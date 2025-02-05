Мученица Милица родилась 23 ноября 1891 года в селе Улиновка Кобелякского уезда Полтавской губернии в семье чиновника Ивана Кувшинова, служившего на железной дороге. Образование Милица получила в гимназии. В начале тридцатых годов она поселилась в городе Истре Московской области. Жила одиноко и была близка лишь с монахинями из закрытых монастырей, их много тогда поселилось в городе. Она была человеком глубоко церковным, почему, собирая о ней сведения для ареста, сотрудники НКВД охарактеризовали её как бывшую монашку и ярую церковницу, однако на следствии Милица Ивановна сказала, что в монашеском постриге никогда не была.

Допрошенный 15 января 1938 года свидетель показал, что Милица Ивановна говорила: «Это не советская власть, а изверги — закрыли все церкви, полное гонение на верующих, всех верующих арестовывают ни за что. Вот вам и сталинская конституция!»

22 января 1938 года Милица Ивановна была арестована, заключена в Бутырскую тюрьму в Москве и в тот же день следователь допросил её.

— Вы арестованы за контрреволюционную агитацию, дайте показания по этому вопросу.

— Контрреволюционной агитацией я никогда не занималась.

— Следствие предлагает вам быть правдивой и дать ваши показания о контрреволюционной агитации.

— Повторяю, что я контрреволюционной агитацией не занималась.

Допрос продолжался весь день и всю ночь, менялись только следователи.

— Следствием установлено, что вы в октябре 1937 года высказывали террористические настроения по адресу партии и руководителей советского правительства, — и следователь зачитал показания лжесвидетеля.

— Дайте показания по этому вопросу.

— Я такого разговора не вела.

— Следствие предлагает вам быть правдивой и дать показания о вашей контрреволюционной деятельности.

— Контрреволюционной деятельностью я не занималась, и показания я даю правдивые.

23 января 1938 года следствие было закончено, и 26 января тройка НКВД приговорила Милицу Ивановну к расстрелу. За день до расстрела сотрудник НКВД сфотографировал её, чтобы палачам не обознаться при казни. Милица Кувшинова была расстреляна 5 февраля 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Мученица Мидица прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 217−219