала. Таким образом, у России остался только один вариант решения конфликта — военный. До последнего Русский царь Александр II не решался начать войну с Турцией, так как беспокоился, что война превратится в сопротивление стран Европы внешней политике России, но всё же 12 апреля 1877 года Александр II подписал манифест об объявлении войны Османской империи.

Эта война вошла в историю как Русско-турецкая война 1877−1878 годов.

В мае 1877 года Русская армия перешла границу и вступила в османские пределы. Собранные разведданные говорили, что турецкая армия совершенно разложена и деморализована и не способна оказать русским сколь-нибудь серьёзное сопротивление. Кампанию планировалось закончить в два месяца, в начале лета, но война затянулась.

4 годами ранее 4 сентября 1873 года в Симбирск прибыл легендарный 5-й пехотный Калужский Императора Вильгельма I полк Русской императорской армии, торжественно встреченный населением (газета «Сибирские Губернские ведомости». 1873 г., № 68.). Калужским он был только по названию — равно, как, например, Симбирский пехотный полк, который никогда не дислоцировался в Симбирске.

Симбиряне встречали Калужский полк с радостью. Замечательный дореволюционный краевед П.Л. Мартынов писал: «Полк этот ввёл в Симбирскую общественную жизнь большое оживление, за что пользовался необычайным расположением Симбирского общества. 31-го декабря 1874 года открыто было офицерское собрание Калужского полка в доме купца Беляева по Покровской улице (ныне Л. Толстого), где очень часто устраивались танцевальные вечера; прекрасный хор музыкантов этого полка в летнее время играл на городском бульваре, на Венце» (газета «Сибирские Губернские ведомости» 1875 г., № 1).

В 1874 году в Российской империи была введена всеобщая воинская повинность. Русская армия, ранее замкнутая жёсткими сословными рамками, стала значительно ближе к своему народу. С началом военной реформы в ряды Калужского пехотного полка стали активно вливаться симбиряне.

В 1877 году после подписания Александром II манифеста об объявлении войны с Османской империей 5-й пехотный Калужский полк убыл на фронт. Вслед ему из Симбирска летели телеграммы с наилучшими пожеланиями и сожалениями о разлуке. Калужцы отвечали симбирянам тем же, насколько позволяла боевая обстановка.

В августе 1877 года в Симбирске отец Иоанн Анаксагоров сдал главный дом на своей усадьбе под размещение Симбирского уездного воинского начальника, эдакий уездный военкомат, если переводить на современные категории. Сюда со всего Симбирского уезда съезжались призывники и провожавшие их родственники. Но все бытовые и фронтовые неурядицы меркли перед всеобщим высоким порывом — протянуть руку помощи, силой оружия освободить братские славянские и закавказские народы, изнывающие под тяжким и кровавым султанским игом. Россия была едина, и Манифест «Всем нашим любезным верноподданным..» о начале войны был воспринят с всеобщим энтузиазмом.

29 августа 1877 года, во время боёв по взятию турецкой крепости Ловча, 5-й Калужский пехотный полк разделил громкую славу с 34-х летним генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. Легендарный полководец, «белый» генерал казался своим маститым коллегам не более чем выскочкой и фанфароном, «набившим» дешёвый авторитет в стычках с польскими повстанцами и азиатскими кочевниками. Бои у Ловчи доказали, что М.Д. Скобелеву по зубам любой противник.

М.Д. Скобелев поставил перед симбирскими «калужцами» задачу сбить врага с господствующих высот. Калужский пехотный полк даже перевыполнил приказ и увлёкся преследованием бегущего врага. Тем временем турки ввели в бой резервы, в несколько раз превышавшие численностью наступавших. Недрогнувшие «калужцы» приняли неприятеля в штыки, и тот опять побежал!.. Однако продолжавшийся бой ввиду многократного численного превосходства противника принимал всё более опасный характер. М.Д. Скобелев дал команду отходить, что сделать было совсем непросто — теперь турки наседали на пятки нашим пехотинцам.

И тогда с могучим криком «Вперед, ребята!» Михаил Дмитриевич лично повёл отважных «калужцев» в атаку. Враг был отброшен и уже не мешал планомерному взятию нашими войсками отбитых позиций. Этот боевой эпизод был запечатлен в 1883 году русским живописцем Н.Д. Дмитриевым-Оренбургским на имевшей огромную популярность картине «Генерал М.Д. Скобелев на коне»: Михаила Дмитриевича окружают именно солдаты 5-го Калужского пехотного полка.

В июле 1879 года 5-й Калужский пехотный полк вернулся в город Симбирск. Победителей ждала торжественная встреча. На Большой Саратовской улице (ныне улица Гончарова), у здания Симбирского отделения Государственного банка (современный Театр кукол имени В.М. Леонтьевой) были сооружены триумфальные ворота с надписью: «Героям Ловчи и Плевны». Толпа приветствовала солдат громким и долгим «Ура!». На серебряном блюде отцам-командирам поднесли хлеб-соль. «Мужчины махали шляпами, дамы бросали цветы и подавали букеты и венки офицерам и солдатам; восторг был полный — пять дней продолжались празднества».

Непосредственно для 5-го пехотного Калужского полка Симбирской городской управой были построены казармы для расквартирования в Симбирске легендарного полка. Постройка казарм началась в 1883 году и продолжалась около трёх лет. Однако Калужскому полку недолго пришлось пользоваться удобствами этих новых казарм, так как в I888 году его перевели на западную границу. Полк убыл из Симбирска после пятнадцатилетнего в нём пребывания, оставив о себе в Симбирском обществе самую добрую память.

После убытия 5-го пехотного Калужского полка, в разное время в казармах были расквартированы:

290 резервный Сурский батальон;

292 резервный Сызранский батальон;

115 резервный батальон;

5 пехотный запасный батальон;

5 уланский Литовский Его Величества Короля Италии Виктора-Эммануила III полк;

2 батальон 163 пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка;

307 пехотный Спасский полк;

9 пехотный запасный полк;

44 пехотная запасная бригада в составе: 142, 242, 129, 158 пехотных запасных полков, и 96, 97 пехотных запасных батальонов;

547 пешая дружина новобранцев (ратников);

279 сводный полевой запасный госпиталь;

280 сводный полевой запасный госпиталь;

При воинских формированиях действовали православные храмы:

Походная полковая церковь Святого Благоверного князя Александра Невского и церковь Рождества Христова.

1918 год, Гражданская война

Эскадрон Красной гвардии г. Симбирска;

27 пехотная дивизия Командующего Восточным фронтом Муравьева М.А. (эсеровский мятеж);

Симбирский конный полк 1 Волжского армейского корпуса Генерального Штаба полковника В.О. Каппеля

Советская армия

С 1919 по 1926 г. г. 2-й (с 1924 года Ульяновский) стрелковый полк Рабоче-крестьянской Красной армии

С 1926 по 1936 г. г. Ульяновский артиллерийский конный полк Рабоче-крестьянской Красной армии

С 1936 по 2008 г. г. Ульяновское высшее военное инженерное Ордена Красной Звезды училище связи им. Г.К. Орджоникидзе

Вооружённые силы Российской Федерации

С января 2009 года 623 Межвидовой региональный учебный центр войск связи Сухопутных войск.